Ancheta incendiului din Crans-Montana: 34 de victime au murit pe scările barului
Realitatea.md, 12 ianuarie 2026 10:00
34 dintre cele 40 de victime ale incendiului devastator de la Crans-Montana au murit pe scara de la subsolul barului Le Constellation, conform unui raport al anchetatorilor italieni. Tragedia s-a petrecut în noaptea de Revelion, iar majoritatea victimelor, inclusiv un băiat cu cetățenie elvețiană și română, erau tineri. Anchetatorii au descoperit că 34 de victime […]
Acum 5 minute
10:10
Tinerii sunt dispuși să închidă telefoanele și să trăiască fără ecrane. Persoanele de 50 ani sunt mai dependente de ele # Realitatea.md
Generațiile Z și Y (milenialii), sau persoanele cu vârste cuprinse între 14-29 ani și între 30-45 ani, sunt mai predispuși să reducă timpul petrecut în fața ecranelor comparativ cu generațiile mai în vârstă, cum ar fi boomerii care au între 62-80, potrivit unui studiu recent realizat în Statele Unite. Cercetarea, care a inclus un eșantion de […]
Acum 15 minute
10:00
34 dintre cele 40 de victime ale incendiului devastator de la Crans-Montana au murit pe scara de la subsolul barului Le Constellation, conform unui raport al anchetatorilor italieni. Tragedia s-a petrecut în noaptea de Revelion, iar majoritatea victimelor, inclusiv un băiat cu cetățenie elvețiană și română, erau tineri. Anchetatorii au descoperit că 34 de victime […]
10:00
Efectele integrării politice și civice a transnistrenilor cu cetățenie moldovenească # Realitatea.md
Sute de locuitori ai regiunii transnistrene s-au grăbit la sfârșitul anului trecut să obțină cetățenia Republicii Moldova. Potrivit presei, în ultimele patru luni ale anului 2025, numărul solicitărilor a crescut cu 50% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 2.081 de persoane. Republica Moldova a modificat procedura de obținere a cetățeniei pentru persoanele […]
10:00
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: Ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț, notează Alexandru Tănase. Război hibrid, propagandă, „mâna Moscovei", bani murdari, operațiuni de influență, rețele de dezinformare: un inventar repetat obsesiv, până la golirea lui […]
10:00
Motivul pentru care tânărul moldovean ar fi fost ucis de un polițist italian. Ce a dezvăluiri a făcut? # Realitatea.md
Apar noi detalii în cazul moldoveanului Sergiu Țârnă, găsit decedat pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției. Tânărul ar fi fost ucis din cauza unui videoclip cu caracter intim. Potrivit presei din Italia, suspectul principal, polițistul Riccardo Salvagno, a declarat în fața instanței că se temea ca imaginile […]
Acum o oră
09:30
Într-o locuință din satul Nihoreni, raionul Rîșcani, a izbucnit un incendiu puternic. La fața locului au intervenit două ehipaje de pompieri. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a precizat pentru Realitatea.md că incendiul s-a produs duminică seara, pe 11 ianuarie 2026. A ars o anexă a unei case […]
09:20
Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare crearea unei forțe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldați, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staționate în Europa, a declarat duminică comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, transmite Agerpres. Vorbind la conferința pe teme de apărare 'Folk och Forsvar', desfășurată la Salen, […]
Acum 2 ore
09:10
Drumarii au intervenit în nordul țării pe parcursul nopții: 218 de tone de sare tehnică, împrăștiate pe șosele # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, pe parcursul nopții, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din partea de nord a țării, unde s-au înregistrat ninsori și a fost necesară curățarea părții carosabile și răspândirea materialului antiderapant. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost mobilizate 58 de utilaje speciale și 37 de muncitori […]
08:50
Astronomii au descoperit un obiect nemaivăzut până acum. Ce este „Cloud-9” și de ce este important pentru înțelegerea universului # Realitatea.md
O echipă internațională de cercetători a identificat un nou tip de obiect astronomic, care ar putea oferi indicii esențiale despre formarea galaxiilor. Obiectul, numit „Cloud-9", este un nor de hidrogen bogat în gaze, lipsit de stele și dominat de materie întunecată, aflat la aproximativ 14 milioane de ani-lumină de Pământ, potrivit NASA și CBS News. […]
