NASA evacuează un echipaj de pe ISS din motive medicale, în premieră istorică
Moldova1, 9 ianuarie 2026 16:00
NASA a anunțat joi că cei patru membri ai unui echipaj de pe Stația Spațială Internațională (ISS) vor fi evacuați în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauți, un demers în premieră în istoria laboratorului orbital, informează Agerpres, cu referire la AFP.
Acum 10 minute
16:10
Apicultorii din Republica Moldova s-au confruntat în 2025 cu unul dintre cei mai dificili ani din ultimele decenii, reconfirmând fragilitatea sectorului în fața factorilor climatici și a evoluției prețurilor externe. Deși exporturile și stocurile din anii precedenți au amortizat parțial șocul, fără politici de sprijin nu se poate vorbi despre reziliența apiculturii, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice.
16:10
Rusia folosește din nou racheta hipersonică „Oreshnik”: ce este arma și ce impact ar putea avea lovitura asupra Ucrainei # Moldova1
Rusia a lansat pentru a doua oară racheta hipersonică „Oreshnik” într-un atac asupra Ucrainei, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, la scurt timp după ce Kremlinul a anunțat o ofensivă masivă cu rachete și drone asupra țintei ucrainene. Oficialii ruși au descris lovitura ca un răspuns la un presupus atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, acuzație negată de Kiev și de aliații occidentali ca fiind neîntemeiată.
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:40
Deși a trecut mai bine de jumătate de an de la incendiul izbucnit la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului a rămas aproape neschimbată. Apartamentele afectate sunt și astăzi într-o stare deplorabilă, ultimul etaj fiind în beznă. În plus, locatarii de la etajele inferioare spun că problemele nu s-au oprit aici: odată cu începutul sezonului rece, aceștia s-au confruntat cu lipsa căldurii și au fost nevoiți să îndure frigul.
15:30
Este oficial! Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va disputa un meci amical cu Cipru în primăvară. Partida se va juca pe 30 martie, în Cipru. Locul și ora exactă a meciului vor fi stabilite ulterior.
Acum 2 ore
15:10
Fostul director adjunct al SIS rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, în dosarul de trădare # Moldova1
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în România, în dosarul în care este acuzat de trădare și de transmiterea unor informații secrete către KGB al Republicii Belarus. Decizia a fost pronunțată joi, 8 ianuarie, de Înalta Curte de Casație și Justiție, transmite Agerpres.
15:00
Promisiuni false și bani pierduți: tânăr condamnat pentru trei escrocherii cu criptomonede # Moldova1
Un tânăr de 26 de ani, condamnat pentru trei episoade de escrocherie cu criptomonede, a fost amendat cu 50.000 de lei și a restituit victimelor sumele obținute fraudulos.
15:00
Casa Albă dorește să obțină din partea Kremlinului un răspuns clar la planul de pace agreat cu Kievul, scrie Axios. Reprezentanții lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri la Paris cu emisarul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și au discutat cu acesta propuneri asupra cărora s-a ajuns la un acord cu Ucraina în aproape toate aspectele, a declarat pentru publicație o sursă familiarizată cu discuțiile, relatează The Moscow Times.
14:50
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei (PTF) Lipcani–Rădăuți Prut. Sistemul se aplică exclusiv cetățenilor statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
14:30
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13.30, bărbatul a urcat cu instalațiile de transport pe cablu și, după prima urcare, a ales o direcție în afara traseului amenajat, scrie revista Rotalianul.
14:30
Clubul englez de fotbal Manchester City a anunțat numele noului jucător transferat. Ghanezul Antoine Semenyo a semnat un contract valabil până în 2031. Potrivit presei din Albion, suma de transfer este estimată la 75 de milioane de euro. Acesta va îmbrăca tricoul cu numărul 42 purtat anterior de ivorianul Yaya Toure.
Acum 4 ore
14:10
Parlamentul, sesizat privind cheltuieli nejustificate la achiziția contoarelor de gaz. Reacția „Moldovagaz” și ANRE # Moldova1
Analistul în domeniul energetic Sergiu Tofilat, fost membru al Consiliului de Observatori al societății „Moldovagaz”, a sesizat Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului să desfășoare o ședință publică în cazul constatării unor cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la procurarea contoarelor de gaz.
14:00
13:30
Importul de furaje din Ucraina, suspendat temporar. ANSA a depistat un medicament interzis în ferme avicole # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importului furajelor combinate din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, după ce în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri ale substanței interzise metronidazol în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.
