La PTF „Lipcani – Rădăuți-Prut” a fost pusă în funcțiune Sistemul de intrare/ieșire al UE (EES)
NordNews, 9 ianuarie 2026 16:00
Începând cu 9 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei „Lipcani – Rădăuți-Prut" a devenit operațional Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES). EES se aplică cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează călătorii de scurtă durată pe teritoriul UE — până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.
Acum 30 minute
16:00
La PTF „Lipcani – Rădăuți-Prut” a fost pusă în funcțiune Sistemul de intrare/ieșire al UE (EES) # NordNews
Începând cu 9 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei „Lipcani – Rădăuți-Prut" a devenit operațional Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES). EES se aplică cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează călătorii de scurtă durată pe teritoriul UE — până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.
Acum 2 ore
15:00
Spitalul raional Ocnița a finalizat un set de lucrări de modernizare a infrastructurii, realizate cu sprijinul financiar al Compania Națională de Asigurări în Medicină. Investițiile au avut drept scop îmbunătățirea accesului și a condițiilor pentru pacienți, în special la Secția boli infecțioase. În cadrul proiectului au fost executate lucrări de construcție a unui umbrar, modernizarea
Acum 4 ore
13:50
Marian Preda // Democrație și autonomie universitară vs autocrație prin universități „de partid și de stat” – cazul R. Moldova și tendința de a repeta greșelile României # NordNews
În timp ce lumea privește uimită bătălia globală dintre democrație și autoritarism, dintre puterea celor mulți bazată pe decizii colective, reguli impersonale și control reciproc al puterilor în stat și puterea unei singure persoane impusă prin argumentul forței și permanentizată prin lipsa controlului social și a contestației din partea opoziției adesea inexistente, în spațiul românesc
13:50
E.S. Yoram Elron, Ambasadorul Israelului la Chișinău: Anul 2025, un moment de cotitură în relațiile dintre Israel și R. Moldova # NordNews
Anul 2025 a marcat un moment de cotitură în relațiile dintre Statul Israel și Republica Moldova. Ca urmare a unei decizii strategice a Israelului de a-și extinde prezența diplomatică în țări prietene, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa'ar, a anunțat deschiderea unei ambasade la Chișinău. Acest pas constituie nu doar un upgrade al relațiilor bilaterale,
12:40
Intemperiile au lăsat fără energie electrică peste 2.300 de locuitori din nordul Moldovei # NordNews
Peste 2.300 de consumatori din nordul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică în a doua jumătate a zilei de 8 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit autorităților, toate avariile au fost remediate până la ora 08:00 a zilei de 9 ianuarie, iar alimentarea cu energie a fost restabilită integral. Directorul general al RED-Nord,
Acum 6 ore
12:10
Ucraina cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul cu Oreșnik # NordNews
Ucraina a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Rusia a lansat racheta balistică Oreșnik asupra regiunii Lvov. Atacul, care a vizat obiective energetice și infrastructură civilă, a avut loc noaptea trecută, în contextul unui val de bombardamente asupra mai multor orașe ucrainene, transmite IPN. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a
10:30
Posturile vamale de frontieră activează, la această oră, în regim normal, cu trafic moderat, potrivit sintezei activității prezentate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova pentru perioada 8–9 ianuarie 2026. În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate peste 10 mii de autoturisme, precum și câteva sute de camioane și
10:20
Ambulanțe și mașini blocate pe drumuri din cauza ghețușului: peste 30 de intervenții IGSU # NordNews
Condițiile meteo dificile din ultimele 24 de ore au creat probleme majore pe drumurile din mai multe regiuni ale țării. Ambulanțe și zeci de mijloace de transport au rămas blocate din cauza ghețușului și a stratului de zăpadă, fiind necesară intervenția salvatorilor și pompierilor, potrivit ipn.md Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, echipele de
Acum 24 ore
19:40
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 9 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7504 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.8720 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8805 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna
18:40
Semestrul doi începe treptat: majoritatea școlilor din Bălți revin la cursuri pe 12 ianuarie # NordNews
