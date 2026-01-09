Primarul Berlinului a refuzat să vină cu scuze: Cu ce a greșit

13:00

Iranul se confruntă cu un blocaj complet al internetului la nivel național, potrivit grupului de monitorizare online NetBlocks.„Statisticile în timp real arată că Iranul se află acum în mijlocul unei întreruperi a internetului la nivel național; incidentul vine în urma unei serii de măsuri de cenzură digitală tot mai ample care se referă la protestele din întreaga țară și împiedică dreptul pub