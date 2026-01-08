Peste 4.200 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile

21:20

Unii moldoveni au ales să petreacă departe de zgomotul orașului, la pensiuni. Administratorii au pregătit și un program special. A fost atmosferă de sărbătoare și la pensiunea din comuna Tohatin, municipiul Chișinău. Oamenii au marcat Crăciunul departe de casă, cu un grătar. Bucatele tradiționale nu au lipsit. Gospodinele au pregătit și cozonaci, și piftie. O ceată de colindători a mers pe la fiecare cabană pentru a colinda. Așadar, Crăciunul are farmecul lui și la pensiuni.