Majoritatea elevilor din Republica Moldova revin la ore vineri, 9 ianuarie, odată cu începutul semestrului al doilea, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Totuși, reluarea cursurilor nu va avea loc simultan în toate localitățile, iar municipiul Bălți se numără printre excepții. În municipiul Bălți, unde activează 22 de instituții de învățământ, doar Liceul Teoretic Republican „Ion
18:10
Bugetul municipal provizoriu al municipiului Bălți pentru anul 2026 a intrat în vigoare, iar unul dintre anexele acestuia prevede lista străzilor care urmează să fie reparate pe parcursul anului curent. Potrivit documentului, suma totală alocată pentru reparația drumurilor din Bălți depășește 36 de milioane de lei. Un singur obiectiv de reparație capitală în 2026 În
17:40
După o pauză de un an, Republica Moldova revine pe scena Eurovision Song Contest, iar pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău, va fi decis artistul care va reprezenta țara la ediția din 2026, găzduită la Viena. Finala Națională va aduce în fața publicului 16 interpreți selectați în urma audițiilor live. Evenimentul va începe la ora
17:10
Începând cu anul 2026, vârsta de pensionare a femeilor din Republica Moldova va continua să crească gradual. Astfel, din luna iulie 2026, femeile se vor putea pensiona la vârsta de 62 de ani. Procesul de majorare va continua până în anul 2028, când vârsta de pensionare a femeilor va ajunge la 63 de ani, egalându-se
Ieri
15:40
Un bărbat din Republica Moldova a fost condamnat în România la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, după ce a pus la cale o înscenare menită să-i aducă o despăgubire de 30 de mii de euro din partea unei companii de asigurări. Acesta a reclamat la poliție, în județul Iași, că autoturismul
14:40
Calea Ferată din Moldova anunță organizarea unei serii de licitații publice în perioada 26–28 ianuarie 2026, în cadrul cărora vor fi scoase la vânzare sau în locațiune locomotive, vagoane de călători, containere, vagoane refrigeratoare, piese de schimb și bunuri imobile neutilizate. Potrivit întreprinderii, licitațiile vor avea loc la Chișinău și se vor desfășura fie „cu
14:30
VIDEO Între viață și moarte, pe munte: Tânăr din Republica Moldova, salvat din Munții Ceahlău după ce a leșinat # NordNews
Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat miercuri, 7 ianuarie, din Masivul Ceahlău, după ce a leșinat în timpul unei drumeții, la peste 1,6 mii de metri altitudine. Intervenția salvatorilor montani a durat aproape patru ore și s-a încheiat în siguranță, anunță reprezentanții Salvamont Neamț. Apelul de urgență a fost făcut în jurul orei
14:00
Indemnizații pentru familiile cu copii: ce plăți pot primi părinții și cum se acordă automat # NordNews
Familiile cu copii din Republica Moldova pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații sociale, majoritatea fiind stabilite automat, fără depunerea cererilor. Plățile sunt calculate în baza datelor transmise electronic către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Potrivit specialiștilor CNAS, indemnizațiile sunt destinate să sprijine părinții în perioada de sarcină, la nașterea copilului și în primii
13:50
La Hăsnășenii Mari, un sat de aproape 1.500 de locuitori din raionul Drochia, atmosfera de sărbători este umbrită de un conflict care mocnește de luni bune între primăriță și consiliul local. Ședința consiliului din 30 decembrie, în care urma să fie discutat bugetul pentru anul 2026, s-a transformat într-o ceartă în toată regula între aleși
12:10
Vântul se intensifică în Republica Moldova, iar meteorologii au emis Cod galben pentru aproape întreg teritoriul republicii. Avertizarea intră în vigoare joi, 8 ianuarie, de la ora 11:30, și va fi valabilă până vineri, 9 ianuarie, ora 12:00. Pe fondul condițiilor meteo, Poliția Republicii Moldova anunță că traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului
11:20
Soborul Maicii Domnului, sărbătorit pe 8 ianuarie: Zi de rugăciune și cinstire pentru creștini # NordNews
Creștinii ortodocși, care urmează calendarul pe rit vechi marchează joi, 8 ianuarie, Soborul Născătoarei de Dumnezeu, sărbătoare prăznuită în a doua zi după Nașterea Domnului. Ziua este dedicată cinstirii Fecioarei Maria. Potrivit arhimandritului Nectarie Gherman, starețul Mănăstirea Horești, contactat de IPN, termenul „sobor" înseamnă „adunare" și exprimă faptul că întreaga Biserică se strânge în jurul
11:20
Alocațiile de stat pentru copii din România nu vor fi majorate nici în anul 2026, după ce Guvernul a decis să suspende, pentru al doilea an consecutiv, indexarea acestora cu rata inflației, potrivit digi24.ro. Măsura este prevăzută în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și contravine mecanismului legal care obligă statul să actualizeze anual
10:20
Traficul transfrontalier este intens, la 10 dimineața pe 8 ianuarie, la mai multe puncte de trecere a frontierei de stat, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cele mai aglomerate rămân punctele de frontieră Criva, Leușeni și Sculeni, unde se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport. Serviciul Vamal anunță
