Un polițist din Găgăuzia, suspectat că a tras într-o mașină cu soția și copilul său. Ancheta este în desfășurare

Unika.md, 9 ianuarie 2026 11:40

Un polițist din Găgăuzia, suspectat că a tras într-o mașină cu soția și copilul său. Ancheta este în desfășurare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 10 minute
11:40
Un polițist din Găgăuzia, suspectat că a tras într-o mașină cu soția și copilul său. Ancheta este în desfășurare Unika.md
Un polițist din Găgăuzia, suspectat că a tras într-o mașină cu soția și copilul său. Ancheta este în desfășurare
Acum 30 minute
11:30
Metronidazol depistat în ouă și păsări la o fermă din Moldova. ANSA: 110.000 de păsări nimicite, importurile de furaje – sistate Unika.md
Metronidazol depistat în ouă și păsări la o fermă din Moldova. ANSA: 110.000 de păsări nimicite, importurile de furaje – sistate
Acum 4 ore
08:20
Creștere semnificativă a apelurilor la 112 din cauza ninsorilor și poleiului. Autoritățile fac apel la prudență maximă Unika.md
Creștere semnificativă a apelurilor la 112 din cauza ninsorilor și poleiului. Autoritățile fac apel la prudență maximă
08:20
Prognoza meteo 9 ianuarie 2026: Cod galben de vânt și polei, vreme rece și drumuri alunecoase în toată țara Unika.md
Prognoza meteo 9 ianuarie 2026: Cod galben de vânt și polei, vreme rece și drumuri alunecoase în toată țara
08:20
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ștefan – model de credință și iertare Unika.md
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ștefan – model de credință și iertare
08:10
Horoscopul zilei – 9 ianuarie 2026: Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a rezolva situații amânate și pentru a face alegeri mature Unika.md
Horoscopul zilei – 9 ianuarie 2026: Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a rezolva situații amânate și pentru a face alegeri mature
Acum 12 ore
00:40
MAGNAT: Povestea campionului care a lăsat uniforma de polițist pentru cântec Unika.md
MAGNAT: Povestea campionului care a lăsat uniforma de polițist pentru cântec
8 ianuarie 2026
23:10
Studiu: Mecanismul natural de apărare împotriva cancerului poate fi activat în 10 minute, prin această metodă accesibilă oricui Unika.md
Studiu: Mecanismul natural de apărare împotriva cancerului poate fi activat în 10 minute, prin această metodă accesibilă oricui
Acum 24 ore
22:40
Horoscop financiar 12–18 ianuarie 2026: Trei zodii care pot deschide un nou capitol în relația cu banii Unika.md
Horoscop financiar 12–18 ianuarie 2026: Trei zodii care pot deschide un nou capitol în relația cu banii
22:10
SUA analizează plăți directe către groenlandezi pentru a-i convinge să se separe de Danemarca. Planurile Casei Albe provoacă reacții dure în Europa Unika.md
SUA analizează plăți directe către groenlandezi pentru a-i convinge să se separe de Danemarca. Planurile Casei Albe provoacă reacții dure în Europa
22:00
Tragedie pe pârtie în Italia: un moldovean de 34 de ani a murit după ce a căzut cu snowboard Unika.md
Tragedie pe pârtie în Italia: un moldovean de 34 de ani a murit după ce a căzut cu snowboard
22:00
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități, fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile Unika.md
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități, fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile
21:50
Italia: O femeie a urmat patru ani de chimioterapie pentru un cancer inexistent. Spitalul, obligat la despăgubiri de 500.000 de euro Unika.md
Italia: O femeie a urmat patru ani de chimioterapie pentru un cancer inexistent. Spitalul, obligat la despăgubiri de 500.000 de euro
21:40
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza ninsorilor abundente. Decizia aparține direcțiilor de învățământ Unika.md
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza ninsorilor abundente. Decizia aparține direcțiilor de învățământ
21:30
Fostul ministru al Finanțelor din România, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă Unika.md
Fostul ministru al Finanțelor din România, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă
21:20
Venezuela eliberează mai mulți deținuți politici și străini, după capturarea lui Maduro. Gest unilateral de „pace” Unika.md
Venezuela eliberează mai mulți deținuți politici și străini, după capturarea lui Maduro. Gest unilateral de „pace”
