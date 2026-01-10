Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei: Ce a descoperit prințesa după lupta împotriva cancerului
UNIMEDIA, 10 ianuarie 2026 18:40
Kate Middleton, Prințesa de Wales, și-a marcat vineri cea de-a 44-a aniversare cu un videoclip „profund personal” despre confortul pe care l-a simțit apropiindu-se de natură în timpul tratamentului pentru cancer, exprimând cât de „profund recunoscătoare” este „să descopere ce înseamnă să fii în viață”, scrie cancan.ro.
• • •
Acum 30 minute
18:40
Acum o oră
18:20
„Blocarea internetului a avut efectul invers”. Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric # UNIMEDIA
Blocada internetului impusă în Iran începând cu 8 ianuarie 2026 reprezintă cel mai sofisticat nivel de cenzură de până acum, avertizează experții în securitate digitală. Deși autoritățile au adoptat măsura pentru a înăbuși protestele declanșate de colapsul economic, strategia a eșuat, provocând o radicalizare fără precedent a revoltei populare, potrivit The Guardian și CNN, citat de hotnews.ro.
18:10
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași s-a întrunit pe data de 9 ianuarie în ședință pentru a examina un caz de rabie, confirmat la o bovină, în comuna Sipoteni, raionul Călărași.
18:00
Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare: Donald Trump a respins cererea de grațiere # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că a respins cererea de graţiere prezentată de fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy, care ispăşeşte în New Jersey o pedeapsă de patru ani şi două luni de închisoare pentru violenţă sexuală, scrie digi24.ro.
Acum 2 ore
17:30
În atenția moldovenilor care planifică o vacanță în România: Risc major de avalanșe în munți. Ce zone trebuie evitate # UNIMEDIA
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu, Godeanu, unde troienele de zăpadă au depășit doi metri, scrie agerpres.ro.
17:20
Doliu în Poliția Națională: Ofițerul de investigație, Gheorghe Vicol, a murit în urma unui stop cardiac la doar 32 de ani # UNIMEDIA
Poliția Națională anunță trecerea în neființă a ofițerului de investigații al Inspectoratului de Poliție Cimișlia, Vicol Gheorghe.
17:00
(video) Imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, „Trump chinezesc”, a devenit un fenomen pe net # UNIMEDIA
Îi imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect - chinezul Ryan Chen, în vârstă de 42 de ani, a devenit un fenomen pe rețelele sociale cu videoclipurile sale umoristice. Între roboții umanoizi ai Boston Dynamics și cipurile AI Nvidia, imitatorul chinez al președintelui american, cu milioane de abonați, a putut măsura amploarea notorietății sale de această parte a Pacificului la ultima ediție CES de la Las Vegas, scrie digi24.ro.
Acum 4 ore
16:50
„Nu pot să cred că sunt viu”: Ce a pățit Ionel Istrati, în zbor spre Portugalia: Ne priveam în ochi, cu mama, cu frică și lacrimi # UNIMEDIA
Ionel Istrati a trăit unele dintre cele mai înfricoșătoare momente din viața sa în timpul unei călătorii care trebuia să fie una obișnuită, dar s-a transformat într-un coșmar. Artistul și mama lui se aflau într-un avion cu destinația Portugalia, când zborul a fost afectat de turbulențe extrem de puternice, transformând drumul într-o experiență de coșmar, scrie shok.md.
16:30
Un bărbat de 72 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada pe zebră. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc în localitatea Măgdăcești din raionul Criuleni.
16:10
„Pune un elastic pe telefon”: 15 metode simple ca să reduci timpul pe ecran fără să-ți urăști telefonul # UNIMEDIA
E un paradox al vieții moderne: avem toate instrumentele ca să economisim timp, dar reușim să-l irosim mai eficient ca oricând. Deschizi telefonul „doar pentru un mesaj” și, fără să-ți dai seama, te trezești 20 de minute mai târziu citind despre un conflict, un scandal și o dietă care „topește grăsimea în 3 zile”, scrie playtech.ro.