13:20
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei după victoria în fața concitadinei Atletico, scor 2-1. Federico Valverde și Rodrygo au marcat golurile formației pregătite de Xabi Alonso. Urmează meciul pentru trofeu, cu rivala FC Barcelona.
12:50
Bilete în vânzare pentru Finala Națională Eurovision 2026: organizatorii promit un spectacol de excepție # Moldova1
Finala Națională Eurovision 2026, care marchează cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova la acest concurs internațional de muzică, va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău. Biletele sunt deja puse în vânzare, iar numărul acestora este limitat, spun organizatorii. Până pe 11 ianuarie, acestea pot fi procurate la preț promoțional.
12:50
Două persoane rănite de un agent federal în Oregon, pe fondul tensiunilor legate de poliția de imigrație din SUA # Moldova1
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că, pe 8 ianuarie, la Portland, un presupus membru al unei bande venezuelene ar fi încercat să lovească cu mașina agenți de patrulare. Ca reacție, un agent „a deschis focul în legitimă apărare”. Șoferul și pasagerul au părăsit locul incidentului. Poliția din Portland a precizat că, ulterior, la aproximativ trei kilometri de locul împușcăturilor, au fost descoperite două persoane rănite prin împușcare, care au fost transportate la spital. Autoritățile statului au îndemnat populația la calm, dar au declarat că nu pot confirma versiunea prezentată de guvernul federal cu privire la incident, transmite DW.
12:30
12:30
Serie A: Internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului AC Milan - Genoa 1893 # Moldova1
Surpriză în prima divizie italiană de fotbal. AC Milan a remizat pe terenul propriu în compania echipei Genoa 1893. Partida etapei a 19-a s-a încheiat cu scorul de 1:1. oaspeții ar fi putut chiar câștiga, însă internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 90+9. AC Milan a început meciul în atac și a avut prima ocazie în minutul 7.
Acum 6 ore
12:10
Iranul, zguduit de proteste naționale și blackout de internet. Autoritățile vorbesc despre dialog, dar intervin în forță # Moldova1
Iranul traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se simultan cu o criză economică profundă, tensiuni sociale extinse și presiuni externe fără precedent. Protestele izbucnite la finalul anului trecut au evoluat rapid din manifestații economice într-o contestare directă a sistemului politic al Republicii Islamice.
11:30
La Washington, la cel mai înalt nivel, este discutată ideea unor plăți unice consistente pentru locuitorii Groenlandei, prin care SUA ar încerca să-i convingă să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite, relatează DW, cu referire la Reuters.
11:20
Anchetă ANSA, după descoperirea urmelor de metronidazol: 110 mii de păsări au fost nimicite # Moldova1
Cel puțin 110 mii de păsări au fost nimicite în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale țării, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului, un medicament interzis pentru animalele destinate consumului uman.
11:20
Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Franței la fotbal. Echipa condusă de spaniolul Luis Enrique a învins-o pe rivala Olympique Marsilia, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Partida dispută în Kuweit a fost plină de dramatism. Paris Saint-Germain a deschis scorul în minutul 13 prin Ousmane Dembélé. Câștigătorul Balonului de Aur din sezonul 2024/2025 a săltat elegant mingea peste goalkeeperul argentinian Gerónimo Rulli.
11:10
MEC: Peste 600 de școli își reiau activitatea pe 12 ianuarie, din cauza vremii nefavorabile # Moldova1
Vacanța de iarnă a fost prelungită pentru elevii din încă 271 de școli din Republica Moldova, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, astfel în aceste instituții de învățământ va fi reluat procesul educațional de luni, 12 ianuarie, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
11:00
R. Moldova condamnă lansarea rachetei Oreshnik: „Războiul se apropie tot mai mult de Europa și e un pericol pentru toți” # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova condamnă utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. În mesaje publicate pe rețeaua X, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru o pace justă.
10:50
Peste 130 de accidente rutiere, produse din cauza ninsorii, înregistrate într-o singură zi # Moldova1
Ninsorile abundente din 8 ianuarie au provocat 134 de accidente rutiere pe drumurile din Republica Moldova, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Poliției Republicii Moldova, în total au fost înregistrate 160 de accidente, soldate cu șapte persoane traumatizate.
10:40
Autoritățile R. Moldova condamnă lansarea rachetei Oreshnik. Premierul Alexandru Munteanu: „Susținem o pace justă” # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova condamnă utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, prim-ministrul Alexandru Munteanu a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru o pace justă.
