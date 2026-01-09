Atenție, șoferi: Șoseaua Balcani, blocată după Grătiești
Noi.md, 9 ianuarie 2026 10:00
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi.Potrvit Poliției, blocajul a fost provocat de un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 04:11, cînd un camion, condus de un bărbat a cărui identitate este în curs de stabilire, a derapat de pe carosabil. În urma incidentului, camionul s-a răsturnat și a blocat complet traseul.
08:00
Ministerul Energiei a anunțat ieri că 4.210 consumatori din zece localități au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile.Pentru remedierea situației, echipele operatorilor de distribuție au fost mobilizate în teren.{{857967}}Potrivit ministerului Energiei, a fost pregătit un număr suplimentar de echipe pentru a interveni rapid, dacă situația o va impune. „Un numă
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 1 ban, dar a cîștigat de la dolarul american 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7504 lei pentru un euro (+1
08:00
Serviciile municipale de profil au fost mobilizate și noaptea trecută și au intervenit continuu pentru înlăturarea omătului de pe carosabil și menținerea circulației rutiere pe întreg teritoriul capitalei.Prioritate au fost și trotuarele, pentru a asigura siguranța pietonală. Șoferii și pietoni sînt rugați în continuare să dea dovadă de maximă prudență.{{858004}}Menționăm că, din cauza nin
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 9 ianuarie sînt:09 ianuarie — a 9-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 356 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:27 9 Sf. Arhidiacon ȘtefanCe se sărbătorește în lume: Ziua j
07:30
Pentru astăzi în Moldova este prognozat cer noros pe întreg teritoriul țării.În cea mai mare parte a țării se prevăd precipitații slabe sub formă de lapoviță. Pe arii întinse se va forma ceață; pe drumuri se va semnala polei și ghețuș.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3...+5°C.În centru se așteaptă +2...+4°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -2... 0°C.
06:30
"Într-o discuție recentă cu colegi din România, am încercat să explicăm cum și de ce reușesc să fie impuse reformele din educație și cercetare, chiar și atunci cînd acestea contravin standardelor internaționale și bunului-simț". Această idee a fost împărtășită în rețelele sociale de cătree Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."Miza celor care promovează aceste reform
Acum 6 ore
06:00
Adolescenții pot cu ușurință să cadă în prada fast-food-ului și, automat, a riscurilor de sănătate asociate cu acesta, dar oamenii de știință au descoperit un truc psihologic simplu prin care să împiedice asta.Cheia stă în jocul cu tendința naturală a adolescenților de a fi rebeli. Cercetătorii au explicat mai multor tineri felul în care campaniile de marketing ale companiilor fast-food sînt s
05:30
La Congresul Mondial al nucilor şi fructelor uscate (World Nut and Dried Fruit Congress), care a reunit cercetătorii din SUA şi Marea Britanie, s-a constatat că fructele uscate sînt la fel de folositoare pentru sănătate, precum şi fructele proaspete. Ele sunt, de asemenea, bogate în fibre, polifenoli şi au un indice glicemic scăzut.Deşi în fructele uscate sînt mai puţine vitamine, acestea conţ
05:30
Un nou studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea Vanderbilt (Statele Unite) a demonstrat că suplimentarea cu magneziu poate avea beneficii pentru flora intestinală în prevenirea cancerului de colon. Asta contribuie la prevenirea dezvoltării cancerului colorectal, scrie El Economista.Cu toate acestea, experții subliniază că efectul a fost observat doar la femei. Din acest motiv, bănuiesc
05:00
Un studiu derulat în Brazilia aduce date noi în căutarea factorilor care îi ajută pe supercentenari – persoane de peste 110 ani – să trăiască cu aproximativ 30 de ani peste media din țările cu cea mai mare longevitate, unde speranța de viață este în jur de 84 de ani.Cercetătorii notează că acești oameni ajung adesea la vîrste extreme fără boli majore precum Alzheimer, cancer sau afecțiuni card
04:30