16:00
(doc) „Suntem etichetați drept agenți ai grupărilor criminale”: Fermierii care au protestat la Telenești, prinși într-o campanie de denigrare, cer ajutorul dimplomaților străini # UNIMEDIA
Fermierii care au participat la protestele din Telenești se plâng că au devenit victimele unei campanii de denigrare, fiind acuzați pe nedrept de „legături cu grupări criminale”. În fața acestei situații, ei cer sprijin din partea diplomaților străini pentru a-și proteja imaginea și a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă.
15:30
551 de ani de la marea victorie a lui Ştefan cel Mare în bătălia de la Vaslui. Dodon: „Este datoria noastră să păstrăm vie memoria acestor fapte” # UNIMEDIA
Pe data de 10 ianuarie 2026 se împlinesc 551 de ani de la marea victorie a lui Ştefan cel Mare în bătălia de la Vaslui. În contextul acestei aniversări, Igor Dodon subliniază importanța păstrării memoriei acestor fapte eroice. „Să respectăm trecutul și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre marile realizări ale strămoșilor noștri”, a scris fostul șef de stat.
15:10
Peste 6.000 euro pentru 4 luni de pregătire militară: Condițiile pentru voluntariat în armata din România # UNIMEDIA
Tinerii care vor să devină voluntari în armată pentru un scurt stagiu de pregătire vor primi 6.000 de euro pentru 4 luni de pregătire militară, iar, la final, voluntarii vor putea rămâne în armată, dacă doresc acest lucru, conform unui proiect de lege promulgat de președintele Nicușor Dan, scrie presa română.
Acum 6 ore
14:40
„Suntem solidari cu Ucraina și susținem o pace justă”: MAE condamnă atacul Rusiei cu rachetă Oreșnik asupra Ucrainei # UNIMEDIA
Ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, condamnă atacurile aeriene rusești din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei, în timpul cărora a fost lansată racheta balistică Oreșnik.
14:10
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: Întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei # UNIMEDIA
În ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, al doilea în ierarhia papală și mediator diplomatic de lungă durată, l-a convocat de urgență pe Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, pentru a obține detalii despre planurile Americii în Venezuela, potrivit documentelor guvernamentale obținute de The Washington Post, scrie digi24.ro.
13:50
(video) „De la inimă la inimă”: Primăria Chișinău a organizat o sărbătoare de neuitat pentru sute de copii din familiile social-vulnerabile # UNIMEDIA
În perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria Chișinău a adus bucurie copiilor din centrele de plasament, familii social-vulnerabile și copii cu necesități speciale, printr-o serie de activități dedicate acestora în cadrul campaniei „De la inimă la inimă”.
13:30
„Pregătește-te, te voi vâna”. Cine este polițistul care l-ar fi împușcat pe Sergiu Țârnă, în Italia: „La privit în ochi și a tras” # UNIMEDIA
Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat fiind suspectat de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia. Cu cinci zile înainte de crimă, agentul i-ar fi trimis tânărului mai multe mesaje de amenințare, promițându-i o „răzbunare feroce”, iar anchetatorii analizează ipoteza unui video compromițător și legături cu traficul de droguri, scrie libertatea.ro
13:20
(video) Imagini revoltătoare în capitală: Șoferul unui BMW, filmat în timp ce gonește pe o alee pietonală. Tânărul de 20 de ani a rămas fără permis # UNIMEDIA
Poliția Națională s-a autosesizat în baza imaginilor video apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW încalcă grav normele de circulație rutieră și adoptă un comportament agresiv, folosind un limbaj obscen.
13:10
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia: Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc # UNIMEDIA
O lovitură ucraineană cu drone a provocat un incendiu la un depozit petrolier din districtul Oktiabrski, situat în sudul regiunii ruse Volgograd, au anunţat sâmbătă dimineaţă autorităţile regionale, scrie digi24.ro.
13:10
Dmitri Torner, liderul al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, a constatat că, pe final de an, toţi fiind deja cu gândul la sărbători, a trecut practic pe neobservate o declaraţie făcută la cel mai înalt nivel şi anume că toate întreprinderile de stat vor fi reorganizate. „Recunosc – pe mine personal această temă mă preocupă demult şi am publicat mai multe materiale la subiectul respectiv. Şi iată că ceea la ce am atras atenţia de atâtea or, a ajuns în sfârşit să fie o preocupare a factorilor decizionali. Şi, într-adevăr, lucrurile nu mai pot rămânea neschimbate – în ceea ce ţine de întreprinderile de stat, se cer decizii radicale, care ar fi adoptate cât mai repede posibil”, a declarat el într-un comentariu pe Facebook.
