Republica Moldova, pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”. Nominalizările pentru 2026 sunt deschise
Unika.md, 8 ianuarie 2026 18:00
Republica Moldova, pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”. Nominalizările pentru 2026 sunt deschise
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 5 minute
18:20
Petrolierul Marinera, reținut de Garda de Coastă a SUA: conexiuni cu Ilan Șor și rețele de influență din Moldova și Rusia # Unika.md
Petrolierul Marinera, reținut de Garda de Coastă a SUA: conexiuni cu Ilan Șor și rețele de influență din Moldova și Rusia
18:20
Calea Ferată din Moldova scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobiliare la final de ianuarie # Unika.md
Calea Ferată din Moldova scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobiliare la final de ianuarie
Acum 15 minute
18:10
Noi detalii în cazul împușcăturii de pe traseul Tomai – Ceadâr-Lunga: suspectul ar fi un angajat al Poliției din Găgăuzia # Unika.md
Noi detalii în cazul împușcăturii de pe traseul Tomai – Ceadâr-Lunga: suspectul ar fi un angajat al Poliției din Găgăuzia
Acum 30 minute
18:00
Buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate în 2026. Lista preparatelor va fi extinsă # Unika.md
Buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate în 2026. Lista preparatelor va fi extinsă
18:00
Primăria Chișinău recomandă prudență maximă și evitarea deplasărilor neesențiale din cauza poleiului și ninsorii # Unika.md
Primăria Chișinău recomandă prudență maximă și evitarea deplasărilor neesențiale din cauza poleiului și ninsorii
18:00
Republica Moldova, pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”. Nominalizările pentru 2026 sunt deschise # Unika.md
Republica Moldova, pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”. Nominalizările pentru 2026 sunt deschise
Acum o oră
17:50
Tânăr din Republica Moldova, salvat de salvamontiști în Masivul Ceahlău. Operațiune dificilă, finalizată cu succes # Unika.md
Tânăr din Republica Moldova, salvat de salvamontiști în Masivul Ceahlău. Operațiune dificilă, finalizată cu succes
17:40
Crăciun pe stil vechi cu urgențe medicale: peste 200 de pacienți au primit îngrijiri la Institutul de Medicină Urgentă # Unika.md
Crăciun pe stil vechi cu urgențe medicale: peste 200 de pacienți au primit îngrijiri la Institutul de Medicină Urgentă
17:40
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în 2026 pentru consumatorii din Moldova. Decizia, la final de ianuarie # Unika.md
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în 2026 pentru consumatorii din Moldova. Decizia, la final de ianuarie
17:40
Trafic intens și drumuri cu ghețuș după sărbători. Poliția recomandă prudență sporită șoferilor # Unika.md
Trafic intens și drumuri cu ghețuș după sărbători. Poliția recomandă prudență sporită șoferilor
Ieri
15:50
Când revin elevii la școală după vacanța de iarnă pe data de 9 sau 12 ianuarie?
15:50
Reduceri la prima de asigurare medicală până pe 31 martie. Cine beneficiază și cât trebuie să achite # Unika.md
Reduceri la prima de asigurare medicală până pe 31 martie. Cine beneficiază și cât trebuie să achite
15:30
Țigările și produsele din tutun s-au scumpit de la 1 ianuarie 2026. Accize mai mari pentru toate categoriile # Unika.md
Țigările și produsele din tutun s-au scumpit de la 1 ianuarie 2026. Accize mai mari pentru toate categoriile
15:30
Deduceri și scutiri fiscale pentru contribuabilii din Moldova în 2026. Ce cheltuieli pot fi incluse în declarația fiscală # Unika.md
Deduceri și scutiri fiscale pentru contribuabilii din Moldova în 2026. Ce cheltuieli pot fi incluse în declarația fiscală
13:20
Iran: Nouă zile consecutive de proteste antiguvernamentale. Zeci de morți, sute de arestați și orașe cucerite de manifestanți # Unika.md
Iran: Nouă zile consecutive de proteste antiguvernamentale. Zeci de morți, sute de arestați și orașe cucerite de manifestanți
13:10
Tragedie la Arad: Un tată și fiul său s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje. Primele concluzii ale anchetatorilor # Unika.md
