Consiliul UE aprobă semnarea acordului UE–Mercosur, dar ratificarea rămâne incertă. Franța anunță vot împotrivă
Moldova1, 9 ianuarie 2026 20:50
Consiliul Uniunii Europene a aprobat decizia de autorizare a semnării Acordului de Parteneriat UE–Mercosur (EMPA) și a Acordului Comercial Interimar (iTA), deschizând calea către unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume. Pentru ca EMPA să intre însă efectiv în vigoare, va fi necesară ratificarea de către toate statele membre ale UE, precum și consimțământul Parlamentului European, un proces care se anunță dificil pe fondul opoziției exprimate deja de unele capitale, în special Parisul.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
20:50
Consiliul UE aprobă semnarea acordului UE–Mercosur, dar ratificarea rămâne incertă. Franța anunță vot împotrivă # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a aprobat decizia de autorizare a semnării Acordului de Parteneriat UE–Mercosur (EMPA) și a Acordului Comercial Interimar (iTA), deschizând calea către unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume. Pentru ca EMPA să intre însă efectiv în vigoare, va fi necesară ratificarea de către toate statele membre ale UE, precum și consimțământul Parlamentului European, un proces care se anunță dificil pe fondul opoziției exprimate deja de unele capitale, în special Parisul.
Acum o oră
20:30
Mihai Popșoi: Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate a Președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă cu fermitate utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile recente asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, subliniind că sprijinul pentru Ucraina și asigurarea răspunderii pentru crima de agresiune rămân priorități majore ale Președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Acum 2 ore
20:10
Comuna Sipoteni, Călărași, sub carantină pentru 30 de zile: caz de rabie confirmat la o bovină # Moldova1
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași, întrunită pe 9 ianuarie, a decis plasarea sub carantină a comunei Sipoteni, după confirmarea unui caz de rabie la o bovină.
19:50
Expert: Rusia „sabotează pacea”. Rachetele „Oreshnik”, instrument de presiune pentru Europa # Moldova1
Utilizarea rachetelor hipersonice „Oreshnik” marchează o nouă etapă agresivă a războiului din Ucraina ce depășește granițele conflictului bilateral. Expertul în securitate, Pavel Horea, a calificat atacul drept un instrument de presiune politică pentru securitatea europeană și o dovadă că Rusia „sabotează pacea”.
19:30
Număr record de solicitări de obținere a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitori ai regiunii transnistrene # Moldova1
Numărul cererilor de obținere a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii regiunii transnistrene a crescut cu aproape 50% în toamna anului 2025, pe fondul modificării legislației, care a complicat procedura de dobândire a acestui statut. Datele Agenției Servicii Publice arată că sute de persoane au ales să depună actele înainte de intrarea în vigoare a noii legi, la 24 decembrie 2025.
Acum 4 ore
19:00
Încep plățile compensațiilor la căldură pentru luna decembrie: peste 618 mii de gospodării beneficiază de sprijin # Moldova1
Plățile pentru compensațiile la căldură aferente lunii decembrie încep din 9 ianuarie, urmând să ajungă la peste 618 mii de gospodării din Republica Moldova, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Sprijinul financiar vizează aproximativ 1,24 milioane de persoane și este acordat prin programul guvernamental „Ajutor la contor”.
18:10
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași, întrunită pe 9 ianuarie, a decis plasarea sub carantină a comunei Sipoteni, după confirmarea unui caz de rabie la o bovină.
17:40
Meteorologii anunță ninsori slabe pentru 10 și 12 ianuarie. Duminică, 11 ianuarie, vremea va fi fără precipitații semnificative. Pe drumuri va continua să se formeze ghețuș.
17:30
Rusia nu este interesată de pace, iar intensificarea atacurilor cu rachete asupra Ucrainei demonstrează că Moscova răspunde diplomației prin escaladare militară, avertizează șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care cere statelor UE să livreze urgent sisteme de apărare antiaeriană și să înăsprească sancțiunile împotriva Kremlinului.
17:20
Accesul la anumite servicii fiscale electronice poate fi temporar perturbat în data de 10 ianuarie, pe durata unor lucrări de mentenanță anunțate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Blocările sunt posibile în intervalul 08:00–22:00.
Acum 6 ore
17:10
Trafic intens la punctele de trecere Costești și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Moldova1
Trafic intens se înregistrează în seara zilei de vineri, 9 ianuarie, la punctele de trecere a frontierei Costești și Leușeni, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde fluxul de călători și mijloace de transport este majorat. Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că se lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației și reducerea timpilor de așteptare.