Acum 8 ore
12:50
Serviciul Vamal anunță că la această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
12:20
Irina Rimes, out de la Vocea României: Motivul pentru care vedeta ar fi ales să părăsească celebra emisiune # UNIMEDIA
Cutremur în media. După ce Theo Rose a anunțat că renunță la Vocea României, acum și Irina Rimes o urmează. Artista lasă liber scaunul juratului și pleacă de la Pro TV. Se pare că vedeta își plănuia plecarea de ceva vreme, dar producătorii au convins-o să mai rămână. Însă, acum cântăreața a luat decizia definitivă, scrie cancan.ro.
12:00
Apelul care a costat-o 550.000 de lei: O pensionară din capitală a rămas fără bani, după ce a căzut în plasa escrocilor # UNIMEDIA
O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica a rămas fără 550.000 de lei după ce a căzut în plasa unei escrocherii. Potrivit informațiilor, pe caz a fost inițiată o anchetă, fiind întreprinse măsuri pentru identificarea și reținerea persoanelor implicate.
11:30
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud # UNIMEDIA
Manevrele navale în largul Africii de Sud reunesc nave de război rusești, chineze și iraniene sub steagul BRICS+, într-un moment de tensiune crescândă cu Washingtonul și de extindere a cooperării blocului, scrie digi24.ro.
11:10
Asociația veteranilor de război și a pensionarilor BPDS „Fulger” anunță despre decesul lui Valeriu Moraru. „Eroii nu mor niciodată”, au scris colegii răposatului.
Acum 12 ore
10:50
Atenție, călători! Activitatea postului vamal Giurgiulești–Galați, desfășurată parțial din motive tehnice # UNIMEDIA
Serviciul Vamal anunță că la această oră, în PVFI Giurgiulești–Galați, situat pe partea română, în cadrul controlului coordonat, se înregistrează defecțiuni tehnice ale rețelei de internet.
10:30
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii și utilizatorii serviciilor fiscale electronice că, la data de 10 ianuarie 2026, în intervalul 08:00–22:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță la nivelul sistemelor informatice ale SFS.
10:10
Situație dramatică la Kiev după bombardamentul Rusiei asupra Ucrainei: Primarul cere evacuarea orașului # UNIMEDIA
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat locuitorii capitalei să părăsească orașul, dacă este posibil, după ce vineri un atac al Rusiei a lăsat jumătate din blocurile din oraș fără încălzire, pe temperaturi de – 10 grade Celsius, relatează Kyiv Independent, citat de hotnews.ro.
09:40
09:20
Berbecii sunt plini de energie, iar Racii ar putea întâmpina dificultăți: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Toată munca grea a Peștilor în carieră și viața personală atinge un punct critic. Este probabil să se acumuleze un impuls care va duce la un succes major pentru ei. Eforturile și ingeniozitatea lor vor fi observate de superiorii lor și vor câștiga câțiva susținători fermi în acest proces. Dușmanii lor vor fi lăsați neputincioși astăzi.
09:20
Volodimir Zelenski, avertisment după atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei: „Aceeași provocare pentru Varșovia, București, Budapesta” # UNIMEDIA
După atacul cu racheta Oreșnik în apropierea frontierei cu UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „rușii exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalațiile noastre energetice” și a atenționat că utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune reprezintă „aceeași provocare pentru toți: Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale”, scrie digi24.ro.
09:10
Pagini de istorie: Tipărirea "Molitvelnicului" și renașterea culturală în Transilvania # UNIMEDIA
Pe 10 ianuarie, istoria a fost marcată de victoria lui Ștefan cel Mare la Podul Înalt și de intrarea în vigoare a Tratatului de la Versailles.
