Un cetățean moldovean a încercat să păcălească o firmă de asigurări, înscenând furtul propriului autoturism
HotNews, 8 ianuarie 2026 10:10
Dorința sa rapidă de a primi despăgubirea, presupunând că poliția nu va găsi mașina, a stârnit însă suspiciuni. A fost dat de gol chiar de cheile autoturismului. Bărbatul a raportat pe 21 decembrie 2021 dispariția BMW-ului său X5. El a declarat că în seara de 18 decembrie observase o problemă tehnică la mașină și o
• • •
Acum 30 minute
10:10
Un cetățean moldovean a încercat să păcălească o firmă de asigurări, înscenând furtul propriului autoturism # HotNews
Dorința sa rapidă de a primi despăgubirea, presupunând că poliția nu va găsi mașina, a stârnit însă suspiciuni. A fost dat de gol chiar de cheile autoturismului. Bărbatul a raportat pe 21 decembrie 2021 dispariția BMW-ului său X5. El a declarat că în seara de 18 decembrie observase o problemă tehnică la mașină și o
Acum o oră
10:00
Trump nu mai iartă pe nimeni: a dat undă verde super-sancțiunilor pentru petrolul lui Putin # HotNews
Senatorul republican Lindsey Graham a precizat că președintele american Donald Trump a aprobat un proiect de lege „mult așteptat" care ar impune sancțiuni dure țărilor ce cumpără petrol rusesc, iar inițiativa ar putea ajunge la vot în Senat chiar săptămâna viitoare, informează Mediafax. Într-o postare pe X, Graham a spus că a avut miercuri o
09:40
Fermierii francezi au blocat, joi, mai multe obiective din Paris în semn de protest împotriva unui acord comercial de anvergură pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu țările din America de Sud și împotriva altor nemulțumiri locale. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au început proteste la Paris, pe fondul nemulțumirii față de acordul
Acum 2 ore
09:30
“Nu mai servesc interesele americane”. Donald Trump retrage SUA din 66 de organizații internaționale # HotNews
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care dispune retragerea SUA din 66 de organizaţii, multe dintre ele afiliate ONU. Casa Albă a precizat că decizia a fost luată în condițiile în care aceste organizații "nu mai servesc interesele americane", potrivit Agerpres. Potrivit unui anunț făcut de Casa Albă, 31 dintre aceste organizaţii
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 8 ianuarie – o zi cu reușite. Mai avem chef și de treabă, că de distracție am tot avut – chef – și o să ne facem planuri cu bătaie lungă, că avem obiective de atins. CAPRICORN Vă dați tot interesul să vă înțelegeți cu șefii și cu partenerii de afaceri ca să vă
Acum 24 ore
20:30
Casa Albă promite să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda riscului de intensificare a tensiunilor cu Rusia # HotNews
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că președintele Donald Trump „nu se teme" să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda îngrijorărilor că acest lucru ar putea intensifica tensiunile cu Rusia și China, transmite CNN. „El va aplica politica noastră care este cea mai bună pentru Statele Unite ale Americii", a
20:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina și Republica Moldova lucrează coordonat pentru parcursul european, cu accent pe deschiderea simultană a primelor capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Ucraina și Republica Moldova își aliniază pașii în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o discuție purtată cu președinta Maia
19:40
Miercuri, un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni care a durat patru ore, au anunțat pe Facebook, reprezentanții Salvamont Neamț. Tânărul, cu vârsta de 20 de ani, era blocat în zona înaltă a Masivului Ceahlău, numită Cușma Dorobanțului, la o altitudine de 1.600 de metri. Tânărul și-a
19:30
Uleiul, băuturile alcoolice și parfumurile conduc topul produselor furate din supermarketuri, în timp ce casele de autoservire reprezintă principalele puncte de risc, iar pierderile totale depășesc 2,817 miliarde de euro. Creșterea furturilor din supermarketurile spaniole a devenit unul dintre principalele probleme ale sectorului în ultimul an. Pierderile generate de furturile externe au crescut cu 60%,
19:20
Rusia a lansat un nou atac asupra porturilor din orașul ucrainean Odesa, la Marea Neagră, provocând moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin cinci, a anunțat marți vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba. Loviturile au afectat grav infrastructura portuară, inclusiv clădiri administrative și containere care conțineau produse petroliere. Mai multe vehicule aflate în zonă
18:20
NATO este în alertă: Europa pregătește scenarii de criză dacă SUA ar trece la acţiune în Groenlanda # HotNews
