Învinsă în precedentele două finale, Polonia a câștigat turneul United Cup 2026
Radio Moldova, 11 ianuarie 2026 21:00
După două înfrângeri suferite în finalele precedentelor tot atâtea ediții, echipa Poloniei a câștigat turneul de tenis United Cup. De această dată, polonezii au învins echipa Elveției cu 2-1 și au cucerit trofeul mult așteptat.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
21:20
Protestele din Iran | Peste 500 de persoane au decedat în două săptămâni, alte zece mii arestate # Radio Moldova
ACTUALIZARE: Confruntări tot mai violente în Iran, unde nu contenesc protestele antiguvernamentale. În ultimele două săptămâni, peste 500 de oameni și-au pierdut viața, anunță organizațiile pentru drepturile omului, iar peste zece mii de protestatari au fost arestați. Iar presa de stat iraniană relatează despre 109 membri ai forțelor de securitate uciși, scrie Reuters. Însă amploarea masacrului nu poate fi evaluată cu exactitate după ce regimul de la Teheran a blocat complet accesul la internet. Administrația Trump și-a anunțat susținerea pentru opoziția iraniană, în timp ce Teheranul a amenințat cu o ripostă.
Acum o oră
21:00
După două înfrângeri suferite în finalele precedentelor tot atâtea ediții, echipa Poloniei a câștigat turneul de tenis United Cup. De această dată, polonezii au învins echipa Elveției cu 2-1 și au cucerit trofeul mult așteptat.
20:50
ACTUALIZARE 20:30 | Aglomerație la PTF Leușeni. traficul transfrontalier intens a fost fluidizat # Radio Moldova
PTF Leușeni: traficul transfrontalier intens a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.„Pentru informații actualizate privind starea traficului și orice alte detalii, vă sugerăm să consultați pagina oficială a Poliției de Frontieră / Camere Web sau să ne contactați la Linia verde +373 22 259 717. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere” este mesajul autorităților vamale și a Poliției de Frontieră.
20:40
Protestele din Iran | Peste 500 de persoane au decedat în două săptămâni, peste zece mii de protestatari au fost arestați # Radio Moldova
ACTUALIZARE: Confruntări tot mai violente în Iran, unde nu contenesc protestele antiguvernamentale. În ultimele două săptămâni, peste 500 de oameni și-au pierdut viața, anunță organizațiile pentru drepturile omului, iar peste zece mii de protestatari au fost arestați. Iar presa de stat iraniană relatează despre 109 membri ai forțelor de securitate uciși, scrie Reuters. Însă amploarea masacrului nu poate fi evaluată cu exactitate după ce regimul de la Teheran a blocat complet accesul la internet. Administrația Trump și-a anunțat susținerea pentru opoziția iraniană, în timp ce Teheranul a amenințat cu o ripostă.
20:40
Odată cu ninsorile din ultimele zile, săniile au devenit una dintre cele mai căutate mărfuri de sezon. Cererea mare i-a prins însă pe comercianți cu stocuri limitate, iar în multe piețe și magazine produsele s-au epuizat rapid. Unde mai pot fi găsite, prețurile au crescut vizibil.
Acum 2 ore
20:30
Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment ferm la adresa comunității internaționale, condamnând recurgerea tot mai frecventă la forța militară ca instrument de politică externă. În discursul anual către membrii Corpului Diplomatic pe lângă Sfântul Scaun, susținut vineri la Vatican în fața a aproximativ 184 de ambasadori acreditați, Suveranul Pontif a denunțat ceea ce a numit o „revenire a războiului” și un „zel periculos pentru confruntare”, în detrimentul dialogului și al cooperării multilaterale, relatează Reuters.
Acum 4 ore
19:10
Autoritățile avertizează părinții: Atenție sporită la siguranța copiilor în timpul jocurilor de iarnă # Radio Moldova
Primăria Municipiului Chișinău face un apel către părinți și tutori să acorde o atenție sporită siguranței copiilor în timpul plimbărilor în aer liber și al activităților specifice sezonului rece.
19:10
Trei instalații petroliere din Marea Caspică, avariate. Statul Major al Ucrainei confirmă atacuri și în regiunile ocupate # Radio Moldova
Forțele Armate ale Ucrainei (Forțele Armate ale Ucrainei) anunță că au lovit trei platforme de foraj aparținând companiei ruse Lukoil, amplasate în apele Mării Caspice. Potrivit Statului Major General de la Kiev, este vorba despre platformele „V. Filanovski”, „Iuri Korciagin” și „Valeri Graifer”, utilizate, conform autorităților ucrainene, pentru susținerea armatei ruse de ocupație.
