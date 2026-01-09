Epava care a stat ascunsă 600 de ani: „gigantul” medieval ridicat lîngă Copenhaga
Noi.md, 9 ianuarie 2026 03:30
O echipă a Muzeului Navelor Vikinge din Roskilde a anunțat descoperirea și ridicarea uneia dintre cele mai mari nave comerciale medievale cunoscute pînă acum, găsită în apropiere de Copenhaga, în strîmtoarea Øresund.Epava, numită Svælget 2, se afla la o adîncime de aproximativ 13 metri și, potrivit estimărilor cercetătorilor, putea transporta pînă la 300 de tone de marfă, informează Noi.md cu
Acum 15 minute
03:30
Efectul uimitor pe care îl au animalele de companie asupra creierului tău: Ce arată ultimele studii # Noi.md
Uneori, ceea ce este bun pentru inima ta este bun și pentru creier. Un studiu recent asupra adulților americani de peste 50 de ani a constatat că cei care au avut animale de companie timp de mai mult de cinci ani au obținut un scor mai bun la testele de memorie cognitive, decît cei care trăiesc fără prieteni necuvîntători.Descoperirile de la Universitatea din Michigan sugerează că „efectul ani
03:30
Acum o oră
03:00
Circa 50 de oi au intrat din greșeală într-un supermarket din Burgsinn, pe 5 ianuarie 2026, provocînd haos. Animalele au ajuns pînă la zona caselor de marcat.Schimbarea direcției turmei a fost explicată de Michler, ciobanul responsabil, într-un interviu pentru Main-Post. Acesta a povestit că oile se aflau între zona industrială și rîul Sinn, unde au oprit pentru a mînca ghinde. Ulterior, anima
Acum 2 ore
02:00
Trei cercetători de la Institutul Patrimoniului Cultural din Republica Moldova au fost distinși cu premii la cea de-a 30-a ediție a Galei Premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova (UCMM), desfășurată la Chișinău.Este vorba despre muzicologii Violina Galaicu (dr.), Victor Ghilaș (dr. hab.) și Valeria Barbas (dr.).Prezent la eveniment, ministrul Culturii, Cristi
02:00
Cu siguranță ai folosit în preparatele tale ardei iute, dar niciodată nu te-ai gîndit cît este de benefic pentru sănătate.Chilli, paprika, ardeiul gras, toate acestea ascund numele de ardei iute, în funcție de soi și de intensitatea senzației pișcătoare produsă de substanțe cunoscute sub numele de capsaicinoide, care se fixează pe receptorii sensibili ai limbii și nu pe cei ai gustului. În med
Acum 4 ore
01:00
Atacantul brazilian Neymar, fostul star al echipelor FC Barcelona și Paris Saint-Germain, și-a prelungit cu un an contractul cu clubul de fotbal Santos FC, pînă la finele lui 2026, informează EFE.În vîrstă de 33 de ani, Neymar a revenit echipa braziliană în ianuarie 2025, după despărțirea de formația saudită Al-Hilal, informează Noi.md cu referire la Agerpres.{{857904}}El și-a exprimat opt
01:00
Chiar dacă urmezi o rețetă pe care ai gătit-o în trecut de nenumărate ori și crezi că știi cu precizie cantitățile de ingrediente pe care trebuie să le adaugi, trebuie să guști mîncarea pe măsură ce se gătește.Însă știi de ce ar trebui să folosești o lingură de lemn cînd guști mîncarea? Iată cum au ajuns experții în sănătate la această concluzie!Care este motivul pentru care ar trebui să f
00:30
Oricît de ciudat ar suna suna pentru mulți înfometarea terapeutică — aceasta este în general o metodă de însănătoșire, care mobilizează toate forțele protectoare ale organismului, din cauza căreia înfometarea este indicată pentru tratarea diferitor boli, de exemplu, cum ar fi cele somatice, boli vasculare, intestinale și multe alte dereglări.Trebuie remarcat faptul că de multe ori de același c
00:30
Raportul privind cercetările și modul de utilizare științifică a stației spațiale chineze în 2025 a fost prezentat, joi, de Biroul executiv al Proiectului Spațial cu Echipaj Uman din China (CMSEO), scrie romanian.cgtn.comÎn 2025, au fost realizate șase zboruri spațiale cu echipaj uman, patru zboruri cargo, cinci misiuni de întoarcere și primul zbor de urgență. Șase misiuni cu 18 taikonauți au
00:00
Caravana de Crăciun a echipei de la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a ajuns, în aceste zile, la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din Orhei.Aproximativ 180 de beneficiari, bărbați cu vîrste între 14 și 49 de ani, i-au întîmpinat pe vizitatori cu entuziasm și emoție.Din suma de peste 16.000 de lei, colectată în cadrul caravanei, organizatorii au proc
