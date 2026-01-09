Opt luni după incendiu, mansarda din Durlești e tot în ruină
Noi.md, 9 ianuarie 2026 18:00
Deși a trecut mai bine de jumătate de an de la incendiul izbucnit la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului a rămas aproape neschimbată. Mai multe apartamente de la ultimul etaj sînt și acum nelocuibile, iar urmele de fum și cenușă se văd încă în interior.În locuințele afectate, tavanul este complet compromis, bucăți de materiale arse atîrnă, iar suprafețele sînt înnegrit
18:00
Începînd cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene (UE) va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”.Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (pînă la 90 de zile în oricare 180 de zile).{{840228}}Pentru f
18:00
18:00
Mai mulți candidați aspiră la o funcție vacantă în Comisia de licențiere a profesiei de avocat # Noi.md
17 avocați candidează pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.Concursul urmează să aibă loc în cadrul Congresului ordinar al avocaților pentru anul 2025, care va începe pe 19 ianuarie 2026, zi în care lucrările se vor desfășura în format mixt (cu prezență fizică și online) și vor continua pînă pe 21 ianuarie 2026, ora 17:00.{{857100}}Platformele candidațilo
17:30
Clubul de fotbal „Maccabi” Bnei Reine din prima ligă israeliană (ultima, locul 14) a anunțat oficial semnarea unui contract pînă la sfîrșitul actualului sezon (cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon) cu atacantul extrem al echipei naționale a Moldovei (46 de meciuri, 5+1), Vitalie Damașcan.Potrivit Media Sport, actualul sezon, jucătorul în vîrstă de 26 de ani, elevul „Zimbru” Chișinău,
17:30
Operatorul feroviar german Deutsche Bahn a suspendat circulația trenurilor pe distanţe lungi în nordul Germaniei din cauza condițiilor meteorologice.Din cauza ninsorilor care au acoperit țara începînd cu seara zilei de 8 ianuarie, Deutsche Bahn a anunțat anularea trenurilor pe distanţe lungi în nordul Germaniei cel puțin în prima jumătate a zilei de vineri. De asemenea, s-a avertizat că pî
17:30
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Călărași s-a întrunit astăzi, 9 ianuarie 2026, în ședință extraordinară, pentru a examina un caz confirmat de rabie, depistat la o bovină pe teritoriul comunei Sipoteni.În urma examinării subiectului, CSE a raionului Călărași a adoptat Decizia nr. 01/01 din 09.01.2026, „Cu privire la prevenirea și combaterea focarului de rabie pe teritoriu
17:30
La această oră, în punctele de trecere a frontierei Costești și Leușeni se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerarea este semnalată pe direcția de ieșire din Republica Moldova.Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și activează la capacitate maximă.Pentru a evita timpul de
17:30
Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, să însceneze o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate, a rămas fără un apărător.Înainte de începerea ședinței din 9 ianuarie, avocata Veronica Șișcanu a trimis o cerere prin care anunță că reziliază contractul de asistență juridi
17:00
SUA au reușit să blocheze aproape în totalitate ruta maritimă de transport a drogurilor din Venezuela către SUA, iar acum obiectivul este să împiedice transportul drogurilor pe cale terestră din Mexic.Despre acest lucru a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu acordat emisiunii Hannity de la Fox News.{{857429}}Potrivit acestuia, SUA au distrus aproape toate ambarcațiunil
17:00
Comisia de evaluare a procurorilor va desfășura o a doua audiere, în ședință închisă, cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, notează Noi.md.Audierea va avea loc pe 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, la Institutul Naţional al Justiţiei. Procurorul General interimar a fost audiat anterior la 10 decembrie 2025.În urma primei ședințe, au fost necesare clarificări suplimentare din pa
17:00
Trump a anunțat anularea „celui de-al doilea val de atacuri” asupra Venezuelei și a numit motivul # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a anulat „cel de-al doilea val de atacuri” asupra Venezuelei, deoarece Caracas „cooperează bine” cu Washingtonul, în special în ceea ce privește petrolul și deținuții politici.Informația vine din partea RBC-Ucraina, care citează un mesaj al lui Trump de pe propria lui rețea socială, Truth Social.Trump a spus că Venezuela a fost de acord să elib
17:00
Luptătoarea moldoveancă Mariana Drăguțan, care a reprezentat țara noastră și la Jocurile Olimpice din 2024, a devenit mămică. Sportiva a făcut anunțul pe rețele. „Bine ai venit, fetița noastră”, a scris Mariana Draguțan, într-o postare pe rețele, transmite Unimedia. Cuplul i-a pus fetiței numele Mya.
