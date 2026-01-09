Legis.md poate funcționa mai lent în aceste zile. Explicația autorităților

08:00

La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 1 ban, dar a cîștigat de la dolarul american 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7504 lei pentru un euro (+1