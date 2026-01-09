ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește
Unika.md, 9 ianuarie 2026 16:10
ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește
• • •
Acum 10 minute
16:10
ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește
Tragedie la Rădoaia, raionul Sângerei: un bărbat, ucis cu sânge rece
Acum 30 minute
16:00
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna”
15:50
Zece accidente rutiere în raionul Căușeni din cauza ghețușului și poleiului. Poliția recomandă prudență maximă la volan
15:50
Moldova se alătură sancțiunilor internaționale împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft
Acum o oră
15:20
La vama Palanca au fost descoperite: matrice pentru monede euro și sute de monede comemorative, confiscate
15:20
Alegeri tensionate la Uniunea Avocaților: candidații mizează pe integrare europeană, digitalizare și consolidarea profesiei
Acum 2 ore
15:10
Condamnat pentru escrocherie cu criptomonede: tânăr de 26 de ani, amendat cu 50.000 de lei și obligat să restituie prejudiciul
15:10
Kiev sub asediu: atacurile masive ale Rusiei lasă capitala Ucrainei fără căldură și electricitate. Primarul Kliciko îndeamnă la evacuare temporară
Acum 4 ore
13:50
Alimentarea cu energie electrică, restabilită complet după avariile produse de vremea rea. Echipele de intervenție au acționat non-stop
13:10
Ucraina cere reuniune de urgență la ONU după atacul cu rachetă balistică Oreșnik asupra Lvovului. Moldova condamnă ferm acțiunile Rusiei
13:10
Un cetățean străin, bănuit de jaf în Chișinău, reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” înainte de a fugi din țară
12:50
Un bărbat din Dubăsari a supraviețuit după ce a căzut de la etajul cinci
12:50
Zboruri anulate și întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” din cauza vremii nefavorabile
12:50
Activele și fondurile Lukoil și ale altor companii petroliere ruse din Moldova pot fi blocate. Decizia, în contextul sancțiunilor internaționale
12:50
Un polițist din Veneția, arestat pentru uciderea moldoveanului Sergiu Țărnă. Procurorii italieni: „A fost o execuție”
Acum 6 ore
11:40
Un polițist din Găgăuzia, suspectat că a tras într-o mașină cu soția și copilul său. Ancheta este în desfășurare
11:30
Metronidazol depistat în ouă și păsări la o fermă din Moldova. ANSA: 110.000 de păsări nimicite, importurile de furaje – sistate
Acum 8 ore
08:20
Creștere semnificativă a apelurilor la 112 din cauza ninsorilor și poleiului. Autoritățile fac apel la prudență maximă
08:20
Prognoza meteo 9 ianuarie 2026: Cod galben de vânt și polei, vreme rece și drumuri alunecoase în toată țara
08:20
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ștefan – model de credință și iertare
Acum 12 ore
08:10
Horoscopul zilei – 9 ianuarie 2026: Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a rezolva situații amânate și pentru a face alegeri mature
Acum 24 ore
00:40
MAGNAT: Povestea campionului care a lăsat uniforma de polițist pentru cântec
8 ianuarie 2026
23:10
Studiu: Mecanismul natural de apărare împotriva cancerului poate fi activat în 10 minute, prin această metodă accesibilă oricui
22:40
Horoscop financiar 12–18 ianuarie 2026: Trei zodii care pot deschide un nou capitol în relația cu banii
22:10
SUA analizează plăți directe către groenlandezi pentru a-i convinge să se separe de Danemarca. Planurile Casei Albe provoacă reacții dure în Europa
22:00
Tragedie pe pârtie în Italia: un moldovean de 34 de ani a murit după ce a căzut cu snowboard
22:00
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități, fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile
21:50
Italia: O femeie a urmat patru ani de chimioterapie pentru un cancer inexistent. Spitalul, obligat la despăgubiri de 500.000 de euro
21:40
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza ninsorilor abundente. Decizia aparține direcțiilor de învățământ
21:30
Fostul ministru al Finanțelor din România, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă
21:20
Venezuela eliberează mai mulți deținuți politici și străini, după capturarea lui Maduro. Gest unilateral de „pace”
21:10
Accesul camioanelor, suspendat la vămile Palanca, Tudora și Costești din cauza ninsorilor și poleiului
20:50
Incident aviatic fatal în Rusia: un oligarh rus a murit după ce elicopterul său a agățat cablurile unei telecabine
20:40
Avertisment meteo sever pentru moldovenii din Marea Britanie: furtuna Goretti aduce vânt puternic, ninsori și perturbări majore
20:30
Senatul SUA limitează puterile președintelui Trump privind acțiunile militare în Venezuela. Rezoluție istorică după capturarea lui Maduro
20:20
Accident spectaculos la Predeal: o mașină a rămas blocată pe acoperișul unei pensiuni. Șoferul, rănit și transportat la spital
20:10
Gerul pune stăpânire pe Republica Moldova: temperaturi de până la -18°C, ninsori și polei în zilele următoare
20:00
Poliția și voluntarii intervin pentru deblocarea traficului în Chișinău din cauza vremii nefavorabile
20:00
Vremea nefavorabilă provoacă întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău. Zboruri afectate spre mai multe destinații
20:00
Drumuri cu ghețuș și polei în toată țara. Administrația Națională a Drumurilor recomandă prudență maximă șoferilor
19:10
Dosar de corupție la Cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată pentru corupere, escrocherie și trafic de influență
18:40
Polițiștii INSP au sprijinit salvarea unui băiețel aflat în urgență medicală. Intervenție promptă și eficientă
18:30
Arestare-cheie în cazul moldoveanului Sergiu Țârnă, ucis lângă Veneția. Un polițist local, principalul suspect
18:20
Petrolierul Marinera, reținut de Garda de Coastă a SUA: conexiuni cu Ilan Șor și rețele de influență din Moldova și Rusia
18:20
Calea Ferată din Moldova scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobiliare la final de ianuarie
18:10
Noi detalii în cazul împușcăturii de pe traseul Tomai – Ceadâr-Lunga: suspectul ar fi un angajat al Poliției din Găgăuzia
18:00
Buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate în 2026. Lista preparatelor va fi extinsă
18:00
Primăria Chișinău recomandă prudență maximă și evitarea deplasărilor neesențiale din cauza poleiului și ninsorii
18:00
Republica Moldova, pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”. Nominalizările pentru 2026 sunt deschise