17:00
Vitalie Damașcan revine în prima divizie israeliană de fotbal. Atacantul moldovean s-a transferat la Maccabi Bnei Raina, echipă aflată pe ultimul loc în clasament, cu doar 7 puncte la activ. Damașcan a semnat un contract până în luna iunie a acestui an, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an. În prima jumătate a acestui sezon, moldoveanul a jucat la Zrinjski Mostar, campioana Bosniei și Herțegovina. În 11 meciuri, Damașcan a marcat 3 goluri.
16:50
Matrice pentru monede de 2 euro și 430 de monede comemorative nedeclarate, descoperite la Palanca # Moldova1
Funcționarii postului vamal Palanca au descoperit, în cadrul controlului unui automobil care urma să intre în Republica Moldova pe 9 ianuarie, matrice metalice destinate confecționării monedelor de 2 euro, transportate ilegal.
16:50
Procurorul General interimar va fi audiat din nou în procedura de vetting. Comisia anunță o a doua rundă de audieri # Moldova1
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat organizarea unei a doua runde de audieri cu Alexandru Machidon, procuror general interimar al Republicii Moldova. Audierea este programată pentru 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, și va avea loc în ședință închisă, la Institutul Național al Justiției.
16:50
Statele Unite au început preluarea controlului asupra petrolierului Olina în Marea Caraibilor, în apropiere de Trinidad. Wall Street Journal relatează că operațiunea a fost deja finalizată. Este deja a cincea reținere a unei nave în ultimele săptămâni, în contextul eforturilor Washingtonului de a controla exporturile de petrol venezuelean, transmite BBC News, cu referire la Reuters, care citează doi oficiali americani.
16:10
Apicultorii din Republica Moldova s-au confruntat în 2025 cu unul dintre cei mai dificili ani din ultimele decenii, reconfirmând fragilitatea sectorului în fața factorilor climatici și a evoluției prețurilor externe. Deși exporturile și stocurile din anii precedenți au amortizat parțial șocul, fără politici de sprijin nu se poate vorbi despre reziliența apiculturii, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice.
16:10
Rusia folosește din nou racheta hipersonică „Oreshnik”: ce este arma și ce impact ar putea avea lovitura asupra Ucrainei # Moldova1
Rusia a lansat pentru a doua oară racheta hipersonică „Oreshnik” într-un atac asupra Ucrainei, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, la scurt timp după ce Kremlinul a anunțat o ofensivă masivă cu rachete și drone asupra țintei ucrainene. Oficialii ruși au descris lovitura ca un răspuns la un presupus atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, acuzație negată de Kiev și de aliații occidentali ca fiind neîntemeiată.
16:00
NASA a anunțat joi că cei patru membri ai unui echipaj de pe Stația Spațială Internațională (ISS) vor fi evacuați în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauți, un demers în premieră în istoria laboratorului orbital, informează Agerpres, cu referire la AFP.
15:40
Deși a trecut mai bine de jumătate de an de la incendiul izbucnit la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului a rămas aproape neschimbată. Apartamentele afectate sunt și astăzi într-o stare deplorabilă, ultimul etaj fiind în beznă. În plus, locatarii de la etajele inferioare spun că problemele nu s-au oprit aici: odată cu începutul sezonului rece, aceștia s-au confruntat cu lipsa căldurii și au fost nevoiți să îndure frigul.
15:30
Este oficial! Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va disputa un meci amical cu Cipru în primăvară. Partida se va juca pe 30 martie, în Cipru. Locul și ora exactă a meciului vor fi stabilite ulterior.
Acum 8 ore
15:10
Fostul director adjunct al SIS rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, în dosarul de trădare # Moldova1
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în România, în dosarul în care este acuzat de trădare și de transmiterea unor informații secrete către KGB al Republicii Belarus. Decizia a fost pronunțată joi, 8 ianuarie, de Înalta Curte de Casație și Justiție, transmite Agerpres.
15:00
Promisiuni false și bani pierduți: tânăr condamnat pentru trei escrocherii cu criptomonede # Moldova1
Un tânăr de 26 de ani, condamnat pentru trei episoade de escrocherie cu criptomonede, a fost amendat cu 50.000 de lei și a restituit victimelor sumele obținute fraudulos.
15:00
Casa Albă dorește să obțină din partea Kremlinului un răspuns clar la planul de pace agreat cu Kievul, scrie Axios. Reprezentanții lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri la Paris cu emisarul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și au discutat cu acesta propuneri asupra cărora s-a ajuns la un acord cu Ucraina în aproape toate aspectele, a declarat pentru publicație o sursă familiarizată cu discuțiile, relatează The Moscow Times.
14:50
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei (PTF) Lipcani–Rădăuți Prut. Sistemul se aplică exclusiv cetățenilor statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
14:30
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13.30, bărbatul a urcat cu instalațiile de transport pe cablu și, după prima urcare, a ales o direcție în afara traseului amenajat, scrie revista Rotalianul.
