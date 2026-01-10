„De la inimă la inimă”: Sărbătoare la Chișinău pentru copii din întreaga țară
Copii din centrele de plasament și din familii social-vulnerabile din întreaga țară au participat la activități speciale de sărbători, în cadrul campaniei „De la inimă la inimă”.Ei au vizitat bradul și tîrgul de Crăciun din centrul Chișinăului, s-au plimbat la Grădina Zoologică și au urmărit un film la cinematograf, transmite IPN.Evenimentele au fost organizate de autoritățile locale, cu s
Ficatul seamănă cu un sistem de filtrare care adună toate toxinele nocive pentru organism. De aceea este indicat să-l păstrăm în formă maximă. Iată ce alimente te ajută să ai un ficat sănătos!Dacă vrei să ai un ficat sănătos, nu este recomandat să îi "oferi" cantităţi mari de toxine. Mai jos este o listă cu cele mai eficiente alimente în curăţarea şi detoxifierea ficatului:Usturoi - curăţă
Partidul Alianța „MOLDOVENII” a adus un omagiu domnitorului Ștefan cel Mare cu ocazia împlinirii a 551 de ani de la bătălia de la Vaslui (10.01.1475), în care armata moldovenească a obținut o victorie strălucită asupra armatei otomane.Cu această ocazie, a avut loc o depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din capitală.Președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitr
Salvia este o plantă renumită de ani de zile pentru efectele benefice asupra sănătății.Specialiștii spun că are acțiune antiseptică, antioxidantă, antiinflamatoare, astringentă, antinevralgică, hipoglicemiantă, depurativă, digestivă, coleretică.Mai mult, spun specialiștii această plantă are și proprietăți benefice asupra sistemului nervos, avînd efect calmant. Mai mult, se pare că ar putea
Președintele SUA, Donald Trump, nu intenționează să acorde un sprijin serios Ucrainei, deoarece aceasta nu se încadrează în sfera intereselor naționale ale Statelor Unite, iar SUA nu intenționează să participe la acțiuni militare împotriva Rusiei.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul conducător al serviciului secret israelian „Nativ”, Iakov Kedmi, rel
Campionul mondial absolut, boxerul rus de origine moldovenească Dmitri Bivol, intenționează să revină în ring în martie-aprilie 2026, după o pauză îndelungată legată de recuperarea după o operație la spate.După cum se preconizează, Dmitri Bivol va disputa următorul său meci cu germanul Michael Aifert în primăvara anului 2026, informează Boxing Scene, cu referire la managerul boxerului, Vadim K
Au o capacitate intelectuală peste medie, sînt creativi și uneori geniali, dar viața lor nu este mereu una frumoasă. Iată de ce oamenii inteligenți sînt nefericiți.Analizează totul în exces{{283800}}Nu le scapă nimic din ceea ce li se întîmplă, totul trece prin filtrul lor analitic. De aceea sînt predispuși la oboseală psihică și uneori chiar depresie. Să admită că au greșit fără să fie fo
Cu totii avem nevoie de educatie pentru sanatate. Indiferent de varsta pe care o avem, niciodata nu este prea tarziu sa invatam lucruri care ne pot salva viata.Iar unul dintre elementele educatiei pentru sanatate este interpretarea corecta a semnalelor pe care organismul ni le transmite atunci cand este in pericol. Cum cancerul face ravagii in intreaga lume, ar fi bine sa nu ignorati diversele
Primarul orașului Chișinău, Ion Ceban, a postat un videoclip în care putem vedea de la înălțimea zborului de pasăre orașul Chișinău, cele mai frumoase locuri și atmosfera de iarnă din capitala Moldovei.”De zăpadă se bucură cei mici și cei mari. Creați momente frumoase alături de cei dragi!”, a îndemnat edilul capitalei.