08:50
Doi copii în moarte cerebrală la Spitalul Constanța: Părinții acuză nepăsarea medicilor # Realitatea.md
Corpul de Control al Ministerului Sănătății va ajunge luni la Spitalul Județean Constanța, ca urmare a două cazuri dramatice în care doi copii au ajuns în stare de moarte cerebrală. Părinții acestora susțin că starea copiilor s-a agravat din cauza intervențiilor întârziate și a nepăsării personalului medical. În paralel, Colegiul Medicilor declanșează o anchetă disciplinară […]
08:40
Restul elevilor din țară, care și-au prelungit vacanța, revin la școală. Cum vor recupera ziua în plus de odihnă # Realitatea.md
Elevii din 604 instituții de învățământ general revin la ore începând cu luni, 12 ianuarie curent, după ce direcțiile au decis să prelungească vacanța de iarnă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de la sfârșitul săptămânii trecute. 563 de școli din cele 834 și-au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026. Amintim că Ministerul Educației și […]
08:30
Op-Ed de Anatol Țăranu – Un litigiu cu tentă politică și identitară: cazul Universității din Cahul # Realitatea.md
Decizia anunțată de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, privind intenția Guvernului de a fuziona Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a provocat nu doar o undă de șoc în mediul academic, ci și o reacție publică amplă, cu profunde implicații identitare și politice, notează analistul Anatol Țăranu […]
08:30
Mii de turiști au rămas blocați în nordul Finlandei, după ce toate zborurile de pe aeroportul Kittilä au fost anulate duminică din cauza frigului extrem. Temperatura a scăzut până la minus 37 de grade Celsius, duminică dimineață, după mai multe zile consecutive de ger sever, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și desfășurarea normală a […]
08:20
Maia Sandu, a câștigat în 2025 mai mult de 67.000 de lei din despăgubiri morale. Conform declarației de avere și interese personale depuse pentru anul trecut, șefa statului a înregistrat venituri totale ce depășesc jumătate de milion de lei. Potrivit documentului, principala sursă de venit este salariul de la Președinție, în valoare de 269.333,87 lei. […]
08:20
Circulația bacului de la Molovata ar putea fi suspendată din cauza temperaturilor negative persistente # Realitatea.md
Circulația bacului care traversează râul Nistru, în zona Molovata, ar putea fi suspendată din cauza gerului persistent și a stratului de gheață tot mai gros format pe râu. Întreprinderea de stat care gestionează ambarcațiunea anunță că situația este monitorizată permanent, iar riscul sistării totale a curselor rămâne ridicat. Potrivit administratorului întreprinderii, Vitalie Gațcan, bacul nu […]
Acum 4 ore
08:10
Declarații la Realitatea TV: Europa este pusă în dificultate de noua strategie de securitate a SUA și de agresiunea Rusiei # Realitatea.md
Strategiile de securitate ale Statelor Unite ale Americii și ale Rusiei pun Uniunea Europeană într-o poziție dificilă. Bruxellesul este nevoit acum să identifice propriile soluții de apărare, după ce timp de decenii a mizat pe sprijinul SUA, iar Rusia a declanșat mașinăria de război. Declarațiile au fost făcute de invitații emisiunii „Consens Național" de la […]
08:00
Șefa Comisiei Europene a anunțat când va fi semnat acordul cu Mercosur, care a declanșat proteste în mai multe state europene # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, a anunțat Bruxellesul, potrivit Agerpres. Uniunea Europeană a dat vineri undă verde acestui acord comercial, în ciuda opoziției exprimate de mai multe state membre, inclusiv Franța. Negocierile au durat peste […]
08:00
Horoscopul zilei de 12 ianuarie 2026. Semnul zodiacal care are noroc în toate domeniile # Realitatea.md
Prezența mai multor planete în semnul Capricornului aduce un accent puternic pe carieră, statut social și evoluție profesională. Horoscopul zilei de 12 ianuarie 2026 evidențiază o energie intensă, care se manifestă încă de la primele ore ale zilei și favorizează construcțiile solide pe termen lung. Această perioadă îi îndeamnă pe nativi să se concentreze pe […]
07:40
Peste 500 de morți în protestele din Iran. Trump vorbește despre negocieri, Teheranul avertizează SUA # Realitatea.md