14:30
Clubul englez de fotbal Manchester City a anunțat numele noului jucător transferat. Ghanezul Antoine Semenyo a semnat un contract valabil până în 2031. Potrivit presei din Albion, suma de transfer este estimată la 75 de milioane de euro. Acesta va îmbrăca tricoul cu numărul 42 purtat anterior de ivorianul Yaya Toure.
14:10
Parlamentul, sesizat privind cheltuieli nejustificate la achiziția contoarelor de gaz. Reacția „Moldovagaz” și ANRE # Moldova1
Analistul în domeniul energetic Sergiu Tofilat, fost membru al Consiliului de Observatori al societății „Moldovagaz”, a sesizat Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului să desfășoare o ședință publică în cazul constatării unor cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la procurarea contoarelor de gaz.
14:00
Parlamentul, sesizat privind cheltuieli nejustificate la achiziția contoarelor de gaz. Reacția „Moldovagaz” # Moldova1
Analistul în domeniul energetic Sergiu Tofilat, fost membru al Consiliului de Observatori al societății „Moldovagaz”, a sesizat Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului să desfășoare o ședință publică în cazul constatării unor cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la procurarea contoarelor de gaz.
13:30
Importul de furaje din Ucraina, suspendat temporar. ANSA a depistat un medicament interzis în ferme avicole # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importului furajelor combinate din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, după ce în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri ale substanței interzise metronidazol în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.
13:20
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei după victoria în fața concitadinei Atletico, scor 2-1. Federico Valverde și Rodrygo au marcat golurile formației pregătite de Xabi Alonso. Urmează meciul pentru trofeu, cu rivala FC Barcelona.
Acum 12 ore
12:50
Bilete în vânzare pentru Finala Națională Eurovision 2026: organizatorii promit un spectacol de excepție # Moldova1
Finala Națională Eurovision 2026, care marchează cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova la acest concurs internațional de muzică, va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău. Biletele sunt deja puse în vânzare, iar numărul acestora este limitat, spun organizatorii. Până pe 11 ianuarie, acestea pot fi procurate la preț promoțional.
12:50
Două persoane rănite de un agent federal în Oregon, pe fondul tensiunilor legate de poliția de imigrație din SUA # Moldova1
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că, pe 8 ianuarie, la Portland, un presupus membru al unei bande venezuelene ar fi încercat să lovească cu mașina agenți de patrulare. Ca reacție, un agent „a deschis focul în legitimă apărare”. Șoferul și pasagerul au părăsit locul incidentului. Poliția din Portland a precizat că, ulterior, la aproximativ trei kilometri de locul împușcăturilor, au fost descoperite două persoane rănite prin împușcare, care au fost transportate la spital. Autoritățile statului au îndemnat populația la calm, dar au declarat că nu pot confirma versiunea prezentată de guvernul federal cu privire la incident, transmite DW.
12:30
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunea Europeană va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei (PTF) „Lipcani–Rădăuți Prut”. Sistemul se aplică exclusiv cetățenilor statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
12:30
Serie A: Internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului AC Milan - Genoa 1893 # Moldova1
Surpriză în prima divizie italiană de fotbal. AC Milan a remizat pe terenul propriu în compania echipei Genoa 1893. Partida etapei a 19-a s-a încheiat cu scorul de 1:1. oaspeții ar fi putut chiar câștiga, însă internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 90+9. AC Milan a început meciul în atac și a avut prima ocazie în minutul 7.
12:10
Iranul, zguduit de proteste naționale și blackout de internet. Autoritățile vorbesc despre dialog, dar intervin în forță # Moldova1
Iranul traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se simultan cu o criză economică profundă, tensiuni sociale extinse și presiuni externe fără precedent. Protestele izbucnite la finalul anului trecut au evoluat rapid din manifestații economice într-o contestare directă a sistemului politic al Republicii Islamice.
11:30
La Washington, la cel mai înalt nivel, este discutată ideea unor plăți unice consistente pentru locuitorii Groenlandei, prin care SUA ar încerca să-i convingă să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite, relatează DW, cu referire la Reuters.
11:20
Anchetă ANSA, după descoperirea urmelor de metronidazol: 110 mii de păsări au fost nimicite # Moldova1
Cel puțin 110 mii de păsări au fost nimicite în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale țării, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului, un medicament interzis pentru animalele destinate consumului uman.
11:20
Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Franței la fotbal. Echipa condusă de spaniolul Luis Enrique a învins-o pe rivala Olympique Marsilia, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Partida dispută în Kuweit a fost plină de dramatism. Paris Saint-Germain a deschis scorul în minutul 13 prin Ousmane Dembélé. Câștigătorul Balonului de Aur din sezonul 2024/2025 a săltat elegant mingea peste goalkeeperul argentinian Gerónimo Rulli.
