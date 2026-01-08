Președinția cipriotă a Consiliului UE: Extinderea spre Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest, o prioritate
Moldova1, 8 ianuarie 2026 15:10
Următoarea extindere a Uniunii Europene, prin adererea Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest, este esențială pentru consolidarea blocului comunitar ca actor geopolitic. Declarații în acest sens au fost făcute de oficiali europeni, pe 7 ianuarie, la ceremonia de preluare a Consiliului Uniunii Europene de către Republica Cipru. Pentru ca extinderea să devină realitate, e nevoie de acțiuni pe două fronturi - negocieri privind pacea în Ucraina și continuarea reformelor în țările candidate.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
15:20
Liderul clasamentului mondial feminin, Arina Sabalenka, a fost o „nucă prea tare” pentru Sorana Cîrstea. Tenismena româncă a pierdut partida cu 3-6, 3-6 și a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Brisbane, în Australia.
Acum 30 minute
15:10
Președinția cipriotă a Consiliului UE: Extinderea spre Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest, o prioritate # Moldova1
Următoarea extindere a Uniunii Europene, prin adererea Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest, este esențială pentru consolidarea blocului comunitar ca actor geopolitic. Declarații în acest sens au fost făcute de oficiali europeni, pe 7 ianuarie, la ceremonia de preluare a Consiliului Uniunii Europene de către Republica Cipru. Pentru ca extinderea să devină realitate, e nevoie de acțiuni pe două fronturi - negocieri privind pacea în Ucraina și continuarea reformelor în țările candidate.
Acum o oră
14:50
Ghețuș și polei pe drumurile naționale. Drumarii intervin, poliția monitorizează traficul # Moldova1
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile, pe fondul Codului galben de ghețuș și polei, emis de meteorologi. Precipitațiile sub formă de ploaie se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, iar carosabilul este, în mare parte, umed, cu porțiuni înzăpezite și zone cu polei.
14:40
Crima din Veneția: un ofițer al Poliției Locale, arestat în dosarul uciderii tânărului moldovean Sergiu Țârnă # Moldova1
Carabinierii din provincia Veneția au efectuat o arestare-cheie în ancheta privind uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Țârnă, în vârstă de 25 de ani, găsit mort pe 31 decembrie pe un teren agricol din zona Malcontenta di Mira, la marginea lagunei venețiene. Tânărul a fost împușcat în tâmplă, iar moartea sa a șocat atât comunitatea locală, cât și diaspora moldovenească din nordul Italiei, scrie Rotalianul.com cu trimite la Corriere della Sera.
Acum 2 ore
14:20
Crăciun trăit cu sufletul la Hăsnășenii Mari: tradiții păstrate din generație în generație # Moldova1
La Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, Nașterea Domnului nu este doar o sărbătoare din calendar, ci un moment așteptat cu emoție pe parcursul întregului an. Miercuri, de Crăciun gospodăriile s-au umplut de lumină, colinde și miros de bucate tradiționale, iar oamenii și-au deschis larg porțile pentru oaspeți și colindători.
13:40
Internazionale Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a obținut a 6-a victorie la rând în campionatul de fotbal al Italiei. „Nerazzurrii” au câștigat cu 2-0 meciul de pe terenul formației Parma Calcio din etapa a 19-a din Serie A.
13:40
Proteste în mai multe orașe din SUA după ce un agent ICE a împușcat mortal o mamă a trei copii în Minneapolis # Moldova1
Locuitori din mai multe orașe ale Statelor Unite au ieșit în stradă pentru a protesta după ce, la Minneapolis, un angajat al Serviciului american de Imigrație și Vamă (ICE) a împușcat mortal o femeie de 37 de ani, Renee Nicole McClean Good, mamă a trei copii. Femeia se mutase recent în Minnesota și era cetățeană a SUA, născută în statul Colorado. Potrivit familiei, ea nu a avut probleme cu legea, cu excepția unei amenzi obișnuite pentru încălcarea regulilor de circulație, scrie DW.
Acum 4 ore
13:20
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile, pe fondul Codului Galben de ghețuș și polei emis de meteorologi. Precipitațiile sub formă de ploaie se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, iar carosabilul este, în mare parte, umed, cu porțiuni înzăpezite și zone cu polei.
