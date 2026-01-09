Legis.md poate funcționa mai lent în aceste zile. Explicația autorităților
Noi.md, 9 ianuarie 2026
Platforma Legis.md, accesată zilnic pentru consultarea actelor normative, poate înregistra în aceste zile încetiniri temporare sau dificultăți de acces.Potrivit Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, situația este provocată de lucrări planificate de mentenanță tehnică realizate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) asupra infrastructur

Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că starea drumurilor naționale este monitorizată continuu, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară pe întreaga rețea rutieră, notează Noi.md.Echipele de drumari și Serviciul Operativ AND, întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri”, ministerul de resort și instituțiile responsabile, acționează coordonat pentru
ANRE respinge acuzațiile privind pretinsa inacțiune a conducerii în cazul S.R.L. „Chișinău-gaz” # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) respinge afirmațiile apărute în spațiul public privind o pretinsă inacțiune a instituției în cazul S.R.L. „Chișinău-gaz” și consideră necesar să ofere clarificări pentru o informare corectă și completă a opiniei publice.În anul 2024, ANRE a desfășurat un control inopinat la S.R.L. „Chișinău-gaz”. Controlul nu a fost unul planificat, ci
Gabriel Călin, președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova, anunță că intenționează să renunțe la activitatea politică de partid, după ce va putea face „legal toate demersurile necesare”.Declarația vine la scurt timp după perioada petrecută în arest într-un dosar, în care spune că figurează pentru presupusă finanțare ilegală, spălare de bani și evaziune fiscală, și a fost făcut
Clubul de fotbal „Arezzo” din divizia a treia a Italiei (Seria C, grupa B, locul 1) a anunțat oficial semnarea unui contract pînă în iulie 2027 cu fostul mijlocaș al echipei naționale a Moldovei (81 de meciuri, 5+2), Artur Ioniță.Potrivit Media Sport, jucătorul în vîrstă de 35 de ani, descendent al FC „Zimbru”, a început sezonul actual la „Triestina” din aceeași divizie (ultimul loc), jucînd î
Discuţiile dintre Guvernul grec şi fermierii, care de mai multe săptămîni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvenţiile agricole şi bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reuşit să deblocheze situaţia.Purtătorul de cuvînt al Guvernului de la Atena, Pavlos Marinakis, a declarat că autorităţile „nu vor permite ca ţara să fie împărţită în d
Tankerul reținut de SUA s-a dovedit a avea legături cu oligarhul moldovean și ajutorul Kremlinului, Ilan Șor # Noi.md
Pe 7 ianuarie, paza de coastă a SUA a reținut în Atlanticul de Nord petrolierul Marinera (fostul Bella 1). Urmărirea navei a durat două săptămîni și jumătate, timp în care aceasta și-a schimbat pavilionul din Guyana în cel rus și a obținut sprijinul Moscovei – potrivit presei, nava a fost chiar escortată de un submarin rus. Un astfel de nivel de implicare a Moscovei în problemele unui petrolier af
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 9 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 10 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,12 lei/litru (+8 bani), iar al motorinei standard – 18,72 lei/litru (-5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Un bărbat a murit în Albania în urma inundațiilor provocate de ploile și ninsorile abundente din cauza cărora sute de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele, în mai multe orașe din țară, au anunțat joi autoritățile, transmit agențiile AFP și EFE.Bărbatul este primul albanez care își pierde viața din cauza acestor intemperii care au afectat întreaga regiune a Balcanilor, în contex
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Est, sub coordonarea Procuraturii Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, au documentat și destructurat activitatea unei grupări criminale organizate, specializată în organizarea migrației ilegale cu caracter transfrontalier.Activitatea infracțională a grupării a fost monitorizată în cadrul unei investigații ample, fiind stabilit modul de operare, s
Iranul se confruntă cu un blocaj complet al internetului la nivel național, potrivit grupului de monitorizare online NetBlocks.„Statisticile în timp real arată că Iranul se află acum în mijlocul unei întreruperi a internetului la nivel național; incidentul vine în urma unei serii de măsuri de cenzură digitală tot mai ample care se referă la protestele din întreaga țară și împiedică dreptul pub