Mod de preparare:Fasolele păstăi se curăţă de codiţe şi aţe şi se fierb în apă sărată, se scurg prin strecurătoare, se răcesc, se taie. Roşiile se curăţă de pieliţă, se taie. Salata şi castravetele se mărunţesc. Legumele se amestecă, se adaugă mărar, sare, piper, usturoi pisat, se toarnă oţet şi ulei, se amestecă. Puneţi pe farfurie frunzele de salată, puneţi legumele moviliţă, garnisiţi-le cu
Ministerul Energiei: Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei # Noi.md
Autoritățile moldovenești au confirmat că gazele naturale depozitate în Ucraina sînt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov.Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, au declarat pentru IPN reprezentanții Ministerului Energiei.Republica Moldova deține aproximativ 22 de milioane de metri cubi de gaze stocate î
Eugeniu Buzatu spune că salariul său depășește 47.000 de lei și se apropie de pragul de 48.000 de lei.Acesta a explicat că remunerația este stabilită în baza cadrului legal existent pentru întreprinderile de stat, relatează rupor.md.„Energocom se guvernează de hotărîrea de Guvern 743, care reglementează salariile pentru întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital majoritar
Apicultorii din Republica Moldova s-au confruntat în 2025 cu unul dintre cei mai dificili ani din ultimele decenii, reconfirmînd fragilitatea sectorului în fața factorilor climatici și a evoluției prețurilor externe, scrie radiomoldova.md.Deși exporturile și stocurile din anii precedenți au amortizat parțial șocul, fără politici de sprijin nu se poate vorbi despre reziliența apiculturii, afirm
Președintele SUA, Donald Trump, ar putea vizita Ungaria la invitația prim-ministrului Viktor Orban, care se pregătește să candideze la alegerile parlamentare din aprilie.Scrisoarea lui Trump, publicată de Orban pe rețelele de socializare, își exprimă sprijinul pentru politica cabinetului ungar, axată pe valori conservatoare, relatează euronews.com.Mesajul recent publicat al liderului ameri
Diplomați americani poartă discuții la Caracas pentru a restabili relațiile dintre SUA și Venezuela # Noi.md
Diplomați americani poartă sîmbătă, 10 ianuarie, discuții la Caracas, cu scopul de a restabili relațiile dintre Statele Unite (SUA) și Venezuela, rupte din 2019.Întîlnirea are loc după căderea președintelui Nicolas Maduro și primele eliberări ale opozanților, informează AFP.Guvernul președintei interimare Delcy Rodriguez „a decis să inițieze un proces exploratoriu cu scopul de a restabili
Ucraina analizează un plan propus de SUA de a crea o zonă economică liberă în Donbas.Această propunere prevede crearea unei zone cu un regim juridic și fiscal special în zonele din care vor fi retrase trupele, relatează eurointegration.com.ua.„Formatul este complex, dar corect”, a declarat președintele Ucrainei.Potrivit lui Zelenski, propunerea va impune Rusiei să „reflecte” pașii Ucra
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că țara noastră este solidară cu poporul iranian. Totodată, șefa statului afirmă că apreciază curajul locuitorilor din Iran care luptă pentru libertate.„Mă gîndesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate și alegeri democratice. Determinarea lor de a-și modela propriul viitor răsună mult dincolo de gr
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au documentat o tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor de pe cursa Chișinău–Baku, transmite moldpres.Potrivit Serviciului Vamal, o nerezidentă în vîrstă de 27 de ani a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a confirmat verbal
O femeie de 73 de ani a alertat autoritățile după ce a transmis unei escroace, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept, suma de 550 de mii de lei.Poliția a deschis o anchetă în acest caz, transmite IPN.Victima le-a relatat oamenilor legii că a fost contactată de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care a convins-o că banii pe care îi deținea în două conturi bancare sînt î
Premierul israelian Benjamin Netnyahu a declarat că doreşte să reducă treptat ajutorul militar american în următorii ani, potrivit News.ro.Conform sursei citate, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că îşi doreşte ca ţara sa să nu mai depindă de ajutorul militar american în termen de zece ani.Industria de apărare a Israelului, aflat într-o stare de conflict aproape permanent în
Ucraina a prezentat observațiile sale cu privire la propunerile teritoriale echipei americane, care le va transmite apoi colegilor ruși pentru a primi comentariile acestora.Despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Bloomberg, relatează haqqin.az.Potrivit liderului ucrainean, el speră să primească răspunsul Rusiei la acordul-cadru din
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întîlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei # Noi.md
În ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, al doilea în ierarhia papală și mediator diplomatic de lungă durată, l-a convocat de urgență pe Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfîntul Scaun, pentru a obține detalii despre planurile Americii în Venezuela, potrivit documentelor guvernamentale obținute de The Washington Post.Statele Unite vor viza doar traficanții de droguri, a întrebat el, sau
Ninsorile afectează în special zona de sud a țării, iar drumarii au fost mobilizați pentru a menține circulația în siguranță pe drumurile naționale.Echipele Administrației Naționale a Drumurilor (AND) aplică material antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului și a asigura fluența traficului, transmite IPN.Sîmbătă la prînz, intervențiile au loc pe mai multe trasee, printre care Aneni
