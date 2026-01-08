SUA analizează plăți directe către groenlandezi pentru a-i convinge să se separe de Danemarca. Planurile Casei Albe provoacă reacții dure în Europa
Unika.md, 8 ianuarie 2026 22:10
• • •
Acum 30 minute
22:40
Horoscop financiar 12–18 ianuarie 2026: Trei zodii care pot deschide un nou capitol în relația cu banii
Acum o oră
22:10
SUA analizează plăți directe către groenlandezi pentru a-i convinge să se separe de Danemarca. Planurile Casei Albe provoacă reacții dure în Europa
Acum 2 ore
22:00
Tragedie pe pârtie în Italia: un moldovean de 34 de ani a murit după ce a căzut cu snowboard
22:00
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități, fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile
21:50
Italia: O femeie a urmat patru ani de chimioterapie pentru un cancer inexistent. Spitalul, obligat la despăgubiri de 500.000 de euro
21:40
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza ninsorilor abundente. Decizia aparține direcțiilor de învățământ
21:30
Fostul ministru al Finanțelor din România, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă
21:20
Venezuela eliberează mai mulți deținuți politici și străini, după capturarea lui Maduro. Gest unilateral de „pace”
21:10
Accesul camioanelor, suspendat la vămile Palanca, Tudora și Costești din cauza ninsorilor și poleiului
Acum 4 ore
20:50
Incident aviatic fatal în Rusia: un oligarh rus a murit după ce elicopterul său a agățat cablurile unei telecabine
20:40
Avertisment meteo sever pentru moldovenii din Marea Britanie: furtuna Goretti aduce vânt puternic, ninsori și perturbări majore
20:30
Senatul SUA limitează puterile președintelui Trump privind acțiunile militare în Venezuela. Rezoluție istorică după capturarea lui Maduro
20:20
Accident spectaculos la Predeal: o mașină a rămas blocată pe acoperișul unei pensiuni. Șoferul, rănit și transportat la spital
20:10
Gerul pune stăpânire pe Republica Moldova: temperaturi de până la -18°C, ninsori și polei în zilele următoare
20:00
Poliția și voluntarii intervin pentru deblocarea traficului în Chișinău din cauza vremii nefavorabile
20:00
Vremea nefavorabilă provoacă întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău. Zboruri afectate spre mai multe destinații
20:00
Drumuri cu ghețuș și polei în toată țara. Administrația Națională a Drumurilor recomandă prudență maximă șoferilor
19:10
Dosar de corupție la Cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată pentru corupere, escrocherie și trafic de influență
Acum 6 ore
18:40
Polițiștii INSP au sprijinit salvarea unui băiețel aflat în urgență medicală. Intervenție promptă și eficientă
18:30
Arestare-cheie în cazul moldoveanului Sergiu Țârnă, ucis lângă Veneția. Un polițist local, principalul suspect
18:20
Petrolierul Marinera, reținut de Garda de Coastă a SUA: conexiuni cu Ilan Șor și rețele de influență din Moldova și Rusia
18:20
Calea Ferată din Moldova scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobiliare la final de ianuarie
18:10
Noi detalii în cazul împușcăturii de pe traseul Tomai – Ceadâr-Lunga: suspectul ar fi un angajat al Poliției din Găgăuzia
18:00
Buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate în 2026. Lista preparatelor va fi extinsă
18:00
Primăria Chișinău recomandă prudență maximă și evitarea deplasărilor neesențiale din cauza poleiului și ninsorii
18:00
Republica Moldova, pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”. Nominalizările pentru 2026 sunt deschise
17:50
Tânăr din Republica Moldova, salvat de salvamontiști în Masivul Ceahlău. Operațiune dificilă, finalizată cu succes
17:40
Crăciun pe stil vechi cu urgențe medicale: peste 200 de pacienți au primit îngrijiri la Institutul de Medicină Urgentă
17:40
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în 2026 pentru consumatorii din Moldova. Decizia, la final de ianuarie
17:40
Trafic intens și drumuri cu ghețuș după sărbători. Poliția recomandă prudență sporită șoferilor
Ieri
15:50
Când revin elevii la școală după vacanța de iarnă pe data de 9 sau 12 ianuarie?
15:50
Reduceri la prima de asigurare medicală până pe 31 martie. Cine beneficiază și cât trebuie să achite
15:30
Țigările și produsele din tutun s-au scumpit de la 1 ianuarie 2026. Accize mai mari pentru toate categoriile
15:30
Deduceri și scutiri fiscale pentru contribuabilii din Moldova în 2026. Ce cheltuieli pot fi incluse în declarația fiscală
13:20
Iran: Nouă zile consecutive de proteste antiguvernamentale. Zeci de morți, sute de arestați și orașe cucerite de manifestanți
13:10
Tragedie la Arad: Un tată și fiul său s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje. Primele concluzii ale anchetatorilor
13:10
„Ghețarul Apocalipsei” din Antarctica a început să se deplaseze. Oamenii de știință avertizează asupra riscurilor majore pentru nivelul mărilor
13:00
Incendiul de la depozitul cu produse alimentare din Chișinău, localizat după cinci ore de intervenție. Pompierii au salvat 10.000 m² de spațiu
12:20
16 blocuri din zona Telecentru, fără căldură și apă caldă pe 7 ianuarie. Intervenții Termoelectrica după o defecțiune majoră
12:20
Republica Moldova, pe locul 9 mondial la creșterea turismului intern în 2025. Clasament UN Tourism
12:20
492 de tentative de mituire raportate în 2025. MAI: Integritatea rămâne principiu esențial
11:00
Incendiu de proporții în Chișinău. Peste 70 de pompieri, mobilizați pentru stingere
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Părinții fetei de 13 ani lăsată în spital la Căușeni de Revelion, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești
21:20
Guvernul român a decis cu privire la alocația de stat pentru copii în 2026. Sunt vizați și copiii din Moldova cu cetățenie română
21:20
Emilian Crețu a sărbătorit 39 de ani cu o petrecere „Black Party” spectaculoasă la Chișinău. Vedete, umor și atmosferă virală
21:10
Cod Galben de polei și ceață // Premier Energy Distribution avertizează: Nu atingeți cabluri rupte și căzute la pământ!
21:10
România a decis ce se va întâmpla cu alocația de stat pentru copii cu cetățenie românească în 2026?
21:00
Cinci cazuri de blocare și derapare pe drumurile din Moldova. IGSU și Poliția: prudență maximă în trafic!
21:00
Un bărbat inconștient, salvat de carabinieri în urma unei intervenții rapide
21:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău funcționează în termeni normali, în ciuda vremii de iarnă