Vladimir Bolea, răspuns de ministru: "Am fost „făcut” unicul responsabil pentru iarnă" # Noi.md
Moldova se aliniază la măsurile restrictive instituite de SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Noi.md
Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse.Decizia aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite moldpres.Prin decizia sa, Consiliul interinstituțional de supervizare a
La Varșovia are loc un protest al fermierilor împotriva acordului UE cu țările Mercosur.Acțiunea a început în Piața Paradelor și se va desfășura pînă la Seim și la Cancelaria Primului Ministru. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, urmează să aibă o întîlnire cu fermierii. {{857266}}În centrul orașului, străzile sînt blocate, transportul public urmează trasee de ocolire, iar accesul tract
Un cuplu de refugiați din Ucraina, după ce s-a stabilit în Chișinău, a început să confecționeze măști populare.Eugen și Anna au locuit în Odesa și s-au mutat în Chișinău după ce a început războiului. Au adus cu ei un meșteșug special - creează măști populare. Eugen este născut în Republica Moldova, iar soția sa, Anna, este ucraineancă.„Noi am fost la un festival în România și ne-a plăcut f
Autoritățile Republicii Moldova au venit cu mesaje de condamnare în contextul anunțului Rusiei că a atacat Kievul cu rachetă balistică Oreshnik.Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au transmis că Moldova rămîne solidară cu Ucraina.„Condamnăm ferm lansarea de către Rusia a unei rachete Oreshnik asupra Ucrainei, care a lovit infrastructura energetică și locuințe civile
Regia „Autosalubritate” informează că procesul de colectare și transportare a deșeurilor municipale se desfășoară în regim obișnuit, inclusiv în condiții de iarnă, cu respectarea graficelor stabilite, notează Noi.md.Astăzi, începînd cu ora 5:30, în teren au fost mobilizate 44 de autospeciale și aproximativ 120 de muncitori din cadrul secției de exploatare, care asigură evacuarea deșeurilor în
Aproximativ 380.000 de locuințe din Franța au rămas fără curent vineri, în timp ce furtuna Goretti a lovit nordul Europei cu rafale de vînt de peste 200 km/h, lucru care a provocat perturbări în transporturi după o săptămînă de ninsori abundente, potrivit France24.Majoritatea gospodăriilor afectate se află în nordul regiunii Normandia, potrivit Enedis, furnizorul de energie electrică, dar locu
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, elevii din 604 instituții de învățămînt general vor reveni la ore începînd cu 12 ianuarie 2026.Totodată, încă 271 de instituții de învățămînt general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Ca urmare, 563 de școli din cele 834 anunțate anterior, au început activitatea de vineri, 9 ianuarie, potrivit Ministerului E
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile s-au intensificat rafalele de vînt, au căzut ninsori abundente şi ploi torenţiale.Temperaturile negative s-au resimțit, mai ales, pe întreg teritoriul regiunii Veneto.{{856488}}Mercurul din termometre a coborît pînă la minus 23,1 grade Celsius la o altitudine de 1.310 metri, în zona Marcesina din provincia Vicenza
Toți consumatorii afectați de condițiile meteo nefavorabile au fost reconectați la energia electrică # Noi.md
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de ieri, au fost reconectați integral la rețeaua electrică.Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” au acționat pe parcursul nopții și al zilei de astăzi, fiind mobilizat
Fosta parlamentară, Olesea Stamate, a comparat situația drumurilor din țara noastră pe vreme extremă cu cea din România, notează Noi.md.Într-o postare în rețelele sociale, Olesea Stamate, a menționat că s-a aflat în aceste zile în România, iar noaptea trecută a revenit în țară.{{857299}}"Am traversat azi noaptea toată România de la vest spre est. Cu temperaturi între -13 în Hunedoara, - 8
Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații: de maternitate, unică la naștere, de îngrijire a copilului, de creștere a copilului și indemnizația paternală.Majoritatea plăților se stabilesc în mod automat, fără depunerea cererilor, în baza datelor transmise electronic către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).{{857546}}Alina Pascari, șefa subdiviziunii teritorial
