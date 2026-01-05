Vânzare ilegală de petarde în plină desfășurare
Agro TV, 5 ianuarie 2026 10:50
O investigație cu cameră ascunsă realizată în centrul Chișinăului a scos la iveală o rețea de vânzare ilegală a petardelor și artificiilor. Filmarea surprinde vânzători care oferă produse periculoase fără autorizație, direct pe stradă, în apropierea magazinelor și a locurilor publice, punând în pericol siguranța locuitorilor și a trecătorilor. Această practică ridică întrebări serioase despre
Acum 10 minute
11:00
Schimbări în panificație: Producătorii cer procese mai eficiente și mai multă vizibilitate pe raft # Agro TV
Producătorii de pâine și produse de panificație trag semnalul de alarmă. Procesele ineficiente din producție și distribuție le afectează afacerile, iar vizibilitatea redusă pe rafturi le face dificilă promovarea produselor. Ei cer autorităților și retailerilor soluții clare pentru optimizarea fluxurilor, transparență în aprovizionare și poziționarea mai vizibilă a produselor, pentru a răspunde cererii crescute și
11:00
Sărbătorile de iarnă vin, de regulă, cu bucurie, mese îmbelșugate și cadouri, dar și cu cheltuieli care scapă ușor de sub control. Decorarea casei, cumpărăturile pentru mesele festive, dar și petrecerile de Revelion pot afecta serios bugetul personal. De multe ori, abia în lunile ianuarie–februarie realizăm impactul real asupra economiilor, când portofelul începe să „resimtă"
Acum 30 minute
10:50
Chișinăul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, după ce luminițele de pe Pomul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale au fost aprinse, iar târgul de iarnă și-a deschis porțile pentru locuitori și oaspeți. ANATOLIE GÎRBU, preot din satul Revaca, meșter popular, articole din lemn: „Deocamdată nu pot să spun pentru că este
10:50
Acum o oră
10:30
În numeroase localități rurale din Republica Moldova, buteliile de gaz reprezintă principala sursă de energie pentru gătit, fiind adesea singura opțiune în lipsa rețelelor de gaze naturale. Deși sunt o soluție accesibilă și eficientă, experții avertizează că utilizarea acestora poate deveni extrem de periculoasă dacă nu sunt manipulate corect. Experții au subliniat măsurile esențiale
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Un studiu coordonat de Institutul Național de Cercetări Aplicative, în parteneriat cu specialiști francezi, arată că solul joacă un rol esențial în evoluția viței de vie și în calitatea finală a vinului. În zona au fost cartografiate soluri grele, gleizate, caracterizate prin capacitate redusă de drenaj. Pentru a optimiza utilizarea resurselor, cercetătorii au introdus un
09:00
Ucraina continuă să-și crească exporturile de grâu, în ciuda atacurilor rusești asupra porturilor sale. Portul Ismail, situat pe Dunăre, lângă granița cu România, a devenit principala rută de export pentru produsele agricole ucrainene, profitând de câștigurile militare obținute în zona Mării Negre. Zakhar Medvedev, angajat al unei companii agricole cu filială în Ismail, a subliniat
09:00
În sezonul agricol 2025, Turcia se confruntă cu o scădere semnificativă a producției de grâu și orz, culturile fiind afectate de condiții meteo neobișnuit de secetoase. Majoritatea suprafețelor nu beneficiază de irigații, iar acest lucru a redus considerabil randamentele. În schimb, producția de porumb este prognozată să crească, datorită extinderii suprafețelor cultivate și accesului mai
08:50
Tronsonul de cale ferată Iași–Ungheni va fi modernizat și complet electrificat, marcând o premieră pentru infrastructura feroviară a Republicii Moldova. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că proiectul este rezultatul unui dosar comun depus de autoritățile de la Chișinău și București în cadrul unui concurs european de finanțare, câștigat de România cu
08:50
Guvernul a anunțat o serie de modificări menite să simplifice accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Una dintre principalele măsuri este extinderea termenului de valabilitate al rețetelor pentru bolile acute, de la 10 la 15 zile. Această schimbare va reduce riscul ca prescripțiile să expire înainte ca pacienții să ajungă la farmacie și