19:00
Primarul din satul Plop, raionul Dondușeni, s-a stins din viață: „A slujit cu demnitate pentru dezvoltarea localității” # Radio Moldova
Primarul satului Plop din raionul Dondușeni, Aureliu Guțanu, s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani. În ultimele zile, edilul se afla sub supravegherea medicilor, fiind internat în spital.
19:00
Atacantul brazilian José Hugo Gonçalves Flores și-a anunțat plecarea de la CSF Bălți. Contractul acestuia a expirat pe 31 decembrie anul trecut, iar într-un mesaj pe rețele de socializare, fotbalistul de 26 de ani a mulțumit oficialilor clubului bălțean și antrenorului Veaceslav Rusnac. Sud-americanul s-a alăturat „alb-albaștrilor” la începutul anului 2025, devenind titular foarte rapid.
18:50
APEL către părinți: sania, gheața și zonele cu trafic pot deveni pericole pentru copii iarna # Radio Moldova
Primăria Municipiului Chișinău face un apel către părinți și tutori să acorde o atenție sporită siguranței copiilor în timpul plimbărilor în aer liber și al activităților specifice sezonului rece.
18:30
Cum supraviețuiesc animalele sălbatice iarna: pădurarii din „Plaiul Fagului” le duc zilnic hrană în inima pădurii # Radio Moldova
Animalele sălbatice au un meniu special în perioada rece a anului. La Rezervația naturală „Plaiul Fagului”, muncitorii parcurg zilnic distanțe lungi, pentru a le duce viețuitoarelor porumb, fân sau chiar mere tocate. Fără aceste rezerve, animalele și păsările nu ar putea supraviețui.
18:30
Traficul transfrontalier este aglomerat la Punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova, avertizează autoritățile vamale și Poliția de Frontieră. Potrivit informațiilor oficiale, se înregistrează valori majorate de trafic atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport, ceea ce generează timp de așteptare mai mare la control.
17:50
Donald Trump a îndemnat Cuba să „facă o înțelegere” sau să se confrunte cu consecințe, avertizând că fluxul de petrol și bani venezueleni se va opri. Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA) a sugerat Cubei, duminică, 11 ianuarie, că ar trebui să încheie un acord cu SUA. Liderul de la Casa Albă a avertizat că națiunea nu va mai primi petrol sau bani, scrie BBC.
17:50
Renovări promise, curți încă degradate: proiectul „Curtea europeană” blocat de lipsa agenților economici # Radio Moldova
În unele curți de bloc din Chișinău, lucrările de renovare din cadrul proiectului „Curtea europeană” încă nu au început. Există inițiativă și fonduri, dar lipsesc agenți economici care să implementeze lucrările. Responsabilii promit organizarea unor noi licitații pentru reabilitarea curților în care nu s-a mai intervenit de foarte mulți ani.
Acum 6 ore
17:30
Meci tare la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal: Egiptul a învins Coasta de Fildeș cu scorul de 3:2 # Radio Moldova
Meci spectaculos în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. În partida disputată la Agadîr, Egiptul a învins Coasta de Fildeș cu 3:2. „Faraonii” au preluat conducerea deja în minutul 4. Omar Marmoush a profitat de greșeala lui Ghislain Konan și a înscris din interiorul careului. Ramy Rabia a dublat avantajul egiptenilor în minutul 32.
17:20
Slovacia a anunțat că va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite (SUA). Anunțul a fost făcut de către premierul slovac, Robert Fico, în contextul în care țara se îndreaptă spre construirea unei noi unități nucleare cu ajutorul SUA.
17:10
În 2025, cultura a rămas farul de lumină, bucuria de a descoperi și de a vedea lumea prin intermediul adevărului și al frumuseții artei. Numeroasele premiere teatrale și de film, expozițiile de artă plastică, târgurile de carte și dialogurile interculturale au fost apreciate atât de creatorii de valori, cât și de consumatorii de cultură. Dincolo de efervescența vieții culturale, în 2025, am trăit dureros trecerea în eternitate a unor personalități emblematice, adevărate modele culturale.