10:30
A dus gustul de acasă peste Prut: moldoveanca din Soroca care conduce o rețea de nouă cofetării la Iași # Moldova1
A transformat dorul de „acasă” într-o afacere de succes la Iași. Este povestea Nicoletei Hrițcu, originară din Soroca, care conduce astăzi, în dreapta Prutului, o rețea de nouă cofetării. Deserturile sale sunt inspirate din rețete tradiționale moldovenești, adaptate gusturilor actuale și apreciate de publicul larg.
Acum 8 ore
10:10
Zece mii de dolari pentru traversarea ilegală a frontierei: rețea de migrație ilegală, destructurată # Moldova1
O rețea specializată în migrație ilegală a fost documentată de polițiștii de frontieră, iar acțiunea s-a soldat cu reținerea unui cetățean moldovean și identificarea unui migrant care ar fi plătit 10.000 de dolari pentru traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene.
10:00
Lumina a revenit în peste 1.000 de gospodării: pe 9 ianuarie nu mai sunt localități deconectate. Unele restricții de circulație se mențin # Moldova1
Toate localitățile rămase fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice dificile au fost reconectate în dimineața zilei de 9 ianuarie. Lumina a revenit în peste 1.000 de gospodării. Totodată, autoritățile informează că circulația a fost deblocată pe mai multe sectoare de drum.
09:50
Gerul pune la încercare grădinile zoologice din Germania: animale sunt protejate cu haine și încălzitoare # Moldova1
Grădinile zoologice din Germania au luat măsuri speciale din cauza gerului și a ninsorilor. Într-o grădină zoologică mică din orașul saxon Zittau, unde se așteaptă temperaturi de până la -17°C, măgărița Bella a fost îmbrăcată într-o haină specială. Țarcul cămilelor a fost tratat pentru a preveni alunecările și eventualele accidentări, iar în spațiul destinat oilor a fost instalat un încălzitor cu infraroșu, relatează DW.
09:40
ACTUALIZARE | Circulația pe șoseaua Balcani, după Grătiești, reluată după răsturnarea unui camion # Moldova1
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, a fost reluată în jurul orei 09:30, după ce camionul implicat într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 9 ianuarie a fost ridicat de pe carosabil.
09:30
Situația la Chișinău în dimineața de 9 ianuarie: intervenții continue și apel la prudență # Moldova1
Străzile și trotuarele din Chișinău au continuat să fie curățate pe parcursul nopții, precum și în dimineața zilei de 9 ianuarie. Serviciile municipale monitorizează situația și vor interveni ori de câte ori va fi necesar.
09:10
Eficientizarea energetică dă roade la sate: economii la cărbune și confort sporit în locuințe # Moldova1
Mai puține cheltuieli pentru încălzire - acesta este principalul avantaj de care beneficiază Andrei Gadîrca, din satul Grigorăuca, raionul Sângerei, după ce și-a eficientizat energetic locuința. El spune că investiția îl va ajuta să reducă semnificativ costurile la energie în sezonul rece și să mențină un confort termic mai bun în casă.
09:00
Noapte albă pentru drumari: peste 2.400 de tone de sare, împrăștiate pe drumurile naționale # Moldova1
Ninsorile și vântul puternic din ultimele ore au creat condiții dificile de circulație pe drumurile naționale din Republica Moldova, iar echipele de drumari au fost mobilizate pe parcursul nopții pentru a menține traficul funcțional și pentru a reduce riscurile rutiere. În acest context, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că intervențiile au avut loc pe întreaga rețea de drumuri naționale, în regim continuu, în zonele cele mai afectate de viscol, înzăpezire și formarea poleiului.
09:00
La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo vor debuta și mulți tineri talentați, iar unul dintre cei care și-au făcut deja nume în sport este Ilia Malinin. Americanul este un adevărat fenomen al patinajului artistic, fiind primul care a reușit un cvadruplu Axel într-un program scurt.
08:40
Rusia confirmă folosirea rachetei „Oreshnik” în atacul asupra Ucrainei: „Răspuns la un act terorist” # Moldova1
Ministerul rus al Apărării a confirmat oficial că forțele armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv cu utilizarea rachetei balistice de rază medie „Oreshnik”, susținând că loviturile au fost efectuate „în răspuns” la un presupus atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin.
08:30
Rusia s-a clasat detașat pe primul loc în clasamentul global al cenzurii și întreruperilor de internet, întocmit anual de experții Top10VPN. Potrivit calculelor acestora, în 2025, întreruperile de internet din Federația Rusă au însumat, cumulat, 37.166 de ore și au afectat aproape întreaga populație a țării – circa 146 de milioane de persoane, scrie publicația The Moscow Times.
