Sondaj CGTN: Trump declară "nu am nevoie de dreptul internațional", subliniind reformarea urgentă a guvernanței globale
Noi.md, 10 ianuarie 2026 00:30
"Nu am nevoie de drept internațional", a afirmat președintele Donald Trump într-un interviu pentru The New York Times, la cîteva zile după raidul armatei americane asupra Venezuelei și reținerea forțată a președintelui Nicolas Maduro, scrie romanian.cgtn.com.Această afirmație surprinde perfect traiectoria unilaterală și hegemonică a SUA. New York Times a observat că evaluarea de către Trump a
Acum 15 minute
01:30
Două cazuri de transportare ilicită a bunurilor au fost deconspirate de polițiștii de frontieră din cadrul PTF Palanca, în conlucrare cu funcționarii vamali, ca urmare a aplicării eficiente a analizei de risc în cadrul controlului de specialitate.Primul caz vizează un automobil care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. Deși șoferul și pasagerul, un conațional în vîrstă de 44 de ani,
Acum o oră
01:00
Oamenii de știință de la Observatorul Vera Rubin din Chile au descoperit asteroidul gigant 2025 MN45, care se rotește mai repede decît orice alt asteroid din clasa sa din Univers, completînd o rotație în aproximativ 113 secunde.Obiectul este mai mare decît toți zgîrie-norii de pe Pămînt, avînd o lățime de 710 m.{{857703}}„Este evident că acest asteroid trebuie să fie format dintr-un materi
Acum 2 ore
00:30
00:30
Furtunile de iarnă din Oceanul Pacific se deplasează: acest lucru va schimba inevitabil vremea obișnuită # Noi.md
Cercetătorii constată că traiectoriile furtunilor de iarnă din partea de Nord a Oceanului Pacific se deplasează către pol — acest lucru se înt]mplă mult mai repede dec]t se prevăzuse anterior și va influența inevitabil vremea.Ghețarii din Alaska se topesc cu o viteză incredibilă, care nu face dec]t să crească — observațiile arată că, în medie, aceștia pierd aproximativ 60 de miliarde de tone d
00:00
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi şi preşedintele Comisiei Uniunii Africane (UA), Mahamoud Ali Youssouf, au participat joi, la sediul UA de la Addis Ababa (Etiopia), la cel de-Al 9-lea Dialog strategic China-UA şi inaugurarea „Anului schimburilor interumane China-Africa”, scrie romanian.cgtn.com.Wang Yi şi Mahamoud Ali Youssouf au avut un schimb de opinii privind eforturile chino-africane p
00:00
O explozie mare a avut loc pe Soare. Despre acest lucru a fost anunțat de Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe (RAN).„Pe 8 ianuarie, pe Soare a fost înregistrată o explozie de proporții mari – pe imaginile primite de la coronografe se vede materia împrăștiată în diferite direcții.{{852391}}Sursa exploziei s-a aflat pe par
Acum 4 ore
23:30
Regiunile Guangdong, Hong Kong și Macao formează una dintre zonele cu cel mai ridicat nivel de deschidere către exterior și cu cea mai mare vitalitate economică din China, scrie romanian.cgtn.comPoliticile "autovehicule din Macao către nord (Guangdong)", "autovehicule din Hong Kong către nord (Guangdong)" și "autovehicule din Guangdong către sud (Hong Kong și Macao)", reprezintă măsuri importa
23:30
Experimentul care i-a uimit pe toți: cîinii pot învăța cuvinte, ascultînd discuțiile stăpînilor # Noi.md
Unele exemplare de cîini, considerate „talentate”, pot învăța numele unor obiecte doar ascultînd conversațiile oamenilor, fără să li se vorbească direct — un mecanism asemănător felului în care copiii foarte mici „prind” sensul cuvintelor din discuțiile adulților.Concluzia apare într-un studiu publicat în revista Science, coordonat de cercetătoarea Shany Dror, care investighează de mai mulți a
23:00
Ken Jones, un locuitor din Germania, a reușit să slăbească 70 de kilograme într-un an și jumătate, după ce a introdus în programul său zilnic două noi obiceiuri care, potrivit lui, sînt accesibile tuturor.Jones a menționat că a practicat întotdeauna sportul, a încercat să se mențină în formă, dar din cauza stresului de la locul de muncă a luat în greutate. După pensionare, a decis să lupte.