Protestele din Iran au provocat moartea a peste 500 de persoane, potrivit organizației pentru drepturile omului HRANA, în timp ce autoritățile de la Teheran au amenințat că vor ataca bazele militare americane dacă Statele Unite vor interveni, relatează Reuters și AFP. HRANA a anunțat că a verificat moartea a „490 de protestatari și 48 de […]
07:40
Astăzi, 12 ianuarie, vremea va fi predominant noroasă pe întreg teritoriul țării. În regiunile de nord sunt prognozate ninsori. Potrivit meteorologilor, temperaturile diurne vor atinge valori de până la -2 grade, în timp ce pe timpul nopții mercurul din termometre va coborî până la -13 grade. În nordul țării, maximele zilei nu vor depăși -5 […]
07:10
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze faţă de principalele valute internaţionale, potrivit cursului oficial publicat de Banca Naţională a Moldovei. Pentru data de 12 ianuarie, euro este cotat la 19,7704 lei, în creştere cu 0,02 lei, iar dolarul american ajunge la 16,9761 lei, mai scump cu 0,10 lei. Leul românesc este evaluat la 3,8855 lei, […]
07:00
Rusia a lansat în cursul nopţii un nou atac cu drone asupra Kievului, una dintre acestea lovind o clădire din oraş, au transmis autorităţile locale. În jurul orei 1:30, ora locală, mai multe explozii au fost auzite în capitala Ucrainei. Şeful Administraţiei Militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a precizat că un incendiu a izbucnit într-o […]
Acum 24 ore
17:10
Clasamentul care ne arde la ficat! Moldova, în topul campionilor mondiali la consumul de alcool # Realitatea.md
Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, potrivit datelor publicate de World Population Review. Cu un consum mediu de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe an, Moldova ocupă locul patru la nivel global, fiind depășită doar de România, Georgia și Letonia, scrie bani.md. […]
16:50
Vânzările Bibliei în Regatul Unit au atins, în 2025, cel mai înalt nivel înregistrat până acum, crescând cu 134% față de 2019, până la aproximativ 6,3 milioane de lire sterline în valoare totală. Este un salt fără precedent, potrivit datelor din piața de carte, scrie hotnews.ro. Această creștere neașteptată a generat întrebări printre librari și […]
16:30
Alegerile din Găgăuzia riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie # Realitatea.md
Deputații din Găgăuzia urmează să voteze bugetul Comisiei Electorale Centrale din regiune până pe 20 ianuarie. În caz contrar, mandatul membrilor comisiei nu va putea fi prelungit, iar procesul de constituire a organului electoral va trebui reluat de la început, ceea ce va pune în pericol organizarea alegerilor programate pentru 22 martie. Avertizarea a fost […]
16:00
Atac ucrainean cu drone asupra orașului Voronej din Rusia: un mort și clădiri avariate # Realitatea.md
O femeie a murit şi alte trei persoane au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra oraşului Voronej din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, relatează Digi24. Peste zece clădiri de apartamente, aproximativ zece case private, o şcoală şi mai multe clădiri administrative au fost avariate în atacul asupra oraşului, a […]
15:30
Comunitatea satului Plop, raionul Dondușeni, este în doliu. Primarul localității, Aureliu Guțanu, s-a stins din viață. Informația a fost confirmată de către președintele raionului Dondușeni, Valentin Cebotari, scrie tvn.md. Potrivit surselor, în ultimele zile, edilul s-a aflat sub supraveghere medicală, fiind internat într-o instituție spitalicească. Aureliu
15:00
Declarații la Realitatea TV: Moldovenii mănâncă dezechilibrat, prea mult zahăr și grăsimi în meniul zilnic # Realitatea.md
Moldovenii au ajuns campioni la consumul de zahăr, grăsimi și pâine. Aceasta este concluzia emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV. Invitatele au subliniat că occidentalizarea profilului alimentar a modificat un meniu care, oricum, era deja departe de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Astfel, consumul de zahăr pe cap de locuitor este de două ori […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Moldovenii mănâncă dezechilibrat, prea mult zahăr și grăsimi în meniul zilnic apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Un bărbat de 72 de ani a murit într-un incediu în localitatea Vladimirovca. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 10 ianuarie, curent. La fața locului au intervenit două echipaje – din Pervomaisk și Slobozia. Flăcările au cuprins aproape întreaga locuință și s-au extins la acoperiș. Pompierii au reușit să localizeze rapid incendiul. Pentru […] Articolul Tragedie în Vladimirovca: un bărbat de 72 de ani a murit într-un incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe strada Albișoara din municipiul Chișinău. În urma impactului mașinile au fost grav avariate, iar o persoană a fost traumatizată. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui automobil Honda, s-a tamponat frontal cu un automobil Skoda, condus de un bărbat […] Articolul Accident rutier în capitală: un pasager rănit, iar mașinile grav avariate apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Pe 11 ianuarie, la nivel mondial este marcată Ziua Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, „o zi care ne amintește că natura nu este inepuizabilă și că viitorul ei depinde de fiecare dintre noi”, anunță Ministerul Mediului. În Republica Moldova există cinci rezervații naționale. Potrivit Ministerului Mediului, cea mai veche arie naturală protejată din țară […] Articolul Ziua Rezervațiilor și a Vieții Sălbatice: Moldova celebrează patrimoniul natural apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Trump declară „urgență națională” pentru activele Venezuelei. Veniturile petroliere sunt puse sub protecția SUA # Realitatea.md
Donald Trump a semnat un decret de „urgenţă naţională” destinat să plaseze sub protecţie specială activele venezuelene, printre care veniturile petroliere, de pe teritoriul SUA, pentru a împiedica să fie confiscate de tribunale sau creditor, informează știrileprotv.ro. Semnând acest decret, preşedintele vizează să „promoveze obiectivele de politică externe ale Statelor Unite”, a scris Casa Albă. […] Articolul Trump declară „urgență națională” pentru activele Venezuelei. Veniturile petroliere sunt puse sub protecția SUA apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ger, ghețuș pe drumuri și lacuri înghețate: IGSU vine cu recomandări pentru siguranța oamenilor # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii despre măsurile de siguranță necesare în contextul temperaturilor scăzute care se înregistrează în aceste zile. Salvatorii îndeamnă oamenii să monitorizeze permanent buletinele informative, dar și avertizările lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). În condiții de ger și pe drumuri cu ghețuș, cetățenii sunt îndemnați să […] Articolul Ger, ghețuș pe drumuri și lacuri înghețate: IGSU vine cu recomandări pentru siguranța oamenilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Iran: Cele mai violente proteste de la căderea monarhiei. Zeci de oameni au fost uciși de forțele regimului # Realitatea.md
Regimul de la Teheran este în pragul colapsului, fiindcă nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști, scriu știrileprotv.ro. Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 arestate, în cele două săptămâni de proteste care au zguduit țara, potrivit activiștilor pentru drepturile omului. Fără pic de răgaz […] Articolul Iran: Cele mai violente proteste de la căderea monarhiei. Zeci de oameni au fost uciși de forțele regimului apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Traficul pe drumurile naționale se desfășoară în regim de iarnă, fără probleme semnificative, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În cea mai mare parte a țării, carosabilul este preponderent uscat, iar izolat se menține zăpadă. În decursul nopții, drumarii au intervenit, la necesitate, în peste 10 sectoare din țară, inclusiv în Cahul, Căinari, Strășeni, Dondușeni, Ceadîr-Lunga, […] Articolul Cum se circulă pe drumurile naționale? Intervenții în mai multe regiuni ale țării apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
09:40
Duminică, 11 ianuarie, vremea se menține rece pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative, iar vântul va sufla moderat din nord-vest. La Chișinău, temperatura maximă va atinge -5 grade Celsius, iar noaptea mercurul din termometre va coborî până la -12 grade. Umiditatea aerului va fi în jur de 70%, ceea […] Articolul Duminică geroasă: temperaturi negative în toate regiunile apare prima dată în Realitatea.md.
