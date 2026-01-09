Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân

Unika.md, 9 ianuarie 2026 21:50

Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum o oră
21:50
Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân Unika.md
Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân
Acum 2 ore
21:30
Giorgia Meloni: „A venit momentul ca Europa să reia dialogul cu Rusia”. Premierul italian susține un canal diplomatic direct pentru pacea în Ucraina Unika.md
Giorgia Meloni: „A venit momentul ca Europa să reia dialogul cu Rusia”. Premierul italian susține un canal diplomatic direct pentru pacea în Ucraina
21:20
Summitul G7 din 2026, amânat de Franța pentru a evita suprapunerea cu un eveniment sportiv major la Casa Albă, de ziua lui Donald Trump Unika.md
Summitul G7 din 2026, amânat de Franța pentru a evita suprapunerea cu un eveniment sportiv major la Casa Albă, de ziua lui Donald Trump
21:00
Prinţesa Kate a împlinit 44 de ani. „Natura m-a ajutat să mă vindec” Unika.md
Prinţesa Kate a împlinit 44 de ani. „Natura m-a ajutat să mă vindec”
Acum 4 ore
20:30
Proprietarul barului din Crans-Montana unde au murit 40 de tineri a fost arestat Unika.md
Proprietarul barului din Crans-Montana unde au murit 40 de tineri a fost arestat
20:10
Drumuri naționale sub monitorizare: AND intervine pe sectoarele cu ghețuș și zăpadă. Recomandări pentru șoferi Unika.md
Drumuri naționale sub monitorizare: AND intervine pe sectoarele cu ghețuș și zăpadă. Recomandări pentru șoferi
20:10
Noile reguli privind cetățenia Republicii Moldova a determinat creșterea cererilor din regiunea transnistreană Unika.md
Noile reguli privind cetățenia Republicii Moldova a determinat creșterea cererilor din regiunea transnistreană
20:00
Opt luni de la incendiul devastator din Durlești: apartamente nelocuibile și reparații neterminate Unika.md
Opt luni de la incendiul devastator din Durlești: apartamente nelocuibile și reparații neterminate
19:30
Carantină de 30 de zile la Sipoteni, Călărași, după confirmarea unui caz de rabie la bovine. Autoritățile impun măsuri stricte Unika.md
Carantină de 30 de zile la Sipoteni, Călărași, după confirmarea unui caz de rabie la bovine. Autoritățile impun măsuri stricte
19:30
Salarii majorate pentru cadrele universitare și cercetători: sporuri de până la 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat Unika.md
Salarii majorate pentru cadrele universitare și cercetători: sporuri de până la 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat
19:20
Impresiile unui român despre Chișinău: „O listă sinceră cu motivele pentru care revin peste Prut” Unika.md
Impresiile unui român despre Chișinău: „O listă sinceră cu motivele pentru care revin peste Prut”
19:20
UE va semna Acordul de liber-schimb cu Mercosur, în pofida opoziției Franței și a protestelor agricultorilor Unika.md
UE va semna Acordul de liber-schimb cu Mercosur, în pofida opoziției Franței și a protestelor agricultorilor
19:10
Republica Moldova confirmă: gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Lvov Unika.md
Republica Moldova confirmă: gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Lvov
19:10
Peste 600.000 de gospodării din Moldova primesc compensații la energie pentru luna decembrie. Plățile, disponibile pe card și la poștă Unika.md
Peste 600.000 de gospodării din Moldova primesc compensații la energie pentru luna decembrie. Plățile, disponibile pe card și la poștă
19:00
Tiktoker scoțian, condamnat la închisoare după ce a ucis o bătrână într-un accident rutier și a încercat să dea vina pe un român Unika.md
Tiktoker scoțian, condamnat la închisoare după ce a ucis o bătrână într-un accident rutier și a încercat să dea vina pe un român
Acum 8 ore
16:10
ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește Unika.md
ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește
16:10
Tragedie la Rădoaia, raionul Sângerei: un bărbat, ucis cu sânge rece Unika.md
Tragedie la Rădoaia, raionul Sângerei: un bărbat, ucis cu sânge rece
16:00
