Liam Rosenior a debutat cu o victorie categorică în postura de antrenor al echipei Chelsea Londra

11:20

Selecționatele de fotbal ale Marocului și Senegalului s-au calificat în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni. Într-o partidă din sferturile de finală disputată pe stadionul din orașul Rabat, Marocul a învins cu 2:0 Camerunul. „Leii din Atlas” au marcat câte un gol în fiecare repriză. Brahim Díaz a înscris al cincilea său gol consecutiv la acest turneu final, iar Ismael Saibari a punctat în urma unei faze fixe.