08:40
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, situate în Rezervația Naturală „Prutul de Jos", vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul râului Prut". Inițiativa urmărește protejarea ecosistemelor umede afectate de scăderea nivelului apei și de degradarea habitatelor naturale. Intervenția presupune restaurarea fâșiilor de
08:40
Comenzi online de sărbători: Experții avertizează că orice achiziție online este un contract valabil # Agro TV
Tot mai mulți consumatori din Republica Moldova aleg să facă achiziții online în perioada sărbătorilor de iarnă, atrași de rapiditate și comoditate. Experții atenționează însă că, din punct de vedere juridic, o comandă plasată pe un site, printr-o aplicație sau prin simpla acceptare a termenilor și condițiilor constituie un contract electronic, cu aceeași valoare ca
08:40
Odată cu venirea frigului, mulți oameni observă că le este mai greu să își mențină greutatea. Temperaturile scăzute reduc nivelul de activitate fizică, petrecem mai mult timp în interior, iar hainele groase ne fac să fim mai puțin atenți la schimbările din siluetă. Toate acestea contribuie treptat la acumularea kilogramelor. În sezonul rece, organismul depune
1 ianuarie 2026
18:20
Fermierii solicită peste 660 milioane lei pentru subvenții în avans și investiții pe etape # Agro TV
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat un interes semnificativ din partea producătorilor agricoli în cadrul apelului pentru subvenționare în avans și pe etape, desfășurat în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025. Valoarea totală solicitată de fermieri depășește 660 de milioane de lei, semnalând o creștere a investițiilor în modernizarea agriculturii și
18:10
Rolul esențial al femeilor în agricultura moldovenească și vulnerabilitățile climatice cu care se confruntă # Agro TV
Femeile țin în spate o treime din agricultura Moldovei, dar rămân primele lovite de crizele economice și climatice. În cadrul dialogului național dedicat tranziției echitabile și conexiunii dintre gen și climă, Alexandra Șian , Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a prezentat o analiză amplă privind rolul femeilor în agricultura Republicii
18:10
Cântărețul elvețian Nemo renunță la trofeul Eurovision 2024 în semn de protest față de participarea Israelului în 2026 # Agro TV
Cântărețul elvețian Nemo, câștigătorul ediției din 2024 a Concursului Muzical Eurovision, a anunțat joi că renunță la trofeul său, protestând împotriva participării Israelului la ediția din 2026. Artistul a explicat pe o pagină de socializare că decizia sa vine din preocuparea față de valorile promovate de Eurovision – unitatea, incluziunea și demnitatea – pe care
18:10
Un nou studiu realizat de Rețeaua Europeană de Acțiune împotriva Pesticidelor arată că 81,5% dintre produsele alimentare testate în 16 țări europene conțin acid trifluoroacetic (TFA). Cea mai ridicată concentrație a fost depistată într-un tip de cereale pentru mic dejun, unde nivelul substanței era de 100 de ori mai mare decât cel permis în apa
18:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat noi modificări ale regulamentului privind transportul rutier de mărfuri periculoase, pentru a-l alinia complet la standardele europene. Actualizările vizează atât simplificarea procedurilor administrative, cât și creșterea nivelului de siguranță pe drumurile naționale. Potrivit noilor prevederi, procesul de eliberare a permiselor pentru transportatorii de mărfuri periculoase va fi eficientizat. Totodată, încălcările
18:00
În Statele Unite, soia rămâne pe un trend pozitiv, cu 65% din culturi în stare bună sau excelentă, conform raportului USDA. Totuși, cererea externă rămâne slabă, pe fondul orientării Chinei către Brazilia. În Canada, prognoza pentru canola a urcat la 19,5 milioane de tone, producție suficientă pentru a depăși cererea internă și a pune presiune
17:50
Momentul trecerii în Anul Nou este sărbătorit peste tot în lume, însă fiecare popor are propriile tradiții și superstiții. De la babilonieni, care marcau acest moment acum 6.000 de ani, până în prezent, intrarea în noul an este însoțită de obiceiuri menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate. În spațiul românesc, Anul Nou este întâmpinat