10 ianuarie 2026
18:20
Meta pregătește „Mango” și „Avocado”, noile modele AI pentru generare de imagini, video și programare # Realitatea.md
Meta lucrează la două noi modele de inteligență artificială, axate pe generarea de imagini, videoclipuri și procesarea limbajului natural. Modelul „Mango” se concentrează pe creație vizuală, iar „Avocado” este un model lingvistic de mari dimensiuni, cu îmbunătățiri pentru programare, potrivit lui Alexandr Wang, directorul de AI al companiei. Surse interne indică lansarea ambelor produse în […] Articolul Meta pregătește „Mango” și „Avocado”, noile modele AI pentru generare de imagini, video și programare apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Informații noi despre situația pe drumurile din țară: peste 120 de utilaje și 60 de muncitori, antrenați la deszăpezire # Realitatea.md
Un total de 129 de utilaje speciale și 67 de muncitori rutieri au fost mobilizați pentru patrulare, curățarea părții carosabile, deszăpezire și combaterea lunecușului pe drumurile naționale. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil preponderent umed și pe alocuri înzăpezit. Unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit în ultimele ore în sectoare din […] Articolul Informații noi despre situația pe drumurile din țară: peste 120 de utilaje și 60 de muncitori, antrenați la deszăpezire apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Mama tânărului moldovean ucis în Italia rupe tăcerea: „Nu voi avea liniște până nu aflu tot” # Realitatea.md
Durerea Anastasiei Burghelea, mama lui Sergiu Țârnă, tânărul moldovean ucis în Italia, nu s-a diminuat odată cu arestarea principalului suspect. Femeia spune că nu se simte ușurată și insistă că adevărul complet despre crimă trebuie scos la iveală, iar toți cei vinovați trebuie să răspundă. „Nu voi avea liniște până când nu se va face […] Articolul Mama tânărului moldovean ucis în Italia rupe tăcerea: „Nu voi avea liniște până nu aflu tot” apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
ANI a inițiat controlul averii Președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, în urma unei sesizări privind posibile încălcări ale regimului de declarare a averii. Sesizarea a fost înregistrată după ce magistratul nu a promovat evaluarea externă a integrității, Comisia de Evaluare constatând că […] Articolul ANI a inițiat controlul averii Președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Doliu în Poliția Națională: un ofițer de investigații din Cimișlia a murit la 32 de ani # Realitatea.md
Poliția Națională anunță, cu profundă durere, trecerea în neființă a colegului său, Vicol Gheorghe, ofițer de investigații al Inspectoratului de Poliție Cimișlia. Potrivit informațiilor oficiale, Gheorghe Vicol s-a stins fulgerător la vârsta de 32 de ani, în urma unui stop cardiac, în orașul Verona, Italia, unde se afla în concediu paternal din februarie 2024. Vicol […] Articolul Doliu în Poliția Națională: un ofițer de investigații din Cimișlia a murit la 32 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Cele mai punctuale companii aeriene și aeroporturi din lume în 2025: clasamentul Cirium # Realitatea.md
Compania de analiză Cirium a publicat un nou raport care arată care au fost cele mai punctuale companii aeriene și aeroporturi din lume în 2025, pe baza întârzierilor și anulărilor înregistrate la nivel global. Analiza a vizat primele 10% companii aeriene de pasageri după capacitate, precum și aeroporturi mari, medii și mici. Pentru al doilea […] Articolul Cele mai punctuale companii aeriene și aeroporturi din lume în 2025: clasamentul Cirium apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Moldovenii vor achita mai mult pentru vacanțele în România: taxe turistice majorate din 2026 # Realitatea.md