Acum 6 ore
23:30
Produsele de post din soia pot conține ingrediente „de dulce”, avertizează medicii. Este vorba despre produsele de tip cașcaval din soia, care pot conţine ingrediente de origine animală.Există unele tipuri de caşcaval produs din soia care conţin cazeină, o proteină din lapte care contribuie la coagularea acestuia, constituind cel mai important component al brînzeturilor.Pentru a ne feri de
23:30
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care dispune retragerea țării din 66 de organizaţii internaţionale care "nu mai servesc interesele americane", sistînd contribuțiile la aceste organizații, a anunțat Casa Albă.Purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning a declarat că decizia nu este o premieră, scrie romanian.cgtn.com
23:00
Ambasada SUA în Moldova lansează campania „50 de state în 50 de săptămîni”, dedicată jubileului de 250 de ani al Statelor Unite, marcat în 2026.Inițiativa propune un parcurs de un an prin istoria și particularitățile fiecărui stat american. În fiecare săptămînă, publicul va descoperi povestea unui stat — de la momentul aderării sale la Uniune și poziția geografică, pînă la elementele care îl f
22:00
3,8 milioane de persoane de pe glob mor anual ca urmare a expunerii la așa-numita „poluare casnică”, arată un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).Slaba aerisire a locuințelor este responsabilă pentru mai multe boli, precum astmul, pneumonia sau chiar cancerul de plămîni. Poluarea din interiorul casei se produce în urma activităților noastre curente și ca urmare a noxelor eliberat
22:00
Ambasada Republicii Moldova în Marea Britanie informează despre avertizările meteo emise de Oficiul Meteorologic britanic în contextul furtunii Goretti, care ar putea aduce vînt puternic, ninsori și condiții dificile de călătorie, informează Noi.md.Potrivit mesajului, avertisarea Cod roșu de vînt a fost emsă pentru Insulele Scilly și o mare parte din Cornwall. Sînt așteptate rafale de pînă la
22:00
În anul recent încheiat, China a extins constant lista țărilor ai căror cetățeni pot intra fără viză, iar efectele se văd deja în creșterea fluxului de turiști străini, romanian.cgtn.com.Dacă în trecut vizitele se concentrau mai ales în marile metropole, precum Beijing și Shanghai, astăzi tot mai mulți vizitatori aleg itinerarii mai ample, care includ orașe mijlocii și mici.La Chengdu, înt
Acum 8 ore
21:30
Senatul SUA a aprobat o rezoluție privind limitarea acțiunilor lui Trump împotriva Venezuelei # Noi.md
Senatul american a aprobat rezoluția bipartizană ce urmează să îl împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Venezuelei, fără aprobarea Congresului.Măsura a fost adoptată cu 52 de voturi pentru și 47 de voturi împotrivă (dintre republicani, doar cinci au votat în favoarea rezoluției), însă pentru a deveni lege trebuie să fie aprobată și de Camera Reprezent
21:30
Din cauza vremii, direcțiile de învățămînt pot decide prelungirea vacanței pînă pe 12 ianuarie # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, fiecare direcție de învățămînt poate decide prelungirea vacanței de iarnă pînă luni, 12 ianuarie 2026.Totodată, MEC solicită adoptarea măsurilor preventive necesare pentru a asigura siguranța și protecția elevilor și a personalului din instituțiile de învățămînt.Ministerul precizează că va reveni cu
21:00
Oamenii de știință chinezi au demonstrat că ceaiului negru îmbunătățește funcția creierului # Noi.md
Consumul regulat de ceai negru are un efect pozitiv asupra sănătății și îmbunătățește capacitățile sale cognitive. La această concluzie au ajuns experții de la Universitatea din Beijing, relatează FAN cu referire la publicația Rai Al Youm."Rezultatele noastre arată că ceaiul ajută la îmbunătățirea funcțiilor cognitive în timpul lucrului cu sarcini complexe", a spus unul dintre autorii studiulu
21:00
Afirmaţiile greşite privind regiunea Taiwan lansate de premierul Japoniei, Sanae Takaichi, au subminat suveranitatea şi integritatea teritorială ale Chinei, fiind produs un amestec revoltător în afacerile interne, constituind o ameninţare militară la adresa Chinei, a declarat Mao Ning, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.com.Pentru a proteja securitatea na
20:30
Comitetul Permanent al Biroului Politic din cadrul CCPCC a convocat, joi, o şedinţă în cadrul căreia Secretarul general Xi Jinping a ascultat rapoartele de activitate prezentate de Comitetul Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului din China, Consiliul de Stat, Conferinţa Consultativă Politică Populară din China, Curtea Supremă Populară din China, Procuratura Supremă a Poporulu
20:00
Ce alimente ar fi mai bine să le excludă definitiv din dietă persoanele alergice la polen? Despre aceasta a vorbit într-un interviu pentru radio Sputnik, doctorul în științe medicale, medicul alergolog-imunolog al clinicii "SM-Doctor", profesorul Dali Macharadze.Potrivit ei, persoanele cu alergii la anumite tipuri de polen pot avea o reacție similară și la unele produse, așa-numita alergie înc
Acum 12 ore
19:30
Magistrații cer plafonarea strictă a dosarelor: „Aproximativ 40% dintre judecători lucrează în stare depresivă” # Noi.md
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să intervină pentru a soluționa problema suprasolicitării din sistem și să inițieze un studiu privind încărcătura reală de muncă.Scopul este elaborarea unui regulament care să stabilească un plafon maxim de dosare pe care le poate gestiona simultan un judecător și echipa sa.{{856819}} În adresare,
19:00
Asa cum exista programele care "fenteaza" soft-urile calculatoarelor, exista si trucuri care iti pot programa creierul sa lucreze mai eficient.Iata 10 trucuri care dau o putere nebanuita creierului.Daca nu te gandesti la viitor, ai performante mai bune in oricie domeniu{{551764}}Cercetatorii au descoperit ca oamenii in a caror limba nu exista timpul viitor sînt mai linistiti si mai bog
19:00
În redacția Noi.md aг parvenit cîteva înregistrări video de pe străzile Chișinăului, în care se vede că, din cauza ninsorii, circulația pe drumuri este dificilă.În imagini, mașinile se deplasează încet, iar unele, inclusiv taxiurile, patinează pe carosabilul acoperit de zăpadă și cu greu se mișcă din loc.Potrivit informațiilor transmise redacției de martori, nici pe drumurile din țară situ
18:30
Mod de preparare:Carnea se taie bucăţi cu oase (cîte 1-2 bucăţi la porţie), se presară cu sare, cu ceapă tăiată mărunt, se stropeşte cu vin şi cu ulei, se adaugă piper boabe măcinat măşcat, 2-3 foi de dafin, crenguţe de verdeaţă, se amestecă, se presează şi se marinează la rece 4-6 ore. După aceasta mirodeniile se înlătură. Carnea se prăjeşte la grătar pînă este gata.Cînd se serveşte se to
18:00
Compania Premier Energy Distribution avertizează că intensificările vîntului, pentru care a fost emis cod galben, pot provoca rupturi de conductoare, avarii în rețea și întreruperi de energie electrică, informează Noi.md.Avertizarea vizează intervalul de astăzi, 8 ianuarie, de la ora 16:00, pînă mîine, 9 ianuarie, ora 12:00.Într-un mesaj public, operatorul de distribuție le cere consumator
18:00
Primăria Chișinău avertizează locuitorii să evite deplasările neesențiale, în condițiile în care, după ore în șir de ploaie și lapoviță, precipitațiile s-au transformat în ninsoare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea rapidă a unui strat de gheață pe drumuri și trotuare.Potrivit municipalității, serviciile municipale și preturile intervin în teren, aplică materiale antiderapante și
18:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează din nou conducătorii auto să manifeste prudență sporită în trafic, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate în Republica Moldova, caracterizate prin lapoviță și ninsori.Potrivit IGSU, șoferii sînt îndemnați să dea dovadă de responsabilitate și să pornească la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător pentru se
17:30
Moldova, tot mai atractivă pentru turiști: exporturile de servicii de călătorie au crescut cu 18% # Noi.md
În perioada ianuarie–septembrie 2025, exporturile de servicii de călătorie ale Republicii Moldova au crescut cu 18%, ajungînd la 722 milioane de dolari, informează Noi.md.Totodată, valoarea acestora a fost cu 17,7% mai mare decît în aceeași perioadă din 2024.{{852738}}Potrivit Oficiului Național al Turismului, dinamica reflectă rezultatele eforturilor de promovare a Republicii Moldova ca d