17:50
Barajul Costești–Stânca, una dintre cele mai importante construcții hidrotehnice ale Republicii Moldova, urmează să fie modernizat în cadrul unui proiect de reabilitare evaluat la 32,7 milioane de lei. Lucrările sunt gestionate de Administrația Națională „Apele Moldovei" și vizează creșterea siguranței, eficienței și funcționării acestui obiectiv strategic. Intervențiile principale includ reabilitarea elementelor metalice afectate de coroziune
17:50
România va sprijini Republica Moldova în realizarea primului Inventar Forestier Național, un instrument esențial pentru monitorizarea și gestionarea durabilă a pădurilor. Procesul ar urma să înceapă în anul 2026, datorită suportului financiar și tehnic oferit de partea română. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o întrevedere cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin
17:00
Barajul Costești–Stânca, una dintre cele mai importante construcții hidrotehnice ale Republicii Moldova, urmează să fie modernizat în cadrul unui proiect de reabilitare evaluat la 32,7 milioane de lei. Lucrările sunt gestionate de Administrația Națională „Apele Moldovei" și vizează creșterea siguranței, eficienței și funcționării acestui obiectiv strategic. Intervențiile principale includ reabilitarea elementelor metalice afectate de coroziune și modernizarea mecanismelor care reglează scurgerea controlată a apei. În special, vor fi actualizate componentele din zona golirilor de fund și sistemul energetic aferent, pentru a asigura gestionarea eficientă a debitului râului Prut. Un alt obiectiv esențial al proiectului este modernizarea sistemului piezometric, prin instalarea a 34 de noi puncte de măsurare. Acestea vor permite monitorizarea infiltrărilor și a comportamentului structural al barajului, contribuind la prevenirea riscurilor și la menținerea siguranței hidrologice. Totodată, patru dale de beton din zona de acces vor fi înlocuite, iar golurile formate sub acestea vor fi completate pentru a întări structura barajului. Lucrările vor dura aproximativ doi ani și se încadrează în programul amplu de modernizare a Nodului Hidrotehnic Costești–Stânca, construit între anii 1974–1978. Barajul, cu o lungime de 3.000 de metri și o înălțime de 43 de metri, joacă un rol crucial atât în protecția împotriva inundațiilor, cât și în producerea energiei electrice, acoperind circa 1,3% din consumul național. Ministerul Mediului și Administrația „Apele Moldovei" subliniază că investiția reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii hidrotehnice a țării.
31 decembrie 2025
15:40
Verdețurile tăiate, cum sunt busuiocul, coriandrul sau pătrunjelul, pierd rapid umiditatea prin frunze și se ofilesc dacă nu sunt păstrate corect. Frunzele delicate reacționează imediat la uscăciune și temperaturi scăzute, iar în frigider, fără hidratare, acestea se transformă în câteva zile în ierburi uscate, pierzând aroma și aspectul proaspăt. Specialiștii recomandă să le așezați într-un
15:30
Tractorul viitorului promite să revoluționeze agricultura prin tehnologii avansate și integrare digitală. Noile utilaje devin mai eficiente, mai sigure și mai prietenoase cu mediul, pregătite pentru ferme inteligente și exploatarea optimă a terenurilor. Tehnologiile integrate permit monitorizarea precisă a culturilor și reducerea consumului de resurse, marcând un pas important către agricultura de precizie. Noile tractoare
15:20
Piața imobiliară globală intră într-o nouă fază de risc, iar mai multe metropole se apropie de zona considerată bulă, potrivit celui mai recent raport UBS. Miami conduce
15:10
Legumele coapte pot deveni vedetele oricărei cine, dacă sunt preparate corect. Bucătarii recomandă câteva reguli simple – temperatură ridicată, spațiu între legume și puțin ulei – pentru a obține margini crocante, arome caramelizate și interior fraged. Specialiștii în rețete culinare, recomandă coacerea la 218°C, evitarea supraaglomerării tăvii, regula degetului mic sugerează ca fiecare legumă să […] Articolul Cum să gătești legume coapte perfecte? apare prima dată în AgroTV.
