Peste 700 de mii de lei furați de pe cardurile oamenilor prin scheme crypto. Un tânăr de 26 de ani, condamnat
Realitatea.md, 9 ianuarie 2026 14:20
Escrocherii cu criptomonede în valoare de peste 700 de mii de lei au fost investigate într-un dosar în care un tânăr de 26 de ani a fost condamnat pentru trei episoade de înșelăciune, comise prin intermediul tranzacțiilor online. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, în perioada 22–30 august 2022, inculpatul a pus la cale o schemă frauduloasă
• • •
Acum 5 minute
14:40
VIDEO Parlamentară din Honduras rănită într-un atac cu exploziv la Congresul Național # Realitatea.md
Parlamentara opoziției din Honduras, Gladis Aurora Lopez, a fost rănită joi, 8 ianuarie, după ce un dispozitiv exploziv a fost aruncat în apropierea sa, la Congresul Național, a anunțat Partidul Național, citat de New York Post. Incidentul are loc într-un context de tensiuni ridicate generate de alegerile prezidențiale controversate din țară. Potrivit Partidului Național, dispozitivul
Acum 15 minute
14:30
La prânz, România exporta 6,4 milioane de metri cubi de gaze către Moldova, în timp ce importa masiv din Bulgaria # Realitatea.md
România exporta vineri la prânz către Republica Moldova aproximativ 6,4 milioane de metri cubi de gaze, arată datele Transgaz analizate de HotNews. În același timp, România importa din Bulgaria circa 12,2 milioane de metri cubi pe zi și exporta spre Ungaria aproximativ 0,9 milioane de metri cubi, ceea ce a dus la un import net
Acum 30 minute
14:20
Peste 700 de mii de lei furați de pe cardurile oamenilor prin scheme crypto. Un tânăr de 26 de ani, condamnat # Realitatea.md
Escrocherii cu criptomonede în valoare de peste 700 de mii de lei au fost investigate într-un dosar în care un tânăr de 26 de ani a fost condamnat pentru trei episoade de înșelăciune, comise prin intermediul tranzacțiilor online. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, în perioada 22–30 august 2022, inculpatul a pus la cale o schemă frauduloasă
14:20
Doi adolescenți arestați în Olanda după moartea unui bărbat într-o altercație cu bulgări de zăpadă # Realitatea.md
Poliția olandeză a arestat doi adolescenți în cadrul unei anchete privind moartea unui bărbat în vârstă de 60 de ani, aparent victima unei agresiuni survenite în urma unei altercații legate de aruncarea cu bulgări de zăpadă, relatează AFP, citată de News.ro. Incidentul a avut loc în orașul Schiedam, situat în apropiere de Rotterdam, unde salvatorii
14:20
Kaja Kallas, după atacul cu Oreșnic asupra Ucrainei: Avertisment pentru Europa și SUA # Realitatea.md
Kaja Kallas consideră că utilizarea rachetelor Oreșnic în atacurile asupra Ucrainei reprezintă avertisment pentru SUA și UE. Șefa diplomației europene calificări atacul din noaptea de 8 spre 9 ianuarie drept o escaladare. Officiala susține că „Putin nu vrea pace". Kallas a reiterat că statele membre ale Uniunii Europene vor continua să sprijine Ucraina. „Răspunsul Rusiei
Acum o oră
14:10
Ucraina cere reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU după atacul rusesc cu rachete Oreșnik # Realitatea.md
Ucraina a inițiat convocarea unei reuniuni urgente a Consiliului de Securitate al ONU, ca reacție la atacul cu rachete balistice Oreșnik lansat de Rusia în noaptea de joi spre vineri. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sibiha, care a subliniat că comunitatea internațională trebuie să răspundă ferm la ceea ce a
14:00
AND: La această oră, drumarii sunt în teren pentru patrulare și răspândirea materialului antiderapant # Realitatea.md
Starea drumurilor naționale este monitorizată în continuare, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară și în aceste momente pe întreaga rețea rutieră din țară. La această oră, drumarii desfășoară lucrări de patrulare și răspândire a materialului antiderapant în sectoarele cu risc, inclusiv pe traseul R26, sectorul Căinari, G136 în Comrat, R11, G9 și G10
13:50
ANRE, despre declarația lui Tofilat privind cheltuielile Chișinău-Gaz: Au fost impuse măsuri de remediere # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) confirmă că în 2024 a efectuat un control inopinat la Chișinău-Gaz și a depistat cheltuieli nejustificate de circa 33 milioane de lei pentru perioada. Declarația vine după ce informația a fost făcută publică de expertul în energetică Sergiu Tofilat, care a vorbit despre subiect în cadrul unei conferințe