Tragedie la Arad: Un tată și fiul său s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje. Primele concluzii ale anchetatorilor
13:10
„Ghețarul Apocalipsei” din Antarctica a început să se deplaseze. Oamenii de știință avertizează asupra riscurilor majore pentru nivelul mărilor # Unika.md
„Ghețarul Apocalipsei” din Antarctica a început să se deplaseze. Oamenii de știință avertizează asupra riscurilor majore pentru nivelul mărilor
13:00
Incendiul de la depozitul cu produse alimentare din Chișinău, localizat după cinci ore de intervenție. Pompierii au salvat 10.000 m² de spațiu # Unika.md
Incendiul de la depozitul cu produse alimentare din Chișinău, localizat după cinci ore de intervenție. Pompierii au salvat 10.000 m² de spațiu
12:20
16 blocuri din zona Telecentru, fără căldură și apă caldă pe 7 ianuarie. Intervenții Termoelectrica după o defecțiune majoră # Unika.md
16 blocuri din zona Telecentru, fără căldură și apă caldă pe 7 ianuarie. Intervenții Termoelectrica după o defecțiune majoră
12:20
Republica Moldova, pe locul 9 mondial la creșterea turismului intern în 2025. Clasament UN Tourism # Unika.md
Republica Moldova, pe locul 9 mondial la creșterea turismului intern în 2025. Clasament UN Tourism
12:20
492 de tentative de mituire raportate în 2025. MAI: Integritatea rămâne principiu esențial # Unika.md
492 de tentative de mituire raportate în 2025. MAI: Integritatea rămâne principiu esențial
11:00
Incendiu de proporții în Chișinău. Peste 70 de pompieri, mobilizați pentru stingere
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Părinții fetei de 13 ani lăsată în spital la Căușeni de Revelion, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești # Unika.md
Părinții fetei de 13 ani lăsată în spital la Căușeni de Revelion, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești
21:20
Guvernul român a decis cu privire la alocația de stat pentru copii în 2026. Sunt vizați și copiii din Moldova cu cetățenie română # Unika.md
Guvernul român a decis cu privire la alocația de stat pentru copii în 2026. Sunt vizați și copiii din Moldova cu cetățenie română
21:20
Emilian Crețu a sărbătorit 39 de ani cu o petrecere „Black Party” spectaculoasă la Chișinău. Vedete, umor și atmosferă virală # Unika.md
Emilian Crețu a sărbătorit 39 de ani cu o petrecere „Black Party” spectaculoasă la Chișinău. Vedete, umor și atmosferă virală
21:10
Cod Galben de polei și ceață // Premier Energy Distribution avertizează: Nu atingeți cabluri rupte și căzute la pământ! # Unika.md
Cod Galben de polei și ceață // Premier Energy Distribution avertizează: Nu atingeți cabluri rupte și căzute la pământ!
21:10
România a decis ce se va întâmpla cu alocația de stat pentru copii cu cetățenie românească în 2026? # Unika.md
România a decis ce se va întâmpla cu alocația de stat pentru copii cu cetățenie românească în 2026?
21:00
Cinci cazuri de blocare și derapare pe drumurile din Moldova. IGSU și Poliția: prudență maximă în trafic! # Unika.md
Cinci cazuri de blocare și derapare pe drumurile din Moldova. IGSU și Poliția: prudență maximă în trafic!
21:00
Un bărbat inconștient, salvat de carabinieri în urma unei intervenții rapide
21:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău funcționează în termeni normali, în ciuda vremii de iarnă # Unika.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău funcționează în termeni normali, în ciuda vremii de iarnă
10:50
Cazuri de deținere de droguri, depistate în mai multe sectoare ale Capitalei. Persoanele implicate, documentate și sancționate # Unika.md
Cazuri de deținere de droguri, depistate în mai multe sectoare ale Capitalei. Persoanele implicate, documentate și sancționate
10:40
O adolescentă din Tocuz, Căușeni, intoxicată cu monoxid de carbon. IGSU: Verificați sobele și canalele de fum! # Unika.md
O adolescentă din Tocuz, Căușeni, intoxicată cu monoxid de carbon. IGSU: Verificați sobele și canalele de fum!