Pe 5 ianuarie 2026, în urma măsurilor operative desfășurate în cooperare cu Poliția de Frontieră, pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, a fost identificat un cetățean străin, în vîrstă de 26 de ani, bănuit de comiterea unui jaf în data de 4 ianuarie curent, în municipiul Chișinău.Persoana intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova cu cursa avia Chișină
Sărbătorile de iarnă nu au fost întotdeauna despre belșug sau spectacole, ci despre liniște, așteptare și legături umane profunde.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Larisa Chigay a împărtășit o poveste emoționantă despre un Crăciun modest, dar plin de sens, trăit la sfîrșitul anilor ’90.Autoarea își amintește o iarnă
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că alianța transatlantică NATO este puțin eficientă fără rolul de lider al SUA. Astfel, el a sugerat că admite întoarcerea Groenlandei chiar și cu prețul destrămării alianței transatlantice.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, cu referire la The New York Times.Într-un interviu detaliat acordat publicației, Donald Trump a discutat despre vizi
La această oră, punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal. Fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat, notează Noi.md.În ceea ce privește starea drumurilor de acces, autocamioanele pot traversa PTF Costești și sînt admise pe teritoriul Republicii Moldova, fără restricții la controlul de frontieră.{{858051}}Ulterior intrării în țară, se menține
Primăria Chișinău a întreprins toate măsurile necesare pentru a asigura circulația în siguranță a copiilor, părinților și personalului didactic pe teritoriul instituțiilor de învățămînt din municipiu.În contextul ninsorii din data de 8 ianuarie, angajații instituțiilor de învățămînt au intervenit începînd de ieri și continuă și astăzi, din primele ore ale dimineții, pentru înlăturarea stratulu
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare.Ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator, a fost identificată prezența metronidazolului.
În contextul ninsorilor abundente din ziua de ieri, polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere.Potrivit datelor prezentate de Poliție, echipele din teren au intervenit pentru fluidizarea traficului, deblocarea mijloacelor de transport și sprijinirea șoferilor aflați în dificultate.În total, 1 598 de polițiști, cu 669 d
În cadrul angajamentelor Republicii Moldova faţă de Uniunea Europeană, Chişinăul s-a alăturat sancţiunilor UE impuse Turciei pentru „activităţi de explorare şi foraj neautorizate” în estul Mediteranei.Ordinul corespunzător nr. 271-s-39 din 30.12.2025 a fost semnat de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi. Consiliul UE a impus sancțiuni împotriva Turciei încă din 201
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, rămîne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, joi, Înalta Curte de Casație și Justiție din România.Bălan se află în arest din 10 septembrie 2025, măsura fiind prelungită de mai multe ori de instan
Сirculația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza municipiului Chișinău, toate rutele de troleibuz și autobuz circulînd conform traseelor și orarelor stabilite.Potrivit Primariei municipiului Chișinău, în suburbii, circulația este reluată în mare parte conform programului, fiind înregistrate doar două redirecționări temporare, după cum urmează: Ruta suburbană de tr
Portul Giurgiulești: Guvernul își declină răspunderea, pe motiv că este o afacere privată, care „nu afectează statul” # Noi.md
Înapoi la sfârșitul anului trecut deputații socialiști au înregistrat în parlament un proiect de lege privind întoarcerea Portului Internațional Liber Giurgiulești în proprietatea statului, prin răscumpărarea lui de la actualul proprietar contra 52 de milioane de euro. {{849167}}Fracțiunea PSRM propune modificarea articolului 6 din proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2026
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în condițiile ninsorilor și ale vîntului puternic înregistrate pe întreg teritoriul țării, echipele de drumari au desfășurat intervenții continue pe parcursul nopții, în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe întreaga rețea de drumuri naționale și menținerii siguranței rutiere.Pe parcursul nopții, 271 de utilaje speciale și
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi.Potrvit Poliției, blocajul a fost provocat de un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 04:11, cînd un camion, condus de un bărbat a cărui identitate este în curs de stabilire, a derapat de pe carosabil. În urma incidentului, camionul s-a răsturnat și a blocat complet traseul.