13:20
În orașul Dnipro au fost prelungită vacanța școlară și se pregătește înlocuirea transportului electric cu autobuze, din cauza unui blackout provocat de un atac rusesc, scrie publicația Astra.
13:00
Ieșirile din Republica Moldova, sub presiune: trafic intens la principalele puncte de frontieră # Moldova1
Ieșirile din Republica Moldova sunt aglomerate, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile vamale și Poliția de Frontieră. Cele mai mari fluxuri de călători și mijloace de transport se înregistrează la punctele de trecere a frontierei Leușeni, Sculeni și Criva, pe sensul de ieșire din țară.
13:00
Un bărbat de 45 de ani din Republica Moldova a fost oprit la frontieră după ce a încercat să intre în Germania folosind o carte de identitate românească falsificată, prezentată la controlul de la un aeroport internațional, scrie publicația Jurnal de Emigrant, cu referire la News Stadt.
12:40
„Citadinii” au încheiat la egalitate meciul cu Brighton and Hove Albion, scor 1-1. Este a 3-a remiză consecutivă pentru trupa lui Josep Guardiola, care rămâne la 5 puncte de liderul clasamentului, Arsenal Londra.
12:30
Donald Trump se așteaptă ca Statele Unite să administreze Venezuela și să exploateze vastele sale rezerve de petrol timp de câțiva ani. Declarația a fost făcută de fostul președinte american într-un interviu acordat publicației New York Times, relatează BBC News.
12:20
COD GALBEN de vânt în Republica Moldova: rafale de până la 72 km/h, începând din această seară # Moldova1
Un nou episod de vreme instabilă este așteptat în Republica Moldova începând din această după-amiază. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de intensificări ale vântului, valabil în intervalul 8 ianuarie, ora 16:00 – 9 ianuarie, ora 12:00.
11:50
Aeroportul din Chișinău a avut peste șase milioane de pasageri în 2025: Principalele destinații alese de călători # Moldova1
Anul 2025 s-a încheiat cu rezultate remarcabile pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Anul trecut a înregistrat un trafic de 6.080.431 de pasageri, în creștere cu 46.8% comparativ cu 2024.
11:50
Peste 1,2 milioane de euro pentru biodiversitate în Bazinul Mării Negre: proiectul ISTROS unește România, Moldova și Ucraina # Moldova1
Un nou proiect regional de amploare, ISTROS – Consolidarea protecției biodiversității la nivel transfrontalier, a fost lansat în regiunea Bazinului Mării Negre, cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027. Inițiativa vizează întărirea cooperării dintre instituțiile din România, Republica Moldova și Ucraina pentru combaterea braconajului și a pescuitului ilegal, fenomene care pun presiune tot mai mare asupra ecosistemelor din regiune.
11:40
Anul 2025 s-a încheiat cu rezultate remarcabile pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Anul trecut a înregistrat un trafic de 6.080.431 de pasageri, în creștere cu 46.8% comparativ cu 2024.
11:30
Hernia de disc - cauza durerilor de spate. Neurochirurg: „Aproape jumătate dintre operațiile noastre sunt pentru această afecțiune” # Moldova1
Hernia de disc este una dintre cele mai răspândite afecțiuni ale coloanei vertebrale și o cauză frecventă a durerilor de gât, spate și picioare, mai ales în rândul populației adulte. Subiectul a fost abordat în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, într-o discuție cu medicul neurochirurg Grigore Zapuhlîh, care explică atât amploarea fenomenului, cât și opțiunile moderne de tratament.
Acum 6 ore
11:00
La Chișinău, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, va avea loc un recital de muzică „Violoncel și acordeon – călătorie între folclorul românesc și muzica universală”. Concertul de excepție, dedicat promovării valorilor culturale românești și universale, va avea loc pe 17 ianuarie, la Sala cu Orgă.
10:50
FC Barcelona s-a calificat „en fanfare” în finala Supercupei Spaniei. Formația catalană a învins pe Athletic Bilbao cu 5-0 în meciul disputat la Djedda, în Arabia Saudită. În ultimul act, Barça va înfrunta pe Atletico Madrid sau Real Madrid.