Aliaţii din NATO, inclusiv Franţa şi Germania, colaborează strâns la un plan pentru modul de reacţie în cazul în care Statele Unite ar pune în aplicare ameninţarea de a prelua controlul asupra Groenlandei, în contextul în care Europa încearcă să tempereze ambiţiile preşedintelui american Donald Trump în regiune, relatează Reuters, citat de news.ro. Preluarea Groenlandei
18:10
Președintele american Donald Trump „dorește un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care Putin a vrut să-l instaleze în Ucraina și pe care îl are deja în Belarus", a declarat marți într-un interviu acordat agenției de presă EFE fostul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, spaniolul Josep Borrell,
17:50
Actrița franceză Brigitte Bardot, care a murit pe 28 decembrie, va fi înmormântată miercuri lângă mare, la Saint-Tropez. Înainte de acest moment, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, a dezvăluit ce boală i-a adus actriței sfârșitul și cum au fost ultimele luni din viața ei. Brigitte Bardot a fost răpusă de cancer, a mărturisit Bernard
17:30
BREAKING. Tensiunile escaladează. SUA au confiscat un petrolier rusesc în Oceanul Atlantic # HotNews
SUA au confiscat un petrolier rusesc, Marinera, în Oceanul Atlantic, în baza unui mandat federal, în contextul încercărilor americane de a aplica sancțiuni. Interceptarea a avut loc în urma unei colaborări între comandamentul european al armatei americane, Departamentul Justiției și cel pentru Securitate Internă. Confiscarea survine într-un moment tenso cu implicații internaționale, după capturarea președintelui
Ieri
10:00
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul, de 20 de ani, în funcția de vicepremier. Speculații privind starea de sănătate a liderului cecen # HotNews
Ramzan Kadîrov a numit pe fiul său, Akhmat, de 20 de ani, vicepremier interimar în Cecenia, alături de funcțiile de ministru al sportului și al tineretului. Familia sa deține multiple posturi oficiale. De asemenea, există speculații privind starea sa de sănătate, susținută de surse exilate, în ciuda negărilor sale. În același timp, el a apărut
08:50
Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun e rit vechi și a salutat „misiunea sfântă" a trupelor sale de a apăra Rusia, relatează Reuters. În timpul slujbei, a avut loc un „incident" cu decorațiunile din bradul de Crăciun, potrivit presei ruse de stat. Slujbele de Crăciun
07:10
Horoscop 7 ianuarie – o zi de sărbătoare, frumoasă. O să avem un gând bun pentru cei care sărbătoresc ziua numelui și o să trăim într-o atmosferă armonioasă. CAPRICORN Se pare că aveți un program încărcat și o să faceți în așa fel încât să treceți pe la cei care sărbătoresc ziua numelui, și se
6 ianuarie 2026
19:20
Potrivit unui proiect de declarație consultat de POLITICO, Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic" pentru a sprijini Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia. Planul, care trebuie aprobat de Washington și de liderii reuniți marți la Paris, prevede garanții de
16:50
Obligațiunile Telegram de 500 de milioane de dolari din Rusia au fost înghețate. Pavel Durov a promit o lovitură dură # HotNews
Obligațiunile Telegram din Rusia, în valoare de o jumătate de miliard de dolari, au fost înghețate în urma sancțiunilor occidentale, dezvăluind expunerea financiară a aplicației de mesagerie față de țară, chiar și după ce fondatorul Pavel Durov a încercat să rupă legăturile cu Moscova, dezvăluie Financial Times. Compania a lansat o serie de oferte de
12:50
Viktor Orban a atacat din nou violent Ucraina și pe președintele Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat marți. "Piticul ucrainean cerșește mâncare", a spus premierul maghiar cu privire la planul de 800 de miliarde de euro de înarmare a Europei. Premierul maghiar Viktor Orban a atacat dur Uniunea Europeană, Ucraina și pe președintele acesteia, Volodimir Zelenski,
12:30
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a pus la îndoială eficacitatea sistemelor de apărare aeriană rusești, care nu au funcționat în timpul operațiunii speciale a SUA în capitala Venezuelei, Caracas, relatează RBC Ukraine. „Se pare că sistemele de apărare aeriană rusești nu au funcționat prea bine, nu-i așa? În centrul orașului Caracas, am capturat o persoană acuzată
12:20
Irina Vlah: 2025 a fost nu doar un an greu pentru Republica Moldova, ci şi anul în care democraţiei moldoveneşti i-a fost aplicată o lovitură aproape mortală # HotNews
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că anul 2025 a devenit deja istorie şi acum, când avem tabloul integral, putem face unele concluzii importante despre ce a însemnat acesta pentru Republica Moldova. Ea spune că, deoarece despre unele lucruri bune sau relativ bune au vorbit alţii, și-a asumat dificila misiune de a
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Pensia uriașă pe care o încasează Joe Biden: Îi depășește pe toți foștii președinți americani # HotNews