Studiile arată că aceste produse conţin substanţe care îţi pot pune sănătatea în pericol.Hamburgerii70 la sută din carnea tocată de pe piaţă conţine un produs din carne de vită procesat ("pink slime") îmbibat în amoniac. "Pink slime" constă într-un amestec de resturi de carne care mai demult erau considerate bune de consum doar ca mîncare pentru cîini, potrivit Mediafax.Crenvurştii din h
Acum 8 ore
03:30
Efectul uimitor pe care îl au animalele de companie asupra creierului tău: Ce arată ultimele studii # Noi.md
Uneori, ceea ce este bun pentru inima ta este bun și pentru creier. Un studiu recent asupra adulților americani de peste 50 de ani a constatat că cei care au avut animale de companie timp de mai mult de cinci ani au obținut un scor mai bun la testele de memorie cognitive, decît cei care trăiesc fără prieteni necuvîntători.Descoperirile de la Universitatea din Michigan sugerează că „efectul ani
03:30
O echipă a Muzeului Navelor Vikinge din Roskilde a anunțat descoperirea și ridicarea uneia dintre cele mai mari nave comerciale medievale cunoscute pînă acum, găsită în apropiere de Copenhaga, în strîmtoarea Øresund.Epava, numită Svælget 2, se afla la o adîncime de aproximativ 13 metri și, potrivit estimărilor cercetătorilor, putea transporta pînă la 300 de tone de marfă, informează Noi.md cu
03:00
Circa 50 de oi au intrat din greșeală într-un supermarket din Burgsinn, pe 5 ianuarie 2026, provocînd haos. Animalele au ajuns pînă la zona caselor de marcat.Schimbarea direcției turmei a fost explicată de Michler, ciobanul responsabil, într-un interviu pentru Main-Post. Acesta a povestit că oile se aflau între zona industrială și rîul Sinn, unde au oprit pentru a mînca ghinde. Ulterior, anima
Acum 12 ore
02:00
Trei cercetători de la Institutul Patrimoniului Cultural din Republica Moldova au fost distinși cu premii la cea de-a 30-a ediție a Galei Premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova (UCMM), desfășurată la Chișinău.Este vorba despre muzicologii Violina Galaicu (dr.), Victor Ghilaș (dr. hab.) și Valeria Barbas (dr.).Prezent la eveniment, ministrul Culturii, Cristi
02:00
Cu siguranță ai folosit în preparatele tale ardei iute, dar niciodată nu te-ai gîndit cît este de benefic pentru sănătate.Chilli, paprika, ardeiul gras, toate acestea ascund numele de ardei iute, în funcție de soi și de intensitatea senzației pișcătoare produsă de substanțe cunoscute sub numele de capsaicinoide, care se fixează pe receptorii sensibili ai limbii și nu pe cei ai gustului. În med
01:00
Atacantul brazilian Neymar, fostul star al echipelor FC Barcelona și Paris Saint-Germain, și-a prelungit cu un an contractul cu clubul de fotbal Santos FC, pînă la finele lui 2026, informează EFE.În vîrstă de 33 de ani, Neymar a revenit echipa braziliană în ianuarie 2025, după despărțirea de formația saudită Al-Hilal, informează Noi.md cu referire la Agerpres.{{857904}}El și-a exprimat opt
01:00
Chiar dacă urmezi o rețetă pe care ai gătit-o în trecut de nenumărate ori și crezi că știi cu precizie cantitățile de ingrediente pe care trebuie să le adaugi, trebuie să guști mîncarea pe măsură ce se gătește.Însă știi de ce ar trebui să folosești o lingură de lemn cînd guști mîncarea? Iată cum au ajuns experții în sănătate la această concluzie!Care este motivul pentru care ar trebui să f
00:30
Oricît de ciudat ar suna suna pentru mulți înfometarea terapeutică — aceasta este în general o metodă de însănătoșire, care mobilizează toate forțele protectoare ale organismului, din cauza căreia înfometarea este indicată pentru tratarea diferitor boli, de exemplu, cum ar fi cele somatice, boli vasculare, intestinale și multe alte dereglări.Trebuie remarcat faptul că de multe ori de același c
00:30
Raportul privind cercetările și modul de utilizare științifică a stației spațiale chineze în 2025 a fost prezentat, joi, de Biroul executiv al Proiectului Spațial cu Echipaj Uman din China (CMSEO), scrie romanian.cgtn.comÎn 2025, au fost realizate șase zboruri spațiale cu echipaj uman, patru zboruri cargo, cinci misiuni de întoarcere și primul zbor de urgență. Șase misiuni cu 18 taikonauți au
00:00
Caravana de Crăciun a echipei de la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a ajuns, în aceste zile, la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din Orhei.Aproximativ 180 de beneficiari, bărbați cu vîrste între 14 și 49 de ani, i-au întîmpinat pe vizitatori cu entuziasm și emoție.Din suma de peste 16.000 de lei, colectată în cadrul caravanei, organizatorii au proc
