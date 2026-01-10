12:00

Liderul american Donald Trump consideră că președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu se teme de Europa, dar se teme de SUA - sub conducerea sa.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, cu referire la o transmisiune de la Casa Albă.Jurnaliștii l-au întrebat pe Trump ce crede că ar trebui să facă Europa în privința Ucrainei, la care el a răspuns: „Europa a făcut atît de multe pentru Ucraina,