17:10
O viață dedicată donării: Alexandru Radu a salvat zeci de oameni cu o grupă rară de sânge # Radio Moldova
O donare de sânge poate salva cel puțin trei vieți. Alexandru Radu știe acest lucru nu din statistici, ci din propria experiență. A donat sânge de 63 de ori și spune că va continua ori de câte ori va fi nevoie. Prima viață salvată nu a fost un pacient anonim, ci un copil din vecinătate, victima unui accident grav.
16:50
Interpreta Sofia Vicoveanca, internată de urgență la un spital din România. Medic: „Este în stare stabilă” # Radio Moldova
Interpreta Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din România, extrem de cunoscută și în R. Moldova, ar fi suferit un infarct miocardic în noaptea de sâmbătă spre duminică, 11 ianuarie. Cântăreața este internată la Spitalul „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, informează presa română.
16:40
Anchetatorii caută un complice: prietenul care l-a găzduit în Spania spune că nu știa nimic, iar „mașina dispărută” e acum piesă în puzzle # Radio Moldova
Cazul uciderii tânărului moldovean Sergiu Țârnă, omorât în noaptea de 31 decembrie 2025 la Malcontenta di Mira, lângă Veneția, intră într-o etapă nouă. Principalul suspect, agentul Poliției Locale din Veneția Riccardo Salvagno, a indicat în fața judecătorului un posibil motiv legat de un videoclip intim, în timp ce anchetatorii încearcă să refacă pas cu pas atât scenariul crimei, cât și fuga lui, inclusiv legăturile care l-ar fi ajutat să dispară temporar în străinătate.
16:30
Liam Rosenior a debutat cu o victorie categorică în postura de antrenor al echipei Chelsea Londra # Radio Moldova
Liam Rosenior a debutat cu dreptul pe banca tehnică a echipei Chelsea Londra. În turul 3 al Cupei Angliei la fotbal, „aristocrații” au zdrobit cu 5:1 în deplasare pe Charlton Athletic, formație dintra-a doua divizia valorică.
15:40
Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale | Ministerul Mediului: „O zi care ne reamintește că viitorul naturii depinde de fiecare dintre noi” # Radio Moldova
Republica Moldova avansează în direcția Rețelei Natura 2000, iar Ministerul Mediului depune eforturi constante pentru protejarea și conservarea naturii. Aceasta vizează protejarea pe termen lung a speciilor sălbatice și a habitatelor naturale valoroase, astfel încât natura să fie păstrată, iar dezvoltarea socio-economică să se realizeze într-un mod echilibrat. Mesajul a fost transmis de Ministerul Mediului cu prilejul marcării, pe 11 ianuarie, a Zilei Mondiale a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate.
Acum 8 ore
14:50
Sabalenka a cucerit primul său trofeu din 2026! Tenismena a câștigat turneul WTA din orașul australian Brisbane # Radio Moldova
Arina Sabalenka, tenismena ce evoluează sub steag neutru, a câștigat turneul WTA din orașul australian Brisbane. Sabalenka a învins-o în finală pe ucraineanca Marta Kostiuk în două seturi, scor 6:4, 6:3. În acest fel, liderul clasamentului mondial al tenisului feminin și-a apărat trofeul cucerit anul trecut.
14:30
Specialist, despre beneficiile zăpezii și ale înghețurilor pentru agricultură: „O mare parte din dăunători sunt distruși” # Radio Moldova
Ninsorile și stratul de zăpadă care s-a format în ultimele zile sunt benefice pentru culturile agricole și nu au absolut niciun impact negativ asupra acestora, afirmă expertul în agricultură, Boris Boincean.
13:50
Zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă, 10 ianuarie, prin Minneapolis împotriva unei împușcături mortale a unei femei de către un agent al imigrației din Statele Unite ale Americii (SUA). Acțiunea este parte a unei serii de peste 1.000 de proteste planificate la nivel național în acest weekend împotriva campaniei de deportare a guvernului federal.
13:40
„Doamna de Fier” a Venezuelei, între victorie politică, Premiul Nobel și reacții globale # Radio Moldova
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, aflată în exil, a transmis un mesaj amplu către națiune după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele speciale ale Statelor Unite, afirmând că țara intră într-un moment decisiv al istoriei sale recente.
Acum 12 ore
13:30
„Iron Woman” a Venezuelei, între victorie politică, Premiul Nobel și reacții globale # Radio Moldova
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, aflată în exil, a transmis un mesaj amplu către națiune după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele speciale ale Statelor Unite, afirmând că țara intră într-un moment decisiv al istoriei sale recente.