22:30
Ceremonia de inaugurare a "Anului schimburilor interumane China-Africa" a avut loc la sediul Uniunii Africane (UA) de la Addis Abeba (Etiopia), scrie romanian.cgtn.com.Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, ministrul de Externe al Republicii Congo, Jean-Claude Gakosso, preşedintele Comisiei UA, Mahamoud Ali Youssouf şi preşedintele Etiopiei, Taye Atske Selassie, au prezentat mesaje. La ceremoni
22:30
Primăria municipiului Chișinău invită tinerii din Capitală să participe la activitatea Vision Board, un atelier interactiv și creativ dedicat celor care își doresc să își planifice conștient anul 2026 și să își vizualizeze obiectivele personale.Evenimentul va avea loc pe 10 ianuarie, la ora 16:00, la Centrul Municipal de Tineret, situat pe strada Mitropolit Varlaam, 90.{{857553}}În cadrul
22:00
În Spania, pe 8 ianuarie, programul trenurilor de mare viteză a fost perturbat din cauza furtului de cabluri pe o porțiune de cale ferată din Andaluzia, cea mai sudică regiune a țării.Ca urmare a acțiunilor unor persoane necunoscute, care au furat cablurile de pe calea ferată între stațiile Guadajoz și Cordoba, în dimineața zilei de joi a fost perturbat programul trenurilor de mare viteză care
Acum 6 ore
21:30
Numărul gospodăriilor care vor primi compensații la energie pentru luna decembrie a crescut # Noi.md
Circa 618.339 de gospodării, în care locuiesc aproximativ 1.240.000 de persoane, vor primi compensații la energie pentru luna decembrie. Numărul beneficiarilor este mai mare comparativ cu prima lună în care au fost acordate compensațiile, atunci cînd plățile au ajuns la 605 538 gospodării eligibile.Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că începînd de astăzi, 9 ianuarie, au fost ini
21:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul ceremoniei de deschidere a Anului schimburilor interumane China-Africa 2026, scrie romanian.cgtn.com.În mesajul său, Xi Jinping a arătat că organizarea Anului schimburilor interumane, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și Africa, reflectă un consens important la ca
21:30
Compania aeriană finlandeză Finnair a anulat joi și vineri cîteva zboruri din cauza frigului extrem.Pe 9 ianuarie, Finnair a anunțat că cel puțin un zbor Helsinki-Rovaniemi-Helsinki va fi anulat vineri din cauza temperaturilor scăzute din Laponia.{{858020}}Un alt zbor, care face o escală în apropierea popularei stațiuni de schi Levi, nu va ateriza acolo și va zbura direct spre Ivalo, desti
21:30
O delegație a Departamentului de Stat al SUA a vizitat Venezuela pentru prima dată de la operațiunea militară a Washingtonului în țară pentru a restabili operațiunile la ambasada SUA din Caracas.Acest lucru a fost relatat de către CNN, care a citat o sursă din administrația americană.{{858186}}Delegația americană a inclus diplomați și personal de securitate din cadrul Secției pentru Afacer
21:30
Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca au depistat o armă și muniții în urma unui control efectuat asupra unui automobil care se deplasa din Republica Moldova spre Ucraina.Potrivit informațiilor oferite de autorități, mijlocul de transport era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 23 de ani. Deși șoferul a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării, în timpul verific
21:00
Primarul Berlinului, Kai Wegner, a refuzat să-și ceară scuze pentru că a jucat tenis în prima zi a unei pene de curent la scară largă în sud-vestul Berlinului, fapt care a provocat o val de indignare.După ce mass-media a relatat despre jocul de tenis al primarului, în timp ce locuitorii orașului înghețau din cauza întreruperii curentului electric, Wegner a confirmat aceste informații. Wegner a
20:30
Accesul la anumite servicii fiscale electronice poate fi temporar perturbat în data de 10 ianuarie, pe durata unor lucrări de mentenanță anunțate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Blocările sînt posibile în intervalul 08:00–22:00.Intervențiile asupra sistemelor informatice ale SFS au loc în contextul migrării infrastructurii MCloud, desfășurate de Agenția de Guvernare Electronică și Serviciul
