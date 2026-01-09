Efectul uimitor pe care îl au animalele de companie asupra creierului tău: Ce arată ultimele studii

Uneori, ceea ce este bun pentru inima ta este bun și pentru creier. Un studiu recent asupra adulților americani de peste 50 de ani a constatat că cei care au avut animale de companie timp de mai mult de cinci ani au obținut un scor mai bun la testele de memorie cognitive, decît cei care trăiesc fără prieteni necuvîntători.Descoperirile de la Universitatea din Michigan sugerează că „efectul ani

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md