14:50
Ucraina se confruntă cu un deficit semnificativ de capacitate de depozitare a legumelor, estimat la peste 1 milion de tone, potrivit Institutului de Economie Agrară. Oleksandr Zakharchuk, membru corespondent al Academiei Naționale de Științe Agrare, a declarat că agresiunea Federației Ruse a dus la distrugerea a peste un sfert din capacitățile existente, echivalentul a 280.000 […] Articolul Ucraina se confruntă cu un deficit major de stocare a legumelor apare prima dată în AgroTV.
14:40
În sezonul rece, găinile își reduc în mod natural producția de ouă din cauza temperaturilor scăzute, a lipsei luminii și a accesului limitat la hrană verde. Această scădere este normală, însă poate fi contracarată printr-o organizare corectă a hrănirii și prin suplimente nutritive care înlocuiesc iarba proaspătă, esențiale pentru menținerea activității și a sănătății păsărilor. […] Articolul Cum să creșteți producția de ouă a găinilor pe timp de iarnă? apare prima dată în AgroTV.
14:10
În Republica Moldova, sărbătorile de iarnă sunt încărcate de obiceiuri și superstiții care reflectă bogăția culturală și spiritualitatea poporului nostru. Tradițiile de Revelion sunt păstrate din generație în generație și sunt menite să aducă sănătate și prosperitate în noul an. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este Jocul Caprei sau al Ursului, simbol al belșugului […] Articolul Tradiții și superstiții de Revelion în Moldova apare prima dată în AgroTV.
30 decembrie 2025
22:00
Un studiu clinic italian a demonstrat că un supliment alimentar pe bază de extracte de citrice și struguri roșii, hesperidină și crom poate sprijini sănătatea metabolică la persoanele cu glicemie ușor crescută. Studiul, desfășurat pe 62 de adulți cu vârste între 18 și 75 de ani, a arătat că administrarea a două comprimate zilnic timp […] Articolul Supliment cu citrice și struguri ajută la reglarea glicemiei, arată un studiu italian apare prima dată în AgroTV.
22:00
Ucraina își menține ritmul exporturilor de grâu, folosind portul Ismail pe Dunăre ca rută principală, chiar în contextul atacurilor rusești și al războiului în curs. Chiar și după ce o companie agricolă ucraineană a fost lovită în iulie de o dronă, infrastructura portuară a rămas intactă, iar exporturile continuă să crească. Angajații portului și fermierii […] Articolul Ucraina își crește exporturile de grâu prin portul Ismail, în ciuda atacurilor rusești apare prima dată în AgroTV.
21:50
În Bulawayo, sticlele de plastic de doi litri sunt reutilizate pentru construirea unor turnuri aeroponice ce permit cultivarea legumelor în mediul urban. Sistemele funcționează prin pulverizarea directă a nutrienților către rădăcini, fără utilizarea solului, ceea ce duce la un consum mult mai redus de apă și la folosirea eficientă a spațiilor înguste din orașe. Tehnologia […] Articolul Deșeurile din plastic, transformate în ferme verticale în Zimbabwe apare prima dată în AgroTV.
21:50
Cercetători din Marea Britanie și China au creat un instrument 3D care combină date aeriene și de la sol pentru a genera modele tridimensionale ale pomilor fructiferi. Tehnologia folosește drone și senzori pentru a măsura caracteristici precum înălțimea pomilor, volumul coroanei, structura ramurilor și densitatea florilor, informații esențiale pentru estimarea recoltei și a calității fructelor. […] Articolul Instrument 3D pentru monitorizarea livezilor apare prima dată în AgroTV.
21:50
Producția globală de migdale, nuci și fistic este în creștere, potrivit celor mai recente prognoze USDA pentru sezonul 2025-2026. Condițiile meteo favorabile și randamentele ridicate din regiunile-cheie determină o evoluție ascendentă pentru trei dintre cele mai importante culturi nucifere. Migdalele vor înregistra cea mai mare producție mondială din ultimii cinci ani, estimată la 1,8 milioane […] Articolul USDA: Producția mondială de nuci și migdale în creștere apare prima dată în AgroTV.
