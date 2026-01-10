Netanyahu: „Doresc să reduc treptat ajutorul militar american în următorii ani”

15:30

O femeie de 73 de ani a alertat autoritățile după ce a transmis unei escroace, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept, suma de 550 de mii de lei.Poliția a deschis o anchetă în acest caz, transmite IPN.Victima le-a relatat oamenilor legii că a fost contactată de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care a convins-o că banii pe care îi deținea în două conturi bancare sînt î