10:00
Ploaia, care se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, creează condiții dificile de trafic pe drumurile din Republica Moldova. Meteorologii au emis Cod galben de ghețuș și polei, valabil pentru ziua de joi, 8 ianuarie, iar Administrația Națională a Drumurilor le recomandă șoferilor să circule cu maximă prudență. Potrivit AND, circulația pe rețeaua națională se
7 ianuarie 2026
20:20
VIDEO Europa, paralizată de ninsori: sute de zboruri anulate, trafic blocat și stare de urgență în mai multe țări # NordNews
Un val de ninsori abundente și polei a lovit mai multe regiuni ale Europei, provocând haos în transporturi, închiderea școlilor și declararea stării de urgență în unele localități. Cele mai grave probleme s-au înregistrat în Olanda, Franța și Spania, unde traficul aerian, feroviar și rutier a fost serios afectat, iar mii de persoane au rămas
17:50
Brazilia a depășit anul trecut Statele Unite ale Americii, devenind cel mai mare producător de carne de vită din lume, potrivit estimărilor pieței. Performanța vine după ce producția braziliană a depășit previziunile cu sute de mii de tone, contribuind la atenuarea problemelor globale de aprovizionare și la limitarea creșterii prețurilor la carne, relatează Reuters, citată
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
VIDEO Colind, Capră și urări de bine: Crăciunul, sărbătorit ca pe vremuri în satul Mândreștii Noi # NordNews
În satul Mândreștii Noi din raionul Sângerei, Crăciunul a fost sărbătorit ca pe timpuri. Ceata ansamblului folcloric „Mândreșteanca" a pornit colindatul de la casa meșteșugarilor Oleinic și a dus datina din poartă în poartă, așa cum cere obiceiul strămoșesc. „Trebuie să promovăm aceste tradiții, să le ținem cu sfințenie, pentru că orice popor dacă
6 ianuarie 2026
14:20
Drumuri alunecoase, vizibilitate scăzută și vreme capricioasă. În aceste condiții se circulă pe traseele din nordul țării, după ce meteorologii au emis simultan trei alerte, cod galben de ceață, polei și ghețuș, valabile până pe 7 ianuarie. Deși condițiile climaterice pun la încercare nervii și reflexele unor șoferi, alții spun că drumurile sunt practicabile, iar
13:50
VIDEO De la frânghie, la telecomandă: biserica din Răuțel trece la clopot electronic pentru chemarea la rugăciune # NordNews
La biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Răuțel, chemarea la rugăciune nu mai depinde de un clopotar care trage frânghia. Din 20 decembrie 2025, parohia subordonată Mitropoliei Basarabiei folosește un sistem electronic modern, montat în altar, care acționează patru clopote noi printr-o simplă apăsare de buton. Sistemul poate fi controlat și de la distanță, are
13:00
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Legea freelancerilor: ce oferă și ce limite impune noul regim fiscal # NordNews
De la 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrează pe cont propriu în Republica Moldova pot activa în baza unui regim fiscal special, cunoscut drept „legea freelancerilor". Noua lege se adresează celor care prestează servicii independent, fără a înregistra o firmă, în domenii precum IT, design, consultanță, fotografie, meșteșugărit, servic
12:50
De la 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrează pe cont propriu în Republica Moldova pot activa în baza unui regim fiscal special, cunoscut drept „legea freelancerilor”. Noua lege se adresează celor care prestează servicii independent, fără a înregistra o firmă, în domenii precum IT, design, consultanță, fotografie, meșteșugărit, servicii de curățenie sau îngrijire a animalelor. [...] Articolul EDITORIAL Legea freelancerilor: ce oferă și ce limite impune noul regim fiscal apare prima dată în NordNews.
10:20
Cetățenii, care vor să activeze ca antreprenori independenți, se pot înregistra de acum înainte exclusiv online, fără drumuri la ghișeu. Agenția Servicii Publice a lansat un nou serviciu digital, care permite luarea în evidență a antreprenorilor independenți și includerea acestora în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD). Pentru înregistrare, solicitanții trebuie să depună [...] Articolul Antreprenorii independenți se pot înregistra online: ASP lansează un nou serviciu apare prima dată în NordNews.
10:10
Ceața densă și poleiul creează condiții dificile de trafic pe mai multe drumuri din Republica Moldova. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că, pe alocuri, vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar carosabilul este umed, alunecos și parțial acoperit cu zăpadă. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în toate regiunile țării, nord, centru și sud, pentru [...] Articolul Ceață densă și polei pe șosele: șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în NordNews.