09:30
Salonul de Arte de la Biblioteca Națională a debutat în acest an cu o expoziție plină de culoare # Moldova1
Salonul de Arte de la Biblioteca Națională a debutat în acest an cu o expoziție plină de culoare. Autoarele lucrărilor sunt artistele Natalia Badan și Ana Babiuc, ambele profesoare la Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din capitală.
Acum 8 ore
09:20
Lindsey Graham: Trump a dat undă verde unui proiect de lege pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, va permite promovarea în Congres a unui proiect de lege bipartid privind aplicarea sancțiunilor împotriva țărilor care fac afaceri cu Rusia. Votul asupra documentului ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a anunțat pe rețeaua socială X senatorul republican Lindsey Graham, citat de BBC News.
09:00
Ucraina: Regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie au rămas fără curent electric după atacuri rusești # Moldova1
În urma atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii energetice lansate în noaptea de miercuri spre joi, regiunile ucrainene Dnipropetrovsk și Zaporojie, inclusiv centrele regionale, au rămas fără alimentare cu energie electrică. Ministerul Energiei de la Kiev a anunțat că infrastructura critică din aceste regiuni funcționează în prezent cu ajutorul surselor de energie de rezervă, transmite DW.
08:50
Taxe pentru comenzile online din străinătate. Ministrul Finanțelor: „Nu urmărim descurajarea oamenilor, ci reguli egale pentru toți” # Moldova1
În Republica Moldova, achizițiile online făcute de moldoveni cresc de la un an la altul. Pe parcursul anului 2025, moldovenii au primit în jur de zece milioane de colete, expediate de platformele chinezești Temu, Joom sau AliExpres. Comerțul neimpozabil câștigă tot mai mult teren și constituie un motiv de îngrijorare pentru autorități, care își propun să impoziteze totuși bunurile cumpărate de cetățeni pe platformele internaționale online. În prezent, se lucrează la o astfel de măsură, care ar putea intra în vigoare la mijlocul acestui an.
08:00
Anul 2025 s-a încheiat cu rezultate remarcabile pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Anul trecut a înregistrat un trafic de aproape șase milioane de pasageri, în creștere cu 46.8% comparativ cu 2024. Potrivit instituției, această cifră depășește cu 6.8 la sută prognoza stabilită la începutul anului.
Acum 24 ore
22:20
Unul dintre sportivii francezi cu șanse la medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo este biatlonistul Quentin Fillon Maillet. Dublu campion olimpic la Beijing în 2022, acesta afirmă că ambiția sa este la fel de mare și la ediția din acest an.
22:00
Într-o lume tot mai grăbită și mecanizată, unde tehnologia domină aproape fiecare gest, meșteșugul tradițional rămâne un spațiu al răbdării, al liniștii și al sensului. La emisiunea „Zi de Zi”, meșterul popular Grigore Posternac a vorbit despre pasiunea care îi însoțește viața de peste patru decenii: prelucrarea artistică a lemnului, făcută exclusiv cu mâinile sale.
21:50
Crăciunul, în trecut | Istoric: „Odată cu instituirea regimului sovietic, copiii mergeau cu colinda pe ascuns, erau pedepsiți” # Moldova1
Sărbătorile de iarnă aduc cu ele nu doar bucuria Nașterii Domnului, ci și un patrimoniu bogat de tradiții populare, transmise din generație în generație. Crăciunul rămâne o sărbătoare a credinței și a identității culturale. Cum au evoluat tradițiile de-a lungul anilor și cum putem să le păstrăm, ne-a spus istoricul Mariana Cocieru.
21:30
Învățământul superior din Republica Moldova câștigă teren și încredere, atât în rândul tinerilor din țară, cât și al celor din străinătate. În anul universitar 2025, peste 23.000 de studenți au ales să studieze în universitățile din Republica Moldova, iar 1.113 dintre ei sunt din alte state – cel mai mare număr de studenți internaționali înregistrat până acum.
21:20
Pensiunile, luate cu asalt de Crăciun: „Îmi place, este atmosferă de sărbătoare și bucate tradiționale” # Moldova1
Unii moldoveni au ales să petreacă departe de zgomotul orașului, la pensiuni. Administratorii au pregătit și un program special. A fost atmosferă de sărbătoare și la pensiunea din comuna Tohatin, municipiul Chișinău. Oamenii au marcat Crăciunul departe de casă, cu un grătar. Bucatele tradiționale nu au lipsit. Gospodinele au pregătit și cozonaci, și piftie. O ceată de colindători a mers pe la fiecare cabană pentru a colinda. Așadar, Crăciunul are farmecul lui și la pensiuni.