10:40
Doi moldoveni, condamnați la 15 ani de închisoare în Ucraina pentru acte de sabotaj. Instanța a dispus și confiscarea averii # Unika.md
Doi moldoveni, condamnați la 15 ani de închisoare în Ucraina pentru acte de sabotaj. Instanța a dispus și confiscarea averii
10:20
Tăiere ilegală de arbori depistată la Nihoreni, Râșcani. Autoritățile aplică sancțiuni
10:10
De ce pe bancnotele din 2015 apare semnătura Ancăi Dragu
10:00
Peste 72.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Cele mai tranzitate puncte și recomandările Poliției de Frontieră # Unika.md
Peste 72.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Cele mai tranzitate puncte și recomandările Poliției de Frontieră
10:00
Ambasada Republicii Moldova recomandă evitarea călătoriilor în Iran. Cetățenii moldoveni, îndemnați să-și comunice prezența și să fie pregătiți de evacuare # Unika.md
Ambasada Republicii Moldova recomandă evitarea călătoriilor în Iran. Cetățenii moldoveni, îndemnați să-și comunice prezența și să fie pregătiți de evacuare
10:00
Primăria Chișinău: Brazii de sărbători nu se aruncă la gunoi! Cum trebuie colectați corect și ce se întâmplă cu ei # Unika.md
Primăria Chișinău: Brazii de sărbători nu se aruncă la gunoi! Cum trebuie colectați corect și ce se întâmplă cu ei
10:00
A intrat în vigoare „Legea freelancerilor”: regim fiscal unic, fără birocrație și cu protecție socială pentru munca independentă # Unika.md
A intrat în vigoare „Legea freelancerilor”: regim fiscal unic, fără birocrație și cu protecție socială pentru munca independentă
09:50
Peste 3.260 de abateri în trafic, înregistrate de poliție în weekend. Viteza excesivă și consumul de alcool, principalele probleme # Unika.md
Peste 3.260 de abateri în trafic, înregistrate de poliție în weekend. Viteza excesivă și consumul de alcool, principalele probleme
09:50
Atacuri rusești la Kiev: doi morți, infrastructură medicală lovită și noi tensiuni diplomatice # Unika.md
Atacuri rusești la Kiev: doi morți, infrastructură medicală lovită și noi tensiuni diplomatice
09:50
Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din Sofia, Drochia
09:50
Drumurile din Republica Moldova, departe de standardele europene. Raportul Comisiei Europene: doar 9% din rețeaua principală este în stare bună # Unika.md
Drumurile din Republica Moldova, departe de standardele europene. Raportul Comisiei Europene: doar 9% din rețeaua principală este în stare bună
09:40
CNA: Sechestre de sute de milioane, condamnări și bunuri recuperate în ultima săptămână. Rezultate semnificative în combaterea corupției # Unika.md
CNA: Sechestre de sute de milioane, condamnări și bunuri recuperate în ultima săptămână. Rezultate semnificative în combaterea corupției
4 ianuarie 2026
21:50
Drumarii intervin pentru prevenirea înzăpezirii și a poleiului pe drumurile naționale. Recomandări pentru șoferi # Unika.md
Drumarii intervin pentru prevenirea înzăpezirii și a poleiului pe drumurile naționale. Recomandări pentru șoferi
21:40
Incident armat pe drumul Tomai–Ceadîr-Lunga: Foc de armă tras asupra unei familii aflate în mașină. Principalul suspect, reținut de poliție # Unika.md
Incident armat pe drumul Tomai–Ceadîr-Lunga: Foc de armă tras asupra unei familii aflate în mașină. Principalul suspect, reținut de poliție
09:10
Atac comun al Regatului Unit și Franței asupra unui sit ISIS din Siria
09:10
Delcy Rodriguez, noul lider interimar al Venezuelei după capturarea lui Maduro. Cine este și ce urmează pentru țară # Unika.md
Delcy Rodriguez, noul lider interimar al Venezuelei după capturarea lui Maduro. Cine este și ce urmează pentru țară
08:50
Horoscopul zilei – Duminică, 4 ianuarie 2026. Leul strălucește, iar restul zodiilor se bucură de liniște # Unika.md
Horoscopul zilei – Duminică, 4 ianuarie 2026. Leul strălucește, iar restul zodiilor se bucură de liniște
3 ianuarie 2026
22:50
China, „profund șocată” de loviturile SUA în Venezuela. Beijingul condamnă ferm capturarea lui Nicolas Maduro # Unika.md
China, „profund șocată” de loviturile SUA în Venezuela. Beijingul condamnă ferm capturarea lui Nicolas Maduro
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.