13:50
Focar de scabie într-un spital din România. Mai mulți pacienți infectați au fost izolați # Realitatea.md
Un focar de scabie, boală cunoscută colocvial drept „râie", a fost confirmat vineri, 9 ianuarie, de autoritățile de specialitate la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, județul Timiș. Potrivit presei din România, trei pacienți cu afecțiuni psihice au fost diagnosticați cu această boală. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Timiș, cei trei au fost izolați și primesc
Acum 2 ore
13:30
Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, de la Milan-Cortina, vor avea o valoare financiară dublă față de cele de la Jocurile Olimpice de vară din 2024, de la Paris, după ce Monetăria de stat italiană a început producția acestora, pe fondul creșterii accentuate a prețului aurului și argintului. Realizate de Istituto Poligrafico
13:20
Profesor din București, despre comasarea Universității din Cahul cu UTM: Avantajele și problemele pe care le vede # Realitatea.md
Profesorul de la București Marian Preda a analizat din mai multe puncte de vedere comasarea Universității din Cahul cu UTM și a relatat despre problemele și avantajele identificate. El a menționat experiența României și a precizat că i s-a vorbite în ultima perioadă, fiind rector al Universității din București, despre scandalul din mediul academic al
13:20
Mai multe drumuri din Bulgaria rămân blocate sau cu trafic îngreunat din cauza zăpezii și gheții, în urma ninsorilor abundente din ultimele zile, potrivit informațiilor transmise de Novinite. Condițiile rutiere continuă să fie dificile la nivel național, pericolele specifice iernii afectând circulația pe numeroase tronsoane ale rețelei rutiere republicane din Bulgaria. Agenția pentru Infrastructură Rutieră
13:20
Bugetul trăiește din importuri. Carburanții și autoturismele aduc cele mai multe venituri # Realitatea.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat în anul 2025 peste 41 de miliarde de lei la bugetul de stat, cu aproape 3 miliarde de lei mai mult decât în anul precedent. Potrivit datelor oficiale, în 2025 au fost colectate 41,15 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 2,87 miliarde de lei sau
13:10
O femeie a ajuns la spital după ce a fost snopită în bătaie de iubit. Bărbatul, cercetat în libertate # Realitatea.md
O femeie a ajuns la spital după ce a fost agresată de concubinul său, în județul Călărași. Potrivit presei române, deși procurorii au cerut arestarea preventivă, judecătorul a decis ca suspectul să fie cercetat în libertate, sub control judiciar, pentru 60 de zile, pentru violență în familie. „În data de 28.12.2025, în timp ce se
Acum 4 ore
12:40
VIDEO Trump anunță extinderea luptei contra cartelurilor: SUA vor începe atacuri terestre în Mexic # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a anunțat joi seară, într-un interviu la Fox News, că Statele Unite intenționează să extindă operațiunile împotriva cartelurilor de droguri și să înceapă atacuri „terestre" împotriva acestora, după ce campania de atacuri asupra ambarcațiunilor maritime din Caraibe și Pacific a redus cu 97 % drogurile care intrau pe apă, transmite Time
12:40
Șeful Moldovagaz, după acuzațiile lui Tofilat: A votat în 2024 pentru aprobarea bugetului companiei # Realitatea.md
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, susține că Sergiu Tofilat a votat în noiembrie 2024 bugetul companiei și a filialelor sale, inclusiv cheltuielile. Declarația vine după ce expertul în energetică a susținut că întreprinderea Chișinău-Gaz ar cheltui nejustificat circa 33 de milioane de lei. Referindu-se la documentele pe care Tofilat le-a prezentat, printre care actele de control
12:30
Șeful diplomației franceze: Civilizația europeană nu va dispărea, însă organizarea politică europeană este în pericol # Realitatea.md
Organizarea politică europeană „este astăzi în pericol", a avertizat vineri ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot, în discursul său anual susținut în fața ambasadorilor Franței, relatează AFP. „Nu, civilizația europeană nu va dispărea. Însă da, organizarea noastră politică este astăzi în pericol, în pofida stabilității sale atât de prețioase într-o lume imprevizibilă, în pofida imenselor
