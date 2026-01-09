Mii de blocuri din țară au proprietate neclară: Guvernul pregătește un program de cadastru nou

12:30

Un cuplu de refugiați din Ucraina, după ce s-a stabilit în Chișinău, a început să confecționeze măști populare.Eugen și Anna au locuit în Odesa și s-au mutat în Chișinău după ce a început războiului. Au adus cu ei un meșteșug special - creează măști populare. Eugen este născut în Republica Moldova, iar soția sa, Anna, este ucraineancă.„Noi am fost la un festival în România și ne-a plăcut f