„Ai grijă ce faci, oamenii care au făcut asta vor plăti cu sânge”. Motivul pentru care ar fi fost ucis Sergiu Țârnă de polițistul italian. Declarațiile suspectului

Dmitri Torner, liderul al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, a constatat că, pe final de an, toţi fiind deja cu gândul la sărbători, a trecut practic pe neobservate o declaraţie făcută la cel mai înalt nivel şi anume că toate întreprinderile de stat vor fi reorganizate. „Recunosc – pe mine personal această temă mă preocupă demult şi am publicat mai multe materiale la subiectul respectiv. Şi iată că ceea la ce am atras atenţia de atâtea or, a ajuns în sfârşit să fie o preocupare a factorilor decizionali. Şi, într-adevăr, lucrurile nu mai pot rămânea neschimbate – în ceea ce ţine de întreprinderile de stat, se cer decizii radicale, care ar fi adoptate cât mai repede posibil”, a declarat el într-un comentariu pe Facebook.