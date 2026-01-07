Horoscop 7 ianuarie – relația cu partenerul de cuplu se poate colora frumos
Horoscop 7 ianuarie – o zi de sărbătoare, frumoasă. O să avem un gând bun pentru cei care sărbătoresc ziua numelui și o să trăim într-o atmosferă armonioasă. CAPRICORN Se pare că aveți un program încărcat și o să faceți în așa fel încât să treceți pe la cei care sărbătoresc ziua numelui, și se […]
Potrivit unui proiect de declarație consultat de POLITICO, Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic" pentru a sprijini Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia. Planul, care trebuie aprobat de Washington și de liderii reuniți marți la Paris, prevede garanții de […]
Obligațiunile Telegram de 500 de milioane de dolari din Rusia au fost înghețate. Pavel Durov a promis o lovitură dură
Obligațiunile Telegram din Rusia, în valoare de o jumătate de miliard de dolari, au fost înghețate în urma sancțiunilor occidentale, dezvăluind expunerea financiară a aplicației de mesagerie față de țară, chiar și după ce fondatorul Pavel Durov a încercat să rupă legăturile cu Moscova, dezvăluie Financial Times. Compania a lansat o serie de oferte de […]
Viktor Orban a atacat din nou violent Ucraina și pe președintele Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat marți. "Piticul ucrainean cerșește mâncare", a spus premierul maghiar cu privire la planul de 800 de miliarde de euro de înarmare a Europei. Premierul maghiar Viktor Orban a atacat dur Uniunea Europeană, Ucraina și pe președintele acesteia, Volodimir Zelenski, […]
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a pus la îndoială eficacitatea sistemelor de apărare aeriană rusești, care nu au funcționat în timpul operațiunii speciale a SUA în capitala Venezuelei, Caracas, relatează RBC Ukraine. „Se pare că sistemele de apărare aeriană rusești nu au funcționat prea bine, nu-i așa? În centrul orașului Caracas, am capturat o persoană acuzată […]
Irina Vlah: 2025 a fost nu doar un an greu pentru Republica Moldova, ci şi anul în care democraţiei moldoveneşti i-a fost aplicată o lovitură aproape mortală
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că anul 2025 a devenit deja istorie şi acum, când avem tabloul integral, putem face unele concluzii importante despre ce a însemnat acesta pentru Republica Moldova. Ea spune că, deoarece despre unele lucruri bune sau relativ bune au vorbit alţii, și-a asumat dificila misiune de a […]
Pensia uriașă pe care o încasează Joe Biden: Îi depășește pe toți foștii președinți americani
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, încasează o pensie uriașă, cea mai mare dintre toți foștii președinți americani. Biden încasează două tipuri de pensie federală, iar veniturile cumulate ajung la aproximativ 417.000 dolari, peste salariul președintelui SUA, care este de 400.000 de dolari, informează New York Post. Potrivit unei analize realizate de National Taxpayers Union […]
WiFi -ul a devenit esențial în fiecare casă modernă. Conexiunea la internet ne permite să realizăm din ce în ce mai multe activități online. Marea majoritate a utilizatorilor nu știe însă cum funcționează routerul. Amplasarea greșită a acestuia reprezintă problema principală din gospodării, avertizează El Economista. Utilizatorii uită de router până când apar problemele. Dispozitivul […]
Macron: Metoda folosită de SUA pentru a-l răsturna pe Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată" de Franța
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, în cadrul Consiliului de Miniștri, că „metoda utilizată" de SUA pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată" de Franța. Această declarație a președintelui francez a fost raportată de purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Președintele francez Emmanuel Macron a spus luni, în cadrul […]
Alertă alimentară în Marea Britanie, după ce Nestlé a retras loturi de mâncare pentru bebeluși, contaminate cu o toxină
Nestlé a retras de pe piață unele produse de formulă pentru bebeluși din cauza suspiciunii că ar putea conține o toxină care poate provoca toxiinfecție alimentară. Gigantul alimentar a declarat că anumite loturi de formulă SMA pentru sugari și de formulă de continuare nu sunt sigure pentru hrănirea bebelușilor, relatează BBC. Compania a precizat că […]
