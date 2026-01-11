Anchetatorii caută un complice: prietenul care l-a găzduit în Spania spune că nu știa nimic, iar „mașina dispărută” e acum piesă în puzzle
11 ianuarie 2026
Cazul uciderii tânărului moldovean Sergiu Țârnă, omorât în noaptea de 31 decembrie 2025 la Malcontenta di Mira, lângă Veneția, intră într-o etapă nouă. Principalul suspect, agentul Poliției Locale din Veneția Riccardo Salvagno, a indicat în fața judecătorului un posibil motiv legat de un videoclip intim, în timp ce anchetatorii încearcă să refacă pas cu pas atât scenariul crimei, cât și fuga lui, inclusiv legăturile care l-ar fi ajutat să dispară temporar în străinătate.
Interpreta Sofia Vicoveanca, internată de urgență la un spital din România. Medic: „Este în stare stabilă” # Radio Moldova
Interpreta Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din România, extrem de cunoscută și în R. Moldova, ar fi suferit un infarct miocardic în noaptea de sâmbătă spre duminică, 11 ianuarie. Cântăreața este internată la Spitalul „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, informează presa română.
Liam Rosenior a debutat cu o victorie categorică în postura de antrenor al echipei Chelsea Londra # Radio Moldova
Liam Rosenior a debutat cu dreptul pe banca tehnică a echipei Chelsea Londra. În turul 3 al Cupei Angliei la fotbal, „aristocrații” au zdrobit cu 5:1 în deplasare pe Charlton Athletic, formație dintra-a doua divizia valorică.
Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale | Ministerul Mediului: „O zi care ne reamintește că viitorul naturii depinde de fiecare dintre noi” # Radio Moldova
Republica Moldova avansează în direcția Rețelei Natura 2000, iar Ministerul Mediului depune eforturi constante pentru protejarea și conservarea naturii. Aceasta vizează protejarea pe termen lung a speciilor sălbatice și a habitatelor naturale valoroase, astfel încât natura să fie păstrată, iar dezvoltarea socio-economică să se realizeze într-un mod echilibrat. Mesajul a fost transmis de Ministerul Mediului cu prilejul marcării, pe 11 ianuarie, a Zilei Mondiale a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate.
Sabalenka a cucerit primul său trofeu din 2026! Tenismena a câștigat turneul WTA din orașul australian Brisbane # Radio Moldova
Arina Sabalenka, tenismena ce evoluează sub steag neutru, a câștigat turneul WTA din orașul australian Brisbane. Sabalenka a învins-o în finală pe ucraineanca Marta Kostiuk în două seturi, scor 6:4, 6:3. În acest fel, liderul clasamentului mondial al tenisului feminin și-a apărat trofeul cucerit anul trecut.
Specialist, despre beneficiile zăpezii și ale înghețurilor pentru agricultură: „O mare parte din dăunători sunt distruși” # Radio Moldova
Ninsorile și stratul de zăpadă care s-a format în ultimele zile sunt benefice pentru culturile agricole și nu au absolut niciun impact negativ asupra acestora, afirmă expertul în agricultură, Boris Boincean.
Zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă, 10 ianuarie, prin Minneapolis împotriva unei împușcături mortale a unei femei de către un agent al imigrației din Statele Unite ale Americii (SUA). Acțiunea este parte a unei serii de peste 1.000 de proteste planificate la nivel național în acest weekend împotriva campaniei de deportare a guvernului federal.
„Doamna de Fier” a Venezuelei, între victorie politică, Premiul Nobel și reacții globale # Radio Moldova
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, aflată în exil, a transmis un mesaj amplu către națiune după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele speciale ale Statelor Unite, afirmând că țara intră într-un moment decisiv al istoriei sale recente.
În 2025, cultura a rămas farul de lumină, bucuria de a descoperi și de a vedea lumea prin intermediul adevărului și al frumuseții artei. Numeroasele premiere teatrale și de film, expozițiile de artă plastică, târgurile de carte și dialogurile interculturale au fost apreciate atât de creatorii de valori, cât și de consumatorii de cultură. Dincolo de efervescența vieții culturale, în 2025 am trăit dureros trecerea în eternitate a unor personalități emblematice, adevărate modele culturale.