12:20
Important! Noul sistem de intrare/ieșire al UE se aplică și la punctul de trecere de la Lipcani # Realitatea.md
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut". Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de
12:20
Incident grav pe o autostradă din Anglia: o adolescentă a căzut din spatele unei ambulanțe # Realitatea.md
O adolescentă a căzut din spatele unei ambulanțe aflate în mers pe o autostradă din comitatul Lancashire, Anglia, în timp ce era transportată de urgență la spital, în timpul orei de vârf. Incidentul s-a produs pe o șosea de acces dintre autostrăzile M6 și M55, una dintre zonele intens circulate din regiune. Potrivit Daily Mail,
12:20
33 de persoane s-au adresat joi, 8 ianuarie, la urgență, după ce au căzut sau alunecat pe trotuar din cauza ghețușului. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de ofițerul de presă al Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, Dorina Arsene. Potrivit purtătoarei de cuvânt a IMU, majoritatea cetățenilor au suferit luxații sau entorse. „După consultații
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri plafon la carburanți pentru perioada 10-12 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat cu cel mult 22 de lei și 12 bani, în creștere cu 8 bani față de perioada precedentă. Totodată, prețul maxim pentru motorină a fost stabilit la 18
12:10
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, România, fiind resimțit slab și în Republica Moldova. Seismul a avut loc la ora 05:50, la o adâncime de peste 100 de kilometri. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, mișcarea tectonică s-a produs în județul Vrancea,
12:00
Justificarea lui Bolea: Natura este de vină pentru haosul de pe drumurile Moldovei, în timpul viscolului de joi # Realitatea.md
„Așa funcționează natura" – astfel justifică ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea haosul provocat de viscol joi după-amiază pe drumurile Moldovei. Oficialul a apreciat activitatea oamenilor din teren și s-a plâns pe Facebook că a fost făcut vinovat pentru că s-a așternut zăpadă. Ministrul a relatat că în ultimile 24 de ore au fost mobilizate 271 de
11:50
VIDEO Proteste în SUA după ce o femeie a fost ucisă de un agent ICE în Minnesota. Incident armat și la Portland # Realitatea.md
Au avut loc proteste joi, 8 ianuarie, în mai multe orașe din Statele Unite, inclusiv la Washington DC, după ce o femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal în Minneapolis, Minnesota, de un agent al serviciului american de imigrație (ICE), în timp ce se afla la volanul mașinii sale. Manifestațiile au izbucnit la
11:40
Va reveni Moldova la energia ieftină de la MGRES? Șeful Energocom: Pâine la 16 copeici și salam la o rublă nu vor mai fi # Realitatea.md
Republica Moldova nu va reveni la energia electrică ieftină livrată anterior de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES), iar realitatea pieței energetice este una diferită de percepțiile nostalgice din trecut. Declarația a fost făcută de directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RealitateaTV. „Noi din ianuarie 2025 nu mai achiziționăm energie
11:40
Deși Armata Română este îmbătrânită, Ministerul Apărării Naționale al țării vecine (MApN) exclude introducerea serviciului militar obligatoriu, preferând să înroleze militari voluntari, pe care să-i pregătească timp de patru luni, în mod intensiv. Se pot înrola atât bărbații, cât și femeile. Presa română scrie că a intrat în vigoare Proiectul de lege privind introducerea serviciului
11:30
Peste 4.210 consumatori, reconectați la energia electrică după penele cauzate de ninsoare # Realitatea.md
Cei peste 4.210 de consumatori din 10 localități ale Republicii Moldova, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi, 8 ianuarie, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. „Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution" și SA „RED-Nord" au acționat pe parcursul
11:20
Muniții din cel de-al Doilea Război Mondial, distruse în urma a 130 de misiuni de deminare în 2025 # Realitatea.md
