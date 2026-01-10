Pentru prima dată, R. Moldova va găzdui un Hub European de Inovare Digitală
Moldova1, 10 ianuarie 2026 10:50
Republica Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. Prin intermediul acestei inițiative, va fi investită o sumă de două milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
10:50
Republica Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. Prin intermediul acestei inițiative, va fi investită o sumă de două milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale.
Acum o oră
10:20
O samă de cuvinte | Englezirea excesivă: de ce să nu scriem Kyiv în loc de tradiționalul Kiev # Moldova1
Să vedem acum de ce nu e potrivit și nici acceptabil să scriem, cum o fac anglo-saxonii (și doar ei), Kyiv în loc de tradiționalul Kiev.
10:10
Aproape 150 de tone de sare, împrăștiate în timpul nopții pe drumurile naționale. Cetățenii, îndemnați să circule cu prudență # Moldova1
Condițiile de iarnă se mențin pe traseele naționale. Drumurile rămân practicabile, însă partea carosabilă este umedă, pe anumite sectoare cu ghețuș sau înzăpezită. Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.
Acum 2 ore
09:40
Bani nedeclarați la Aeroport | O pasageră a încercat să scoată ilicit din țară peste 48.000 de dolari # Moldova1
O tentativă de transportare ilicită a peste 48.000 de dolari americani a fost documentată la Aeroportul Internațional Chișinău, la un pasager de pe ruta Chișinău–Baku.
09:10
Revista Presei | Ministerul Energiei: Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei # Moldova1
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei și siguranța gazelor naturale ale Republicii Moldova, stocate în țara vecină; locuitorii din stânga Nistrului tot mai interesați să obțină cetățenia Republicii Moldova și creșterea tarifelor la serviciile avocaților – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Acum 4 ore
08:50
Anul trecut, în Rusia și-au încetat activitatea 25 de branduri de modă, iar în 2026 procesul de închideri va continua, cred experții intervievați de proiectul Shopper’s. Aceștia se așteaptă ca jucătorii mari să accelereze reducerea rețelelor lor.
08:40
O viață dedicată viorii: Galina Buinovschi și generațiile de muzicieni pe care le-a crescut # Moldova1
Trăiește mai bine de jumătate de secol prin muzică și pentru muzică. Este una dintre cele mai apreciate profesoare de vioară din Republica Moldova, având discipoli care activează în orchestre celebre din întreaga lume. Vorbim despre Galina Buinovschi, profesoară la Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”, care transmite tinerei generații experiența, cunoștințele și dragostea pentru vioară.
Acum 24 ore
21:50
Frații Prevc se pregătesc să concureze la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo și visează să aducă acasă medalii. Nika și Domen vor reprezenta Slovenia în proba de sărituri cu schiurile. Olimpiada va fi transmisă în direct și doar la Moldova 1, între 6 și 22 februarie.
21:40
Apa de ploaie, soluție contra secetei: 16 rezervoare instalate în localități din raionul Telenești # Moldova1
În trei localități din raionul Telenești au fost instalate 16 rezervoare pentru colectarea apei de ploaie, o soluție menită să reducă impactul secetei și lipsa apei din fântâni. Apa acumulată va fi utilizată în activități gospodărești zilnice, iar pe timp de vară - pentru irigarea grădinilor și a spațiilor verzi.
21:20
Republica Moldova e în topul celor mai rapid dezvoltate 20 de destinații turistice din lume, potrivit Organizației Mondiale a Turismului. Țara noastră ocupă locul nouă, cu o creștere a fluxului turistic de 63%. În acest context, oferta se diversifică prin noi trasee, printre care și cel ceramic, care va fi lansat oficial pe 16 ianuarie. Acesta va pune în valoare istoria ceramicii, de la civilizația Cucuteni-Tripolie până în prezent, inclusiv prin colecția Muzeului de Istorie și Etnografie din Călărași.
20:50
Consiliul UE aprobă semnarea acordului UE–Mercosur, dar ratificarea rămâne incertă. Franța anunță vot împotrivă # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a aprobat decizia de autorizare a semnării Acordului de Parteneriat UE–Mercosur (EMPA) și a Acordului Comercial Interimar (iTA), deschizând calea către unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume. Pentru ca EMPA să intre însă efectiv în vigoare, va fi necesară ratificarea de către toate statele membre ale UE, precum și consimțământul Parlamentului European, un proces care se anunță dificil pe fondul opoziției exprimate deja de unele capitale, în special Parisul.