Un agent al Poliției Locale din Veneția, în vîrstă de 40 de ani, a fost arestat de carabinieri pentru uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Țărnă, tînărul de 25 de ani găsit mort în noaptea de 31 decembrie pe un teren agricol din Malcontenta di Mira.Anunțul a fost făcut de autoritățile italiene, care au prezentat primele concluzii ale anchetei coordonate de Parchetul din Veneția.{{857192}
Ministerul rus al Apărării, după atacul de la Kiev: Am folosit rachete de tip "Oreshnik" # Noi.md
Ministerul rus al Apărării a raportat că, în răspunsul la atacul Kievului asupra reședinței lui Vladimir Putin, forțele ruse au lansat vineri-seară un atac masiv asupra unor obiecte critice din Ucraina.În atac au fost folosite rachete de tip "Oreshnik", a menționat ministerul.Între timp, infrastructura critică din Kiev a fost avariată în urma exploziilor, relatează Noi.md, cu referire la r
Pe parcursul zilei de ieri și al nopții, peste 300 de carabinieri au fost mobilizați, atît în teren, cît și în stare de disponibilitate, pentru acordarea sprijinului cetățenilor aflați în dificultate, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.Carabinierii au acționat rapid pentru sprijinirea participanților la trafic și pentru prevenirea incidentelor generate de zăpadă și polei, notează Noi.
Meteorologii francezi au plasat Canalul Mînecii în alertă roşie de vînt din cauza trecerii furtunii Goretti, care va aduce rafale de pînă la 160 km/h.În Franţa, 29 de departamente din nord-vest, inclusiv cele din Île-de-France, au intrat treptat sub avertizarea meteo - Cod portocaliu.{{858006}}Trei departamente vor fi, de asemenea, în alertă portocalie pentru valuri şi inundaţii. Un episod
În ultimele 24 de ore, salvatorii au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor de tractare și deblocare mijloacelor de transport rămase în dificultate.În localitatea Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, salvatorii au avut misiunea de a debloca o ambulanță care se deplasa spre pacient și a derapat de pe drum din cauza ghețușului.{{858008}}O altă ambulanț
Pe parcursul zilei de 8 ianuarie 2026 angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 22 de misiuni pentru ajutorarea persoanelor aflate în situații de risc.Cele mai multe intervenții au fost în suportul conducătorilor auto care din cauza condițiilor de ninsoare au derapat de pe carosabil pe traseele din țară, notează Noi.md.{{857947}}Cazurile au fost r
Serviciul 112 informează că, în data de 8 ianuarie, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin ninsori, ghețuș și polei pe drumurile naționale, la numărul unic de urgență au fost înregistrate apeluri care s-au referit la situații de urgență generate de aceste fenomene, notează Noi.md.În acest interval au fost înregistrate:-11 cazuri care au necesitat intervenția pom
Ministerul Energiei a anunțat ieri că 4.210 consumatori din zece localități au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile.Pentru remedierea situației, echipele operatorilor de distribuție au fost mobilizate în teren.{{857967}}Potrivit ministerului Energiei, a fost pregătit un număr suplimentar de echipe pentru a interveni rapid, dacă situația o va impune. „Un numă
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 1 ban, dar a cîștigat de la dolarul american 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7504 lei pentru un euro (+1
Serviciile municipale de profil au fost mobilizate și noaptea trecută și au intervenit continuu pentru înlăturarea omătului de pe carosabil și menținerea circulației rutiere pe întreg teritoriul capitalei.Prioritate au fost și trotuarele, pentru a asigura siguranța pietonală. Șoferii și pietoni sînt rugați în continuare să dea dovadă de maximă prudență.{{858004}}Menționăm că, din cauza nin
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 9 ianuarie sînt:09 ianuarie — a 9-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 356 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:27 9 Sf. Arhidiacon ȘtefanCe se sărbătorește în lume: Ziua j
Pentru astăzi în Moldova este prognozat cer noros pe întreg teritoriul țării.În cea mai mare parte a țării se prevăd precipitații slabe sub formă de lapoviță. Pe arii întinse se va forma ceață; pe drumuri se va semnala polei și ghețuș.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3...+5°C.În centru se așteaptă +2...+4°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -2... 0°C.
"Într-o discuție recentă cu colegi din România, am încercat să explicăm cum și de ce reușesc să fie impuse reformele din educație și cercetare, chiar și atunci cînd acestea contravin standardelor internaționale și bunului-simț". Această idee a fost împărtășită în rețelele sociale de cătree Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."Miza celor care promovează aceste reform