20:30
Mii de blocuri din țară au proprietate neclară: Guvernul pregătește un program de cadastru nou # Noi.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat un proiect de hotărîre de Guvern privind aprobarea Programului de stat pentru asigurarea înregistrării de stat a proprietății în toate blocurile locative care întrunesc condițiile unui condominiu, pentru perioada 2026–2028.Documentul a fost pregătit în comun cu Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și I.P. Cadastrul Bunurilor I
20:00
Administrația Națională a Aeronauticii și Cercetării Spațiale a Statelor Unite (NASA) a decis să retragă înainte de termen echipajul misiunii Crew-11 de la Stația Spațială Internațională (ISU) din cauza unei probleme de sănătate nespecificate a unuia dintre astronauți.Acest lucru a fost anunțat de șeful NASA, Jared Isaacman. {{850278}}„Am decis că, în interesul astronauților noștri, este m
Acum 8 ore
19:30
Primăria municipiului Chișinău informează că, în weekendul 10–11 ianuarie, în sectoarele Capitalei vor fi organizate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone. Evenimentele au drept scop susținerea producătorilor locali și oferirea locuitorilor orașului acces la produse agricole de sezon.În Piața Marii Adunări Naționale va continua, pînă la data de 25 ianuarie 2026, Tîrgul de Crăci
19:30
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii din capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”, care vor avea loc sîmbătă și duminică, 10 și 11 ianuarie 2026, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.Locuitorii și oaspeții capitalei se vor putea delecta cu m
19:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 130 milioane lei, precum și a compensațiilor la energie acordate sub formă de plată monetară în sumă de 464,1 milioane lei.Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sînt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), notează Noi.md.Pentru i
19:00
Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. În cadrul acestei inițiative, va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale.Astfel, Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, va contribui cu 1 milion de euro pentru susținerea transformării digitale a
18:30
Cel puțin 17 zboruri ale companiei aeriene Flydubai între Dubai și unele orașe iraniene, inclusiv Teheran, Shiraz și Mashhad, programate pentru vineri, au fost anulate.Motivul anulării nu este precizat, dar ar putea fi legat de faptul că în Iran nu există conexiune la internet din cauza extinderii protestelor.{{858013}}În plus, pe site-ul aeroportului internațional Hamad se menționează anu
18:30
Numeroase incendii de pădure scăpate de sub control amenință zeci de orașe din centrul și nord-estul statului australian Victoria, precum și localitățile din apropierea orașului Horsham, în vestul statului, în timp ce în alte părți ale țării continuă canicula.Autoritățile din statele Victoria și Australia de Sud se află în stare de alertă maximă, deoarece temperaturile ridicate și vînturile pu
18:00
Începînd cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene (UE) va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”.Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (pînă la 90 de zile în oricare 180 de zile).{{840228}}Pentru f
18:00
Deși a trecut mai bine de jumătate de an de la incendiul izbucnit la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului a rămas aproape neschimbată. Mai multe apartamente de la ultimul etaj sînt și acum nelocuibile, iar urmele de fum și cenușă se văd încă în interior.În locuințele afectate, tavanul este complet compromis, bucăți de materiale arse atîrnă, iar suprafețele sînt înnegrit
18:00
