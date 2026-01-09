Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”
Unika.md, 9 ianuarie 2026 23:50
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 30 minute
23:50
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!” # Unika.md
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”
23:40
Medvedev justifică atacul cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei: „O injecție cu haloperidol pentru psihopați periculoși”. Retorică dură și amenințări la adresa liderilor occidentali # Unika.md
Medvedev justifică atacul cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei: „O injecție cu haloperidol pentru psihopați periculoși”. Retorică dură și amenințări la adresa liderilor occidentali
Acum o oră
23:30
Detalii despre tragedia de Revelion la Roma: un moldovean de 63 de ani a murit după explozia unei petarde # Unika.md
Detalii despre tragedia de Revelion la Roma: un moldovean de 63 de ani a murit după explozia unei petarde
23:30
Descoperire macabră în Pennsylvania: un bărbat acuzat după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost găsite în locuința sa # Unika.md
Descoperire macabră în Pennsylvania: un bărbat acuzat după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost găsite în locuința sa
Acum 4 ore
21:50
Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân # Unika.md
Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân
21:30
Giorgia Meloni: „A venit momentul ca Europa să reia dialogul cu Rusia”. Premierul italian susține un canal diplomatic direct pentru pacea în Ucraina # Unika.md
Giorgia Meloni: „A venit momentul ca Europa să reia dialogul cu Rusia”. Premierul italian susține un canal diplomatic direct pentru pacea în Ucraina
21:20
Summitul G7 din 2026, amânat de Franța pentru a evita suprapunerea cu un eveniment sportiv major la Casa Albă, de ziua lui Donald Trump # Unika.md
Summitul G7 din 2026, amânat de Franța pentru a evita suprapunerea cu un eveniment sportiv major la Casa Albă, de ziua lui Donald Trump
21:00
Prinţesa Kate a împlinit 44 de ani. „Natura m-a ajutat să mă vindec”
20:30
Proprietarul barului din Crans-Montana unde au murit 40 de tineri a fost arestat
20:10
Drumuri naționale sub monitorizare: AND intervine pe sectoarele cu ghețuș și zăpadă. Recomandări pentru șoferi # Unika.md
Drumuri naționale sub monitorizare: AND intervine pe sectoarele cu ghețuș și zăpadă. Recomandări pentru șoferi
20:10
Noile reguli privind cetățenia Republicii Moldova a determinat creșterea cererilor din regiunea transnistreană # Unika.md
Noile reguli privind cetățenia Republicii Moldova a determinat creșterea cererilor din regiunea transnistreană
Acum 6 ore
20:00
Opt luni de la incendiul devastator din Durlești: apartamente nelocuibile și reparații neterminate # Unika.md
Opt luni de la incendiul devastator din Durlești: apartamente nelocuibile și reparații neterminate
19:30
Carantină de 30 de zile la Sipoteni, Călărași, după confirmarea unui caz de rabie la bovine. Autoritățile impun măsuri stricte # Unika.md
Carantină de 30 de zile la Sipoteni, Călărași, după confirmarea unui caz de rabie la bovine. Autoritățile impun măsuri stricte
19:30
Salarii majorate pentru cadrele universitare și cercetători: sporuri de până la 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat # Unika.md
Salarii majorate pentru cadrele universitare și cercetători: sporuri de până la 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat
19:20
Impresiile unui român despre Chișinău: „O listă sinceră cu motivele pentru care revin peste Prut” # Unika.md
Impresiile unui român despre Chișinău: „O listă sinceră cu motivele pentru care revin peste Prut”
19:20
UE va semna Acordul de liber-schimb cu Mercosur, în pofida opoziției Franței și a protestelor agricultorilor # Unika.md
UE va semna Acordul de liber-schimb cu Mercosur, în pofida opoziției Franței și a protestelor agricultorilor
19:10