09:00
Astăzi, vremea în Moldova este caracterizată de cer predominant noros și temperaturi scăzute, fără precipitații semnificative, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
08:30
07:20
Acum 24 ore
21:00
„A vrut să ia și fetița cu el, să vadă artificiile.” Detalii cutremurătoare despre moldoveanul decedat la Roma, de Revelion: Deflagrația a fost atât de puternică, încât i-a amputat mâna # UNIMEDIA
La câteva zile după tragedia de la Roma, unde un conațional de 63 de ani și-a pierdut viața, chiar în noaptea de Revelion, moldoveni din diaspora din Italia vin cu detalii despre incidentul cu final fatal. Oamenii relatează că bărbatul avea o fetiță de 11 ani, pe care a vrut să o ia cu el, să vadă și ea focurile de artifii, dar mama sa a oprit-o, în ultimul moment. Totodată, rudele cer ajutor pentru a-i repatria corpul neînsuflețit în țară.
20:30
„Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți”: Maia Sandu și Alexandru Munteanu condamnă atacul cu o rachetă balistică Oreșnik în Ucraina # UNIMEDIA
Președintele Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat atacurile aeriene rusești din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei, în timpul cărora a fost lansată racheta balistică Oreșnik.
20:20
(video) Cum a fost „reparat” un BMW X5 într-un service, rămânând cu componente vechi şi uzate: Un mecanic din România face dezvăluirea # UNIMEDIA
Istoriile cu service-uri atât de tenebre, încât să fii minţit că ţi s-a făcut o lucrare la maşină, dar să nu se facă nimic la ea, sau chiar să ţi se scoată piesele bune de pe ea şi să ţi se pună altele uzate păreau să fi rămas pe undeva prin anii 90, maxim începutul anilor 2000. Dar se pare că asemenea lucruri încă se mai întâmplă uneori şi în prezent. Un mecanic din România a relatat cum a fost reparat un BMW X5 doar pe hârtie de un alt service, rămânând cu componente vechi şi uzate, scrie Piața Auto.
19:50
„Atât de nesimțită să fii?” O stilistă a folosit pentru reclamă poze „Monalisa”, decedată de un an, și a stârnit furie pe rețele. Cum a reacționat Roman Babuțchi # UNIMEDIA
O postare a unei stiliste din capitală, în care apar fotografiile regretatei Liubovi Babuțchi, femeia de afaceri care a murit în timpul unei operații estetice într-un salon din Chișinău, au provocat furia soțului tinerei, dar și a internauților. „V-am rugat personal de două ori să nu folosiți fotografiile soției mele pentru publicitatea dumneavoastră comercială după moartea ei. Acum, după un an, o faceți din nou...Aș vrea să puteți câștiga destui bani ca să vă potoliți foamea și să nu mai fiți nevoită să coborâți atât de jos...”, i-a scris Roman Babuțchi, pe rețele.
19:30
Ai de primit compensația la căldură, pensia sau alocația socială? Verifică-ți cardul. CNAS anunță că a făcut transferurile # UNIMEDIA
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat, astăzi, că a fost finanțată plata pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 130 milioane lei, precum și a compensațiilor la energie acordate sub formă de plată monetară în sumă de 464,1 milioane lei.
19:30
(video) Protestele s-au extins în tot Iranul: Milioane de oameni în stradă și peste 40 de manifestanți uciși. Ali Khamenei îi numește „vandali” și îl amenință pe Trump # UNIMEDIA
Iranul se confruntă cu cele mai grave proteste de la instaurarea regimului teocratic în urma Revoluției Islamice din 1979. Milioane de oameni au ieșit în stradă joi, în toate cele 31 de provincii ale țării, iar regimul condus de ayatollahul suprem Ali Khamenei a răspuns cu violență, omorând cel puțin 45 de manifestanți în 12 zile de proteste, scrie Libertatea.
19:10
(promo) „Muream de foame, iar pe scenă mă gândeam cum să fac mai mulți bani”. Află tot despre actorul Vlad Ropot, la „Tinerii care împing Moldova înainte” # UNIMEDIA
În următoarea ediție a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, aveți ocazia să îl cunoașteți pe Vlad Ropot, actor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din capitală. Interviul abordează emoțiile debutului, dificultățile meseriei, inițiativa de a crea o trupă de pantomimă și planurile sale de viitor.