20:30
Mihai Popșoi: Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate a Președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă cu fermitate utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile recente asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, subliniind că sprijinul pentru Ucraina și asigurarea răspunderii pentru crima de agresiune rămân priorități majore ale Președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
20:10
Comuna Sipoteni, Călărași, sub carantină pentru 30 de zile: caz de rabie confirmat la o bovină # Moldova1
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași, întrunită pe 9 ianuarie, a decis plasarea sub carantină a comunei Sipoteni, după confirmarea unui caz de rabie la o bovină.
19:50
Expert: Rusia „sabotează pacea”. Rachetele „Oreshnik”, instrument de presiune pentru Europa # Moldova1
Utilizarea rachetelor hipersonice „Oreshnik” marchează o nouă etapă agresivă a războiului din Ucraina ce depășește granițele conflictului bilateral. Expertul în securitate, Pavel Horea, a calificat atacul drept un instrument de presiune politică pentru securitatea europeană și o dovadă că Rusia „sabotează pacea”.
19:30
Număr record de solicitări de obținere a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitori ai regiunii transnistrene # Moldova1
Numărul cererilor de obținere a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii regiunii transnistrene a crescut cu aproape 50% în toamna anului 2025, pe fondul modificării legislației, care a complicat procedura de dobândire a acestui statut. Datele Agenției Servicii Publice arată că sute de persoane au ales să depună actele înainte de intrarea în vigoare a noii legi, la 24 decembrie 2025.
19:00
Încep plățile compensațiilor la căldură pentru luna decembrie: peste 618 mii de gospodării beneficiază de sprijin # Moldova1
Plățile pentru compensațiile la căldură aferente lunii decembrie încep din 9 ianuarie, urmând să ajungă la peste 618 mii de gospodării din Republica Moldova, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Sprijinul financiar vizează aproximativ 1,24 milioane de persoane și este acordat prin programul guvernamental „Ajutor la contor”.
18:10
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași, întrunită pe 9 ianuarie, a decis plasarea sub carantină a comunei Sipoteni, după confirmarea unui caz de rabie la o bovină.
17:40
Meteorologii anunță ninsori slabe pentru 10 și 12 ianuarie. Duminică, 11 ianuarie, vremea va fi fără precipitații semnificative. Pe drumuri va continua să se formeze ghețuș.
17:30
Rusia nu este interesată de pace, iar intensificarea atacurilor cu rachete asupra Ucrainei demonstrează că Moscova răspunde diplomației prin escaladare militară, avertizează șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care cere statelor UE să livreze urgent sisteme de apărare antiaeriană și să înăsprească sancțiunile împotriva Kremlinului.
17:20
Accesul la anumite servicii fiscale electronice poate fi temporar perturbat în data de 10 ianuarie, pe durata unor lucrări de mentenanță anunțate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Blocările sunt posibile în intervalul 08:00–22:00.
17:10
Trafic intens la punctele de trecere Costești și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Moldova1
Trafic intens se înregistrează în seara zilei de vineri, 9 ianuarie, la punctele de trecere a frontierei Costești și Leușeni, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde fluxul de călători și mijloace de transport este majorat. Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că se lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației și reducerea timpilor de așteptare.
17:00
Vitalie Damașcan revine în prima divizie israeliană de fotbal. Atacantul moldovean s-a transferat la Maccabi Bnei Raina, echipă aflată pe ultimul loc în clasament, cu doar 7 puncte la activ. Damașcan a semnat un contract până în luna iunie a acestui an, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an. În prima jumătate a acestui sezon, moldoveanul a jucat la Zrinjski Mostar, campioana Bosniei și Herțegovina. În 11 meciuri, Damașcan a marcat 3 goluri.
16:50
Matrice pentru monede de 2 euro și 430 de monede comemorative nedeclarate, descoperite la Palanca # Moldova1
Funcționarii postului vamal Palanca au descoperit, în cadrul controlului unui automobil care urma să intre în Republica Moldova pe 9 ianuarie, matrice metalice destinate confecționării monedelor de 2 euro, transportate ilegal.
16:50
Procurorul General interimar va fi audiat din nou în procedura de vetting. Comisia anunță o a doua rundă de audieri # Moldova1
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat organizarea unei a doua runde de audieri cu Alexandru Machidon, procuror general interimar al Republicii Moldova. Audierea este programată pentru 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, și va avea loc în ședință închisă, la Institutul Național al Justiției.