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, încasează o pensie uriașă, cea mai mare dintre toți foștii președinți americani. Biden încasează două tipuri de pensie federală, iar veniturile cumulate ajung la aproximativ 417.000 dolari, peste salariul președintelui SUA, care este de 400.000 de dolari, informează New York Post. Potrivit unei analize realizate de National Taxpayers Union
10:10
WiFi -ul a devenit esențial în fiecare casă modernă. Conexiunea la internet ne permite să realizăm din ce în ce mai multe activități online. Marea majoritate a utilizatorilor nu știe însă cum funcționează routerul. Amplasarea greșită a acestuia reprezintă problema principală din gospodării, avertizează El Economista. Utilizatorii uită de router până când apar problemele. Dispozitivul
09:50
Macron: Metoda folosită de SUA pentru a-l răsturna pe Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța # HotNews
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, în cadrul Consiliului de Miniștri, că „metoda utilizată" de SUA pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată" de Franța. Această declarație a președintelui francez a fost raportată de purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Președintele francez Emmanuel Macron a spus luni, în cadrul
09:40
Alertă alimentară în Marea Britanie, după ce Nestlé a retras loturi de mâncare pentru bebeluși, contaminate cu o toxină # HotNews
Nestlé a retras de pe piață unele produse de formulă pentru bebeluși din cauza suspiciunii că ar putea conține o toxină care poate provoca toxiinfecție alimentară. Gigantul alimentar a declarat că anumite loturi de formulă SMA pentru sugari și de formulă de continuare nu sunt sigure pentru hrănirea bebelușilor, relatează BBC. Compania a precizat că
09:20
Autoritățile române au prezentat cum vor arăta ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova. La finalul anului 2025, Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii Târgu Neamț-Iași-Ungheni, ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova. Termenul de depunere
09:10
Fondul Monetar Internaţional anticipează că în 2026 venitul pe cap de locuitor raportat la puterea reală de cumpărare a monedelor naţionale (PPP) va fi mai ridicat în Polonia decât în Spania, potrivit presei poloneze. Este un moment simbolic pentru Polonia. Pentru prima dată, nivelul de trai din această ţară îl va depăşi pe cel din
08:50
Președintele Academiei Române, despre desființarea Universității din Cahul: „E un semn rău … este extrem de grav” # HotNews
Ministerul Educației din Republica Moldova a anunțat zilele trecute sfârşitul Universității de Stat din Cahul, fondate în 1999 pentru a implementa proiectul unei extensii a Universității „Dunărea de Jos" din Galaţi. „Desființarea ei, sub o formă voalată, nu an
07:10
Horoscop 6 ianuarie – o zi cu vești bune. Se vor împlini niște așteptări și o să facem progrese vizibile. CAPRICORN Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă primiți bani înapoi, avansați cu niște cereri și va fi un progres în sfera profesională. Sunteți în formă, gata pregătiți de o nouă provocare profesională […] The post Horoscop 6 ianuarie – PEȘTI – se poate să fiți pe punctul de a semna un contract first appeared on HotNews.md.
5 ianuarie 2026
20:00
Ion Ceban: Haideți să fim uniți și să ne implicăm într-un lucru comun, deoarece este vorba de viețile fiecăruia care iese la drum # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, face apel la unitate, responsabilitate și cooperare în perioadele cu condiții meteorologice nefavorabile. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât și împreună cu cetățenii și mass-media, care să informeze din prima sursă, deoarece […] The post Ion Ceban: Haideți să fim uniți și să ne implicăm într-un lucru comun, deoarece este vorba de viețile fiecăruia care iese la drum first appeared on HotNews.md.
15:00
Publicația The Telegraph a realizat o listă cu 9 cele mai subestimate orașe europene, care merită vizitate în 2026 și care vin ca alternativă la destinațiile deja vizitate de foarte mulți turiști. Sunt orașe care pot fi vizitate în loc de Viena, Barcelona sau Praga și care oferă o experiență mai plăcută datorită numărului mai […] The post The Telegraph: Cele mai subestimate orașe europene care merită vizitate în 2026 first appeared on HotNews.md.
12:10
Hanoi oferă cel mai ieftin city break din lume, conform unui studiu recent care a comparat prețurile în zeci de destinații turistice, anunță Mediafax. Un oraș din Asia oferă cea mai ieftină ieșire de seară din lume, la doar 6,50 euro. Hanoi (Vietnam) s-ar putea să nu fie primul loc la care se gândesc europenii […] The post Cel mai ieftin city break din lume: o ieșire în oraș costă 7 euro first appeared on HotNews.md.