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), instituție menită să asigure coordonarea unitară a măsurilor de prevenire și răspuns la situații excepționale, nu a emis niciun comunicat despre condițiile meteo extreme din ultimele zile, notează Noi.md.Centrul Național de Management al Crizelor funcționează ca autoritate administrativă centrală, subordonată direct Guvernului. Potrivit Execut
Drumurile din țară sînt practicabile, însă partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare s-a format ghețuș.În continuare, există și porțiuni acoperite cu zăpadă. Drumarii rămîn mobilizați, intervenind în special pe traseele cu trafic intens sau care leagă regiuni și localități, transmite IPN.Administrația Națională a Drumurilor (AND) precizează că, în noaptea de 10 ianuarie, trasee
Ajutor pentru mamele singure: Precizările făcute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale # Noi.md
"Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a elaborat o serie de politici și măsuri de protecție pentru susținerea familiilor aflate în dificultate, inclusiv a familiilor monoparentale, care sînt implementate prin intermediul Agențiilor teritoriale de asistență socială (ATAS) și al autorităților publice locale", se arată într-un răspuns din partea instituției la solicitarea Noi.md.În aten
Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni la cererea Ucrainei, după ce atacurile masive asupra Kievului au lăsat capitala parțial fără încălzire.Cererea a fost formulată de ambasadorul Ucrainei la ONU și a fost susținută de șase membri ai Consiliului de Securitate (Franța, Regatul Unit, Letonia, Danemarca, Grecia și Liberia), au declarat pentru AFP surse diplomatice.„Rusia a atins
Într-un mesaj postat pe contul său de X, deputata franceză Clémence Guetté a denunțat mai multe acțiuni recente ale Statelor Unite sub președinția lui Donald Trump, argumentînd că acestea fac inevitabilă o dezbatere privind locul Franței în cadrul NATO.Totodată, lidera Partidului Franța Nesupusă (LFI) a anunțat depunerea unei propuneri de rezoluție care vizează o retragere planificată din Alia
Franța va amîna summitul grupului G7 din acest an pentru a evita un conflict cu evenimentul de arte marțiale mixte programat la Casa Albă pe 14 iunie, care coincide cu Ziua Drapelului în Statele Unite și cu ziua de naștere a președintelui american Donald Trump, au declarat pentru Politico Europe doi oficiali implicați în planificarea summitului pe care președinția franceză a G7 îl va organiza în v
Serviciul Vamal informează că, la această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă.«Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opte
Liderul american Donald Trump consideră că președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu se teme de Europa, dar se teme de SUA - sub conducerea sa.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, cu referire la o transmisiune de la Casa Albă.Jurnaliștii l-au întrebat pe Trump ce crede că ar trebui să facă Europa în privința Ucrainei, la care el a răspuns: „Europa a făcut atît de multe pentru Ucraina,
Liderul american Donald Trump a declarat că SUA intenționează să „facă ceva cu Groenlanda”, de altfel aceasta va fi cucerită de Rusia sau China, iar Washingtonul nu dorește să aibă astfel de vecini.Despre acest lucru a a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la o transmisiune a Casei Albe.Trump a fost întrebat cîți bani intenționează să le dea locuitorilor Groenlandei pentru ca aceștia să fie
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile.Salvatorii îndeamnă oamenii să monitorizeze permanent buletinele informative, dar și avertizările lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.În condiții de ger și pe drumuri cu ghețuș, cetățenii sînt rugați
Sărbătorile de iarnă au darul de a deschide sertare ascunse ale memoriei, în care se păstrează mirosuri, lumini și emoții ce nu se pierd niciodată.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, o cititoare a împărtășit o poveste profundă și poetică despre magia sărbătorilor de altădată — o lume în care timpul curgea mai încet, iar fericirea se
Președintele SUA, Donald Trump, a respins ideea desfășurării unei operațiuni împotriva liderului rus Vladimir Putin, după același model ca în cazul lui Nicolas Maduro.Cuvintele sale au fost citate de portalul Newsweek.Prezentatorul canalului de televiziune Fox, Peter Doocy, l-a întrebat pe Trump, în cadrul unei conferințe de presă, dacă ar da vreodată un astfel de ordin în ceea ce îl prive
Asta se întîmplă în Moldova: orice provocări climatice serioase iau autoritățile prin surprindere. Drumurile se transformă în patinoare, trotuarele în piste de obstacole, iar o simplă vizită la magazin devine o aventură extremă.Iată și acum, așa cum a devenit deja o tradiție, serviciile specializate nu s-au dovedit a fi pregătite pentru ninsorile de iarnă.Portalul Noi.md vă propune o p
Igor Dodon: „Este datoria noastră să respectăm trecutul și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre marile realizări ale strămoșilor noștri” # Noi.md
Acum 551 de ani, la 10 ianuarie 1475, Ștefan cel Mare a înscris una dintre cele mai glorioase pagini din istoria Moldovei, obținînd o strălucită victorie asupra armatei otomane în bătălia de la Vaslui (Podul Înalt).Prin unirea oastei populare, domnitorul Moldovei a învins un adversar de multe ori superior numeric.„Este datoria noastră să păstrăm vie memoria acestor fapte, să respectăm trec
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 10 ianuarie sînt:10 ianuarie — a 10-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 355 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:28 10 Sf. 20.000 de Mucenici arsi in NicomidiaCe se sărbătorește
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer înnorat pe întreg teritoriul țării.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ninsoare. Pe drumuri se va forma ghețuș. Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -2... 0°C.În centru se așteaptă -5...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -8... -10°C.