21:40
În Polonia, 100 de soiuri de tomate sunt testate pentru a sprijini agricultura regenerativă și adaptarea producției la vremea extremă tot mai frecventă în Europa Centrală. Un program extins de testare urmărește identificarea varietăților capabile să reziste la episoade climatice severe, precum fluctuațiile bruște de temperatură, seceta și ploile torențiale, fenomene care au afectat puternic […] Articolul 100 de soiuri de tomate testate pentru agricultură regenerativă în Polonia apare prima dată în AgroTV.
21:40
Noaptea de 31 decembrie marchează trecerea dintre ani și este sărbătorită în întreaga lume cu preparate culinare speciale. Fiecare cultură are obiceiuri proprii, iar masa de Revelion este un element esențial al acestei nopți. Pe lângă ținută și atmosferă, preparatele servite simbolizează noroc, sănătate și prosperitate pentru anul ce urmează. Conform tradițiilor, anumite alimente aduc […] Articolul Ce se mănâncă de Revelion: tradiții, superstiții și rețete pentru masa festivă apare prima dată în AgroTV.
21:40
Piețele de Crăciun din Germania se confruntă cu costuri mari pentru asigurarea securității # Agro TV
Piețele de Crăciun din Germania, atracție majoră pentru turiști, se confruntă cu creșteri record ale costurilor de securitate în urma unor atacuri recente. Costurile pentru securizarea piețelor au urcat cu 44% în ultimii trei ani, potrivit sondajului Asociației Federale de Marketing al Orașelor și Localităților. Incidentele grave, precum atacul din Magdeburg, când peste 200 de […] Articolul Piețele de Crăciun din Germania se confruntă cu costuri mari pentru asigurarea securității apare prima dată în AgroTV.
21:40
Fermierii indieni ar putea avea în curând o metodă eficientă de a reduce pierderile post-recoltare, datorită unui dispozitiv inovator creat de profesorii și studenții de la Bapuji Institute of Engineering and Technology, din districtul Karnataka. Echipa a dezvoltat un sistem inteligent de conservare care poate menține roșiile proaspete între 45 și 60 de zile, o […] Articolul Dispozitiv inovator păstrează roșiile proaspete timp de două luni apare prima dată în AgroTV.
29 decembrie 2025
11:20
Legumicultorii experimentați susțin că sfecla roșie, la fel ca ceapa, morcovii sau usturoiul, poate fi semănată sub iarnă, oferind posibilitatea de a obține o recoltă suculentă încă de la începutul lunii iulie. Această metodă este mai puțin utilizată din cauza riscurilor asociate cu temperaturile fluctuante ale iernii, însă avantajele includ plante mai rezistente la frig […] Articolul Semănarea sfeclei sub iarnă: când și cum să plantez apare prima dată în AgroTV.
11:20
Imunizarea antigripală, prioritară în sezonul rece. Experții explică beneficiile vaccinului # Agro TV
Gripa afectează anual milioane de persoane și poate provoca complicații grave, în special la vârstnici, copii și persoanele cu boli cronice. Medicii recomandă vaccinarea antigripală ca fiind cea mai eficientă metodă de prevenție, contribuind atât la reducerea riscului de infectare, cât și la diminuarea severității simptomelor. Potrivit medicilor, vaccinarea este indicată începând cu vârsta de […] Articolul Imunizarea antigripală, prioritară în sezonul rece. Experții explică beneficiile vaccinului apare prima dată în AgroTV.
11:20
Ziarul s-a dovedit a fi materialul ideal pentru depozitarea legumelor rădăcinoase, datorită proprietăților sale higroscopice. Hârtia absoarbe excesul de umiditate și protejează legumele de lumină, prevenind germinarea, astfel încât cartofii, morcovii și sfecla roșie rămân proaspeți și fermi timp de mai multe săptămâni. Pentru a folosi metoda, fiecare legumă se înfășoară într-o foaie de ziar […] Articolul Cum un ziar obișnuit poate păstra legumele proaspete săptămâni întregi apare prima dată în AgroTV.