20:40
Într-o lume tot mai grăbită și mecanizată, unde tehnologia domină aproape fiecare gest, meșteșugul tradițional rămâne un spațiu al răbdării, al liniștii și al sensului. La emisiunea „Zi de Zi”, meșterul popular Grigore Postârnac a vorbit despre pasiunea care îi însoțește viața de peste patru decenii: prelucrarea artistică a lemnului, făcută exclusiv cu mâinile sale.
20:40
Ninsori abundente și temperaturi scăzute în vestul Europei, iar Kosovo se confruntă cu inundații # Moldova1
Ninsori neobișnuit de abundente și temperaturi scăzute în vestul Europei. În Franța, sute de zboruri au fost anulate, autobuzele nu au mai plecat din gările auto, iar circulația trenurilor a devenit imposibilă în multe regiuni. În centrul țării, s-au format ambuteiaje care s-au întins pe sute de kilometri. La o altă extremă, regiunea Kosovo din sud-estul continentului se confruntă cu inundații puternice.
19:50
Elevii din peste 830 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor reveni la ore vineri, 9 ianuarie, iar la alte peste 330 de instituții vor fi reluate lecțiile în ziua de luni, 12 ianuarie.
19:20
Vizita președintei Maia Sandu în Cipru | A avut întrevederi cu oficiali europeni și cu președintele ucrainean # Moldova1
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, care se află în Cipru, a avut mai multe întrevederi cu oficiali europeni, precum și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Printre subiectele discutate au fost agenda de reforme a țării noastre privind aderarea la Uniunea Europeană (UE), securitatea regională și eforturile internaționale pentru o pace durabilă în Europa.
19:10
Deputata ucraineană Maria Mezentseva-Fedorenko: „APCE a devenit un centru internațional esențial al răspunsului juridic la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei” # Moldova1
Parlamentara ucraineană Maria Mezentseva-Fedorenko, a prezentat principalele decizii adoptate de APCE în 2025, în sprijinul Ucrainei. Șefa delegației permanente a Ucrainei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a subliniat într-un interviu că, în ultimii ani, această structură s-a transformat dintr-un organism consultativ într-un actor-cheie al arhitecturii juridice internaționale de răspuns la agresiunea Federației Ruse.
18:20
Începând din 7 ianuarie, accesul la Fontana di Trevi din Roma va fi condiționat de plata unei taxe de doi euro. Măsura face parte dintr-un plan amplu de protejare a monumentului de deteriorarea provocată de aglomerație, relatează Euronews.
17:50
Șaisprezece blocuri de locuințe din Chișinău rămase fără căldură și apă caldă, reconectate la agentul termic # Moldova1
Șaisprezece blocuri din cartierul Telecentru al municipiului Chișinău au fost deconectate de la căldură și apă caldă, în urma unei avarii la o linie electrică. Termoelectrica a anunțat că livrările de agent termic și apă caldă vor fi reluate după ora 18:00.
17:50
Neymar rămâne la FC Santos. Starul brazilian, care are 33 de ani, și-a prelungit contractul cu clubul copilăriei sale. Astfel, el va mai juca pentru FC Santos cel puțin până la sfârșitul acestui an.
17:30
„Am tratat educația ca prioritate națională”: Dan Perciun prezintă bilanțul investițiilor din 2025 # Moldova1
Anul 2025 a adus cele mai mari investiții din ultimii ani în educație, cercetare, tineret și sport, potrivit raportului prezentat de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Extinderea alimentației gratuite pentru elevi, creșterea salariilor în mediul universitar, atragerea tinerilor specialiști în școli, modernizarea infrastructurii și lansarea unor programe naționale noi se numără printre cele mai importante rezultate ale anului.
16:50
Statele Unite (SUA) au preluat controlul asupra navei Marinera, un petrolier sub pavilion rus, suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, au anunțat autoritățile americane, scrie BBC. Ar fi o operațiune fără precedent, care ar intensifica presiunea dintre Washington și Moscova.
