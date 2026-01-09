Uniunea Avocaților ar putea avea un nou președinte

10:00

Un agent al Poliției Locale din Veneția, în vîrstă de 40 de ani, a fost arestat de carabinieri pentru uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Țărnă, tînărul de 25 de ani găsit mort în noaptea de 31 decembrie pe un teren agricol din Malcontenta di Mira.Anunțul a fost făcut de autoritățile italiene, care au prezentat primele concluzii ale anchetei coordonate de Parchetul din Veneția.{{857192}