5 ianuarie 2026
15:10
Statul iartă trecutul contra 40 de mii de lei. Ce se întâmplă cu mașinile aduse în Republica Moldova și tăiate la piese # NordNews
Cei care au adus mașini din străinătate în Republica Moldova, le-au ținut mai mult decât era permis și între timp le-au vândut la piese sau le-au distrus vor putea să-și rezolve legal situația, contra cost. Statul introduce o procedură specială prin care aceste cazuri pot fi închise definitiv, dacă mașina nu mai există. Măsura va [...] Articolul Statul iartă trecutul contra 40 de mii de lei. Ce se întâmplă cu mașinile aduse în Republica Moldova și tăiate la piese apare prima dată în NordNews.
14:50
Dacia Sandero se află pe primul loc în clasamentul celor mai vândute automobile din Europa în perioada ianuarie–noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Automobile Magazine și preluate de mai multe publicații de specialitate din domeniul auto. Modelul produs de marca românească a înregistrat aproximativ 226.000 de unități vândute, depășind competitori consacrați precum Renault Clio și [...] Articolul Automobilul românesc Dacia Sandero, liderul pieței auto europene în 2025 apare prima dată în NordNews.
14:40
Fotbalistul moldovean Sergiu Perciun continuă să atragă atenția în Italia. Mijlocașul ofensiv al naționalei Republicii Moldova și al clubului Torino a intrat în topul celor mai tineri debutanți ai anului 2025 din Serie A. Potrivit Sky Sport, Perciun ocupă locul 10 în acest clasament, debutând în prima ligă italiană la exact 19 ani. Primul loc [...] Articolul Moldoveanul Sergiu Perciun, printre cei mai tineri debutanți ai anului în Serie A apare prima dată în NordNews.
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări meteorologice de tip Cod Galben, care vizează poleiul, ghețușul și ceața, valabile în următoarele zile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Prima avertizare a fost emisă la data de 5 ianuarie 2026, ora 14:00, și este valabilă în intervalul 5 ianuarie, ora 14:00 – 6 ianuarie, ora 10:00. [...] Articolul Cod galben dublu în Republica Moldova: polei, ghețuș și ceață în următoarele zile apare prima dată în NordNews.
14:20
Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, programate să se desfășoare la Milano–Cortina, în Italia, în perioada 6–22 februarie. Decizia este definitivă și nu va fi revizuită în nicio circumstanță, a declarat președinta Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry. Potrivit acesteia, nici măcar un eventual acord de pace între Rusia și [...] Articolul Fără Rusia la Olimpiada de iarnă din 2026. Anunț oficial al CIO apare prima dată în NordNews.
12:50
Record de studenți în universitățile din Republica Moldova. Peste 23 de mii de tineri admiși în 2025 # NordNews
Universitățile din Republica Moldova au înregistrat în 2025 un număr record de studenți, peste 23 de mii de tineri alegând să-și continue studiile în instituțiile de învățământ superior din țară. Dintre aceștia, 1.113 sunt studenți internaționali. Datele arată o creștere semnificativă față de anul precedent: admiterea la programele de licență a crescut cu 11%, iar [...] Articolul Record de studenți în universitățile din Republica Moldova. Peste 23 de mii de tineri admiși în 2025 apare prima dată în NordNews.
12:30
Defrișare ilegală stopată la timp în pădurile din Nihoreni. Intervenție nocturnă a inspectorilor de mediu și poliției # NordNews
O acțiune comună a inspectorilor de mediu din Rîșcani și a Inspectoratului de Poliție Rîșcani a dus la stoparea promptă a unui caz de defrișare ilegală în pădurile din raion. Incidentul a fost depistat pe timp de noapte, într-un trup de pădure administrat de Ocolul Silvic Rîșcani, situat în extravilanul localității Nihoreni. Inspectorii au surprins [...] Articolul Defrișare ilegală stopată la timp în pădurile din Nihoreni. Intervenție nocturnă a inspectorilor de mediu și poliției apare prima dată în NordNews.
12:30
Experimentul Amorim s-a terminat. Manchester United a renunțat la antrenor înainte să învețe echipa să joace ce promisese # NordNews
Ruben Amorim a fost concediat de Manchester United, clubul anunțându-i în această dimineață despărțirea după o perioadă de 14 luni petrecute pe banca tehnică a echipei în calitate de head coach. Decizia a venit la scurt timp după un egal 1–1 în Premier League împotriva lui Leeds United, dar cauza imediată pare să fie tensiunile [...] Articolul Experimentul Amorim s-a terminat. Manchester United a renunțat la antrenor înainte să învețe echipa să joace ce promisese apare prima dată în NordNews.