Republica Moldova confirmă: gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Lvov # Unika.md
Republica Moldova confirmă: gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Lvov
19:10
Peste 600.000 de gospodării din Moldova primesc compensații la energie pentru luna decembrie. Plățile, disponibile pe card și la poștă # Unika.md
Peste 600.000 de gospodării din Moldova primesc compensații la energie pentru luna decembrie. Plățile, disponibile pe card și la poștă
19:00
Tiktoker scoțian, condamnat la închisoare după ce a ucis o bătrână într-un accident rutier și a încercat să dea vina pe un român # Unika.md
Tiktoker scoțian, condamnat la închisoare după ce a ucis o bătrână într-un accident rutier și a încercat să dea vina pe un român
Acum 8 ore
16:10
ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește # Unika.md
ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește
16:10
Tragedie la Rădoaia, raionul Sângerei: un bărbat, ucis cu sânge rece
Acum 12 ore
16:00
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna” # Unika.md
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna”
15:50
Zece accidente rutiere în raionul Căușeni din cauza ghețușului și poleiului. Poliția recomandă prudență maximă la volan # Unika.md
Zece accidente rutiere în raionul Căușeni din cauza ghețușului și poleiului. Poliția recomandă prudență maximă la volan
15:50
Moldova se alătură sancțiunilor internaționale împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft # Unika.md
Moldova se alătură sancțiunilor internaționale împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft
15:20
La vama Palanca au fost descoperite: matrice pentru monede euro și sute de monede comemorative, confiscate # Unika.md
La vama Palanca au fost descoperite: matrice pentru monede euro și sute de monede comemorative, confiscate
15:20
Alegeri tensionate la Uniunea Avocaților: candidații mizează pe integrare europeană, digitalizare și consolidarea profesiei # Unika.md
Alegeri tensionate la Uniunea Avocaților: candidații mizează pe integrare europeană, digitalizare și consolidarea profesiei
15:10
Condamnat pentru escrocherie cu criptomonede: tânăr de 26 de ani, amendat cu 50.000 de lei și obligat să restituie prejudiciul # Unika.md
Condamnat pentru escrocherie cu criptomonede: tânăr de 26 de ani, amendat cu 50.000 de lei și obligat să restituie prejudiciul
15:10
Kiev sub asediu: atacurile masive ale Rusiei lasă capitala Ucrainei fără căldură și electricitate. Primarul Kliciko îndeamnă la evacuare temporară # Unika.md
Kiev sub asediu: atacurile masive ale Rusiei lasă capitala Ucrainei fără căldură și electricitate. Primarul Kliciko îndeamnă la evacuare temporară
13:50
Alimentarea cu energie electrică, restabilită complet după avariile produse de vremea rea. Echipele de intervenție au acționat non-stop # Unika.md
Alimentarea cu energie electrică, restabilită complet după avariile produse de vremea rea. Echipele de intervenție au acționat non-stop
13:10
Ucraina cere reuniune de urgență la ONU după atacul cu rachetă balistică Oreșnik asupra Lvovului. Moldova condamnă ferm acțiunile Rusiei # Unika.md
Ucraina cere reuniune de urgență la ONU după atacul cu rachetă balistică Oreșnik asupra Lvovului. Moldova condamnă ferm acțiunile Rusiei
13:10
Un cetățean străin, bănuit de jaf în Chișinău, reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” înainte de a fugi din țară # Unika.md
Un cetățean străin, bănuit de jaf în Chișinău, reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” înainte de a fugi din țară
12:50
Un bărbat din Dubăsari a supraviețuit după ce a căzut de la etajul cinci
12:50
Zboruri anulate și întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” din cauza vremii nefavorabile # Unika.md
Zboruri anulate și întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” din cauza vremii nefavorabile
12:50
Activele și fondurile Lukoil și ale altor companii petroliere ruse din Moldova pot fi blocate. Decizia, în contextul sancțiunilor internaționale # Unika.md
Activele și fondurile Lukoil și ale altor companii petroliere ruse din Moldova pot fi blocate. Decizia, în contextul sancțiunilor internaționale
12:50
Un polițist din Veneția, arestat pentru uciderea moldoveanului Sergiu Țărnă. Procurorii italieni: „A fost o execuție” # Unika.md
Un polițist din Veneția, arestat pentru uciderea moldoveanului Sergiu Țărnă. Procurorii italieni: „A fost o execuție”
11:40
Un polițist din Găgăuzia, suspectat că a tras într-o mașină cu soția și copilul său. Ancheta este în desfășurare # Unika.md
Un polițist din Găgăuzia, suspectat că a tras într-o mașină cu soția și copilul său. Ancheta este în desfășurare
11:30
Metronidazol depistat în ouă și păsări la o fermă din Moldova. ANSA: 110.000 de păsări nimicite, importurile de furaje – sistate # Unika.md
Metronidazol depistat în ouă și păsări la o fermă din Moldova. ANSA: 110.000 de păsări nimicite, importurile de furaje – sistate
Acum 24 ore
08:20
Creștere semnificativă a apelurilor la 112 din cauza ninsorilor și poleiului. Autoritățile fac apel la prudență maximă # Unika.md
Creștere semnificativă a apelurilor la 112 din cauza ninsorilor și poleiului. Autoritățile fac apel la prudență maximă
08:20
Prognoza meteo 9 ianuarie 2026: Cod galben de vânt și polei, vreme rece și drumuri alunecoase în toată țara # Unika.md
Prognoza meteo 9 ianuarie 2026: Cod galben de vânt și polei, vreme rece și drumuri alunecoase în toată țara
08:20
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ștefan – model de credință și iertare # Unika.md
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ștefan – model de credință și iertare
08:10
Horoscopul zilei – 9 ianuarie 2026: Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a rezolva situații amânate și pentru a face alegeri mature # Unika.md
Horoscopul zilei – 9 ianuarie 2026: Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a rezolva situații amânate și pentru a face alegeri mature
00:40
MAGNAT: Povestea campionului care a lăsat uniforma de polițist pentru cântec
Ieri
23:10
Studiu: Mecanismul natural de apărare împotriva cancerului poate fi activat în 10 minute, prin această metodă accesibilă oricui # Unika.md
Studiu: Mecanismul natural de apărare împotriva cancerului poate fi activat în 10 minute, prin această metodă accesibilă oricui
22:40
Horoscop financiar 12–18 ianuarie 2026: Trei zodii care pot deschide un nou capitol în relația cu banii # Unika.md
Horoscop financiar 12–18 ianuarie 2026: Trei zodii care pot deschide un nou capitol în relația cu banii
22:10
SUA analizează plăți directe către groenlandezi pentru a-i convinge să se separe de Danemarca. Planurile Casei Albe provoacă reacții dure în Europa # Unika.md
SUA analizează plăți directe către groenlandezi pentru a-i convinge să se separe de Danemarca. Planurile Casei Albe provoacă reacții dure în Europa
22:00
Tragedie pe pârtie în Italia: un moldovean de 34 de ani a murit după ce a căzut cu snowboard # Unika.md
Tragedie pe pârtie în Italia: un moldovean de 34 de ani a murit după ce a căzut cu snowboard
22:00
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități, fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Unika.md
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități, fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile
21:50
Italia: O femeie a urmat patru ani de chimioterapie pentru un cancer inexistent. Spitalul, obligat la despăgubiri de 500.000 de euro # Unika.md
Italia: O femeie a urmat patru ani de chimioterapie pentru un cancer inexistent. Spitalul, obligat la despăgubiri de 500.000 de euro
21:40
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza ninsorilor abundente. Decizia aparține direcțiilor de învățământ # Unika.md
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza ninsorilor abundente. Decizia aparține direcțiilor de învățământ
21:30
Fostul ministru al Finanțelor din România, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă # Unika.md
Fostul ministru al Finanțelor din România, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.