16:50
Statele Unite au început preluarea controlului asupra petrolierului Olina în Marea Caraibilor, în apropiere de Trinidad. Wall Street Journal relatează că operațiunea a fost deja finalizată. Este deja a cincea reținere a unei nave în ultimele săptămâni, în contextul eforturilor Washingtonului de a controla exporturile de petrol venezuelean, transmite BBC News, cu referire la Reuters, care citează doi oficiali americani.
16:10
Apicultorii din Republica Moldova s-au confruntat în 2025 cu unul dintre cei mai dificili ani din ultimele decenii, reconfirmând fragilitatea sectorului în fața factorilor climatici și a evoluției prețurilor externe. Deși exporturile și stocurile din anii precedenți au amortizat parțial șocul, fără politici de sprijin nu se poate vorbi despre reziliența apiculturii, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice.
16:10
Rusia folosește din nou racheta hipersonică „Oreshnik”: ce este arma și ce impact ar putea avea lovitura asupra Ucrainei # Moldova1
Rusia a lansat pentru a doua oară racheta hipersonică „Oreshnik” într-un atac asupra Ucrainei, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, la scurt timp după ce Kremlinul a anunțat o ofensivă masivă cu rachete și drone asupra țintei ucrainene. Oficialii ruși au descris lovitura ca un răspuns la un presupus atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, acuzație negată de Kiev și de aliații occidentali ca fiind neîntemeiată.
16:00
NASA a anunțat joi că cei patru membri ai unui echipaj de pe Stația Spațială Internațională (ISS) vor fi evacuați în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauți, un demers în premieră în istoria laboratorului orbital, informează Agerpres, cu referire la AFP.
15:40
Deși a trecut mai bine de jumătate de an de la incendiul izbucnit la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului a rămas aproape neschimbată. Apartamentele afectate sunt și astăzi într-o stare deplorabilă, ultimul etaj fiind în beznă. În plus, locatarii de la etajele inferioare spun că problemele nu s-au oprit aici: odată cu începutul sezonului rece, aceștia s-au confruntat cu lipsa căldurii și au fost nevoiți să îndure frigul.
15:30
Este oficial! Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va disputa un meci amical cu Cipru în primăvară. Partida se va juca pe 30 martie, în Cipru. Locul și ora exactă a meciului vor fi stabilite ulterior.
15:10
Fostul director adjunct al SIS rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, în dosarul de trădare # Moldova1
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în România, în dosarul în care este acuzat de trădare și de transmiterea unor informații secrete către KGB al Republicii Belarus. Decizia a fost pronunțată joi, 8 ianuarie, de Înalta Curte de Casație și Justiție, transmite Agerpres.
15:00
Promisiuni false și bani pierduți: tânăr condamnat pentru trei escrocherii cu criptomonede # Moldova1
Un tânăr de 26 de ani, condamnat pentru trei episoade de escrocherie cu criptomonede, a fost amendat cu 50.000 de lei și a restituit victimelor sumele obținute fraudulos.
15:00
Casa Albă dorește să obțină din partea Kremlinului un răspuns clar la planul de pace agreat cu Kievul, scrie Axios. Reprezentanții lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri la Paris cu emisarul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și au discutat cu acesta propuneri asupra cărora s-a ajuns la un acord cu Ucraina în aproape toate aspectele, a declarat pentru publicație o sursă familiarizată cu discuțiile, relatează The Moscow Times.
14:50
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei (PTF) Lipcani–Rădăuți Prut. Sistemul se aplică exclusiv cetățenilor statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
14:30
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13.30, bărbatul a urcat cu instalațiile de transport pe cablu și, după prima urcare, a ales o direcție în afara traseului amenajat, scrie revista Rotalianul.
14:30
Clubul englez de fotbal Manchester City a anunțat numele noului jucător transferat. Ghanezul Antoine Semenyo a semnat un contract valabil până în 2031. Potrivit presei din Albion, suma de transfer este estimată la 75 de milioane de euro. Acesta va îmbrăca tricoul cu numărul 42 purtat anterior de ivorianul Yaya Toure.
14:10
Parlamentul, sesizat privind cheltuieli nejustificate la achiziția contoarelor de gaz. Reacția „Moldovagaz” și ANRE # Moldova1
Analistul în domeniul energetic Sergiu Tofilat, fost membru al Consiliului de Observatori al societății „Moldovagaz”, a sesizat Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului să desfășoare o ședință publică în cazul constatării unor cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la procurarea contoarelor de gaz.