11:00
MAEIE recomandă moldovenilor să evite călătoriile în Iran din cauza riscurilor de securitate # NordNews
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul intensificării tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Potrivit misiunii diplomatice, cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului sunt îndemnați să contacteze de urgență Ambasada, telefonic sau [...] Articolul MAEIE recomandă moldovenilor să evite călătoriile în Iran din cauza riscurilor de securitate apare prima dată în NordNews.
09:30
Cotațiile aurului și argintului au înregistrat creșteri semnificative luni, pe fondul accentuării riscurilor geopolitice generate de evenimentele din Venezuela, după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite. Investitorii s-au orientat spre active considerate sigure, în contextul incertitudinilor politice și economice, transmite Bloomberg, citată de agerpres.ro. Pe piața spot, prețul aurului a crescut cu [...] Articolul Aurul și argintul se scumpesc pe fondul tensiunilor geopolitice din Venezuela apare prima dată în NordNews.
09:10
FOTO Incendiu într-o anexă a unei biserici din Drochia. Lăcașul a fost salvat de pompieri # NordNews
Un incident grav s-a produs în cursul nopții la biserica „Sfânta Treime” din localitatea Sofia, raionul Drochia. Un focar de incendiu a apărut într-un spațiu tehnic al lăcașului de cult, acolo unde se afla cazanul folosit pentru încălzire. Reprezentanții bisericii au relatat pe rețelele de socializare că flăcările au cuprins încăperea respectivă în toiul nopții, [...] Articolul FOTO Incendiu într-o anexă a unei biserici din Drochia. Lăcașul a fost salvat de pompieri apare prima dată în NordNews.
4 ianuarie 2026
19:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7672 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.8655 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8837 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul se scumpesc. Curs valutar oficial, 5 ianuarie apare prima dată în NordNews.
12:40
Deconectări programate ale energiei electrice: Verificați, dacă sunteți vizați în perioada 5 – 11 ianuarie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 5 – 11 ianuarie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 5 ianuarie Ora 08:00 – 17:00 Strada Ștefan cel Mare: 3A; Strada Ghioceilor: 1, [...] Articolul Deconectări programate ale energiei electrice: Verificați, dacă sunteți vizați în perioada 5 – 11 ianuarie apare prima dată în NordNews.
12:00
Meteorologii anunță revenirea vremii de iarnă în următoarele zile, cu șanse crescute de ninsoare în mai multe regiuni. Potrivit prognozelor meteo consultate, un front de aer mai rece va traversa zona în perioada imediat următoare, favorizând apariția ninsorilor slabe și moderate, mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții. În zilele [...] Articolul Meteorologii anunță posibile ninsori de Crăciun apare prima dată în NordNews.
11:50
Municipiul Bălți se confruntă din nou cu probleme serioase în alimentarea cu apă, după o avarie produsă pe apeductul Soroca–Bălți. În acest context, primarul orașului, Alexandr Petkov, a anunțat că a fost instituit un regim de situație excepțională, precizând că serviciile responsabile intervin în prezent în regim sporit. Edilul susține că, deși situația este gestionată, [...] Articolul Bălțenii, fără apă de aproape două zile. Care este motivul apare prima dată în NordNews.
3 ianuarie 2026
17:40
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită” # NordNews
„Președintele Trump părea obosit”, remarcă jurnaliștii de la ziarul de referință al Statelor Unite, The New York Times, care l-au sunat pe liderul de la Casa Albă la scurt timp după ce acesta a anunțat capturarea președintelui Nicolas Maduro, scrie HotNews. „Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva [...] Articolul Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită” apare prima dată în NordNews.
17:30
Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă atenție, după ce Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de polei, lapoviță și formarea ghețușului pe carosabil. În acest context, Poliția Națională avertizează că riscul de accidente rutiere crește semnificativ și face apel la responsabilitate în trafic. Oamenii legii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la [...] Articolul Cod galben de ghețuș. Avertisment pentru șoferi apare prima dată în NordNews.
17:20
Activitatea Ambasadei Republicii Moldova din Statele Unite ale Americii va fi desfășurată temporar într-un alt sediu, începând cu 5 ianuarie, din cauza lucrărilor de reparație necesare după incendiul produs la mijlocul lunii decembrie. Potrivit misiunii diplomatice, relocarea este estimată pentru o perioadă de 3 până la 5 luni, timp în care serviciile ambasadei vor funcționa [...] Articolul Ambasada Moldovei din SUA, mutată temporar apare prima dată în NordNews.