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna” Unika.md
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna”
15:50
Zece accidente rutiere în raionul Căușeni din cauza ghețușului și poleiului. Poliția recomandă prudență maximă la volan Unika.md
Zece accidente rutiere în raionul Căușeni din cauza ghețușului și poleiului. Poliția recomandă prudență maximă la volan
15:50
Moldova se alătură sancțiunilor internaționale împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft Unika.md
Moldova se alătură sancțiunilor internaționale împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft
15:20
La vama Palanca au fost descoperite: matrice pentru monede euro și sute de monede comemorative, confiscate Unika.md
La vama Palanca au fost descoperite: matrice pentru monede euro și sute de monede comemorative, confiscate
15:20
Alegeri tensionate la Uniunea Avocaților: candidații mizează pe integrare europeană, digitalizare și consolidarea profesiei Unika.md
Alegeri tensionate la Uniunea Avocaților: candidații mizează pe integrare europeană, digitalizare și consolidarea profesiei
15:10
Condamnat pentru escrocherie cu criptomonede: tânăr de 26 de ani, amendat cu 50.000 de lei și obligat să restituie prejudiciul Unika.md
Condamnat pentru escrocherie cu criptomonede: tânăr de 26 de ani, amendat cu 50.000 de lei și obligat să restituie prejudiciul
15:10
Kiev sub asediu: atacurile masive ale Rusiei lasă capitala Ucrainei fără căldură și electricitate. Primarul Kliciko îndeamnă la evacuare temporară Unika.md
Kiev sub asediu: atacurile masive ale Rusiei lasă capitala Ucrainei fără căldură și electricitate. Primarul Kliciko îndeamnă la evacuare temporară
Acum 12 ore
13:50
Alimentarea cu energie electrică, restabilită complet după avariile produse de vremea rea. Echipele de intervenție au acționat non-stop Unika.md
Alimentarea cu energie electrică, restabilită complet după avariile produse de vremea rea. Echipele de intervenție au acționat non-stop
13:10
Ucraina cere reuniune de urgență la ONU după atacul cu rachetă balistică Oreșnik asupra Lvovului. Moldova condamnă ferm acțiunile Rusiei Unika.md
Ucraina cere reuniune de urgență la ONU după atacul cu rachetă balistică Oreșnik asupra Lvovului. Moldova condamnă ferm acțiunile Rusiei
13:10
Un cetățean străin, bănuit de jaf în Chișinău, reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” înainte de a fugi din țară Unika.md
Un cetățean străin, bănuit de jaf în Chișinău, reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” înainte de a fugi din țară
12:50
Un bărbat din Dubăsari a supraviețuit după ce a căzut de la etajul cinci Unika.md
Un bărbat din Dubăsari a supraviețuit după ce a căzut de la etajul cinci
12:50
Zboruri anulate și întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” din cauza vremii nefavorabile Unika.md
Zboruri anulate și întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” din cauza vremii nefavorabile
12:50
Activele și fondurile Lukoil și ale altor companii petroliere ruse din Moldova pot fi blocate. Decizia, în contextul sancțiunilor internaționale Unika.md
Activele și fondurile Lukoil și ale altor companii petroliere ruse din Moldova pot fi blocate. Decizia, în contextul sancțiunilor internaționale
12:50
Un polițist din Veneția, arestat pentru uciderea moldoveanului Sergiu Țărnă. Procurorii italieni: „A fost o execuție” Unika.md
Un polițist din Veneția, arestat pentru uciderea moldoveanului Sergiu Țărnă. Procurorii italieni: „A fost o execuție”
11:40
Un polițist din Găgăuzia, suspectat că a tras într-o mașină cu soția și copilul său. Ancheta este în desfășurare Unika.md
Un polițist din Găgăuzia, suspectat că a tras într-o mașină cu soția și copilul său. Ancheta este în desfășurare
11:30
Metronidazol depistat în ouă și păsări la o fermă din Moldova. ANSA: 110.000 de păsări nimicite, importurile de furaje – sistate Unika.md
Metronidazol depistat în ouă și păsări la o fermă din Moldova. ANSA: 110.000 de păsări nimicite, importurile de furaje – sistate
Acum 24 ore
08:20
Creștere semnificativă a apelurilor la 112 din cauza ninsorilor și poleiului. Autoritățile fac apel la prudență maximă Unika.md
Creștere semnificativă a apelurilor la 112 din cauza ninsorilor și poleiului. Autoritățile fac apel la prudență maximă
08:20
Prognoza meteo 9 ianuarie 2026: Cod galben de vânt și polei, vreme rece și drumuri alunecoase în toată țara Unika.md
Prognoza meteo 9 ianuarie 2026: Cod galben de vânt și polei, vreme rece și drumuri alunecoase în toată țara
08:20
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ștefan – model de credință și iertare Unika.md
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ștefan – model de credință și iertare
08:10
Horoscopul zilei – 9 ianuarie 2026: Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a rezolva situații amânate și pentru a face alegeri mature Unika.md
Horoscopul zilei – 9 ianuarie 2026: Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a rezolva situații amânate și pentru a face alegeri mature
00:40
MAGNAT: Povestea campionului care a lăsat uniforma de polițist pentru cântec Unika.md
MAGNAT: Povestea campionului care a lăsat uniforma de polițist pentru cântec
8 ianuarie 2026
23:10
Studiu: Mecanismul natural de apărare împotriva cancerului poate fi activat în 10 minute, prin această metodă accesibilă oricui Unika.md
Studiu: Mecanismul natural de apărare împotriva cancerului poate fi activat în 10 minute, prin această metodă accesibilă oricui
22:40
Horoscop financiar 12–18 ianuarie 2026: Trei zodii care pot deschide un nou capitol în relația cu banii Unika.md
Horoscop financiar 12–18 ianuarie 2026: Trei zodii care pot deschide un nou capitol în relația cu banii
Ieri
22:10
SUA analizează plăți directe către groenlandezi pentru a-i convinge să se separe de Danemarca. Planurile Casei Albe provoacă reacții dure în Europa Unika.md
SUA analizează plăți directe către groenlandezi pentru a-i convinge să se separe de Danemarca. Planurile Casei Albe provoacă reacții dure în Europa
22:00
Tragedie pe pârtie în Italia: un moldovean de 34 de ani a murit după ce a căzut cu snowboard Unika.md
Tragedie pe pârtie în Italia: un moldovean de 34 de ani a murit după ce a căzut cu snowboard
22:00
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități, fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile Unika.md
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități, fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile
21:50
Italia: O femeie a urmat patru ani de chimioterapie pentru un cancer inexistent. Spitalul, obligat la despăgubiri de 500.000 de euro Unika.md
Italia: O femeie a urmat patru ani de chimioterapie pentru un cancer inexistent. Spitalul, obligat la despăgubiri de 500.000 de euro
21:40
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza ninsorilor abundente. Decizia aparține direcțiilor de învățământ Unika.md
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza ninsorilor abundente. Decizia aparține direcțiilor de învățământ
21:30
Fostul ministru al Finanțelor din România, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă Unika.md
Fostul ministru al Finanțelor din România, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă
21:20
Venezuela eliberează mai mulți deținuți politici și străini, după capturarea lui Maduro. Gest unilateral de „pace” Unika.md
Venezuela eliberează mai mulți deținuți politici și străini, după capturarea lui Maduro. Gest unilateral de „pace”
21:10
Accesul camioanelor, suspendat la vămile Palanca, Tudora și Costești din cauza ninsorilor și poleiului Unika.md
Accesul camioanelor, suspendat la vămile Palanca, Tudora și Costești din cauza ninsorilor și poleiului
20:50
Incident aviatic fatal în Rusia: un oligarh rus a murit după ce elicopterul său a agățat cablurile unei telecabine Unika.md
Incident aviatic fatal în Rusia: un oligarh rus a murit după ce elicopterul său a agățat cablurile unei telecabine
20:40
Avertisment meteo sever pentru moldovenii din Marea Britanie: furtuna Goretti aduce vânt puternic, ninsori și perturbări majore Unika.md
Avertisment meteo sever pentru moldovenii din Marea Britanie: furtuna Goretti aduce vânt puternic, ninsori și perturbări majore
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.