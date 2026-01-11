De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a pierdut cel puțin 19 generali

12:10

Un caz neverosimil s-a produs în Chișinău. O femeie de 73 de ani a rămas fără 550 de mii de lei, după ce un grup de escroci au făcut-o să scoată toți banii de la bancă și să-i transmită spre păstrare Băncii Naționale a Moldovei. Cazul este relatat de poliție, într-un comunicat de presă. Astfel, […] Articolul Caz șocant la Botanica. O femeie de 73 de ani a rămas fără jumătate de milion de lei, după ce escrocii au mințit-o că duc banii la păstrare la Banca Națională apare prima dată în ZIUA.md.