17:00
Bogota insistă asupra dialogului cu SUA și Venezuela. Gustavo Petro a sunat după repetatele amenințări ale lui Trump la adresa Columbiei.Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a vorbit pentru prima dată la telefon cu liderul SUA, Donald Trump, pe fondul tensiunilor crescînde din America Latină după capturarea lui Nicolas Maduro pe 3 ianuarie. Trump însuși a confirmat pe rețeaua sa de socializa
17:00
Harta revenirii la ore: Rîșcani și Buiucani, cele mai multe școli cu reluare din 12 ianuarie # Noi.md
Semestrul II al anului de studii 2025–2026 a început în etape în instituțiile de învățămînt din municipiul Chișinău.Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei cpitalei, elevii au beneficiat de vacanța de iarnă în perioada 24 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026, conform Planului-cadru pentru anul de studii 2025–2026.Potrivit DGETS, deciziile privind data reluări
16:30
Vineri, 9 ianuarie, SUA a reținut petrolierul Olina în bazinul Caraibelor, în apropiere de Trinidad. Este deja a cincea interceptare de acest gen din ultimele săptămîni.Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina, citand WSJ.Potrivit oficialilor americani, paza de coastă a SUA a urcat la bordul petrolierului și a continuat să urmărească alte nave care încercau să ocolească blocada SUA împotriva p
16:30
Meloni: „Europa trebuie să înceapă să discute cu Rusia despre încetarea războiului din Ucraina” # Noi.md
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, și-a exprimat opinia că Europa trebuie să restabilească comunicarea directă cu Moscova pentru a avea greutate în negocierile privind încetarea războiului din Ucraina.Potrivit publicației „Европейская правда”, ea a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă pe 9 ianuarie.Meloni a fost de acord cu opinia președintelui Franței, Emmanuel
16:30
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au desfășurat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au identificat și neutralizat 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe.Potrivit bilanțului, militarii au fost chemați cel mai frecvent în localități din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ungheni, Criuleni și Leova, precum și în municipiul Chișinău.{{852098}}Una dintre cele mai
16:00
Furtuna „Johannes”, care s-a abătut asupra Suediei, a curmat viața a trei persoane. Totuși, acesta nu este singurul bilanț tragic al dezastrului natural. „Johannes” a provocat, de asemenea, cele mai grave pagube pădurilor din ultimul deceniu. Presa suedeză publică fotografii cu copacii doborîți.Potrivit RMF24, care citează surse, pagubele provocate de furtuna „Johannes” includ pierderea a cel
16:00
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM). Este vorba despre Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu.Alegerea noului președinte va avea loc în cadrul Congresului ordinar al avocaților pentru anul 2025, care va începe pe 19 ianuarie 2026. În prima zi, lucrările se vor desfășura în forma
15:30
Trump a numit Mexicul următoarea țintă în lupta împotriva traficului de droguri, după Venezuela # Noi.md
15:30
Ninsorile continuă să creeze dificultăți pe mai multe sectoare de drum din nordul țării, iar echipajele de poliție au intervenit pentru a sprijini șoferii rămași blocați în omăt.Pe traseul G-11, în localitatea Sudarca din raionul Dondușeni, echipajul 9901 al INSP a intervenit pentru a ajuta la deblocarea unui autoturism împotmolit, fiind înlăturat omătul din jurul mașinii pentru a facilita rel
15:30
Președintele SUA, Donald Trump, a decis să elibereze doi ruși, membri ai echipajului petrolierului Marinera capturat de americani în Atlanticul de Nord, a anunțat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.Comentariul ei a fost publicat pe canalul Telegram al ministerului rus de Externe.{{858084}}Zaharova a precizat că Moscova a adresat lui Trump o
15:00
În prezent, 417.000 de familii din Kiev sînt temporar lipsite de curent electric. Energeticienii încearcă în primul rînd să asigure alimentarea cu energie electrică a infrastructurii critice a capitalei.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, citînd o declarație a companiei DTEK.„O parte din locuitorii din raioanele Desnianskyi, Dniprovsky, Darnytskyi și Holosiivsky din Kiev au rămas fă
15:00
Procuratura Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tînăr în vîrstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale.În perioada 22 - 30 august 2022, inculpatul, avînd intenția de a se îmbogăți, a pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei (USDT). Sub pretextul vînzări
15:00
Nereguli în gestionarea fondurilor pentru agricultură: Rezultatele auditului Curții de Conturi # Noi.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a constatat deficiențe semnificative în planificarea, coordonarea, monitorizarea și evidența contabilă a resurselor publice destinate sprijinirii producătorilor agricoli, care au afectat utilizarea eficientă, transparentă și conformă a banilor publici în anii 2023–2024.Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) este con
