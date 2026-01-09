Atenție, șoferi: Șoseaua Balcani, blocată după Grătiești

18:30

Mod de preparare:Carnea se taie bucăţi cu oase (cîte 1-2 bucăţi la porţie), se presară cu sare, cu ceapă tăiată mărunt, se stropeşte cu vin şi cu ulei, se adaugă piper boabe măcinat măşcat, 2-3 foi de dafin, crenguţe de verdeaţă, se amestecă, se presează şi se marinează la rece 4-6 ore. După aceasta mirodeniile se înlătură. Carnea se prăjeşte la grătar pînă este gata.Cînd se serveşte se to