Vacanțele moldovenilor în România vor deveni mai scumpe începând cu 1 ianuarie 2026, după ce mai multe orașe și stațiuni turistice au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice. Noile costuri se vor aplica pentru fiecare noapte de cazare, indiferent de cetățenie, transmte Digi24.ro. În București va fi percepută o taxă turistică de 10 […] Articolul Moldovenii vor achita mai mult pentru vacanțele în România: taxe turistice majorate din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj de susținere pentru poporul iranian și a declarat că țara noastră este „solidară” cu locuitorii din Iran. ”Mă gândesc la curajosul popor al Iranului, care își ridică vocea pentru a apăra libertatea, demnitatea și dreptul la alegere democratică. Aspirația lor de a-și construi propriul viitor răsună […] Articolul Maia Sandu: Mă gândesc la poporul curajos al Iranului apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
O furtună magnetică de intensitate slabă a început pe Pământ pe 9 ianuarie și va continua și astăzi, 10 ianuarie, potrivit informațiilor transmise de Serviciul Geologic Britanic. Fenomenul este provocat de un flux de mare viteză provenit dintr-o gaură coronală a Soarelui, care a dus la creșterea temporară a vitezei vântului solar. Cercetătorii precizează însă […] Articolul Furtună magnetică pe 10 ianuarie: ce spun specialiștii și cine poate fi afectat apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
OMS: Personalul medical trebuie să poarte măști respiratorii în locul celor chirurgicale # Realitatea.md
Măștile chirurgicale nu oferă suficientă protecție împotriva infecțiilor respiratorii transmise pe cale aeriană, afirmă un grup de experți internaționali care solicită modificarea ghidurilor privind echipamentul de protecție utilizat de personal medical, transmite IPN. Într-o scrisoare adresată Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), autorii arată că nu există o justificare rațională pentru utilizarea măștilor chirurgicale în sistemul […] Articolul OMS: Personalul medical trebuie să poarte măști respiratorii în locul celor chirurgicale apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o șosea din județul Mureș, România. Incidentul s-a produs în jurul orei prânzului, pe raza localității Soromiclea. Potrivit autorităților, în urma evenimentului nu au fost înregistrate victime. Șoferul și cei 47 de pasageri s-au evacuat în siguranță, înainte ca vehiculul […] Articolul România: Autocar cu 47 de pasageri, cuprins de flăcări. Trafic blocat apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Moldova se mândrește cu numeroase recorduri mondiale Guinness, atrăgând atenția lumii prin realizări unice în domeniul vinurilor, artei și culturii. Cea mai cunoscută este crama Mileștii Mici, care deține cea mai mare colecție de vinuri din lume: peste 1,5 milioane de sticle depozitate în 55 km de tuneluri subterane de calcar. Tot în top, crama […] Articolul Moldova doboară recorduri mondiale Guinness: vinuri, arte și consumuri unice apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Reactorul chinez EAST depășește limitele plasmei și apropie omenirea de energia de fuziune # Realitatea.md
Reactorul chinez de fuziune nucleară EAST, supranumit „Soarele artificial”, a reușit să mențină plasma stabilă la densități extreme, depășind Limita Greenwald, considerată un obstacol major în dezvoltarea fuziunii nucleare. Plasma, a patra stare a materiei, a fost controlată prin gestionarea interacțiunii cu pereții reactorului și prin ajustarea presiunii inițiale a gazului și a încălzirii electronilor, […] Articolul Reactorul chinez EAST depășește limitele plasmei și apropie omenirea de energia de fuziune apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Irina Rimes părăsește juriul de la Vocea României. Presa: Decizia este una gândită de mai mult timp # Realitatea.md
După mai multe sezoane în care a fost una dintre cele mai apreciate prezențe din juriu, Irina Rimes a decis să părăsească definitiv emisiunea Vocea României, din sezonul următor. Informația, obținută de România TV în exclusivitate, vine la finalul unui sezon în care artista ar fi vrut deja să facă pasul înapoi, dar a mai […] Articolul Irina Rimes părăsește juriul de la Vocea României. Presa: Decizia este una gândită de mai mult timp apare prima dată în Realitatea.md.