14:00
Parlamentul, sesizat privind cheltuieli nejustificate la achiziția contoarelor de gaz. Reacția „Moldovagaz” # Moldova1
Analistul în domeniul energetic Sergiu Tofilat, fost membru al Consiliului de Observatori al societății „Moldovagaz”, a sesizat Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului să desfășoare o ședință publică în cazul constatării unor cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la procurarea contoarelor de gaz.
13:30
Importul de furaje din Ucraina, suspendat temporar. ANSA a depistat un medicament interzis în ferme avicole # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importului furajelor combinate din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, după ce în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri ale substanței interzise metronidazol în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.
13:20
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei după victoria în fața concitadinei Atletico, scor 2-1. Federico Valverde și Rodrygo au marcat golurile formației pregătite de Xabi Alonso. Urmează meciul pentru trofeu, cu rivala FC Barcelona.
12:50
Bilete în vânzare pentru Finala Națională Eurovision 2026: organizatorii promit un spectacol de excepție # Moldova1
Finala Națională Eurovision 2026, care marchează cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova la acest concurs internațional de muzică, va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău. Biletele sunt deja puse în vânzare, iar numărul acestora este limitat, spun organizatorii. Până pe 11 ianuarie, acestea pot fi procurate la preț promoțional.
12:50
Două persoane rănite de un agent federal în Oregon, pe fondul tensiunilor legate de poliția de imigrație din SUA # Moldova1
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că, pe 8 ianuarie, la Portland, un presupus membru al unei bande venezuelene ar fi încercat să lovească cu mașina agenți de patrulare. Ca reacție, un agent „a deschis focul în legitimă apărare”. Șoferul și pasagerul au părăsit locul incidentului. Poliția din Portland a precizat că, ulterior, la aproximativ trei kilometri de locul împușcăturilor, au fost descoperite două persoane rănite prin împușcare, care au fost transportate la spital. Autoritățile statului au îndemnat populația la calm, dar au declarat că nu pot confirma versiunea prezentată de guvernul federal cu privire la incident, transmite DW.
12:30
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunea Europeană va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei (PTF) „Lipcani–Rădăuți Prut”. Sistemul se aplică exclusiv cetățenilor statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
12:30
Serie A: Internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului AC Milan - Genoa 1893 # Moldova1
Surpriză în prima divizie italiană de fotbal. AC Milan a remizat pe terenul propriu în compania echipei Genoa 1893. Partida etapei a 19-a s-a încheiat cu scorul de 1:1. oaspeții ar fi putut chiar câștiga, însă internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 90+9. AC Milan a început meciul în atac și a avut prima ocazie în minutul 7.
12:10
Iranul, zguduit de proteste naționale și blackout de internet. Autoritățile vorbesc despre dialog, dar intervin în forță # Moldova1
Iranul traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se simultan cu o criză economică profundă, tensiuni sociale extinse și presiuni externe fără precedent. Protestele izbucnite la finalul anului trecut au evoluat rapid din manifestații economice într-o contestare directă a sistemului politic al Republicii Islamice.
11:30
La Washington, la cel mai înalt nivel, este discutată ideea unor plăți unice consistente pentru locuitorii Groenlandei, prin care SUA ar încerca să-i convingă să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite, relatează DW, cu referire la Reuters.
11:20
Anchetă ANSA, după descoperirea urmelor de metronidazol: 110 mii de păsări au fost nimicite # Moldova1
Cel puțin 110 mii de păsări au fost nimicite în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale țării, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului, un medicament interzis pentru animalele destinate consumului uman.
11:20
Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Franței la fotbal. Echipa condusă de spaniolul Luis Enrique a învins-o pe rivala Olympique Marsilia, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Partida dispută în Kuweit a fost plină de dramatism. Paris Saint-Germain a deschis scorul în minutul 13 prin Ousmane Dembélé. Câștigătorul Balonului de Aur din sezonul 2024/2025 a săltat elegant mingea peste goalkeeperul argentinian Gerónimo Rulli.
11:10
MEC: Peste 600 de școli își reiau activitatea pe 12 ianuarie, din cauza vremii nefavorabile # Moldova1
Vacanța de iarnă a fost prelungită pentru elevii din încă 271 de școli din Republica Moldova, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, astfel în aceste instituții de învățământ va fi reluat procesul educațional de luni, 12 ianuarie, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
Ieri
11:00
R. Moldova condamnă lansarea rachetei Oreshnik: „Războiul se apropie tot mai mult de Europa și e un pericol pentru toți” # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova condamnă utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. În mesaje publicate pe rețeaua X, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru o pace justă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.