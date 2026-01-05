Republica Moldova intră în proiectul Autostrăzii Unirii cu o contribuție de 64 de milioane de euro

13:20

Persoanele care se asigură în mod individual pot achita de la 1 ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă de 12 636 de lei, stabilită pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să o achite în primele trei luni ale anului, transmite IPN. ... Polița medicală pentru 2026 – Achitarea începe la 1 ianuarie, la preț fix de 12.636 de lei The post Polița medicală pentru 2026 – Achitarea începe la 1 ianuarie, la preț fix de 12.636 de lei appeared first on Politik.