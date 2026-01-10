REŢETA ZILEI: Salată din fasole păstăi cu legume

00:30

Cercetătorii constată că traiectoriile furtunilor de iarnă din partea de Nord a Oceanului Pacific se deplasează către pol — acest lucru se înt]mplă mult mai repede dec]t se prevăzuse anterior și va influența inevitabil vremea.Ghețarii din Alaska se topesc cu o viteză incredibilă, care nu face dec]t să crească — observațiile arată că, în medie, aceștia pierd aproximativ 60 de miliarde de tone d