8 ianuarie 2026
23:30
Produsele de post din soia pot conține ingrediente „de dulce”, avertizează medicii. Este vorba despre produsele de tip cașcaval din soia, care pot conţine ingrediente de origine animală.Există unele tipuri de caşcaval produs din soia care conţin cazeină, o proteină din lapte care contribuie la coagularea acestuia, constituind cel mai important component al brînzeturilor.Pentru a ne feri de
23:30
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care dispune retragerea țării din 66 de organizaţii internaţionale care "nu mai servesc interesele americane", sistînd contribuțiile la aceste organizații, a anunțat Casa Albă.Purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning a declarat că decizia nu este o premieră, scrie romanian.cgtn.com
23:00
Ambasada SUA în Moldova lansează campania „50 de state în 50 de săptămîni”, dedicată jubileului de 250 de ani al Statelor Unite, marcat în 2026.Inițiativa propune un parcurs de un an prin istoria și particularitățile fiecărui stat american. În fiecare săptămînă, publicul va descoperi povestea unui stat — de la momentul aderării sale la Uniune și poziția geografică, pînă la elementele care îl f
22:00
3,8 milioane de persoane de pe glob mor anual ca urmare a expunerii la așa-numita „poluare casnică”, arată un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).Slaba aerisire a locuințelor este responsabilă pentru mai multe boli, precum astmul, pneumonia sau chiar cancerul de plămîni. Poluarea din interiorul casei se produce în urma activităților noastre curente și ca urmare a noxelor eliberat
22:00
Ambasada Republicii Moldova în Marea Britanie informează despre avertizările meteo emise de Oficiul Meteorologic britanic în contextul furtunii Goretti, care ar putea aduce vînt puternic, ninsori și condiții dificile de călătorie, informează Noi.md.Potrivit mesajului, avertisarea Cod roșu de vînt a fost emsă pentru Insulele Scilly și o mare parte din Cornwall. Sînt așteptate rafale de pînă la
22:00
În anul recent încheiat, China a extins constant lista țărilor ai căror cetățeni pot intra fără viză, iar efectele se văd deja în creșterea fluxului de turiști străini, romanian.cgtn.com.Dacă în trecut vizitele se concentrau mai ales în marile metropole, precum Beijing și Shanghai, astăzi tot mai mulți vizitatori aleg itinerarii mai ample, care includ orașe mijlocii și mici.La Chengdu, înt
21:30
Senatul SUA a aprobat o rezoluție privind limitarea acțiunilor lui Trump împotriva Venezuelei # Noi.md
Senatul american a aprobat rezoluția bipartizană ce urmează să îl împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Venezuelei, fără aprobarea Congresului.Măsura a fost adoptată cu 52 de voturi pentru și 47 de voturi împotrivă (dintre republicani, doar cinci au votat în favoarea rezoluției), însă pentru a deveni lege trebuie să fie aprobată și de Camera Reprezent
21:30
Din cauza vremii, direcțiile de învățămînt pot decide prelungirea vacanței pînă pe 12 ianuarie # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, fiecare direcție de învățămînt poate decide prelungirea vacanței de iarnă pînă luni, 12 ianuarie 2026.Totodată, MEC solicită adoptarea măsurilor preventive necesare pentru a asigura siguranța și protecția elevilor și a personalului din instituțiile de învățămînt.Ministerul precizează că va reveni cu
Acum 24 ore
21:00
Oamenii de știință chinezi au demonstrat că ceaiului negru îmbunătățește funcția creierului # Noi.md
Consumul regulat de ceai negru are un efect pozitiv asupra sănătății și îmbunătățește capacitățile sale cognitive. La această concluzie au ajuns experții de la Universitatea din Beijing, relatează FAN cu referire la publicația Rai Al Youm."Rezultatele noastre arată că ceaiul ajută la îmbunătățirea funcțiilor cognitive în timpul lucrului cu sarcini complexe", a spus unul dintre autorii studiulu
21:00
Afirmaţiile greşite privind regiunea Taiwan lansate de premierul Japoniei, Sanae Takaichi, au subminat suveranitatea şi integritatea teritorială ale Chinei, fiind produs un amestec revoltător în afacerile interne, constituind o ameninţare militară la adresa Chinei, a declarat Mao Ning, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.com.Pentru a proteja securitatea na