Condiții moderne pentru pacienții din satul Gornoe, după ce oficiul de sănătate a fost renovat # Radio Moldova
Locuitorii din satul Gornoe, raionul Strășeni, vor beneficia de condiții moderne de acordare a serviciilor medicale, după ce oficiul de sănătate din sat a fost renovat capital.
Lovituri în plină iarnă: pene masive de curent în Ucraina și victime după atacuri cu drone # Radio Moldova
Au trecut 1418 zile de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina – exact același număr de zile cât a durat Al Doilea Război Mondial pe frontul de est. Diferența este că războiul din Ucraina continuă încă, cu atacuri zilnice asupra infrastructurii critice și zonelor locuite.
Se circulă fără dificultăți majore | Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare de drum # Radio Moldova
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară fără dificultăți majore. În cursul nopții, drumarii au intervenit pe mai multe sectoare de drum din țară.
Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro, președintele venezuelean destituit, a transmis primul său mesaj din spatele gratiilor de la Metropolitan Detention Center din New York, unde este încarcerat după ce a fost capturat pe 3 ianuarie.
Protestele din Iran | Focuri de arme împotriva manifestanților și numeroase persoane decedate # Radio Moldova
Protestele din Iran au continuat pentru a 14-a seară, sâmbătă, 10 ianuarie. Forțele de securitate iraniene care au folosit forța letală împotriva protestatarilor din toată țara. Imaginile din Teheran și Kahrizak arată zeci de persoane decedate în saci mortuari, iar martorii au declarat pentru CNN că au văzut „cadavre îngrămădite” în spitale. Aceste violențe au loc în timp ce regimul a oprit aproape complet accesul la internet.
Antreprenorii vor primi și în acest an compensații pentru energia electrică: „Avem utilaje care consumă mult” # Radio Moldova
Antreprenorii din țara noastră vor putea beneficia și în acest an de compensații la energia electrică. Cererile care au fost depuse până la sfârșitul anului 2025 în cadrul programului de compensații adoptat de Guvern, urmează a fi analizate. Printre beneficiarii care au primit compensații în 2025 se numără o companie de panificație din capitală. Reprezentanții acesteia spun că datorită ajutorului primit cheltuielile la energia electrică s-au redus semnificativ.
Măsuri speciale la Grădina Zoologică pentru a proteja animalele de ger: adăposturi încălzite cu lămpi și meniu bogat în vitamine # Radio Moldova
Adăposturi încălzite cu lămpi termice și un meniu bogat în vitamine. Sunt câteva dintre măsurile luate de îngrijitorii Grădinii Zoologice din Chișinău pentru a proteja animalele de ger și ninsori. Cele mai vulnerabile sunt maimuțele și capybara, în timp ce tigrii și leoparzii par să se bucure de zăpadă.
ACTUALIZARE: Traficul transfrontalier intens a fost fluidizat la punctul de trecere Leușeni. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.
Copiii și adulții au profitat de ninsoare | Fiecare delușor a devenit loc de distracție într-un parc din capitală # Radio Moldova
În ultimele zile de vacanță, copiii au profitat de ninsoare și au ieșit la săniuș. În Parcul Valea Trandafirilor din Chișinău, fiecare delușor s-a transformat într-un loc al distracției. Cu obrajii îmbujorați de ger și de adrenalină, cei mici au alunecat pe derdeluș sub privirile vigilente ale adulților.
Călătoria focului olimpic prin Italia continuă! Torța a ajuns în una dintre cele mai importante atracții turistice din Italia, cariera de marmură din Carrara, care este celebră la nivel mondial și inclusă în patrimoniul UNESCO. Focul olimpic a traversat cele mai spectaculoase zone din carieră, iar imaginile video sunt cu adevărat superbe.
Condițiile de iarnă se mențin pe traseele naționale. Aproape 695 de tone de sare, împrăștiate în ultimele 12 ore # Radio Moldova
ACTUALIZARE: Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, partea carosabilă este preponderent umedă, iar pe alocuri înzăpezită. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, a fost necesară intervenția drumarilor și pe parcursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie.
În 2025, numărul cererilor de azil în UE a scăzut cu o cincime față de anul precedent # Radio Moldova
Numărul cererilor de azil înregistrate de autoritățile din Uniunea Europeană (UE) a scăzut din nou anul trecut, de această dată cu 20%, față de anul anterior, relatează DPA.
Fals angajat al instituțiilor de drept a fraudat o femeie în vârstă de 73 de ani cu 550.000 de lei # Radio Moldova
O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica al capitalei a rămas fără 550.000 de lei, după ce a fost indusă în eroare de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept.
Maia Sandu, despre situația din Iran: „R. Moldova este solidară cu iranienii curajoși” # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că țara noastră este solidară cu poporul iranian. Totodată, șefa statului afirmă că apreciază curajul locuitorilor din Iran care luptă pentru libertate.
„Nu ne vindem”, răspunsul danezilor după oferta de 100.000 de dolari pentru fiecare locuitor # Radio Moldova
Groenlanda nu este de vânzare, au transmis danezii după ce administrația Trump s-a arătat dispusă să ofere până la 100 de mii de dolari fiecărui locuitor al insulei. Liderul de la Casa Albă nu renunță la ideea de a aduce Groenlanda sub controlul Statelor Unite, miza reală fiind cea financiară. Insula dispune de resurse de petrol, gaze naturale, uraniu precum și diamante.
Contribuția excepțională a Reginei Maria la îmbogățirea patrimoniului cultural și identitar românesc a stârnit un viu interes în rândul participanților la conferința internațională, desfășurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Evenimentul a marcat încheierea expoziției de artă handmade ROYAL, care a oferit vizitatorilor ocazia de a admira lucrări de artă vestimentară, bijuterii și obiecte decorative, inspirate din viața emblematică a suveranei României Mari.
Kevin Durant a urcat pe locul 7 în clasamentul all time al jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în NBA # Radio Moldova
Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets l-a depășit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Durant a înscris 30 de puncte și a izbutit 12 recuperări în meciul pe care Rockets l-au pierdut pe parchetul formației Portland Trail Blazers, scor 105:111.
La Grădinița de copii nr. 4 „Zâmbetul” din municipiul Cahul au avut loc mai multe lucrări de renovare. Lucrările au inclus termoizolarea și reparația fațadei, reconstrucția scărilor, reconstrucția acoperișului, schimbarea ușilor și ferestrelor, amenajarea teritoriului adiacent, precum și alte lucrări conexe necesare pentru creșterea eficienței energetice și siguranței clădirii.
Se circulă fără dificultăți la vama Sculeni. Este însă aglomerație la punctul de trecere Leușeni # Radio Moldova
ACTUALIZARE: Traficul transfrontalier intens a fost fluidizat la punctul de trecere Sculeni. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei. În același timp, la postul vamal Leușeni se mențin valorile de trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire și intrare în R. Moldova.
Dmitri Medvedev, cu amenințări după intențiile Franței de a trimite soldați în Ucraina # Radio Moldova
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a reacționat, sâmbătă, 10 ianuarie, la informațiile din presa franceză, potrivit cărora Franța se pregătește să trimită circa 6.000 de militari în Ucraina, după ce se va încheia un acord de pace. Medvedev a amenințat Europa cu un atac cu rachete balistice hipersonice Oreșnik, exemplificând cu imagini de la atacul cu o astfel de rachetă lansat cu două zile în urmă de Rusia în Ucraina.
Zimbru Chișinău a mai rămas fără un fotbalist! Bruno Paz a plecat de la clubul din capitală și va juca în Superliga României. Portughezul cu origini angoleze a semnat cu Oțelul Galați un contract valabil până în vara anului 2028.
Președintele american Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă Statele Unite vor lua măsuri împotriva președintelui rus Vladimir Putin similare cu recenta operațiune de capturarea a liderului venezuelean. Corespondentul Fox News la Casa Albă l-a chestionat pe liderul american privind mesajul criptic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care sugera că Putin ar putea fi următorul după arestarea lui Nicolas Maduro.
În condiții de ger și pe drumuri cu ghețuș, cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările lungi, în special persoanele în vârstă și copiii. Pentru a preveni hipotermia și degerăturile, la ieșirea din locuință trebuie îmbrăcate haine groase și să fie limitat timpul petrecut afară.