11:40
Un bărbat a vrut să intre pe la Vama Sculeni cu o mașină de 32.000 de euro, dar a rămas fără ea # HotNews
Un bărbat de 52 de ani a fost prins la Vama Sculeni cu o mașină în valoare de 32.000 de euro, care a fost identificată ca fiind furată din Franța. Acesta susține că a cumpărat-o recent, dar autoturismul a fost reținut de polițiștii de frontieră în vederea cercetărilor pentru tăinuire. Un șofer de 52 de […] The post Un bărbat a vrut să intre pe la Vama Sculeni cu o mașină de 32.000 de euro, dar a rămas fără ea first appeared on HotNews.md.
11:30
O mică națiune insulară din Pacific a sărit direct de pe 30 decembrie pe 1 ianuarie în 1994, eliminând complet celebrarea tradițională de Revelion. Insulele din Pacific sunt bine cunoscute pentru faptul că își iau rămas bun de la anul vechi primele din lume. Există însă o mică națiune insulară care este împărțită de linia […] The post Țara care a renunțat la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna first appeared on HotNews.md.
11:30
Spionajul german a interceptat timp de ani de zile convorbirile telefonice ale lui Barack Obama # HotNews
Serviciul federal de informații al Germaniei (BND) a interceptat timp de mai mulți ani convorbirile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama, atunci când acesta vorbea la telefon la bordul avionului prezidențial Air Force One, potrivit unei investigații publicate de Die Zeit. Conform anchetei realizate de jurnalistul Holger Stark, serviciul german de informații externe a […] The post Spionajul german a interceptat timp de ani de zile convorbirile telefonice ale lui Barack Obama first appeared on HotNews.md.
11:10
Brigitte Macron revine asupra afirmațiilor care au provocat indignare: Nu sunt o femeie cumpătată # HotNews
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, a vorbit din nou despre declarațiile care au provocat indignare în rândul feministelor și al mediului cultural, după un incident petrecut la un spectacol întrerupt de activiste. Brigitte Macron a reacționat duminică la criticile apărute după comentariile sale la adresa unor activiste feministe, afirmând că nu este o persoană temperată […] The post Brigitte Macron revine asupra afirmațiilor care au provocat indignare: Nu sunt o femeie cumpătată first appeared on HotNews.md.
11:10
Panourile fotovoltaice au acoperit 18% din consumul de energie electrică al Germaniei în 2025 # HotNews
Instalaţiile fotovoltaice din Germania au produs o cantitate de electricitate mai mare în 2025 decât în 2024, ponderea fotovoltaicelor în producţia internă de energie crescând până la aproximativ 18%, de la 14% în 2024, a informat luni Asociaţia germană a industriei solare (BSW), transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Aceasta a însemnat că […] The post Panourile fotovoltaice au acoperit 18% din consumul de energie electrică al Germaniei în 2025 first appeared on HotNews.md.
11:00
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) își exprimă protestul categoric față de politica guvernării, îndreptată spre distrugerea constantă a sistemului național de educație. În anul 2026, cheltuielile pentru educație vor fi la cel mai mic nivel din istoria Republicii Moldova – doar 14,9% din totalul cheltuielilor publice. De când PAS este la guvernare, ponderea cheltuielilor pentru […] The post MAN cere PAS să renunțe la politica de genocid față de sistemul național de educație first appeared on HotNews.md.
10:40
Insula Syros din Grecia caută voluntari dispuși să petreacă cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână, hrănind și îngrijind aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân. Vrei să evadezi pe o insulă grecească îndepărtată, cu cazare gratuită? O oportunitate de vis a apărut pentru iubitorii de pisici care au ceva timp liber și vor cu […] The post Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor first appeared on HotNews.md.
10:30
Nina Cereteu, primarul orașului Drochia (Partidul Nostru), despre realizările anului 2025: Am investit în proiecte pentru oameni, în infrastructură, mediu și dezvoltarea orașului! # HotNews
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, a prezentat, în cadrul unui interviu pentru NordInfo principalele realizări ale administrației publice locale din anul 2025. Accentul a fost pus pe infrastructură, mediu și atragerea fondurilor externe – toate având ca scop creșterea calității vieții drochienilor. Infrastructură și mediu Una dintre cele mai importante realizări ale anului este construcția […] The post Nina Cereteu, primarul orașului Drochia (Partidul Nostru), despre realizările anului 2025: Am investit în proiecte pentru oameni, în infrastructură, mediu și dezvoltarea orașului! first appeared on HotNews.md.