21:10
Accesul camioanelor, suspendat la vămile Palanca, Tudora și Costești din cauza ninsorilor și poleiului Unika.md
Accesul camioanelor, suspendat la vămile Palanca, Tudora și Costești din cauza ninsorilor și poleiului
20:50
Incident aviatic fatal în Rusia: un oligarh rus a murit după ce elicopterul său a agățat cablurile unei telecabine Unika.md
Incident aviatic fatal în Rusia: un oligarh rus a murit după ce elicopterul său a agățat cablurile unei telecabine
20:40
Avertisment meteo sever pentru moldovenii din Marea Britanie: furtuna Goretti aduce vânt puternic, ninsori și perturbări majore Unika.md
Avertisment meteo sever pentru moldovenii din Marea Britanie: furtuna Goretti aduce vânt puternic, ninsori și perturbări majore
20:30
Senatul SUA limitează puterile președintelui Trump privind acțiunile militare în Venezuela. Rezoluție istorică după capturarea lui Maduro Unika.md
Senatul SUA limitează puterile președintelui Trump privind acțiunile militare în Venezuela. Rezoluție istorică după capturarea lui Maduro
20:20
Accident spectaculos la Predeal: o mașină a rămas blocată pe acoperișul unei pensiuni. Șoferul, rănit și transportat la spital Unika.md
Accident spectaculos la Predeal: o mașină a rămas blocată pe acoperișul unei pensiuni. Șoferul, rănit și transportat la spital
20:10
Gerul pune stăpânire pe Republica Moldova: temperaturi de până la -18°C, ninsori și polei în zilele următoare Unika.md
Gerul pune stăpânire pe Republica Moldova: temperaturi de până la -18°C, ninsori și polei în zilele următoare
20:00
Poliția și voluntarii intervin pentru deblocarea traficului în Chișinău din cauza vremii nefavorabile Unika.md
Poliția și voluntarii intervin pentru deblocarea traficului în Chișinău din cauza vremii nefavorabile
20:00
Vremea nefavorabilă provoacă întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău. Zboruri afectate spre mai multe destinații Unika.md
Vremea nefavorabilă provoacă întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău. Zboruri afectate spre mai multe destinații
20:00
Drumuri cu ghețuș și polei în toată țara. Administrația Națională a Drumurilor recomandă prudență maximă șoferilor Unika.md
Drumuri cu ghețuș și polei în toată țara. Administrația Națională a Drumurilor recomandă prudență maximă șoferilor
19:10
Dosar de corupție la Cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată pentru corupere, escrocherie și trafic de influență Unika.md
Dosar de corupție la Cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată pentru corupere, escrocherie și trafic de influență
18:40
Polițiștii INSP au sprijinit salvarea unui băiețel aflat în urgență medicală. Intervenție promptă și eficientă Unika.md
Polițiștii INSP au sprijinit salvarea unui băiețel aflat în urgență medicală. Intervenție promptă și eficientă
18:30
Arestare-cheie în cazul moldoveanului Sergiu Țârnă, ucis lângă Veneția. Un polițist local, principalul suspect Unika.md
Arestare-cheie în cazul moldoveanului Sergiu Țârnă, ucis lângă Veneția. Un polițist local, principalul suspect
18:20
Petrolierul Marinera, reținut de Garda de Coastă a SUA: conexiuni cu Ilan Șor și rețele de influență din Moldova și Rusia Unika.md
Petrolierul Marinera, reținut de Garda de Coastă a SUA: conexiuni cu Ilan Șor și rețele de influență din Moldova și Rusia
18:20
Calea Ferată din Moldova scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobiliare la final de ianuarie Unika.md
Calea Ferată din Moldova scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobiliare la final de ianuarie
18:10
Noi detalii în cazul împușcăturii de pe traseul Tomai – Ceadâr-Lunga: suspectul ar fi un angajat al Poliției din Găgăuzia Unika.md
Noi detalii în cazul împușcăturii de pe traseul Tomai – Ceadâr-Lunga: suspectul ar fi un angajat al Poliției din Găgăuzia
18:00
Buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate în 2026. Lista preparatelor va fi extinsă Unika.md
Buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate în 2026. Lista preparatelor va fi extinsă
18:00
Primăria Chișinău recomandă prudență maximă și evitarea deplasărilor neesențiale din cauza poleiului și ninsorii Unika.md
Primăria Chișinău recomandă prudență maximă și evitarea deplasărilor neesențiale din cauza poleiului și ninsorii
