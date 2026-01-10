Pentru prima dată, R. Moldova va găzdui un Hub European de Inovare Digitală

15:40

Deși a trecut mai bine de jumătate de an de la incendiul izbucnit la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului a rămas aproape neschimbată. Apartamentele afectate sunt și astăzi într-o stare deplorabilă, ultimul etaj fiind în beznă. În plus, locatarii de la etajele inferioare spun că problemele nu s-au oprit aici: odată cu începutul sezonului rece, aceștia s-au confruntat cu lipsa căldurii și au fost nevoiți să îndure frigul.