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au executat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost găsite și distruse 543 de obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, precum și 1.761 de cartușe. În aceeași perioadă, geniștii militari au fost solicitați cel mai frecvent în localitățile din raioanele Anenii Noi,
11:20
Sandu, despre atacurile rusești cu Oreshnik în Ucraina: Războiul se apropie de Europa și reprezintă pericol pentru toți # Realitatea.md
M
11:10
Alexandru Munteanu condamnă folosirea rachetei Oreșnik de către Rusia: Moldova este solidară cu Ucraina # Realitatea.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a condamnat utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile din timpul nopții de joi spre vineri asupra Ucrainei. Mesajul a fost publicat pe rețeaua X (fostul Twitter), în contextul în care autoritățile ruse au confirmat folosirea acestui tip de armă în loviturile asupra teritoriului ucrainean. „Condamnăm cu […] Articolul Alexandru Munteanu condamnă folosirea rachetei Oreșnik de către Rusia: Moldova este solidară cu Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Ambasadorul Israelului la Chișinău: Anul 2025, un moment de cotitură în relațiile dintre Israel și Moldova # Realitatea.md
Anul 2025 a marcat un moment de cotitură în relațiile dintre Statul Israel și Republica Moldova. Ca urmare a unei decizii strategice a Israelului de a-și extinde prezența diplomatică în țări prietene, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a anunțat deschiderea unei ambasade la Chișinău. Acest pas constituie nu doar un upgrade al relațiilor bilaterale, […] Articolul Ambasadorul Israelului la Chișinău: Anul 2025, un moment de cotitură în relațiile dintre Israel și Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Ca urmare, 563 de școli din cele 834 anunțate anterior, au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026, iar elevii din 604 instituții de învățământ general vor reveni la ore începând […] Articolul Încă 271 de școli prelungesc vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Rusia confirmă folosirea rachetei hipersonice Oreșnik în atacurile din această noapte asupra Ucrainei # Realitatea.md
Rusia a confirmat că a folosit o rachetă hipersonică Oreșnik în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra Ucrainei, pentru a lovi „ținte strategice”, potrivit agenției oficiale ruse TASS, care citează un comunicat al Ministerului Apărării de la Moscova. Informația este relatată de DPA, AFP și Reuters. Potrivit comunicatului, forțele armate ruse au lansat […] Articolul Rusia confirmă folosirea rachetei hipersonice Oreșnik în atacurile din această noapte asupra Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Bărbat bănuit de jaf voia să plece la Istanbul. A fost depistat la Aeroport și reținut # Realitatea.md
Un bărbat bănuit de comiterea unui jaf a fost prins la Aeroport. Tânărul de 26 de ani urma să decoleze spre Istanbul pe 5 ianuarie. Este vorba despre un cetățean străin, care ar fi comis infracțiunea pe 4 ianuarie. Individul a fost reținut înainte de decolarea aeronavei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul VIDEO Bărbat bănuit de jaf voia să plece la Istanbul. A fost depistat la Aeroport și reținut apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Haos pe drumuri din cauza ninsorii: 160 de accidente într-o singură zi, 7 persoane traumatizate # Realitatea.md
160 de accidente rutiere s-au produs joi, 8 ianuarie, pe teritoriul Republicii Moldova. Dintre acestea, 134 au fost provocate de ninsoarea abundentă, în urma cărora au avut de suferit șapte persoane. Poliția Națională precizează că polițiștii au intervenit în 989 de cazuri, dintre care 234 au vizat situații generate de condițiile meteo și 242 de […] Articolul Haos pe drumuri din cauza ninsorii: 160 de accidente într-o singură zi, 7 persoane traumatizate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:40
110 mii de păsări au fost nimicite, iar ouăle au fost retrase de pe piață, după ce inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat prezența unei substanțe interzise în urma controalelor efectuate la o fermă de păsări din Republica Moldova. Potrivit ANSA, substanța identificată este metronidazolul, descoperit în serul păsărilor și în ouă, […] Articolul 110 mii de păsări de la o fermă din Moldova au fost nimicite apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza municipiului Chișinău, iar toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite, anunță Primăria Capitalei. În suburbii, circulația este reluată în mare parte conform programului, fiind înregistrate doar două redirecționării temporare, după cum urmează: ruta suburbană de troleibuz nr. 37 „Gara – […] Articolul Circulația transportului public, restabilită în totalitate în municipiul Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Rețea destructurată la frontiera moldo-ucraineană. Un bărbat a plătit 10.000 de dolari pentru a trece ilegal granița # Realitatea.md
O rețea de migrație ilegală a fost destructurată la granița moldo-ucraineană, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră sub coordonarea procurorilor din Căușeni. Anunțul a fost făcut pe 9 ianuarie de Poliția de Frontieră, care precizează că gruparea era specializată în organizarea trecerilor ilegale ale frontierei. Potrivit instituției, polițiștii de frontieră au monitorizat […] Articolul Rețea destructurată la frontiera moldo-ucraineană. Un bărbat a plătit 10.000 de dolari pentru a trece ilegal granița apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Circulația pe drumurile naționale din Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, vineri dimineață, însă fără blocaje majore, după ce drumarii au intervenit intens în ultimele 24 de ore pentru menținerea siguranței traficului. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), echipele de întreținere au intervenit în peste 80 de cazuri, în special pe sectoarele unde […] Articolul Cum se circulă vineri dimineață pe drumurile din țară apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Destinul R. Moldova, ca stat independent, este strâns legat de felul în care cetățenii săi înțeleg propria istorie, identitate și locul țării în lume. În timp ce majoritatea cetățenilor își doresc stabilitate, prosperitate și respect pentru valorile naționale, politica a fost adesea ghidată de interese imediate sau de calcule partizane, care nu au coincis întotdeauna […] Articolul Octavian Țîcu și Vasile Untu, invitați la Realitatea te privește apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
AUDIO Președintele României publică discuția dintre pilot și controlorul de trafic, după ce a fost acuzat că minte # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, la întoarcerea din Franța cu o aeronavă C‑27J Spartan, că zborul său a fost escortat în spațiul aerian elvețian de două avioane F‑18, ca un gest de apreciere pentru sprijinul oferit de România în transportul victimelor incendiului de la Crans‑Montana. Jurnalistul român Patrik Andre de Hillerin a cerut un […] Articolul AUDIO Președintele României publică discuția dintre pilot și controlorul de trafic, după ce a fost acuzat că minte apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Drumarii au intervenit toată noaptea pe traseele naționale. Peste 2.400 de tone de sare au fost împrăștiate # Realitatea.md
Peste 2.400 de tone de sare tehnică și circa 331 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe drumurile naționale, iar 271 de utilaje speciale și 263 de muncitori rutieri au intervenit pe parcursul nopții, în condiții de ninsoare și vânt puternic. Administrația Națională a Drumurilor anunță că intervențiile au vizat în special tronsoanele […] Articolul Drumarii au intervenit toată noaptea pe traseele naționale. Peste 2.400 de tone de sare au fost împrăștiate apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Vom mai avea patru anotimpuri? Climatolog: „Schimbarea actuală doar le modifică caracteristicile climatice” # Realitatea.md
În ultimii ani, observăm tot mai mult modificări neobișnuite în ritmul anotimpurilor. Pe 7 ianuarie, gerul tradițional a lipsit, iar luna decembrie a semănat adesea mai mult cu o lună de toamnă decât cu iarna clasică. În schimb, ninsorile sunt mai abundente primăvara, în luna martie. Influențează toate aceste lucruri structura clasică a anotimpurilor? Climatologul […] Articolul Vom mai avea patru anotimpuri? Climatolog: „Schimbarea actuală doar le modifică caracteristicile climatice” apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Proteste de amploare în Iran împotriva regimului. Zeci de morți și peste 2.000 de arestări # Realitatea.md
