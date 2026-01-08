Petrolierul reținut de SUA ar avea legături cu Ilan Șor și cercuri apropiate Kremlinului

Pe 7 ianuarie, Garda de Coastă a SUA a reținut în Atlanticul de Nord petrolierul Marinera (fostul Bella 1). Urmărirea navei a durat două săptămâni și jumătate, timp în care aceasta și-a schimbat pavilionul din Guyana în cel rusesc și a obținut sprijinul Moscovei – potrivit relatărilor din presă, ar fi fost chiar escortată de un submarin rusesc. Un asemenea nivel de implicare a Moscovei în problemele unui tanc petrolier aflat la celălalt capăt al lumii nu este întâmplător. Așa cum au aflat „Sistemа” și Radio Svoboda, petrolierul este legat de vechi aliați ai Kremlinului – fostul deputat ucrainean Viktor Baranski și oligarhul moldovean fugar Ilan Șor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldova1