DNA a trimis-o în judecată pentru corupție pe fosta directoare a AJOFM BN înainte de Crăciun
Bistrita Express, 8 ianuarie 2026 22:10
Direcția Națională Anticorupție, structura teritoriala Cluj a trimis-o în judecată pe fosta directoare executivă a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, Otilia Râpan într-un dosar de fapte de corupție, după mai bine de la declanșarea urmăririi penale. Otilia Râpan, care este acuzata de procurorii DNA că ar fi beneficiat de ”stimulente” […]
• • •
Alte ştiri de Bistrita Express
Acum o oră
22:10
DNA a trimis-o în judecată pentru corupție pe fosta directoare a AJOFM BN înainte de Crăciun # Bistrita Express
Direcția Națională Anticorupție, structura teritoriala Cluj a trimis-o în judecată pe fosta directoare executivă a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, Otilia Râpan într-un dosar de fapte de corupție, după mai bine de la declanșarea urmăririi penale. Otilia Râpan, care este acuzata de procurorii DNA că ar fi beneficiat de ”stimulente” […]
Acum 8 ore
15:40
Elevii din Bistrița nu merg vineri la școală din cauza condițiilor meteo. CJSU a fost de acord cu suspendarea cursurilor # Bistrita Express
Elevii tuturor școlilor din Bistrița nu vor face mâine, 9 ianuarie cursuri în format fizic, urmând ca fiecare școală să decidă cum recuperează ziua. Decizia de suspendare a cursurilor a fost luată astăzi de Comitetul județean pentru Situații de Urgență la solicitarea Primăriei Bistrița, care a invocat prognozele meteo care anunță pentru dimineață ninsoare, temperaturi […]
Acum 24 ore
10:00
Bistrița s-a trezit în decor hibernal, după ore de ninsoare neîntreruptă. Oamenii Primăriei mobilizați de la 4 dimineața # Bistrita Express
Ninsoarea care a început să cadă neîntrerupt în Bistrița de la ora 2 dimineața a așternut luni la primele ore ale zilei un peisaj hibernal cu un strat de zăpadă de 30 de centimetri. Municipalitatea a lansat însă avertismente încă de ieri seară că vremea se va schimba iar la 3 dimineața avea mobilizate în […]
08:40
Majoritatea unităților de învățământ din Bistrița-Năsăud au început cursurile în prima zi de școală din 2026 în pofida condițiilor dificile de circulație și a ninsorilor abundente. Excepție fac patru unități de învățământ din mediul rural, a anunțat Inspectoratul Școlar BN în această dimineață. Au solicitat suspendarea cursurilor unitățile de învățământ din Galații Bistriței, Petriș, Sânmihaiu […]
01:20
Un angajat concediat dintr-o companie din Bistrita, târât în instanță de directoarea HR din cauza mesajului de ”rămas bun” # Bistrita Express
Directoarea de la resurse umane a unei mari companii din Bistrita a dat în judecată un fost angajat al firmei din cauza unui email pe care acesta l-a transmis tuturor salariaților, chiar în ultima sa zi de muncă, după ce a fost concediat. Directoarea a considerat că mesajul de ”rămas bun” al fostului angajat i-ar […]
Ieri
21:40
Se întorc ninsorile și gerul în această noapte: administrația din Bistrița susține că e pregătită # Bistrita Express
Ninsorile și apoi temperaturile scăzute revin din această noapte inclusiv în Bistrița, anunță meteorologii. După miezul nopții prognoza anunță ninsoare abundentă, iar dimineața în prima zi de scoală din acest an ne asteptăm din nou la peisaje hibernale, în timp ce în cursul după amiezii de mâine vom avea parte de temperaturi sub zero grade. […]
13:10
Individul care-a provocat accidentul grav de azi noapte din Bistrița nu avea carnet de conducere. # Bistrita Express
Bistrițeanul care a provocat accidentul grav de azi noapte de pe strada Libertății nu avea carnet de conducere, a anunțat poliția. Bărbatul de 37 de ani a rulat cu viteză pe tronsonul de pe strada Libertății din Bistrița a pierdut controlul volanului, iar mașina a izbit un trunchi de copac după care a ajuns în […]
02:00
Cel mai comunicativ procuror din Bistrița-Năsăud s-a transferat la Sibiu. Schimbari la parchetele din județ # Bistrita Express
Prim-procurorul Parchetului din Năsăud, Virgil Ioan Checec, purtătorul de cuvânt al structurii din ultimii 3 ani s-a transferat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu din ianuarie 2026. Virgil Checec, fiul unui cunoscut fost judecător al Tribunalului BN, intrat în magistratură abia din 2022 a condus, prin delegare, structura de Parchet din Năsăud din 2023 […]
6 ianuarie 2026
23:20
Supercom va ridica miercuri, 7 ianuarie din Bistrița și cartiere deșeurile reciclabile din hârtie – carton, depozitate în pubela albastră. Este practic debutul programului de colectare a deșeurilor reciclabile din Bistrița din 2026. Dacă aveți o cantitate mai mare de deșeuri reciclabile din hârtie /carton, operatorul de salubritate vă recomandă să le depuneți în saci […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Șoferul implicat în cumplitul accident cu două decese din noaptea de Crăciun, transferat din ATI. Ce au cerut procurorii? # Bistrita Express
Șoferul de 20 de ani implicat în teribilul accident din Prundul Bârgăului din prima noapte de Crăciun în care a murit vărul său, pasager pe scaunul din dreapta și o șoferiță de 22 de ani, a cărei mașină a lovit-o frontal, este în prezent în stare ceva mai bună. Transportat la Spital în stare critică […]
15:20
Reminder de la Poliția Locală Bistrița pentru cei care nu-si curăța trotuarele: cât de mari sunt amenzile # Bistrita Express
Poliția Locală Bistrița transmite un nou avertisment pe pagina de facebook celor care nu ies să-și deszăpezească trotuarele din fața proprietăților și parcărilor, respectiv a celor din fața spațiilor în care funcționează, în cazul instituțiilor și persoanelor juridice: ”vom da amenzi”. De altfel si Primăria Bistrița, sub jurisdicția căreia se află Poliția locală a fost […]
11:50
Locuitorii din cinci localități din Bistrița-Năsăud nu au electricitate luni, 5 ianuarie în cursul dimineații din cauza unor avarii la rețea. Alimentarea cu electricitate a căzut în jurul orei 9,45 în Reteag (comuna Petru Rares , în Măluț, Branistea și Cireșoaia (comuna Branistea) , dar și în Uriu (strada Principală) și ar putea fi restabilită […]
11:20
Ce ar fi declanșat incendiul de la Cabana ecologică Popasul Verde, una dintre cele mai pitorești locații de cazare din Sângeorz? # Bistrita Express
Cinci ore a durat intervenția de stingere a incendiului izbucnit noaptea trecută la una dintre cele mai pitoresti locații de cazare din Bistrița-Năsăud, Cabana Popasul Verde din Sangeorz-Băi. Incendiul a distrus pereții interiori, iar focul ar fi pornit de la un coș de fum deteriorat, au stabilit ulterior pompierii. Intervenția la incendiul de la casa […]
09:50
Apa în cascadă duminică seara pe carosabil pe”Grigore Bălan” dintr-o conductă Aquabis. Interventia prelungită si azi # Bistrita Express
O avarie la o conductă aparținând Aquabis chiar în centrul Bistriței, pe strada General Grigore Bălan, apărută duminică seara a revărsat mii de metri cubi de apă pe carosabilul acoperit cu zăpadă. Presiunea cu care apa a țâșnit la suprafață în proximitatea unei farmacii putea fi văzută din zecile de video-uri si fotografii postate pe […]
31 decembrie 2025
20:10
Orașul Beclean nu renunță la focul de artificii la intrarea în noul an: administrația i-a chemat pe locuitori în zona centrală, în fața Primăriei la miezul nopții pentru a sarbatori împreună desparțirea de anul 2025 și intrarea în 2026. ”Vă invit cu bucurie să sărbătorim împreună trecerea în Noul An cu spectacol de artificii. Spectacolul […]
19:40
Show-ul de pe Pietonalul Bistriței din noaptea de Revelion începe de la ora 22,00. Care e premiera? # Bistrita Express
Bistrițenii sunt așteptați să intre în Noul An 2026 cu un concert electrizant pe Pietonalul orașului susținut de Lidia Buble. Municipalitatea a renunțat în premieră anul acesta la spectacolul de artificii pe care-l înlocuieste cu un show de lumină realizat cu ajutorul laserelor. Spectacolul de Revelion începe la ora 22,00 cu un show susținut de […]
19:20
Anunț esențial la pachet cu urările de La Mulți Ani, făcut de o primărie în ajunul Revelionului # Bistrita Express
Administrația din Budacu de Jos a anunțat pe pagina oficială de facebook chiar cu câteva ore înaintea trecerii în Noul An că a primit o finanțare nerambursabilă de 1 milion de lei de la Administrația Fondului de Mediu pentru reabilitarea sistemului de iluminat public. Primarul Florin Simionca a explicat că banii vor fi folosiți pentru […]
30 decembrie 2025
11:50
Terenul din Bistrița unde a funcționat Teraplast până în 2011 a fost vândut unei companii de construcții # Bistrita Express
TeraPlast și-a anunțat investitorii că a perfectat vânzarea terenului fostei fabrici din Bistrița a companiei, unde a funcționat înainte de relocarea în Sărățel către FAR Foundation, o companie de construcții din Bistrița-Năsăud. Prețul vânzării terenului din strada Zefirului din apropierea fostei Uzine Termice a fost de 2,71 milioane de euro, potrivit comunicatului transmis de TeraPlast […]
29 decembrie 2025
20:10
CL Bistrița a adoptat azi majorarea taxelor și impozitelor, impusă de Guvern, plus creșterea taxei de salubritate # Bistrita Express
Consilierii municipali bistrițeni au votat noile taxe si impozite locale pentru 2026, astăzi, 29 decembrie într-o sedință online, convocată deîndată, cu două ore înaintea reuniunii. Practic o reglementare din ordonanța-trenuleț a Guvernului Bolojan le-a impus tuturor consiliilor locale din țară sa ia decizia de majorare a taxelor și impozitelor până în 31 decembrie 2025, iar […]
18:30
Un împiegat de mișcare din stația CFR Lunca Ilvei a făcut în cursul zilei de astăzi, 29 decembrie o descoperire sinistră: o femeie inconștientă, plină de răni, prăbușită în gabaritul căii ferate. Bănuielile angajatului CFR care a chemat poliția TF s-au adeverit: femeia era moartă. Polițiștii au reușit să identifice victima care a sfarsit brutal, […]
26 decembrie 2025
18:00
Grinch de Nimigea a bătut o copilă și a distrus două mașini în curtea unor oameni în noaptea de Craciun # Bistrita Express
Noapte de Crăciun la Nimigea cu un colindator care s-a pus pe distrus cu toporul bunurile din casa și curtea unei locuințe din localitate. Individul de 39 de ani care a dat buzna în noaptea de colindat în curtea unor oameni a trecut de la violențe verbale la agresiuni fizice. Grinch de Nimigea a ajuns […]
13:10
Tragedia de pe DN 17: tânăra șoferiță ucisă de bolidul care a lovit frontal n-a avut nicio șansă. Un alt tânăr de 22 de ani a murit, iar soferul se zbate între viața și moarte # Bistrita Express
Triplă tragedie în Prundu Bargaului în a doua zi de Craciun : o tânără de 20 de ani a murit pe loc după ce mașina pe care o conducea a fost spulberată de un bolid scăpat de sub control de un șofer de 22 de ani. În urma teribilului accident care s-a produs puțin după […]
23 decembrie 2025
16:00
Abia asta e definitivă: Traian Simionca rămâne după gratii până în 2026. De ce a ținut cont Tribunalul? # Bistrita Express
Speranța că-și face Craciunul si Revelionul acasă s-a spulberat astăzi pentru primarul din Livezile, Traian Simionca. Procurorii au contestat decizia luată vineri, 19 decembrie de completul de drepturi si libertăti al Judecatoriei Bistrița, care-l plasa în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile pe Simionca și au obținut marți, 23 decembrie, castig de cauză. […]
14:50
Consiliul municipal chemat în ședință de îndată cu două zile înainte de Crăciun. Ce s-a întâmplat? # Bistrita Express
Consilierii locali bistrițeni se întrunesc astăzi, e adevărat în ședință online într-o sedință deîndată cu un singur punct pe ordinea de zi: rectificarea bugetară cu numarul 11 a bugetului Bistriței pe anul 2025. De fapt ședința de CL e doar formalitate: consilierii locali trebuie sa aprobe intrarea în buget a celor aproape 3 milioane de […]
14:10
Tragic: Tânărul grav accidentat în Rodna a murit ieri după 10 zile de agonie. Sâmbătă a împlinit 22 de ani # Bistrita Express
Dramă copleșitoare pentru o familie din Maieru: fiul lor de 22 de ani, grav rănit într-un accident produs în 12 decembrie a murit ieri, 22 decembrie în secția ATI a Spitalului județean de urgență Bistrița. Tânărul împlinise 22 de ani cu două zile înaintea decesului, pe patul secției de terapie intensivă, intubat. Decesul tânărului, pasager […]
22 decembrie 2025
17:10
Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar agitația pregătirilor este tot mai mare. Între curățenie, cumpărături și organizarea mesei festive, cine mai are timp să colinde magazinele după dulciurile potrivite care nu au, nu-i așa cum sa lipsească din pachetele de sub brad? Sau să coacă prăjiturile pentru colindători sau masa familiei Ei […]
15:20
Primarul din Livezile, Traian Simionca va fi înapoi acasă, de Crăciun. Rămâne însă suspendat din funcție # Bistrita Express
Primarul din Livezile, Traian Simionca a primit o măsură preventivă mai blândă și nu va petrece ziua Crăciunului după gratii în arest preventiv în dosarul în care este acuzat de agresiune sexuală. Instanța de drepturi si libertăți a Judecatoriei Bistrița, sesizată mai repede de procurori pentru a preveni expirarea mandatului de arest în timpul sărbătorilor, […]
14:20
Furnizorul de gaz Delgaz Grid a lăsat luni, 22 decembrie fără gaz locuitorii din Teaca și Ocnița pentru efectuarea unor lucrări solicitate de Transgaz la sistemul de transport al gazelor naturale Întreruperea gazului va fi operațională până la ora 18,00 însă după reluarea furnizarii locatarii sunt invitați sa supravegheze cel puțin 30 de minute arderea: […]
13:30
Incendiile din ultimele 72 de ore din județ au făcut prăpăd în zone greu accesibile: casă arsă din temelii în Parva, victime în Fiad # Bistrita Express
Două incendii devastatoare izbucnite în locuințe greu accesibile la un interval de 72 de ore au lăsat în urmă extrem de multă suferință: o familie cu mai mulți copii si-a văzut casa arsă până în temelii în Parva după un incendiu care a izbucnit la ora 5 dimineața. Din fericire ocupanții casei, între care patru […]
19 decembrie 2025
00:30
Camionul cu lemne teleportat între depozite din Bistrița și Alba, ca să dea bine în acte, i-a costat o noapte în arest și un dosar penal # Bistrita Express
Doi bărbați din județul Bistrița-Năsăud, administratorul unei societăți comerciale din domeniul silvic și un angajat al aceleiași firme au fost trimiși în arestul poliției o noapte și s-au ales cu control judiciar și dosar penal pentru falsificarea unor avize electronice de transport al lemnului în sistemul SUMAL 2.0, într-un caz de manipulare a stocurilor, dat […]
19 decembrie 2025
20:00
Noul corp al Spitalului din Bistrița, inaugurat astăzi, va fi operațional prin februarie. A costat 606 milioane de lei si e primul prin PNRR # Bistrita Express
Inaugurat astăzi, 19 decembrie, în prezența comisarului european Roxana Mânzat, a ministrului sănătății, Alexandru Rogobete și ex-ministrului Alexandru Rafila, a șefului CNAS, Horațiu Moldovan, a ministrului Energiei, Bogdan Ivan, a ex-miniștrilor Adrian Câciu și a majorității oficialităților județene, a primarilor celor 4 orase, precum și a președintelui CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, noul corp al […]
18 decembrie 2025
19:20
Palatul Culturii Bistrița a primit a 3-a alocare de bani direct de la Guvern pentru finanțarea spectacolelor # Bistrita Express
Centrul Cultural Municipal Bistrița primește o nouă tranșă de bani de la Guvernul României destinată finanțării acrtivităților sălilor de spectacole Banii alocați ieri prin Hotarâre de Guvern e a treia tranșă de bani primită anul acesta de Palatul Culturii din Bistrița. Suma alocată Centrului Cultural Bistrița prin Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice este de aproape […]
19:00
Municipalitatea anunță asfaltarea unei noi străzi de pământ. E a 21-a de la demararea programului # Bistrita Express
Primarul Bistriței, Gabriel Lazany anunță asfaltarea străzii cu numărul 21 de la demararea programului de asfaltare a străzilor de pământ, începută odată cu preluarea muncitorilor și activelor fostului LDP (Lucrari de Drumuri si Poduri). Strada Remus Cristian Bucur (nn o strada nouă botezată după numele eroului bistrițean mort la Revoluția din 1989) a fost asfaltată […]
18:30
Gavril Mureșan: cablurile Electroplast alimentează cel mai mare parc fotovoltaic din Londra, Gara din Belgrad, toate aeroporturile românești # Bistrita Express
Managerul Electroplast, Gavril Mureșan, unul dintre primii antreprenori din industria bistrițeană a vorbit astăzi la decernarea titlului de cetățean de onoare a județului despre amprenta lăsată de compania sa născută la începutul anilor 90 și cei care muncesc aici asupra infrastructurii românești și europene. În cuvântul de mulțumire, Gavril Mureșan a indicat câteva repere pentru […]
01:40
Noaptea incendiilor: Rodna, Șieu, Telciu și Sângeorz Băi. O femeie s-a ales cu arsuri pe față și corp în timp ce-și salva mama # Bistrita Express
O adevarată noapte a incendiilor pentru pompierii din Bistrița-Năsăud. Echipajele de intervenție s-au împărțit chiar de la căderea întunericului la Coșbuc acolo unde o casa a ars generalizat si s-a întins și la imobilul din vecini, la Telciu acolo unde o casa mistuită de flacari era cat pe ce sa o prinda si pe proprietara, […]
00:30
OPINIE: România 2026: Statul care taxează „Ghinionul”. Cum a devenit dizabilitatea o afacere profitabilă pentru buget # Bistrita Express
De la 1 ianuarie 2026, România va deține un record trist în Uniunea Europeană: va fi singura țară care a decis că persoanele cu dizabilități sunt ”prea bogate” pentru a mai beneficia de scutiri de taxe. În timp ce indemnizația rămâne o glumă amară de 728 de lei, Guvernul pregătește factura finală, scrie într-o analiză […]
17 decembrie 2025
23:00
Municipalitatea a cumpărat pentru o grădiniță un teren din proximitate cu 87 000 de euro # Bistrita Express
Primăria Bistrița îi cumpără unei grădinițe cu program prelungit din Bistrița, o suprafață generoasă de teren din vecinătate, pentru a-i permite extinderea terenurilor de joacă în aer liber. Este vorba de Grădinița Casuța cu Povești (nr 11) care împarte cu o cresă (Cresa nr 2) un teren relativ limitat, încă de la înființare, de la […]
22:20
Post vacant de consilier la Arhivele BN: se ocupă prin transfer. Care sunt condițiile # Bistrita Express
Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud are disponibil un post de consilier, însă job-ul poate fi obținut doar prin transfer în anumite condiții. Candidatul ideal trebuie sa fie absolvent de studii superioare cu licență din domeniile : științe umaniste și arte/sociale/științe inginerești, matematică și științe ale naturii, sa aibă cel puțin 7 ani de muncă în specialitatea studiilor […]
17:10
Doi șoferi băuți au fost dați de gol după ce-au provocat accidente pe străzile Bistriței. Unul a intrat într-un scuar # Bistrita Express
Într-o singură zi doi șoferi care au condus în stare de ebrietate pe străzile Bistriței au ajuns în atenția polițiștilor și au acum dosare penale pentru că au provocat accidente. Un bistrițean de 65 de ani care s-a urcat băut la volanul mașinii ar fi scăpat basma curată dacă ar fi fost în stare să […]
16 decembrie 2025
16:30
Polițiștii au identificat victima accidentului fatal din Podirei de noaptea trecută # Bistrita Express
Bărbatul care și-a găsit moartea noaptea trecută sub roțile unui autoturism pe DN 17 în Podirei, comuna Șieu Măgheruș, a fost identificat abia în cursul zilei. Polițiștii spun că bărbatul mort în accident este un năsăudean de 72 de ani. Nu este clar ce căuta omul pe drum, noaptea într-o zonă fără case, în momentul […]
16:10
Fără îngăduință pentru violența în familie: reținut după ce și-a agresat mama și fratele # Bistrita Express
Un tânăr de 28 de ani a fost reținut de polițiști și și-a petrecut noaptea în arest după ce și-a agresat mama și un frate. Episodul de violență în familie confirmat de polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița după efectuarea de cercetări a avut loc în 14 decembrie în locuința familiei din Viile Tecii. A […]
15 decembrie 2025
17:20
Tariful la apă trece peste pragul de 10 lei/mc din 1 ianuarie 2026. Aquabis precizează că face ajustare cu rata inflației # Bistrita Express
Aquabis anunță creșterea tarifelor la apă și canal de la începutul anului 2026 în acord cu rata inflației. Noile cresteri de taxe vor duce însă prețul la apă în real, după aplicarea TVA-ului la 10,12 lei/mc, ceea ce înseamnă depășirea pragului psihologic de 10 lei pentru un metru cub de apă. Și la canalizare tariful […]
15:20
Probleme uriașe pentru Rombat Bistrița: amendă de peste 20 de milioane de euro de la CE pentru practici de tip cartel # Bistrita Express
Producătorul de baterii din Bistrița-Năsăud, Rombat trece printr-un moment de cumpănă după ce a fost sancționat recent de Comisia Europeană cu o amendă uriașă de 20,1 milioane de euro pentru înțelegeri comerciale anti-concurențiale. Amenda vine la capătul unei investigații demarate de un organism antitrust al CE încă din 2017, iar banii din amendă vor intra […]
13 decembrie 2025
18:40
Primarul Becleanului bilant la 50 de obiective, 17 inaugurate în 2025: ” a fost cel mai bun an” # Bistrita Express
Un an cu probleme pentru toată lumea, 2025, este considerat cel mai bun an din istoria ultimilor 25 de ani de administrația orașului Beclean. Într-o conferință de presă ținută într-una din sălile noului Centru Cultural Liviu Rebreanu, inaugurat anul acesta, primarul Nicolae Moldovan a vorbit despre recepționarea primelor 2 mega-proiecte de mobilitate urbană, 1 si […]
00:50
Seară neagră pe șoselele din BN: șase tineri răniți în două accidente produse la câteva zeci de minute distanță # Bistrita Express
Două coliziuni violente provocate de șoferi foarte tineri la un interval de câteva zeci de minute pe două șosele din nordul județului, la Rodna și în Ilva Mică au trimis în aceasta seară în spital șase tineri, în timp ce mai multe mașini au fost distruse Mașini făcute zob și o victimă inconștientă la Rodna […]
12 decembrie 2025
20:10
Primăria Beclean anunță implementarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea mobilității urbane III – Beclean orașul inteligent”, cod SMIS 301429, proiect care urmărește extinderea investițiilor realizate în etapele PMUD I și PMUD II, prin modernizarea infrastructurii pietonale, velo și a transportului public electric în cartierele Coldău, Beclenuț, Podirei și zona Someșului. Proiectul este finanțat în cadrul Programul […]
19:30
UPDATE: 700 de magistrați, opt din BN, se solidarizează cu judecătorii care au expus presiunile din justiție # Bistrita Express
Val de reacții fără precedent în sistemul judiciar în apărarea celor doi magistrați de la Curtea de Apel București, Laurențiu Beșu, respectiv Raluca Moroșanu ,care au semnalat presiunile sistemice din justiție și influența nefasta a grupurilor de putere din interior. Aproape 700 de magistrați au semnat în cursul zilelor de joi și vineri o petiție […]
17:40
Arestul de acasă pentru Traian Simionca s-a transformat astăzi în arest în toată regula # Bistrita Express
Traian Simionca, primarul din Livezile, acuzat de abuz sexual n-a scăpat în cele din urmă de arest preventiv: după 17 zile de arest la domiciliu, o alta instanță tot de drepturi și libertăți, de data aceasta de la Tribunalul BN l-a trimis după gratii. Instanța le-a dat câstig de cauză, de data aceasta, integral procurorilor, […]
02:30
Parlamentar bistrițean, prins ”aromatizat” la volan, a fost trimis în judecată. Ce a pățit după primul drum la instanță? # Bistrita Express
Deputatul bistrițean Andrei Csillag, independent, intrat în Parlament pe lista POT, și-a dat în petec în primul an de mandat, după ce a fost prins de polițisti băut la volan. Nimeni n-a știut nimic de dosarul penal al parlamentarului din Bistrița-Năsăud, până când joi, 11 decembrie după o vizită la instanța la care este trimis […]
01:00
180 de magistrați, inclusiv o judecătoare din BN, se solidarizează cu judecătorii care au expus presiunile din justiție # Bistrita Express
Val de reacții fără precedent în sistemul judiciar în apărarea celor doi magistrați de la Curtea de Apel București, Laurențiu Beșu, respectiv Raluca Moroșanu care au semnalat presiunile sistemice din justiție și influența nefasta a grupurilor de putere din interior. Aproape 200 de magistrați au semnat în cursul zilei de joi o petiție online în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.