20:30
Comitetul Permanent al Biroului Politic din cadrul CCPCC a convocat, joi, o şedinţă în cadrul căreia Secretarul general Xi Jinping a ascultat rapoartele de activitate prezentate de Comitetul Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului din China, Consiliul de Stat, Conferinţa Consultativă Politică Populară din China, Curtea Supremă Populară din China, Procuratura Supremă a Poporulu
20:00
Ce alimente ar fi mai bine să le excludă definitiv din dietă persoanele alergice la polen? Despre aceasta a vorbit într-un interviu pentru radio Sputnik, doctorul în științe medicale, medicul alergolog-imunolog al clinicii "SM-Doctor", profesorul Dali Macharadze.Potrivit ei, persoanele cu alergii la anumite tipuri de polen pot avea o reacție similară și la unele produse, așa-numita alergie înc
19:30
Magistrații cer plafonarea strictă a dosarelor: „Aproximativ 40% dintre judecători lucrează în stare depresivă” # Noi.md
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să intervină pentru a soluționa problema suprasolicitării din sistem și să inițieze un studiu privind încărcătura reală de muncă.Scopul este elaborarea unui regulament care să stabilească un plafon maxim de dosare pe care le poate gestiona simultan un judecător și echipa sa.{{856819}} În adresare,
19:00
Asa cum exista programele care "fenteaza" soft-urile calculatoarelor, exista si trucuri care iti pot programa creierul sa lucreze mai eficient.Iata 10 trucuri care dau o putere nebanuita creierului.Daca nu te gandesti la viitor, ai performante mai bune in oricie domeniu{{551764}}Cercetatorii au descoperit ca oamenii in a caror limba nu exista timpul viitor sînt mai linistiti si mai bog
19:00
În redacția Noi.md aг parvenit cîteva înregistrări video de pe străzile Chișinăului, în care se vede că, din cauza ninsorii, circulația pe drumuri este dificilă.În imagini, mașinile se deplasează încet, iar unele, inclusiv taxiurile, patinează pe carosabilul acoperit de zăpadă și cu greu se mișcă din loc.Potrivit informațiilor transmise redacției de martori, nici pe drumurile din țară situ
18:30
Mod de preparare:Carnea se taie bucăţi cu oase (cîte 1-2 bucăţi la porţie), se presară cu sare, cu ceapă tăiată mărunt, se stropeşte cu vin şi cu ulei, se adaugă piper boabe măcinat măşcat, 2-3 foi de dafin, crenguţe de verdeaţă, se amestecă, se presează şi se marinează la rece 4-6 ore. După aceasta mirodeniile se înlătură. Carnea se prăjeşte la grătar pînă este gata.Cînd se serveşte se to
18:00
Compania Premier Energy Distribution avertizează că intensificările vîntului, pentru care a fost emis cod galben, pot provoca rupturi de conductoare, avarii în rețea și întreruperi de energie electrică, informează Noi.md.Avertizarea vizează intervalul de astăzi, 8 ianuarie, de la ora 16:00, pînă mîine, 9 ianuarie, ora 12:00.Într-un mesaj public, operatorul de distribuție le cere consumator
18:00
Primăria Chișinău avertizează locuitorii să evite deplasările neesențiale, în condițiile în care, după ore în șir de ploaie și lapoviță, precipitațiile s-au transformat în ninsoare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea rapidă a unui strat de gheață pe drumuri și trotuare.Potrivit municipalității, serviciile municipale și preturile intervin în teren, aplică materiale antiderapante și
18:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează din nou conducătorii auto să manifeste prudență sporită în trafic, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate în Republica Moldova, caracterizate prin lapoviță și ninsori.Potrivit IGSU, șoferii sînt îndemnați să dea dovadă de responsabilitate și să pornească la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător pentru se
17:30
Moldova, tot mai atractivă pentru turiști: exporturile de servicii de călătorie au crescut cu 18% # Noi.md
În perioada ianuarie–septembrie 2025, exporturile de servicii de călătorie ale Republicii Moldova au crescut cu 18%, ajungînd la 722 milioane de dolari, informează Noi.md.Totodată, valoarea acestora a fost cu 17,7% mai mare decît în aceeași perioadă din 2024.{{852738}}Potrivit Oficiului Național al Turismului, dinamica reflectă rezultatele eforturilor de promovare a Republicii Moldova ca d