18:00
Republica Moldova, pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”. Nominalizările pentru 2026 sunt deschise Unika.md
Republica Moldova, pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”. Nominalizările pentru 2026 sunt deschise
17:50
Tânăr din Republica Moldova, salvat de salvamontiști în Masivul Ceahlău. Operațiune dificilă, finalizată cu succes Unika.md
Tânăr din Republica Moldova, salvat de salvamontiști în Masivul Ceahlău. Operațiune dificilă, finalizată cu succes
17:40
Crăciun pe stil vechi cu urgențe medicale: peste 200 de pacienți au primit îngrijiri la Institutul de Medicină Urgentă Unika.md
Crăciun pe stil vechi cu urgențe medicale: peste 200 de pacienți au primit îngrijiri la Institutul de Medicină Urgentă
17:40
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în 2026 pentru consumatorii din Moldova. Decizia, la final de ianuarie Unika.md
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în 2026 pentru consumatorii din Moldova. Decizia, la final de ianuarie
17:40
Trafic intens și drumuri cu ghețuș după sărbători. Poliția recomandă prudență sporită șoferilor Unika.md
Trafic intens și drumuri cu ghețuș după sărbători. Poliția recomandă prudență sporită șoferilor
Ieri
15:50
Când revin elevii la școală după vacanța de iarnă pe data de 9 sau 12 ianuarie? Unika.md
Când revin elevii la școală după vacanța de iarnă pe data de 9 sau 12 ianuarie?
15:50
Reduceri la prima de asigurare medicală până pe 31 martie. Cine beneficiază și cât trebuie să achite Unika.md
Reduceri la prima de asigurare medicală până pe 31 martie. Cine beneficiază și cât trebuie să achite
15:30
Țigările și produsele din tutun s-au scumpit de la 1 ianuarie 2026. Accize mai mari pentru toate categoriile Unika.md
Țigările și produsele din tutun s-au scumpit de la 1 ianuarie 2026. Accize mai mari pentru toate categoriile
15:30
Deduceri și scutiri fiscale pentru contribuabilii din Moldova în 2026. Ce cheltuieli pot fi incluse în declarația fiscală Unika.md
Deduceri și scutiri fiscale pentru contribuabilii din Moldova în 2026. Ce cheltuieli pot fi incluse în declarația fiscală
13:20
Iran: Nouă zile consecutive de proteste antiguvernamentale. Zeci de morți, sute de arestați și orașe cucerite de manifestanți Unika.md
Iran: Nouă zile consecutive de proteste antiguvernamentale. Zeci de morți, sute de arestați și orașe cucerite de manifestanți
13:10
Tragedie la Arad: Un tată și fiul său s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje. Primele concluzii ale anchetatorilor Unika.md
Tragedie la Arad: Un tată și fiul său s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje. Primele concluzii ale anchetatorilor
13:10
„Ghețarul Apocalipsei” din Antarctica a început să se deplaseze. Oamenii de știință avertizează asupra riscurilor majore pentru nivelul mărilor Unika.md
„Ghețarul Apocalipsei” din Antarctica a început să se deplaseze. Oamenii de știință avertizează asupra riscurilor majore pentru nivelul mărilor
13:00
Incendiul de la depozitul cu produse alimentare din Chișinău, localizat după cinci ore de intervenție. Pompierii au salvat 10.000 m² de spațiu Unika.md
Incendiul de la depozitul cu produse alimentare din Chișinău, localizat după cinci ore de intervenție. Pompierii au salvat 10.000 m² de spațiu
12:20
16 blocuri din zona Telecentru, fără căldură și apă caldă pe 7 ianuarie. Intervenții Termoelectrica după o defecțiune majoră Unika.md
16 blocuri din zona Telecentru, fără căldură și apă caldă pe 7 ianuarie. Intervenții Termoelectrica după o defecțiune majoră
12:20
Republica Moldova, pe locul 9 mondial la creșterea turismului intern în 2025. Clasament UN Tourism Unika.md
Republica Moldova, pe locul 9 mondial la creșterea turismului intern în 2025. Clasament UN Tourism
12:20
492 de tentative de mituire raportate în 2025. MAI: Integritatea rămâne principiu esențial Unika.md
492 de tentative de mituire raportate în 2025. MAI: Integritatea rămâne principiu esențial
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Incendiu de proporții în Chișinău. Peste 70 de pompieri, mobilizați pentru stingere Unika.md
Incendiu de proporții în Chișinău. Peste 70 de pompieri, mobilizați pentru stingere
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.