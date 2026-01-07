Asigurarea medicală în 2026: Cine beneficiază de reduceri până pe 31 martie?
TVR Moldova, 7 ianuarie 2026 17:10
Mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de facilități substanțiale, prevăzute de legislație, menționează Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Autoritățile interimare ale Venezuelei vor preda SUA între 30 și 50 de milioane de barili de țiței # TVR Moldova
Autoritățile interimare ale Venezuelei vor preda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de țiței, aflat sub sancțiuni. Anunțul a fost făcut chiar de liderul de la Casa Albă, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, potrivit tvrinfo.ro.
12:00
Cunoașteți istoria Zinaidei Baleanu, care s-a consacrat pedagogiei aproape o jumătate de secol # TVR Moldova
Un profesor dedicat, pe lângă lecțiile pe care le predă elevilor, mai e și un ghid care îi ajută pe copii să descopere lucruri și perspective noi. Un exemplu în acest sens este și Zinaida Baleanu, care s-a consacrat pedagogiei, aproape o jumătate de secol. Mai multe amănunte vedeți în reportajul realizat de către jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu.
Acum 8 ore
11:10
Până pe 9 ianuarie este valabilă avertizarea emisă de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) Cod Galben - condiţiile ale vremii potenţial periculoase - de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ pe tot teritoriul Republicii Moldova.
10:30
Marea Britanie și Franța sunt de acord să trimită trupe în Ucraina în cazul unui acord de pace # TVR Moldova
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, împărțirea sarcinilor și coordonarea – sunt aspectele concrete dezbătute ieri, la reuniunea Coaliției de voință, întrunită la Palatul Elysee. Totul este prevăzut inclusiv într-un document pregătit de experții militari. Marea Britanie și Franța s-au declarat dispuse să trimită trupe în Ucraina după o încetare a focului. „România nu va trimite trupe în Ucraina, ci este pregătită să contribuie prin sprijin pe mai multe paliere, inclusiv prin consolidarea securității la Marea Neagră”, a declarat președintele Nicușor Dan, relatează tvrinfo.ro.
Acum 12 ore
09:10
ASD: Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață și carosabil umed # TVR Moldova
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 m sau mai puțin, ca urmare a Codului Galben, valabil până în a doua parte a zilei, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit drumarilor, pe majoritatea traseelor din republică partea carosabilă este umedă.
09:00
/FOTO/ Incendiu de proporții la un depozit din Chișinău: 70 de salvatori luptă cu flăcările # TVR Moldova
Un incendiu de proporții a izbucnit într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr.15 A din Chișinău. La fața locului au intervenit peste 70 de salvatori și pompieri cu 13 autospeciale de intervenție de stingere a incendiilor.
08:50
Atenționare de călătorie în Franța: Cod portocaliu de ninsori abundente; perturbări în transporturi # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe de la București informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că autoritățile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente și polei pentru miercuri, 7 ianuarie.
08:40
Maia Sandu participă la deschiderea oficială a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.
08:10
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc pe 7 ianuarie Nașterea Domnului Iisus Hristos. De Crăciun, creștinii care au postit se pot împărtăși și este dezlegare la orice fel de mâncăruri. Tradițional, creștinii merg la biserică, iar mai apoi se adună împreună cu familia la masa de sărbătoare pentru a marca Nașterea Domnului Iisus Hristos.
25 de ani de închisoare pentru un bărbat care a abuzat sexual fiica concubinei de la vârsta de 3 ani # TVR Moldova
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 40 de ani de la nordul Republicii Moldova, acuzat de viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite.
12:30
Dosarul lui Plahotniuc: Cine este Bondarciuc, martora apărării înfățișată astăzi în fața instanței? # TVR Moldova
Olga Bondarciuc, cunoscută ca notară a lui Vladimir Plahotniuc, este audiată în ședința de astăzi, 6 ianuarie, în calitate de martor al apărării în dosarul de învinuire a oligarhului. Olga Bondarciuc, potrivit procurorilor, activa în calitate de notar și acționa în interesele organizației criminale, create și conduse de către Plahotniuc Vladimir. În ședința de astăzi, judecătorii o audiază și pe Alina Deleanu, fostă recepționistă la compania Prime Management, firmă controlată de Plahotniuc. Aceasta a mai fost audiată anterior în același dosar, însă în calitate de martor al acuzării.
12:10
32 de persoane au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc cu 16 etaje din Chișinău # TVR Moldova
32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate în noaptea de 6 ianuarie 2025 dintr-un bloc locativ din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu care a generat un pericol major de intoxicare cu fum. Incidentul s-a produs într-un bloc cu 16 nivele de pe strada Unirii Principatelor 1.
11:50
Poliția anunță eventuale probleme de trafic în zona Negureni, Telenești, din cauza unui protest # TVR Moldova
Poliția informează despre un protest la Negureni, Telenești, cu o posibilă folosire a tehnicii agricole. Segmentul de drum Negureni are o importanță majoră pe unde circulă persoanele care se deplasează spre localitățile rurale, pentru a-și vizita rudele și familiile cu ocazia Crăciunului pe stil vechi.
11:40
Un străin, declarat indezirabil și expulzat, după ce a lansat focuri de artificii în PMAN # TVR Moldova
Un cetățean străin, în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat, la data de 5 ianuarie 2026, de pe teritoriul Republicii Moldova, informează ofițerii Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM).
11:20
Poliția anunță desfășurarea unui protest la Negureni. Traficul rutier ar putea fi îngreunat # TVR Moldova
11:10
Premierul Danemarcei: Dacă SUA aleg să atace militar o altă ţară NATO, atunci totul se opreşte # TVR Moldova
Orice comparație cu Venezuela este respinsă de premierul Groenlandei, care a denunțat o retorică inacceptabilă, după ce Donald Trump a reiterat nevoia de securizare a Statelor Unite în această zonă.
10:40
Mită la „Sfântul Lazăr”: Procuratura a demontat o rețea de escroci care înșelau oamenii îndurerați # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău anunță că a trimis în judecată o cauză penală în care sunt învinuiți patru bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani. Printre aceștia se numără trei persoane publice și un cleric acuzați de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență.
10:40
Procuratura Anticorupție așteaptă rezultatele unei expertize tehnice în ce privește construcția drumului Leova-Bumbăta și, în funcție de rezultatele acesteia, vor fi și acțiunile procurorilor. Cel puțin acest lucru l-a afirmat în cadrul unui interviu pentru Moldova 1, șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.
10:30
Mită la „Sfântul Lazăr”: Procuratura a demontat o rețea escroci care înșelau oamenii îndurerați # TVR Moldova
10:20
Plăți ilegale pentru înmormântări: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care sunt învinuiți patru bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani. Printre aceștia se numără trei persoane publice și un cleric, acuzați de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență.
09:40
Fostul președinte al Venezuelei a fost adus de la Centrul metropolitan de detenție din Brooklyn la Tribunalul federal din Manhattan, unde un judecător federal a părimit dosarul cuplului dictatorial și a decis că o primă decizie va fi luată pe 16 martie.
