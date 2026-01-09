Doi adolescenți arestați în Olanda după moartea unui bărbat într-o altercație cu bulgări de zăpadă

08:40

Condițiile meteo nefavorabile din ultimele 24 de ore au dus la un număr sporit de intervenții ale salvatorilor și pompierilor, în special pentru deblocarea vehiculelor rămase în dificultate pe drumurile din țară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost efectuate 88 de intervenții, dintre care 33 au vizat tractarea și deblocarea mijloacelor de […] Articolul Peste 80 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în ultimele 24 de ore, în mai multe raioane ale țării apare prima dată în Realitatea.md.