14:30
Platforma Legis.md, accesată zilnic pentru consultarea actelor normative, poate înregistra în aceste zile încetiniri temporare sau dificultăți de acces.Potrivit Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, situația este provocată de lucrări planificate de mentenanță tehnică realizate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) asupra infrastructur
14:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că starea drumurilor naționale este monitorizată continuu, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară pe întreaga rețea rutieră, notează Noi.md.Echipele de drumari și Serviciul Operativ AND, întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri”, ministerul de resort și instituțiile responsabile, acționează coordonat pentru
14:00
ANRE respinge acuzațiile privind pretinsa inacțiune a conducerii în cazul S.R.L. „Chișinău-gaz” # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) respinge afirmațiile apărute în spațiul public privind o pretinsă inacțiune a instituției în cazul S.R.L. „Chișinău-gaz” și consideră necesar să ofere clarificări pentru o informare corectă și completă a opiniei publice.În anul 2024, ANRE a desfășurat un control inopinat la S.R.L. „Chișinău-gaz”. Controlul nu a fost unul planificat, ci
14:00
Gabriel Călin, președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova, anunță că intenționează să renunțe la activitatea politică de partid, după ce va putea face „legal toate demersurile necesare”.Declarația vine la scurt timp după perioada petrecută în arest într-un dosar, în care spune că figurează pentru presupusă finanțare ilegală, spălare de bani și evaziune fiscală, și a fost făcut
14:00
Clubul de fotbal „Arezzo” din divizia a treia a Italiei (Seria C, grupa B, locul 1) a anunțat oficial semnarea unui contract pînă în iulie 2027 cu fostul mijlocaș al echipei naționale a Moldovei (81 de meciuri, 5+2), Artur Ioniță.Potrivit Media Sport, jucătorul în vîrstă de 35 de ani, descendent al FC „Zimbru”, a început sezonul actual la „Triestina” din aceeași divizie (ultimul loc), jucînd î
14:00
Discuţiile dintre Guvernul grec şi fermierii, care de mai multe săptămîni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvenţiile agricole şi bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reuşit să deblocheze situaţia.Purtătorul de cuvînt al Guvernului de la Atena, Pavlos Marinakis, a declarat că autorităţile „nu vor permite ca ţara să fie împărţită în d
13:30
Tankerul reținut de SUA s-a dovedit a avea legături cu oligarhul moldovean și ajutorul Kremlinului, Ilan Șor # Noi.md
Pe 7 ianuarie, paza de coastă a SUA a reținut în Atlanticul de Nord petrolierul Marinera (fostul Bella 1). Urmărirea navei a durat două săptămîni și jumătate, timp în care aceasta și-a schimbat pavilionul din Guyana în cel rus și a obținut sprijinul Moscovei – potrivit presei, nava a fost chiar escortată de un submarin rus. Un astfel de nivel de implicare a Moscovei în problemele unui petrolier af
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 9 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 10 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,12 lei/litru (+8 bani), iar al motorinei standard – 18,72 lei/litru (-5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
13:30
"În ultimele 24 de ore am fost „făcut” unicul responsabil pentru iarnă. Responsabil pentru omăt, pentru viscol. Pentru faptul că, surpriză, iarna vine cu condiții de iarnă. Nu e loc de supărare, bine măcar că bucuria copiilor rămîne neatinsă". Cu o astfel de postare a venit în rețelele sociale Vladimir Bolea, vicepremier, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, notează Noi.md.Vla
13:30
Un bărbat a murit în Albania în urma inundațiilor provocate de ploile și ninsorile abundente din cauza cărora sute de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele, în mai multe orașe din țară, au anunțat joi autoritățile, transmit agențiile AFP și EFE.Bărbatul este primul albanez care își pierde viața din cauza acestor intemperii care au afectat întreaga regiune a Balcanilor, în contex
13:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Est, sub coordonarea Procuraturii Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, au documentat și destructurat activitatea unei grupări criminale organizate, specializată în organizarea migrației ilegale cu caracter transfrontalier.Activitatea infracțională a grupării a fost monitorizată în cadrul unei investigații ample, fiind stabilit modul de operare, s
13:00
Iranul se confruntă cu un blocaj complet al internetului la nivel național, potrivit grupului de monitorizare online NetBlocks.„Statisticile în timp real arată că Iranul se află acum în mijlocul unei întreruperi a internetului la nivel național; incidentul vine în urma unei serii de măsuri de cenzură digitală tot mai ample care se referă la protestele din întreaga țară și împiedică dreptul pub