19:00
Scandal înainte de J.O. de Iarnă: Mai mulți sportivi sunt acuzați că și-au mărit penisul, pentru a avea un avantaj în timpul probei # UNIMEDIA
Scandal înainte de Jocurile Olimpice de Iarnă. Mai mulți sportivi sunt acuzați că și-au mărit penisul pentru a obține un avantaj în proba de sărituri cu schiurile, scrie fanatik.ro.
Ieri
18:50
18:30
ANRE și Chișinău-Gaz, cu reacții după ce Sergiu Tofilat a acuzat furnizorul de fraude de 33 mil. de lei: O tentativă de manipulare a opiniei publice. Suma - exclusă din tarife # UNIMEDIA
Fostul consilier pe domeniul energetic al Maiei Sandu, Sergiu Tofilat, ex-membru al Consiliului de Administrare al „Moldovagaz” din partea Guvernului a vorbit, într-o conferință de presă despre „fraudele de la Chișinău-Gaz și cum unele instituții de stat încearcă să le ascundă”. În context, Tofilat a anunțat că a făcut o esizare la Parlament să facă audieri publice cu ANRE, și o altă sesizare la Președinție să-i audieze pe responsabilii de la SIS. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Chișinău-Gaz au venit cu replici în care dezmint acuzațiile și declară că, „respectivele cheltuieli au fost excluse integral din tarifele reglementate pentru consumatori”.
17:40
„Moldovencele sunt incredibil de frumoase, iar mâncărurile - fantastic de bune.” Un român spune de ce iubește RM: „Sunt frații noștri, doar că mai omenoși, mai faini.” Ce spune despre Chișinău și Maia Sandu # UNIMEDIA
Un turist român a relatat, într-o postare pe rețele, de ce iubește Moldova și moldovenii. „De fiecare dată când ajung în RM mi se umple inima de bucurie și cineva m-a întrebat de ce îmi place așa de mult aici, așa că am zis să răspund”, a scris bărbatul, care a distribuit și imagini din ultima sa vizită în țara noastră. Acesta a făcut referire și la Chișinău, dar și la președinta Maia Sandu.
17:00
(foto) Glamour la turație maximă: Ele sunt iubitele piloților de Formula 1 care dau tonul în fashion # UNIMEDIA
De obicei vorbim despre motoare, recorduri și podiumuri. Dar, în ultimii ani, Formula 1 a căpătat un ingredient neașteptat: stilul vestimentar. Între două tururi de pistă, paddock-ul s-a transformat într-un adevărat ‘front row’, iar fanele modei urmăresc la fel de atent ținutele, ca și clasamentul piloților. Potrivit Vanity Fair, la care face referire Can Can, noile „fete de afiș” ale Formulei 1 nu mai sunt simple apariții discrete lângă partenerii lor celebri, ci adevărate trendsettere care dau tonul eleganței în cele mai exclusiviste circuite din lume, de la Monaco, până la Miami și Abu Dhabi.
16:40
„Nu sunt o bancă”. Momentul în care regele Charles al III-lea i-a spus stop lui Harry, dezvăluit în noua carte „The Windsor Legacy” # UNIMEDIA
Conflictul dintre Charles al III-lea și fiul său, prințul Harry, ar fi fost mult mai dur și mai personal decât s-a știut până acum. O carte apărută recent susține că relația dintre cei doi a ajuns la un punct de ruptură înainte de plecarea lui Harry și a lui Meghan Markle din familia regală, în 2020, scrie publicația Onet, parte a Grupului Ringier, citată de Libertatea.
16:30
Comisia Vetting mai are întrebări la PG interimar: Alexandru Machidon va fi audiat din nou, dar în ședință închisă. Când va avea loc aceasta # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor anunță că va desfășura o a doua audiere, în ședință închisă, cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, după ce a avut loc prima audiere, pe 10 decembrie.
15:50
(video) Șoferi, blocați cu mașinile în nămeți, la Drochia și Dondușeni: Polițiștii au intervenit cu lopeți și cu o mână de ajutor # UNIMEDIA
Doi șoferi care s-au pomenit cu mașinile blocate în nămeți, din cauza vremii, au fost ajutați de polițiști, la Dondușeni și Drochia. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită.