Mai mulți candidați aspiră la o funcție vacantă în Comisia de licențiere a profesiei de avocat # Noi.md
17 avocați candidează pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.Concursul urmează să aibă loc în cadrul Congresului ordinar al avocaților pentru anul 2025, care va începe pe 19 ianuarie 2026, zi în care lucrările se vor desfășura în format mixt (cu prezență fizică și online) și vor continua pînă pe 21 ianuarie 2026, ora 17:00.{{857100}}Platformele candidațilo
Acum 12 ore
17:30
Clubul de fotbal „Maccabi” Bnei Reine din prima ligă israeliană (ultima, locul 14) a anunțat oficial semnarea unui contract pînă la sfîrșitul actualului sezon (cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon) cu atacantul extrem al echipei naționale a Moldovei (46 de meciuri, 5+1), Vitalie Damașcan.Potrivit Media Sport, actualul sezon, jucătorul în vîrstă de 26 de ani, elevul „Zimbru” Chișinău,
17:30
Operatorul feroviar german Deutsche Bahn a suspendat circulația trenurilor pe distanţe lungi în nordul Germaniei din cauza condițiilor meteorologice.Din cauza ninsorilor care au acoperit țara începînd cu seara zilei de 8 ianuarie, Deutsche Bahn a anunțat anularea trenurilor pe distanţe lungi în nordul Germaniei cel puțin în prima jumătate a zilei de vineri. De asemenea, s-a avertizat că pî
17:30
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Călărași s-a întrunit astăzi, 9 ianuarie 2026, în ședință extraordinară, pentru a examina un caz confirmat de rabie, depistat la o bovină pe teritoriul comunei Sipoteni.În urma examinării subiectului, CSE a raionului Călărași a adoptat Decizia nr. 01/01 din 09.01.2026, „Cu privire la prevenirea și combaterea focarului de rabie pe teritoriu
17:30
La această oră, în punctele de trecere a frontierei Costești și Leușeni se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerarea este semnalată pe direcția de ieșire din Republica Moldova.Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și activează la capacitate maximă.Pentru a evita timpul de
17:30
Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, să însceneze o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate, a rămas fără un apărător.Înainte de începerea ședinței din 9 ianuarie, avocata Veronica Șișcanu a trimis o cerere prin care anunță că reziliază contractul de asistență juridi
17:00
SUA au reușit să blocheze aproape în totalitate ruta maritimă de transport a drogurilor din Venezuela către SUA, iar acum obiectivul este să împiedice transportul drogurilor pe cale terestră din Mexic.Despre acest lucru a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu acordat emisiunii Hannity de la Fox News.{{857429}}Potrivit acestuia, SUA au distrus aproape toate ambarcațiunil
17:00
Comisia de evaluare a procurorilor va desfășura o a doua audiere, în ședință închisă, cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, notează Noi.md.Audierea va avea loc pe 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, la Institutul Naţional al Justiţiei. Procurorul General interimar a fost audiat anterior la 10 decembrie 2025.În urma primei ședințe, au fost necesare clarificări suplimentare din pa
17:00
Trump a anunțat anularea „celui de-al doilea val de atacuri” asupra Venezuelei și a numit motivul # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a anulat „cel de-al doilea val de atacuri” asupra Venezuelei, deoarece Caracas „cooperează bine” cu Washingtonul, în special în ceea ce privește petrolul și deținuții politici.Informația vine din partea RBC-Ucraina, care citează un mesaj al lui Trump de pe propria lui rețea socială, Truth Social.Trump a spus că Venezuela a fost de acord să elib
17:00
Luptătoarea moldoveancă Mariana Drăguțan, care a reprezentat țara noastră și la Jocurile Olimpice din 2024, a devenit mămică. Sportiva a făcut anunțul pe rețele. „Bine ai venit, fetița noastră”, a scris Mariana Draguțan, într-o postare pe rețele, transmite Unimedia. Cuplul i-a pus fetiței numele Mya.