Kedmi: „Scopul principal al Rusiei este să ajungă la un acord cu SUA privind noua ordine mondială” # Noi.md
Rusia are propriile interese în relațiile cu Statele Unite ale Americii, iar scopul principal al Federației Ruse este să ajungă la un acord cu SUA privind noua ordine mondială.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul conducător al serviciului secret israelian „Nativ”, Ikov Kedmi.Potrivit acestuia, în cadrul acestei noi ordini mondiale, Statele Unite
Alexandr Stoianoglo: „Democrația moare atunci cînd principiile ei sînt imitate, ignorate și negate” # Noi.md
"Democrația moare atunci cînd principiile ei sînt imitate, ignorate și negate".Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul Alexandr Stoianoglo, comentînd anunțul SUA privind retragerea din 66 de organizații internaționale.Potrivit acestuia, acest anunț al SUA a venit ca un șoc. Pe lista organizațiilor internaționale sînt: Comisia de la Veneția, Institutul Internaț
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a anunțat inițierea unei licitații publice pentru construcția unui drum de acces spre obiectivul turistic Dealul Bălănești, precum și amenajarea pistelor pentru cicliști în localitățile Bălănești și Milești, raionul Nisporeni.Potrivit anunțului, proiectul prevede betonarea a 2,7 km de drum și amenajarea infrastructurii pentru cicliști, inclusiv elem
India, care a devenit cel mai mare exportator de orez din lume, plătește pentru această poziție de lider prin epuizarea propriilor resurse de apă.Producția de orez, care necesită cantități enorme de apă, epuizează acviferele din statele agricole cheie, precum Punjab și Haryana, unde nivelul apelor subterane scade cu cîțiva metri pe an.{{821021}}Subvențiile de stat – prețuri de achiziție ga
Potrivit prevederilor art.2114 alin.(4) din Legea cu privire la comerțul interior, reduceri comerciale sînt reduceri de la costul produsului (discount, rabat, bonus, retrobonus).Conform art.2116 alin.(4) din Legea nr.231/2010, plățile și costurile stipulate la alin.(2) lit.b)–f), precum și orice reduceri comerciale cerute de cumpărător ulterior contractului comercial, inclusiv urmare a reușite
Un studiu realizat în mările Beaufort și Chukchi a arătat cum mici crăpături (canalele de apă) din gheața arctică interacționează cu emisiile industriale, accelerînd încălzirea locală și topirea gheții.În primăvară, aceste crăpături evaporă apa și eliberează căldură, formînd nori și făcâîd straturile inferioare ale atmosferei mai turbulente. În paralel, emisiile din zăcămintele de petrol și ga
Spitalul raional Ocnița a încheiat un proiect de modernizare a infrastructurii, realizat cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), pentru a îmbunătăți accesul și condițiile oferite pacienților.În cadrul proiectului au fost executate lucrări de construcție a unui umbrar, modernizarea căilor de acces, precum și reparația pereului și a soclului la Secția boli
Cea mai mare bucată de aur cunoscută a fost descoperită în februarie 1869 în Victoria, Australia.Minerii Richard Oats și John Dyson au avut norocul să-l găsească în timpul unei cercetări. Descoperirea cîntărea 72 kg și avea o lungime de 61 cm.{{848572}}Cînd pepita a fost dusă la bancă pentru a fi cîntărită și fotografiată, a trebuit să fie împărțită în mai multe fragmente, de altfel pur și
17 entități silvice din cadrul Agenției ”Moldsilva” au început lucrări de îngrijire și conducere a fondului forestier, planificate pentru anul 2026, conform autorizațiilor eliberate de Agenția de Mediu, iar alte 6 întreprinderi silvice urmează să obțină autorizațiile respective în zilele următoare.Îngrijirea și conducerea pădurii se referă în sens larg la sistemul de lucrări și intervenții sil
Pe Insula de Sud a Noii Zeelande, șase balene au murit îdupă ce au eșuat în masă pe țărm.Voluntarii încearcă să readucă în mare încă 15 exemplare vii.{{827339}}Pe 8 ianuarie, aproximativ 55 de balene au eșuat pe țărmul capului Farewell. Majoritatea au reușit să se întoarcă în mare, dar 15 dintre ele au rămas blocate pe litoral.Agenția de protecție a mediului din Noua Zeelandă a trimis
