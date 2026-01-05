Republica Moldova devine rută de tranzit energetic regional

17:00

Barajul Costești–Stânca, una dintre cele mai importante construcții hidrotehnice ale Republicii Moldova, urmează să fie modernizat în cadrul unui proiect de reabilitare evaluat la 32,7 milioane de lei. Lucrările sunt gestionate de Administrația Națională „Apele Moldovei" și vizează creșterea siguranței, eficienței și funcționării acestui obiectiv strategic. Intervențiile principale includ reabilitarea elementelor metalice afectate de coroziune și modernizarea mecanismelor care reglează scurgerea controlată a apei. În special, vor fi actualizate componentele din zona golirilor de fund și sistemul energetic aferent, pentru a asigura gestionarea eficientă a debitului râului Prut. Un alt obiectiv esențial al proiectului este modernizarea sistemului piezometric, prin instalarea a 34 de noi puncte de măsurare. Acestea vor permite monitorizarea infiltrărilor și a comportamentului structural al barajului, contribuind la prevenirea riscurilor și la menținerea siguranței hidrologice. Totodată, patru dale de beton din zona de acces vor fi înlocuite, iar golurile formate sub acestea vor fi completate pentru a întări structura barajului. Lucrările vor dura aproximativ doi ani și se încadrează în programul amplu de modernizare a Nodului Hidrotehnic Costești–Stânca, construit între anii 1974–1978. Barajul, cu o lungime de 3.000 de metri și o înălțime de 43 de metri, joacă un rol crucial atât în protecția împotriva inundațiilor, cât și în producerea energiei electrice, acoperind circa 1,3% din consumul național. Ministerul Mediului și Administrația „Apele Moldovei" subliniază că investiția reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii hidrotehnice a țării. apare prima dată în AgroTV.