17:00
Bogota insistă asupra dialogului cu SUA și Venezuela. Gustavo Petro a sunat după repetatele amenințări ale lui Trump la adresa Columbiei.Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a vorbit pentru prima dată la telefon cu liderul SUA, Donald Trump, pe fondul tensiunilor crescînde din America Latină după capturarea lui Nicolas Maduro pe 3 ianuarie. Trump însuși a confirmat pe rețeaua sa de socializa
17:00
Harta revenirii la ore: Rîșcani și Buiucani, cele mai multe școli cu reluare din 12 ianuarie # Noi.md
Semestrul II al anului de studii 2025–2026 a început în etape în instituțiile de învățămînt din municipiul Chișinău.Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei cpitalei, elevii au beneficiat de vacanța de iarnă în perioada 24 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026, conform Planului-cadru pentru anul de studii 2025–2026.Potrivit DGETS, deciziile privind data reluări
16:30
Vineri, 9 ianuarie, SUA a reținut petrolierul Olina în bazinul Caraibelor, în apropiere de Trinidad. Este deja a cincea interceptare de acest gen din ultimele săptămîni.Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina, citand WSJ.Potrivit oficialilor americani, paza de coastă a SUA a urcat la bordul petrolierului și a continuat să urmărească alte nave care încercau să ocolească blocada SUA împotriva p
16:30
Meloni: „Europa trebuie să înceapă să discute cu Rusia despre încetarea războiului din Ucraina” # Noi.md
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, și-a exprimat opinia că Europa trebuie să restabilească comunicarea directă cu Moscova pentru a avea greutate în negocierile privind încetarea războiului din Ucraina.Potrivit publicației „Европейская правда”, ea a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă pe 9 ianuarie.Meloni a fost de acord cu opinia președintelui Franței, Emmanuel
16:30
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au desfășurat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au identificat și neutralizat 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe.Potrivit bilanțului, militarii au fost chemați cel mai frecvent în localități din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ungheni, Criuleni și Leova, precum și în municipiul Chișinău.{{852098}}Una dintre cele mai
16:00
Furtuna „Johannes”, care s-a abătut asupra Suediei, a curmat viața a trei persoane. Totuși, acesta nu este singurul bilanț tragic al dezastrului natural. „Johannes” a provocat, de asemenea, cele mai grave pagube pădurilor din ultimul deceniu. Presa suedeză publică fotografii cu copacii doborîți.Potrivit RMF24, care citează surse, pagubele provocate de furtuna „Johannes” includ pierderea a cel
16:00
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM). Este vorba despre Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu.Alegerea noului președinte va avea loc în cadrul Congresului ordinar al avocaților pentru anul 2025, care va începe pe 19 ianuarie 2026. În prima zi, lucrările se vor desfășura în forma
15:30
Trump a numit Mexicul următoarea țintă în lupta împotriva traficului de droguri, după Venezuela # Noi.md
SUA au reușit să blocheze aproape în totalitate ruta maritimă de transport a drogurilor din Venezuela către SUA, iar acum obiectivul este să împiedice transportul drogurilor pe cale terestră din Mexic.Despre acest lucru a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu acordat emisiunii Hannity de la Fox News.Potrivit acestuia, SUA au distrus aproape toate ambarcațiunile cu drogu
15:30
Ninsorile continuă să creeze dificultăți pe mai multe sectoare de drum din nordul țării, iar echipajele de poliție au intervenit pentru a sprijini șoferii rămași blocați în omăt.Pe traseul G-11, în localitatea Sudarca din raionul Dondușeni, echipajul 9901 al INSP a intervenit pentru a ajuta la deblocarea unui autoturism împotmolit, fiind înlăturat omătul din jurul mașinii pentru a facilita rel
15:30
Președintele SUA, Donald Trump, a decis să elibereze doi ruși, membri ai echipajului petrolierului Marinera capturat de americani în Atlanticul de Nord, a anunțat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.Comentariul ei a fost publicat pe canalul Telegram al ministerului rus de Externe.{{858084}}Zaharova a precizat că Moscova a adresat lui Trump o
15:00
În prezent, 417.000 de familii din Kiev sînt temporar lipsite de curent electric. Energeticienii încearcă în primul rînd să asigure alimentarea cu energie electrică a infrastructurii critice a capitalei.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, citînd o declarație a companiei DTEK.„O parte din locuitorii din raioanele Desnianskyi, Dniprovsky, Darnytskyi și Holosiivsky din Kiev au rămas fă