În Iran au loc unele dintre cele mai ample proteste din ultimii ani împotriva regimului de la Teheran. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată mulțimi de oameni care demonstrează în capitala Teheran și în alte orașe ale țării, cerând înlăturarea ayatollahului Ali Khamenei și revenirea la putere a lui Reza Pahlavi, fiul fostului șah al […] Articolul Proteste de amploare în Iran împotriva regimului. Zeci de morți și peste 2.000 de arestări apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Cursul valutar oficial publicat pentru data de 9 ianuarie 2026 arată o evoluție mixtă a principalelor monede față de leul moldovenesc. Euro rămâne relativ stabil, fiind cotat la 19,7504 lei, menținându-se aproape de nivelurile din zilele precedente și continuând să fie principala monedă de referință pentru piața locală. Activitatea băncilor din țară a fost reluată, […] Articolul Băncile din țară și-au reluat activitatea, după pauza de sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în această dimineață. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul a avut loc în jurul orei 04:11, când un camion de model Mercedes a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și a blocat complet traseul. Șoferul camionului […] Articolul VIDEO Trafic blocat pe șoseaua Balcani. Evitați zona, un camion s-a răsturnat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:40
Mihai Isac: De ce ne blocăm la Prut în educație și de ce desființarea universităților locale ne îndepărtează de Europa? # Realitatea.md
Planul controversat de desființare a Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul prin absorbția acesteia de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) tulbură societatea din R. Moldova. Această decizie, prezentată drept o „reorganizare” menită să modernizeze învățământul superior din sudul țării, este privită de numeroși experți, academicieni și lideri de opinie ca fiind profund […] Articolul Mihai Isac: De ce ne blocăm la Prut în educație și de ce desființarea universităților locale ne îndepărtează de Europa? apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Peste 80 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în ultimele 24 de ore, în mai multe raioane ale țării # Realitatea.md
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele 24 de ore au dus la un număr sporit de intervenții ale salvatorilor și pompierilor, în special pentru deblocarea vehiculelor rămase în dificultate pe drumurile din țară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost efectuate 88 de intervenții, dintre care 33 au vizat tractarea și deblocarea mijloacelor de […] Articolul Peste 80 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în ultimele 24 de ore, în mai multe raioane ale țării apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
VIDEO Atac masiv asupra Ucrainei: Kievul, lovit cu drone. Rușii au lansat o rachetă Oreșnik asupra regiunii Lvov # Realitatea.md
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac aerian de amploare asupra mai multor regiuni din Ucraina, folosind drone și rachete. Țintele au inclus capitala Kiev și regiunea Lvov din vestul țării, potrivit autorităților ucrainene și relatărilor din presa locală, transmite Antena 3 CNN. Primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a anunțat că orașul […] Articolul VIDEO Atac masiv asupra Ucrainei: Kievul, lovit cu drone. Rușii au lansat o rachetă Oreșnik asupra regiunii Lvov apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Peste 200 de apeluri la 112, din cauza poleiului și ghețușului. Cele mai multe au vizat incidente în trafic # Realitatea.md
Condițiile meteo din 8 ianuarie au dus la un număr sporit de apeluri la Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112, pe fondul ninsorilor, ghețușului și poleiului de pe drumurile naționale. În intervalul 00:00-20:00, au fost înregistrate 11 cazuri care au implicat intervenția pompierilor și salvatorilor, 107 cazuri direcționate către Poliție și 87 de […] Articolul Peste 200 de apeluri la 112, din cauza poleiului și ghețușului. Cele mai multe au vizat incidente în trafic apare prima dată în Realitatea.md.
