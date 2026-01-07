ULTIMA ORĂ FOTO: Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău

11:40

Un bărbat de 52 de ani a fost prins la Vama Sculeni cu o mașină în valoare de 32.000 de euro, care a fost identificată ca fiind furată din Franța. Acesta susține că a cumpărat-o recent, dar autoturismul a fost reținut de polițiștii de frontieră în vederea cercetărilor pentru tăinuire. Un șofer de 52 de […]