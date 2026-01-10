15 simptome de cancer pe care femeile le ignoră

Cu totii avem nevoie de educatie pentru sanatate. Indiferent de varsta pe care o avem, niciodata nu este prea tarziu sa invatam lucruri care ne pot salva viata.Iar unul dintre elementele educatiei pentru sanatate este interpretarea corecta a semnalelor pe care organismul ni le transmite atunci cand este in pericol. Cum cancerul face ravagii in intreaga lume, ar fi bine sa nu ignorati diversele

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md