08:20
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 9 ianuarie, anunță Poliția Republicii Moldova.
Acum 12 ore
08:10
Peste 80 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor, în ultimele 24 de ore, din cauza vremii nefavorabile # Moldova1
Condițiile meteo dificile din ultimele 24 de ore au pus la încercare circulația rutieră în mai multe regiuni ale țării, iar salvatorii și pompierii au fost mobilizați pentru a interveni în situații de risc și pentru a acorda sprijin persoanelor aflate în dificultate. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), angajații instituției au realizat 88 de misiuni, cele mai multe vizând deblocarea și tractarea mijloacelor de transport afectate de ghețuș și carosabilul alunecos.
07:40
Circulația pe străzile și trotuarele din Chișinău se desfășoară în condiții dificile, după ce ploile din cursul zilei de ieri, 8 ianuarie, urmate de lapoviță, au dus la formarea ghețușului sub stratul de zăpadă.
07:30
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: morți și zeci de răniți la Kiev. Lovituri și în regiunea Lvov # Moldova1
Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând mai multe orașe și regiuni. Atacul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, iar cele mai grave consecințe au fost înregistrate la Kiev, unde patru persoane au murit, iar peste zece au fost rănite, potrivit [Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.](Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei)
07:20
Corespondență Dan Alexe | Zi decisivă pentru acordul UE-Mercosur… cu țările din „emisfera lui Trump” # Moldova1
Europa nu importă carne din SUA, deoarece este tratată cu hormoni de creștere, interziși în UE, în vreme ce puii crescuți industrial sunt spălați cu clor în SUA, procedeu de asemenea interzis pe vechiul continent. Cei 27 se pregătesc însă să semneze un acord comercial cu țările Americii de Sud (fără Venezuela) care, cum o tot strigă agricultorii care protestează, ar putea duce tocmai la importarea unor asemenea produse de calitate îndoielnică.
Acum 24 ore
00:20
Ministerul Energiei anunță că 4.210 consumatori din zece localități ale Republicii Moldova au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi, fiind afectate mai multe segmente ale rețelelor de distribuție.
00:00
Vacanța de iarnă ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie din cauza vremii nefavorabile # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, direcțiile de învățământ din Republica Moldova pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, pentru a asigura siguranța elevilor și a personalului din instituțiile de învățământ.
8 ianuarie 2026
22:50
Procurorul din Veneția Stefano Ancilotto: „A fost o execuție. Sergiu Țărnă nu a avut nicio șansă” # Moldova1
Un agent al Poliției Locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat de carabinieri pentru uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Țărnă, tânărul de 25 de ani găsit mort în noaptea de 31 decembrie pe un teren agricol din Malcontenta di Mira. Anunțul a fost făcut de autoritățile italiene, care au prezentat primele concluzii ale anchetei coordonate de Parchetul din Veneția, relatează IlGazzettino.
22:00
Fostul internațional moldovean Artur Ioniță și-a găsit un nou club. El a părăsit-o pe Unione Sportiva Triestina și a devenit jucătorul grupării Societa Sportiva Arezzo. Ioniță a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027.
21:40
Fermierii din mai multe țări europene au ieșit din nou în stradă pentru a protesta împotriva Acordului Mercosur, un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și state din America de Sud. În Franța, agricultorii au blocat Parisul, iar în Belgia și Grecia au fost blocate autostrăzi și puncte de frontieră. Protestele au loc în ajunul unei posibile aprobări a acordului de către Comisia Europeană. Fermierii spun că se tem de concurența neloială a produselor agricole sud-americane și cer respingerea documentului.
21:10
Foc devastator la un depozit alimentar din capitală: pagube uriașe și multe semne de întrebare # Moldova1
Pierderi uriașe și multe semne de întrebare în urma incendiului devastator izbucnit miercuri la depozitul unei rețele de magazine din țară. S-a muncit peste 24 de ore contra cronometru pentru a stinge flăcările, anunță pompierii. După ce au fost lichidate toate focarele, urmează lichidarea consecințele provocate de flăcările uriașe. Angajații depozitului au refuzat să ne ofere comentarii, iar administrația pavilionului distrus nu a fost de găsit.
20:30
În discursul său de seară, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre rezultatele negocierilor purtate de delegația ucraineană la Paris cu trimișii speciali ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează BBC News.