17:30
În anul universitar curent, numărul studenților înmatriculați în universitățile moldovenești a depășit 23.000, dintre care 17.346 la nivel de licență (cu 11% mai mult decît în 2024) și 5.849 la nivel de masterat (cu 13% mai mult decît în anul precedent).Ministerul Educației și Științei din Moldova consideră că această creștere se datorează creșterii salariilor în instituțiile de învățămînt sup
17:30
UPDATE: Circulația pe traseul M-3, raionul Cahul, localitatea Slobozia Mare, a fost deblocată. Transportul de mare tonaj își poate continua deplasarea, dar în condiții de prudență sporită, informează Noi.md.Mai devreme Poliția a anunțat că traficul rutier se desfășoară cu dificultate după ninsorile din ultimele ore, iar pe traseul M-3, în raionul Cahul, în zona localității Slobozia Mare, s
17:00
Frigul instalat pe coasta atlantică a Europei a ridicat puternic consumul de electricitate, iar prețurile spot au explodat în ultimele două zile, cu efecte resimțite mai ales în Europa de Est.România s-a numărat printre piețele cu cele mai mari prețuri: joi, media a urcat la 169 euro/MWh, cu 20% peste ziua precedentă, fiind depășită doar de Polonia (196 euro/MWh), țările baltice (186 euro/MWh)
17:00
Trafic dificil după ninsori: camioane blocate în raionul Cahul și drumuri alunecoase la nord # Noi.md
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate după ninsorile din ultimele ore, iar pe traseul M-3, în raionul Cahul, în zona localității Slobozia Mare, s-a format ghețuș pe carosabil, informează Noi.md. Poliția anunță că, din acest motiv, șase vehicule de mare tonaj au rămas pe loc și nu își pot continua deplasarea, ceea ce îngreunează circulația în sector.În paralel, autoritățile raporteaz
16:30
Primăria municipiului Chișinău atenționează că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a lapoviței, există riscul formării ghețușului pe drumuri și trotuare, informează Noi.md.Potrivit autorităților, serviciile municipale, împreună cu preturile, monitorizează situația și intervin continuu în teren pentru ca aceasta să rămînă sub control.{{857831}}Șoferii sînt îndemnați să circule cu p
16:30
Numărul candidaților care contestă rezultatele examenelor auto a crescut puternic în 2025, ajungînd la 1.950 de contestații, față de 1.400 în 2024 și 290 în 2023, arată datele Agenției Servicii Publice (ASP).Totodată, în 2025 au obținut permisul de conducere aproape 30.500 de candidați, cu aproximativ 900 mai puțini decît în 2024, potrivit aceleiași surse, transite Noi.md cu referire la TVR Mo
16:00
Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut cu numele de scenă Satoshi, a anunțat o nouă versiune a piesei „Viva, Moldova”, cu care participă la preselecția națională Eurovision Song Contest.Pentru acest „refresh” al piesei, Satoshi a colaborat cu Aliona Moon, reprezentanta R. Moldova la Eurovision Song Contest în 2013, și cu violonistul Vasile Advahov, informează Noi.md cu referire la Zdgust.{{857
16:00
Republica Moldova a aderat, alături de România și Ucraina, la un proiect regional cu un buget de aproximativ 1,3 milioane de euro destinat protejării biodiversității Mării Negre și combaterii braconajului.Proiectul va fi lansat oficial pe 12 ianuarie 2026 la Brăila, România. Proiectul BSB00927 – ISTROS („Enhancing Biodiversity Protection across Borders”) este implementat în cadrul Programului
15:30
Anul 2026 a început cu o donație de carte pentru Biblioteca Științifică a Universității Tehnice a Moldovei, oferită de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.Lotul recepționat include 19 exemplare, însumînd 7 titluri de cărți noi în limba engleză, cu o valoare totală de 31 723 lei. Publicațiile fac parte din literatura de specialitate destinată programelor de studii „Ingineri
15:00
Petrolierul capturat de forțele americane, cunoscut inițial sub numele Bella 1 și redenumit ulterior Marinera, ar fi încercat să se prezinte drept navă rusească pentru a ocoli sancțiunile, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, într-un interviu pentru Fox News.Potrivit lui Vance, în decembrie nava nu ar fi permis serviciilor americane să urce la bord, iar spre finalul lunii ar fi trecut pe