16:20
Yemenul fierbe din nou: Arabia Saudită lovește un oraș portuar, iar liderul separatiștilor este acuzat de trădare # Moldova1
Yemenul intră într-o nouă fază periculoasă a războiului său prelungit, marcată de fracturi adânci în tabăra anti-rebelă, bombardamente aeriene și temeri tot mai mari privind extinderea conflictului dincolo de granițele țării. Evoluțiile recente arată că lupta nu se mai poartă doar împotriva rebelilor houthi, ci și între foști aliați, susținuți de puteri regionale rivale, relatează AP News.
16:10
Consiliul anti-Houthi din Yemen îl exclude pe liderul separatiștilor și îl acuză de trădare # Moldova1
Yemenul intră într-o nouă fază periculoasă a războiului său prelungit, marcată de fracturi adânci în tabăra anti-rebelă, bombardamente aeriene și temeri tot mai mari privind extinderea conflictului dincolo de granițele țării. Evoluțiile recente arată că lupta nu se mai poartă doar împotriva rebelilor houthi, ci și între foști aliați, susținuți de puteri regionale rivale, relatează AP News.
16:00
Creștini ortodocși care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, pe 7 ianuarie, au ales să își înceapă ziua la slujba specială dedicată Nașterii lui Iisus. Biserica „Sfântul Gheorghe” din cadrul Complexului monastic Căpriana a fost neîncăpătoare. Sute de enoriași au trecut pragul bisericii pentru a slăvi Nașterea lui Iisus.
15:50
Iga Swiatek a obținut punctul ce a decis calificarea echipei Poloniei în sferturile de finală ale turneului United Cup. Fosta număr 1 mondial al tenisului feminin a învins-o pe olandeza Suzan Lamens cu 6-3, 6-2, iar Polonia a câștigat meciul cu Țările de Jos, scor 3:0.
15:30
Crăciunul, în trecut | Istoric: „În secolul 20, copiii mergeau cu colinda pe ascuns, erau pedepsiți” # Moldova1
Sărbătorile de iarnă aduc cu ele nu doar bucuria Nașterii Domnului, ci și un patrimoniu bogat de tradiții populare, transmise din generație în generație. Crăciunul rămâne o sărbătoare a credinței și a identității culturale. Cum au evoluat tradițiile de-alungul anilor și cum putem să le păstrăm, ne-a spus istoricul Mariana Cocieru.
Ieri
14:30
Cetele de colindători merg din casă în casă pentru a vesti Nașterea Domnului. Gospodarii îi așteaptă în prag cu dulciuri și colaci. Și în satul Volovița din raionul Soroca, acest obicei este păstrat cu sfințenie.
14:00
Șaisprezece blocuri din cartierul Telecentru al municipiului Chișinău au fost deconectate de la căldură și apă caldă, în urma unei avarii la o linie electrică. Termoelectrica a anunțat că livrările de agent termic și apă caldă vor fi reluate după ora 18:00.
13:50
În Ajun de Crăciun pe stil vechi, centrul capitalei a răsunat de colinde. Interpreți de muzică populară și artiști din ansambluri folclorice au vestit Nașterea Domnului. Cântecele de Crăciun i-au făcut pe mulți să-și amintească de copilărie și să fredoneze versurile cu florile dalbe și Leru-i Ler.
13:30
Într-o lume tot mai grăbită și mecanizată, unde tehnologia domină aproape fiecare gest, meșteșugul tradițional rămâne un spațiu al răbdării, al liniștii și al sensului. La emisiunea „Zi de Zi”, meșterul popular Grigore Postârnac a vorbit despre pasiunea care îi însoțește viața de peste patru decenii: prelucrarea artistică a lemnului, făcută exclusiv cu mâinile sale.
13:20
Ucraina, atacată cu o rachetă Iskander și aproape 100 de drone: civili răniți și clădiri avariate # Moldova1
Rusia a atacat, noaptea trecută, teritoriul ucrainean cu o rachetă balistică Iskander-M și aproape o sută de drone. Majoritatea proiectilelor au fost distruse de sistemele de apărare aeriană ucrainene, dar fragmente din ele au avariat clădiri rezidențiale. Mai mulți civili răniți și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.