11:10
Peștii pot urca din nou în amonte: Scări speciale instalate pe râul Bicaz pentru protejarea speciilor # Agro TV
Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş a finalizat instalarea unui sistem de scări pentru pești pe râul Bicaz, conceput pentru a facilita migrarea speciilor protejate, precum zglăvoaca. Noul sistem a fost testat și funcționează, oferind posibilitatea ca și speciile care nu pot sări, asemenea păstrăvului, să urce în amonte pentru reproducere. Proiectul face parte dintr-un program […] Articolul Peștii pot urca din nou în amonte: Scări speciale instalate pe râul Bicaz pentru protejarea speciilor apare prima dată în AgroTV.
11:00
Pentru a obține o recoltă sănătoasă și bogată, respectarea regulilor de rotație a culturilor este esențială în grădina de legume. Unele plante nu trebuie cultivate imediat după altele, deoarece pot aduna aceleași dăunători și pot epuiza solul. Astfel, alternarea plantelor este o practică care ajută la menținerea sănătății solului și a recoltei. În acest context, […] Articolul Nu puteți planta aceste 7 plante după cartofi în anul următor apare prima dată în AgroTV.
11:00
O plantă extrem de rară, Schivereckia podolica, creşte exclusiv în România într-un singur loc: rezervaţia naturală Stânca-Ştefăneşti, de pe malul lacului Stânca-Costeşti. Informaţia a fost confirmată de şeful Serviciului Teritorial al ANANP, Paul Vieru, care a precizat că habitatul plantei se întinde pe aproximativ un hectar şi reprezintă un ecosistem de mare valoare pentru biodiversitatea […] Articolul O plantă unică în România, descoperită în rezervaţia Stânca-Ştefăneşti apare prima dată în AgroTV.
10:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămân printre cele mai reduse, datorită unui amplu proces intern de optimizare. Economiile la combustibil, energie, întreținere și reorganizarea personalului au permis menținerea prețurilor avantajoase comparativ cu alte categorii de mărfuri. Tarifele preferențiale, introduse la 1 ianuarie 2023, au fost păstrate timp […] Articolul CFM menține tarife reduse la transportul cerealelor, cu până la 42% mai ieftin apare prima dată în AgroTV.
10:50
Grâul prezintă un consum redus de elemente nutritive în comparație cu alte culturi, însă manifestă pretenții ridicate față de fertilizare, având un sistem radicular slab dezvoltat. Perioada de absorbție maximă a nutrienților are loc într-un interval scurt. Din acest motiv, aplicarea corectă a îngrășămintelor devine esențială pentru asigurarea unei dezvoltări uniforme și a unei producții […] Articolul Cum asigurăm nutriția optimă la grâul apare prima dată în AgroTV.
10:40
World Dairy Expo 2025, desfășurat în SUA și-a desemnat campioana supremă: Golden-Oaks Temptres-Red-ET, vaca Holstein roșu-albă care a impresionat juriul prin conformația perfectă, ugerul excepțional și eleganța în ring. Exemplarul aparține crescătorilor din Wisconsin și a primit Trofeul Memorial Gregory Blaska, unul dintre cele mai prestigioase premii ale industriei. Evenimentul, considerat cel mai important târg […] Articolul Cea mai bună vacă de lapte din lume, încoronată la World Dairy Expo 2025 apare prima dată în AgroTV.
26 decembrie 2025
14:00
Chiar și în mijlocul iernii, grădina poate rămâne plină de culoare. Specialiștii recomandă alegerea florilor potrivite pentru zona climatică în care locuiți și combinarea culorilor cu frunzișul decorativ, astfel încât chiar și în absența florilor abundente, grădina să fie vie și atrăgătoare. În plus, păstrarea florilor uscate sau a ierburilor ornamentale poate crea un efect […] Articolul Grădina de iarnă: Cum să aduci culoare și viață în sezonul rece apare prima dată în AgroTV.
14:00
Un nou val de interes public s-a creat în jurul conceptului de „lămâie congelată”, prezentată în diverse surse drept un remediu natural cu efecte puternice asupra organismului. Potrivit materialelor distribuite în mediul online, congelarea fructului ar permite folosirea întregii lămâi, inclusiv a cojii, considerată bogată în antioxidanți și vitamine. Unele afirmații susțin chiar că substanțele […] Articolul Lămâia congelată, remediul natural care câștigă popularitate în rândul consumatorilor apare prima dată în AgroTV.
