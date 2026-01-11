Sabalenka a cucerit primul său trofeu din 2026! Tenismena a câștigat turneul WTA din orașul australian Brisbane

14:00

ACTUALIZARE: Se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport și la punctul de trecere Sculeni. Se mențin valorile de trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Totodată, activitatea la postul vamal Giurgiulești–Galați a fost reluată în regim normal.Pentru a evita aglomerația, polițiștii de frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, în măsura posibilităților, pentru traversarea prin punctele de trecere: Leova, Costești sau Cahul.De asemenea, potrivit Serviciului Vamal, defecțiunile tehnice ale rețelei de internet, înregistrate în cadrul controlului coordonat la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, au fost remediate. La această oră, controlul coordonat este desfășurat pe partea română, conform procedurilor stabilite.