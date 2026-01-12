FOTO Maia Sandu a încasat peste 67.000 de lei din despăgubiri morale anul trecut

11:30

O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica al Capitalei a fost victima unei escrocherii, după ce a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept și a vorbit în limba rusă. Potrivit Poliției, apelanta a avertizat-o că banii acesteia ar fi în pericol și că, pentru […] Articolul Escrocherie! O bătrână din Capitală a rămas fără 550.000 de lei după un apel fals în numele autorităților apare prima dată în Realitatea.md.