15:00
În plin val de facturi mai mari, directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, transmite că energia electrică nu se va ieftini în perioada următoare.Invitat la Realitatea TV, acesta a declarat că actualmente nu există premise pentru reducere, informează Noi.md cu referire la New TV„La energia electrică, toată lumea să-şi ia grija pentru că nu există premise pentru reducere… din lucrur
Acum 24 ore
14:30
Hipertensiunea arterială este o problemă gravă, deoarece, dacă nu este tratată corespunzător, poate duce la complicații grave.Despre acest lucru a vorbit renumitul în Moldova și în străinătate chirurg cardiovascular, doctor în medicină și director al unei clinici private din capitală, Aureliu Bătrînac.Potrivit acestuia, hipertensiunea este un fenomen foarte răspîndit și se caracterizează p
14:00
Achizițiile online făcute de moldoveni de pe platforme internaționale iau amploare, iar autoritățile anunță că lucrează la un mecanism de taxare a bunurilor livrate din afara țării.În 2025, moldovenii au primit în jur de zece milioane de colete expediate de platforme precum Temu, Joom sau AliExpress, iar creșterea anuală a acestor livrări ridică îngrijorări legate de concurența pe piața intern
14:00
Președintele SUA, Donald Trump, a asigurat miercuri pe rețeaua sa Truth Social că Venezuela va achiziționa doar produse americane cu veniturile din petrolul venezuelean vîndut de Statele Unite în cadrul unui acord cu Caracasul, notează AFP.'Tocmai am fost informat că Venezuela va achiziționa doar produse fabricate în Statele Unite cu banii din noul nostru acord petrolier. Aceste achiziții vor
13:30
UPDATE: 12:45 Traficul transfrontalier la PTF Sculeni și Criva a fost fluidizat.Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.PTF Leușeni: Se mențin valorile de trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Moldova.UPDATE 09:55 Traficul transfrontalier rămîne aglomerat joi dimineață, 8 ianuarie 2026.Potrivit Pol
13:30
Institutul de Medicină Urgentă anunță că, de Crăciun pe stil vechi, personalul medical a activat într-un regim intens, acordînd asistență inclusiv pacienților aflați în stare gravă.Potrivit instituției, pe parcursul a 24 de ore, în Departamentul de Primiri Urgențe au fost consultați și investigați 212 pacienți. Dintre aceștia, 36 au necesitat spitalizare, inclusiv 9 pacienți în zona roșie.
13:00
Președintele Donald Trump a semnat un Memorandum Prezidențial care prevede retragerea SUA din 66 de organizații internaționale care nu mai serveau intereselor naționale ale americanilor.Prin memorandum, liderul de la Casa Albă le ordonă tuturor departamentelor și agențiilor executive să înceteze participarea și finanțarea a 35 de organizații non-ONU și a 31 de entități ONU care operau împotriv
12:30
După mai bine de 24 de ore, incendiul de proporții, izbucnit într-un depozit cu produse alimentare din strada Mihai Viteazul din capitală, nu a fost lichidat complet.Contactată de IPN, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că la fața locului continuă acțiunile de spălare și demontare a construcției afectateб informează Noi.md.{
12:30
Calea Ferată din Moldova scoate la licitație zeci de active, pe fondul restanțelor salariale # Noi.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță organizarea, în perioada 26–28 ianuarie 2026, a unei serii de licitații pentru vânzarea unor active feroviare, stocuri neutilizate și pentru darea în locațiune a două bunuri imobile din Chișinău, în contextul unei situații economice complicate, marcate de întîrzieri la plata salariilor și degradarea infrastructurii.Astfel, la 26 ianuarie
12:30
După un nivel sporit de intervenție, incendiul din depozitul de la Chișinău a fost stins complet # Noi.md
Incendiul de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15A din Chișinău a fost lichidat complet, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului general pentru Situații de Urgență (IGSU), focarele de ardere au fost stinse în dimineața zilei de 8 ianuarie 2026, la ora 11:14.{{857679}}Pe parcursul nopții, la fața locului au intervenit două autospecial