11:10
MEC: Peste 600 de școli își reiau activitatea pe 12 ianuarie, din cauza vremii nefavorabile # Moldova1
Vacanța de iarnă a fost prelungită pentru elevii din încă 271 de școli din Republica Moldova, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, astfel în aceste instituții de învățământ va fi reluat procesul educațional de luni, 12 ianuarie, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
11:00
R. Moldova condamnă lansarea rachetei Oreshnik: „Războiul se apropie tot mai mult de Europa și e un pericol pentru toți” # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova condamnă utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. În mesaje publicate pe rețeaua X, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru o pace justă.
10:50
Peste 130 de accidente rutiere, produse din cauza ninsorii, înregistrate într-o singură zi # Moldova1
Ninsorile abundente din 8 ianuarie au provocat 134 de accidente rutiere pe drumurile din Republica Moldova, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Poliției Republicii Moldova, în total au fost înregistrate 160 de accidente, soldate cu șapte persoane traumatizate.
10:40
Autoritățile R. Moldova condamnă lansarea rachetei Oreshnik. Premierul Alexandru Munteanu: „Susținem o pace justă” # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova condamnă utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, prim-ministrul Alexandru Munteanu a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru o pace justă.
10:30
A dus gustul de acasă peste Prut: moldoveanca din Soroca care conduce o rețea de nouă cofetării la Iași # Moldova1
A transformat dorul de „acasă” într-o afacere de succes la Iași. Este povestea Nicoletei Hrițcu, originară din Soroca, care conduce astăzi, în dreapta Prutului, o rețea de nouă cofetării. Deserturile sale sunt inspirate din rețete tradiționale moldovenești, adaptate gusturilor actuale și apreciate de publicul larg.
10:10
Zece mii de dolari pentru traversarea ilegală a frontierei: rețea de migrație ilegală, destructurată # Moldova1
O rețea specializată în migrație ilegală a fost documentată de polițiștii de frontieră, iar acțiunea s-a soldat cu reținerea unui cetățean moldovean și identificarea unui migrant care ar fi plătit 10.000 de dolari pentru traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene.
10:00
Lumina a revenit în peste 1.000 de gospodării: pe 9 ianuarie nu mai sunt localități deconectate. Unele restricții de circulație se mențin # Moldova1
Toate localitățile rămase fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice dificile au fost reconectate în dimineața zilei de 9 ianuarie. Lumina a revenit în peste 1.000 de gospodării. Totodată, autoritățile informează că circulația a fost deblocată pe mai multe sectoare de drum.
09:50
Gerul pune la încercare grădinile zoologice din Germania: animale sunt protejate cu haine și încălzitoare # Moldova1
Grădinile zoologice din Germania au luat măsuri speciale din cauza gerului și a ninsorilor. Într-o grădină zoologică mică din orașul saxon Zittau, unde se așteaptă temperaturi de până la -17°C, măgărița Bella a fost îmbrăcată într-o haină specială. Țarcul cămilelor a fost tratat pentru a preveni alunecările și eventualele accidentări, iar în spațiul destinat oilor a fost instalat un încălzitor cu infraroșu, relatează DW.
09:40
ACTUALIZARE | Circulația pe șoseaua Balcani, după Grătiești, reluată după răsturnarea unui camion # Moldova1
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, a fost reluată în jurul orei 09:30, după ce camionul implicat într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 9 ianuarie a fost ridicat de pe carosabil.
09:30
Situația la Chișinău în dimineața de 9 ianuarie: intervenții continue și apel la prudență # Moldova1
Străzile și trotuarele din Chișinău au continuat să fie curățate pe parcursul nopții, precum și în dimineața zilei de 9 ianuarie. Serviciile municipale monitorizează situația și vor interveni ori de câte ori va fi necesar.
09:10
Eficientizarea energetică dă roade la sate: economii la cărbune și confort sporit în locuințe # Moldova1
Mai puține cheltuieli pentru încălzire - acesta este principalul avantaj de care beneficiază Andrei Gadîrca, din satul Grigorăuca, raionul Sângerei, după ce și-a eficientizat energetic locuința. El spune că investiția îl va ajuta să reducă semnificativ costurile la energie în sezonul rece și să mențină un confort termic mai bun în casă.
09:00
Noapte albă pentru drumari: peste 2.400 de tone de sare, împrăștiate pe drumurile naționale # Moldova1
Ninsorile și vântul puternic din ultimele ore au creat condiții dificile de circulație pe drumurile naționale din Republica Moldova, iar echipele de drumari au fost mobilizate pe parcursul nopții pentru a menține traficul funcțional și pentru a reduce riscurile rutiere. În acest context, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că intervențiile au avut loc pe întreaga rețea de drumuri naționale, în regim continuu, în zonele cele mai afectate de viscol, înzăpezire și formarea poleiului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.