13:00
Vladimir Bolea, răspuns de ministru: "Am fost „făcut” unicul responsabil pentru iarnă" # Noi.md
13:00
Moldova se aliniază la măsurile restrictive instituite de SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Noi.md
Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse.Decizia aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite moldpres.Prin decizia sa, Consiliul interinstituțional de supervizare a
13:00
La Varșovia are loc un protest al fermierilor împotriva acordului UE cu țările Mercosur.Acțiunea a început în Piața Paradelor și se va desfășura pînă la Seim și la Cancelaria Primului Ministru. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, urmează să aibă o întîlnire cu fermierii. {{857266}}În centrul orașului, străzile sînt blocate, transportul public urmează trasee de ocolire, iar accesul tract
12:30
Un cuplu de refugiați din Ucraina, după ce s-a stabilit în Chișinău, a început să confecționeze măști populare.Eugen și Anna au locuit în Odesa și s-au mutat în Chișinău după ce a început războiului. Au adus cu ei un meșteșug special - creează măști populare. Eugen este născut în Republica Moldova, iar soția sa, Anna, este ucraineancă.„Noi am fost la un festival în România și ne-a plăcut f
12:30
Autoritățile Republicii Moldova au venit cu mesaje de condamnare în contextul anunțului Rusiei că a atacat Kievul cu rachetă balistică Oreshnik.Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au transmis că Moldova rămîne solidară cu Ucraina.„Condamnăm ferm lansarea de către Rusia a unei rachete Oreshnik asupra Ucrainei, care a lovit infrastructura energetică și locuințe civile
12:30
Regia „Autosalubritate” informează că procesul de colectare și transportare a deșeurilor municipale se desfășoară în regim obișnuit, inclusiv în condiții de iarnă, cu respectarea graficelor stabilite, notează Noi.md.Astăzi, începînd cu ora 5:30, în teren au fost mobilizate 44 de autospeciale și aproximativ 120 de muncitori din cadrul secției de exploatare, care asigură evacuarea deșeurilor în
12:00
Aproximativ 380.000 de locuințe din Franța au rămas fără curent vineri, în timp ce furtuna Goretti a lovit nordul Europei cu rafale de vînt de peste 200 km/h, lucru care a provocat perturbări în transporturi după o săptămînă de ninsori abundente, potrivit France24.Majoritatea gospodăriilor afectate se află în nordul regiunii Normandia, potrivit Enedis, furnizorul de energie electrică, dar locu
12:00
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, elevii din 604 instituții de învățămînt general vor reveni la ore începînd cu 12 ianuarie 2026.Totodată, încă 271 de instituții de învățămînt general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Ca urmare, 563 de școli din cele 834 anunțate anterior, au început activitatea de vineri, 9 ianuarie, potrivit Ministerului E
12:00
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile s-au intensificat rafalele de vînt, au căzut ninsori abundente şi ploi torenţiale.Temperaturile negative s-au resimțit, mai ales, pe întreg teritoriul regiunii Veneto.{{856488}}Mercurul din termometre a coborît pînă la minus 23,1 grade Celsius la o altitudine de 1.310 metri, în zona Marcesina din provincia Vicenza
12:00
Toți consumatorii afectați de condițiile meteo nefavorabile au fost reconectați la energia electrică # Noi.md
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de ieri, au fost reconectați integral la rețeaua electrică.Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” au acționat pe parcursul nopții și al zilei de astăzi, fiind mobilizat
12:00
Fosta parlamentară, Olesea Stamate, a comparat situația drumurilor din țara noastră pe vreme extremă cu cea din România, notează Noi.md.Într-o postare în rețelele sociale, Olesea Stamate, a menționat că s-a aflat în aceste zile în România, iar noaptea trecută a revenit în țară.{{857299}}"Am traversat azi noaptea toată România de la vest spre est. Cu temperaturi între -13 în Hunedoara, - 8
12:00
Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații: de maternitate, unică la naștere, de îngrijire a copilului, de creștere a copilului și indemnizația paternală.Majoritatea plăților se stabilesc în mod automat, fără depunerea cererilor, în baza datelor transmise electronic către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).{{857546}}Alina Pascari, șefa subdiviziunii teritorial
11:30
Pe 5 ianuarie 2026, în urma măsurilor operative desfășurate în cooperare cu Poliția de Frontieră, pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, a fost identificat un cetățean străin, în vîrstă de 26 de ani, bănuit de comiterea unui jaf în data de 4 ianuarie curent, în municipiul Chișinău.Persoana intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova cu cursa avia Chișină