Decese în rândul înalților comandanți ruși: cel puțin 19 generali au decedat din 2022 până în 2025 # Radio Moldova
De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, cel puțin 19 generali ruși și-au pierdut viața, conform datelor publice și rapoartelor provenite atât din surse rusești, cât și ucrainene, relatează publicația The Insider.
Arina Sabalenka a învins-o pe Karolína Muchová în două seturi, scor 6:3, 6:4 și a ajuns pentru a treia oară consecutiv în finala turneului de tenis din orașul australian Brisbane. Jucătoarea care evoluează sub drapel neutru a arătat o formă excelentă în fața tenismenei cehe, care câștigase ultimele trei partide directe și pornea ca una dintre puținele jucătoare cu bilanț pozitiv în fața liderului mondial al ierarhiei feminine.
Consiliul de Securitate al ONU va avea, pe 12 ianuarie, o reuniune privind ultimele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei # Radio Moldova
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) se reunește luni, 12 ianuarie, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generație Oreșnik.
ACTUALIZARE: Se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport și la punctul de trecere Sculeni. Se mențin valorile de trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Totodată, activitatea la postul vamal Giurgiulești–Galați a fost reluată în regim normal.Pentru a evita aglomerația, polițiștii de frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, în măsura posibilităților, pentru traversarea prin punctele de trecere: Leova, Costești sau Cahul.De asemenea, potrivit Serviciului Vamal, defecțiunile tehnice ale rețelei de internet, înregistrate în cadrul controlului coordonat la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, au fost remediate. La această oră, controlul coordonat este desfășurat pe partea română, conform procedurilor stabilite.
Meci spectaculos în Bundesliga: Eintracht Frankfurt-pe-Main și Borussia Dortmund au remizat, scor 3:3 # Radio Moldova
Borussia Dortmund a început anul 2026 cu un meci spectaculos. În etapa a 16-a din cadrul Bundesligii, „galben-negrii” au remizat, scor 3:3 în deplasare cu Eintracht Frankfurt-pe-Main, reușind să-și prelungească seria de invincibilitate la 8 partide. Borussia a deschis scorul în minutul 10, grație golului marcat de Maximilian Beier.
Diplomați americani poartă discuții la Caracas, pentru a restabili relațiile dintre SUA și Venezuela # Radio Moldova
Diplomați americani poartă sâmbătă, 10 ianuarie, discuții la Caracas, cu scopul de a restabili relațiile dintre Statele Unite (SUA) și Venezuela, rupte din 2019. Întâlnirea are loc după căderea președintelui Nicolas Maduro și primele eliberări ale opozanților, informează AFP.
Traficul este intens la punctul de trecere Leușeni pe sensul de ieșire din R. Moldova # Radio Moldova
La punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
Reforma justiției, proba-cheie a parcursului european: Republica Moldova și Balcanii de Vest, tema ediției „Vectorului European” # Radio Moldova
Reforma justiției – condiția fără compromis pentru aderarea la Uniunea Europeană – este tema centrală a ediției „Vectorul European”, difuzată duminică, 11 ianuarie, de la ora 17:45, la Moldova 1. Emisiunea propune o analiză amplă a transformărilor din justiție în Republica Moldova, dar și în alte state candidate la UE din Balcanii de Vest, aflate pe același drum european.
Atacurile asupra Ucrainei | Doi civili au fost uciși și 15 răniți în ultimele 24 de ore # Radio Moldova
Doi civili au fost uciși și alți cel puțin 15 răniți în ultimele 24 de ore în urma atacurilor Rusiei asupra Ucrainei. În regiunea Dnipropetrovsk, un atac cu drone din timpul nopții a cauzat întreruperi de energie electrică și deteriorări ale altor infrastructuri civile. DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a declarat că 100.000 de familii au rămas fără electricitate după atac.
Cupa Africii pe Națiuni la fotbal: Marocul și Senegalul s-au calificat în semifinale # Radio Moldova
Selecționatele de fotbal ale Marocului și Senegalului s-au calificat în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni. Într-o partidă din sferturile de finală disputată pe stadionul din orașul Rabat, Marocul a învins cu 2:0 Camerunul. „Leii din Atlas” au marcat câte un gol în fiecare repriză. Brahim Díaz a înscris al cincilea său gol consecutiv la acest turneu final, iar Ismael Saibari a punctat în urma unei faze fixe.
