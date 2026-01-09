SUA iau în calcul plăți de până la 100.000 de dolari pentru fiecare groenlandez

07:20

Europa nu importă carne din SUA, deoarece este tratată cu hormoni de creștere, interziși în UE, în vreme ce puii crescuți industrial sunt spălați cu clor în SUA, procedeu de asemenea interzis pe vechiul continent. Cei 27 se pregătesc însă să semneze un acord comercial cu țările Americii de Sud (fără Venezuela) care, cum o tot strigă agricultorii care protestează, ar putea duce tocmai la importarea unor asemenea produse de calitate îndoielnică.