10:00
Franța interzice importurile de legume și fructe cu reziduuri de fungicide și erbicide din America Latină # HotNews
Premierul şi ministrul Agriculturii din Franţa au anunţat duminică suspendarea importurilor de produse alimentare din America de Sud care conţin substanţe interzise în Europa, informează AFP, preluată de Agerpres. „Un decret va fi emis în următoarele zile, la iniţiativa ministrului Agriculturii, Annie Genevard, pentru a suspenda importul de produse care conţin reziduuri ale unor substanţe […] The post Franța interzice importurile de legume și fructe cu reziduuri de fungicide și erbicide din America Latină first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 5 ianuarie – o zi cu relaxare. O să ne facem planuri cu bătaie lungă ca să ne adunăm resursele treptat și să ne atingem obiectivele cu succes. CAPRICORN Sunt solicitări din toate direcțiile și o să vă străduiți să le faceți față cu brio, să mulțumiți pe toată lumea, mai ales dacă este […] The post Horoscop 5 ianuarie – GEMENI – aveți de luat niște bani de anul trecut first appeared on HotNews.md.
07:10
Operațiunea militară americană în Venezuela de sâmbătă s-a soldat cu uciderea a 32 de ofițeri cubanezi, a anunțat duminică guvernul din Cuba, în primul bilanț oficial al morților furnizat în urma atacurilor americane. Militarii și polițiștii cubanezi se aflau într-o misiune pe care o îndeplineau la cererea guvernului Venezuelei, potrivit unui comunicat difuzat duminică seară […] The post 32 de ofițeri cubanezi au fost uciși în operațiunea americană din Venezuela first appeared on HotNews.md.
4 ianuarie 2026
21:00
Astǎzi, în jurul orei 18:40, Poliția din Ceadîr- Lunga a fost sesizatǎ de o femeie, precum cǎ în timp ce se deplasa, împreunǎ cu copilul și concubinul, pe drumul local de legătură Tomai- Ceadîr-Lunga, în mașina acestora a fost efectuatǎ o împușcătură. Victime nu au fost înregistrate. Printre suspecți se numără soțul acesteia cu care […] The post ALERT: Incident armat la Ceadîr-Lunga. first appeared on HotNews.md.
16:00
Un militar ucrainean a fost rănit după ce mașina sa a explodat, duminică, într-un cartier din nordul Kievului. Autoritățile au încadrat incidentul drept atac terorist și au deschis o anchetă penală. Un autoturism aparținând unui militar a explodat duminică dimineață, 4 ianuarie, în districtul Obolon din Kiev, incidentul fiind încadrat de autorități drept atac terorist, […] The post ULTIMA ORĂ: Un militar ucrainean a fost rănit după ce mașina sa a explodat first appeared on HotNews.md.
14:40
Autoritățile ruse au activat apărarea antiaeriană și au suspendat temporar zborurile civile, după ce mai multe drone au fost identificate în spațiul aerian din jurul capitalei. Moscova a fost vizată de un atac cu drone sâmbătă seara, până aproape de miezul nopții. Autoritățile ruse au anunțat că mai multe aparate de zbor fără pilot au […] The post BREAKING NEWS: Atac cu drone asupra Moscovei: patru aeroporturi închise temporar first appeared on HotNews.md.
14:10
Serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar # HotNews
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar. Îndemnăm cetățenii să dea dovadă de maximă prudență la drum și în trafic. Rugăm ca copiii și minorii să fie supravegheați. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 04 ianuarie, […] The post Serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar first appeared on HotNews.md.
13:20
DECLARAȚIE: Se creează o aparență de ingerință politică în activitatea puterii judecătorești, incompatibilă cu principiile constituționale și standardele europene # HotNews
Într-un comunicat de presă Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” anunță că a luat act de declarația publică din 30 decembrie 2025 a Președintei Republicii Moldova, referitoare la adoptarea Legii nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție. Asociația reafirmă că justiția este o putere separată și […] The post DECLARAȚIE: Se creează o aparență de ingerință politică în activitatea puterii judecătorești, incompatibilă cu principiile constituționale și standardele europene first appeared on HotNews.md.
12:40
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți” # HotNews
Un fotoradar din Varșovia a fost vandalizat pentru a treia oară în doar două luni, deși a fost dotat cu cameră de supraveghere. Dispozitivul, instalat în noiembrie 2024, a emis aproximativ 8.000 de amenzi lunare pentru depășirea limitei de viteză. Autoritățile intenționează să-l reinstaleze pentru a sprijini siguranța rutieră. Un aparat fotoradar amplasat pe Bulevardul […] The post Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți” first appeared on HotNews.md.