13:00
Specialist, despre beneficiile zăpezii și a înghețurilor pentru agricultură: „O mare parte din dăunători sunt distruși” # Radio Moldova
Ninsorile și stratul de zăpadă care s-a format în ultimele zile sunt benefice pentru culturile agricole și nu au absolut niciun impact negativ asupra acestora, afirmă expertul în agricultură, Boris Boincean.
11:50
În 2025, cultura a rămas farul de lumină, bucuria de a descoperi și de a vedea lumea prin intermediul adevărului și al frumuseții artei. Numeroasele premiere teatrale și de film, expozițiile de artă plastică, târgurile de carte și dialogurile interculturale au fost apreciate atât de creatorii de valori, cât și de consumatorii de cultură. Dincolo de efervescența vieții culturale, în 2025 am trăit dureros trecerea în eternitate a unor personalități emblematice, adevărate modele culturale.
11:10
Condiții moderne pentru pacienții din satul Gornoe, după ce oficiul de sănătate a fost renovat # Radio Moldova
Locuitorii din satul Gornoe, raionul Strășeni, vor beneficia de condiții moderne de acordare a serviciilor medicale, după ce oficiul de sănătate din sat a fost renovat capital.
11:00
Lovituri în plină iarnă: pene masive de curent în Ucraina și victime după atacuri cu drone # Radio Moldova
Au trecut 1418 zile de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina – exact același număr de zile cât a durat Al Doilea Război Mondial pe frontul de est. Diferența este că războiul din Ucraina continuă încă, cu atacuri zilnice asupra infrastructurii critice și zonelor locuite.
10:40
Se circulă fără dificultăți majore | Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare de drum # Radio Moldova
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară fără dificultăți majore. În cursul nopții, drumarii au intervenit pe mai multe sectoare de drum din țară.
10:10
Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro, președintele venezuelean destituit, a transmis primul său mesaj din spatele gratiilor de la Metropolitan Detention Center din New York, unde este încarcerat după ce a fost capturat pe 3 ianuarie.
09:50
Protestele din Iran | Focuri de arme împotriva manifestanților și numeroase persoane decedate # Radio Moldova
Protestele din Iran au continuat pentru a 14-a seară, sâmbătă, 10 ianuarie. Forțele de securitate iraniene care au folosit forța letală împotriva protestatarilor din toată țara. Imaginile din Teheran și Kahrizak arată zeci de persoane decedate în saci mortuari, iar martorii au declarat pentru CNN că au văzut „cadavre îngrămădite” în spitale. Aceste violențe au loc în timp ce regimul a oprit aproape complet accesul la internet.
09:40
Protestele din Iran | Focuri de arme împotriva manifestanților și numeroase decese pe străzi și în spitale # Radio Moldova
Protestele din Iran au continuat pentru a 14-a seară, sâmbătă, 10 ianuarie. Forțele de securitate iraniene care au folosit forța letală împotriva protestatarilor din toată țara. Imaginile din Teheran și Kahrizak arată zeci de persoane decedate în saci mortuari, iar martorii au declarat pentru CNN că au văzut „cadavre îngrămădite” în spitale. Aceste violențe au loc în timp ce regimul a oprit aproape complet accesul la internet.
09:10
Antreprenorii vor primi și în acest an compensații pentru energia electrică: „Avem utilaje care consumă mult” # Radio Moldova
Antreprenorii din țara noastră vor putea beneficia și în acest an de compensații la energia electrică. Cererile care au fost depuse până la sfârșitul anului 2025 în cadrul programului de compensații adoptat de Guvern, urmează a fi analizate. Printre beneficiarii care au primit compensații în 2025 se numără o companie de panificație din capitală. Reprezentanții acesteia spun că datorită ajutorului primit cheltuielile la energia electrică s-au redus semnificativ.
Acum 24 ore
08:30
Măsuri speciale la Grădina Zoologică pentru a proteja animalele de ger: adăposturi încălzite cu lămpi și meniu bogat în vitamine # Radio Moldova
Adăposturi încălzite cu lămpi termice și un meniu bogat în vitamine. Sunt câteva dintre măsurile luate de îngrijitorii Grădinii Zoologice din Chișinău pentru a proteja animalele de ger și ninsori. Cele mai vulnerabile sunt maimuțele și capybara, în timp ce tigrii și leoparzii par să se bucure de zăpadă.
08:00
ACTUALIZARE: Traficul transfrontalier intens a fost fluidizat la punctul de trecere Leușeni. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.
Ieri
21:30
Copiii și adulții au profitat de ninsoare | Fiecare delușor a devenit loc de distracție într-un parc din capitală # Radio Moldova
În ultimele zile de vacanță, copiii au profitat de ninsoare și au ieșit la săniuș. În Parcul Valea Trandafirilor din Chișinău, fiecare delușor s-a transformat într-un loc al distracției. Cu obrajii îmbujorați de ger și de adrenalină, cei mici au alunecat pe derdeluș sub privirile vigilente ale adulților.
21:00
Călătoria focului olimpic prin Italia continuă! Torța a ajuns în una dintre cele mai importante atracții turistice din Italia, cariera de marmură din Carrara, care este celebră la nivel mondial și inclusă în patrimoniul UNESCO. Focul olimpic a traversat cele mai spectaculoase zone din carieră, iar imaginile video sunt cu adevărat superbe.
20:50
Condițiile de iarnă se mențin pe traseele naționale. Aproape 695 de tone de sare, împrăștiate în ultimele 12 ore # Radio Moldova
ACTUALIZARE: Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, partea carosabilă este preponderent umedă, iar pe alocuri înzăpezită. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, a fost necesară intervenția drumarilor și pe parcursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie.
20:40
În 2025, numărul cererilor de azil în UE a scăzut cu o cincime față de anul precedent # Radio Moldova
Numărul cererilor de azil înregistrate de autoritățile din Uniunea Europeană (UE) a scăzut din nou anul trecut, de această dată cu 20%, față de anul anterior, relatează DPA.
20:10
Fals angajat al instituțiilor de drept a fraudat o femeie în vârstă de 73 de ani cu 550.000 de lei # Radio Moldova
O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica al capitalei a rămas fără 550.000 de lei, după ce a fost indusă în eroare de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept.
20:00
Maia Sandu, despre situația din Iran: „R. Moldova este solidară cu iranienii curajoși” # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că țara noastră este solidară cu poporul iranian. Totodată, șefa statului afirmă că apreciază curajul locuitorilor din Iran care luptă pentru libertate.
19:50
„Nu ne vindem”, răspunsul danezilor după oferta de 100.000 de dolari pentru fiecare locuitor # Radio Moldova
Groenlanda nu este de vânzare, au transmis danezii după ce administrația Trump s-a arătat dispusă să ofere până la 100 de mii de dolari fiecărui locuitor al insulei. Liderul de la Casa Albă nu renunță la ideea de a aduce Groenlanda sub controlul Statelor Unite, miza reală fiind cea financiară. Insula dispune de resurse de petrol, gaze naturale, uraniu precum și diamante.
19:40
Contribuția excepțională a Reginei Maria la îmbogățirea patrimoniului cultural și identitar românesc a stârnit un viu interes în rândul participanților la conferința internațională, desfășurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Evenimentul a marcat încheierea expoziției de artă handmade ROYAL, care a oferit vizitatorilor ocazia de a admira lucrări de artă vestimentară, bijuterii și obiecte decorative, inspirate din viața emblematică a suveranei României Mari.
19:00
„Nu ne vindem”, afirmă danezii după ce Trump s-a arătat dispus să ofere până la 100 de mii de dolari # Radio Moldova
Groenlanda nu este de vânzare, au transmis danezii după ce administrația Trump s-a arătat dispusă să ofere până la 100 de mii de dolari fiecărui locuitor al insulei. Liderul de la Casa Albă nu renunță la ideea de a aduce Groenlanda sub controlul Statelor Unite, miza reală fiind cea financiară. Insula dispune de resurse de petrol, gaze naturale, uraniu precum și diamante.
19:00
Kevin Durant a urcat pe locul 7 în clasamentul all time al jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în NBA # Radio Moldova
Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets l-a depășit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Durant a înscris 30 de puncte și a izbutit 12 recuperări în meciul pe care Rockets l-au pierdut pe parchetul formației Portland Trail Blazers, scor 105:111.
18:20
La Grădinița de copii nr. 4 „Zâmbetul” din municipiul Cahul au avut loc mai multe lucrări de renovare. Lucrările au inclus termoizolarea și reparația fațadei, reconstrucția scărilor, reconstrucția acoperișului, schimbarea ușilor și ferestrelor, amenajarea teritoriului adiacent, precum și alte lucrări conexe necesare pentru creșterea eficienței energetice și siguranței clădirii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.