Autoritățile române au prezentat cum vor arăta ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova. La finalul anului 2025, Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii Târgu Neamț-Iași-Ungheni, ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova. Termenul de depunere […]
Fondul Monetar Internaţional anticipează că în 2026 venitul pe cap de locuitor raportat la puterea reală de cumpărare a monedelor naţionale (PPP) va fi mai ridicat în Polonia decât în Spania, potrivit presei poloneze. Este un moment simbolic pentru Polonia. Pentru prima dată, nivelul de trai din această ţară îl va depăşi pe cel din […]
Președintele Academiei Române, despre desființarea Universității din Cahul: „E un semn rău … este extrem de grav"
Ministerul Educației din Republica Moldova a anunțat zilele trecute sfârşitul Universității de Stat din Cahul, fondate în 1999 pentru a implementa proiectul unei extensii a Universității „Dunărea de Jos" din Galaţi. „Desființarea ei, sub o formă voalată, nu anunță un viitor așa cum s-ar cuveni, în privința integrării românilor de pe cele două maluri ale […]
Horoscop 6 ianuarie – o zi cu vești bune. Se vor împlini niște așteptări și o să facem progrese vizibile. CAPRICORN Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă primiți bani înapoi, avansați cu niște cereri și va fi un progres în sfera profesională. Sunteți în formă, gata pregătiți de o nouă provocare profesională […]
Ion Ceban: Haideți să fim uniți și să ne implicăm într-un lucru comun, deoarece este vorba de viețile fiecăruia care iese la drum
Primarul General, Ion Ceban, face apel la unitate, responsabilitate și cooperare în perioadele cu condiții meteorologice nefavorabile. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât și împreună cu cetățenii și mass-media, care să informeze din prima sursă, deoarece […]
Publicația The Telegraph a realizat o listă cu 9 cele mai subestimate orașe europene, care merită vizitate în 2026 și care vin ca alternativă la destinațiile deja vizitate de foarte mulți turiști. Sunt orașe care pot fi vizitate în loc de Viena, Barcelona sau Praga și care oferă o experiență mai plăcută datorită numărului mai […]
Hanoi oferă cel mai ieftin city break din lume, conform unui studiu recent care a comparat prețurile în zeci de destinații turistice, anunță Mediafax. Un oraș din Asia oferă cea mai ieftină ieșire de seară din lume, la doar 6,50 euro. Hanoi (Vietnam) s-ar putea să nu fie primul loc la care se gândesc europenii […]
Un bărbat a vrut să intre pe la Vama Sculeni cu o mașină de 32.000 de euro, dar a rămas fără ea
Un bărbat de 52 de ani a fost prins la Vama Sculeni cu o mașină în valoare de 32.000 de euro, care a fost identificată ca fiind furată din Franța. Acesta susține că a cumpărat-o recent, dar autoturismul a fost reținut de polițiștii de frontieră în vederea cercetărilor pentru tăinuire. Un șofer de 52 de […]
O mică națiune insulară din Pacific a sărit direct de pe 30 decembrie pe 1 ianuarie în 1994, eliminând complet celebrarea tradițională de Revelion. Insulele din Pacific sunt bine cunoscute pentru faptul că își iau rămas bun de la anul vechi primele din lume. Există însă o mică națiune insulară care este împărțită de linia […]
Spionajul german a interceptat timp de ani de zile convorbirile telefonice ale lui Barack Obama
Serviciul federal de informații al Germaniei (BND) a interceptat timp de mai mulți ani convorbirile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama, atunci când acesta vorbea la telefon la bordul avionului prezidențial Air Force One, potrivit unei investigații publicate de Die Zeit. Conform anchetei realizate de jurnalistul Holger Stark, serviciul german de informații externe a […]
Brigitte Macron revine asupra afirmațiilor care au provocat indignare: Nu sunt o femeie cumpătată
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, a vorbit din nou despre declarațiile care au provocat indignare în rândul feministelor și al mediului cultural, după un incident petrecut la un spectacol întrerupt de activiste. Brigitte Macron a reacționat duminică la criticile apărute după comentariile sale la adresa unor activiste feministe, afirmând că nu este o persoană temperată […]
Panourile fotovoltaice au acoperit 18% din consumul de energie electrică al Germaniei în 2025
Instalaţiile fotovoltaice din Germania au produs o cantitate de electricitate mai mare în 2025 decât în 2024, ponderea fotovoltaicelor în producţia internă de energie crescând până la aproximativ 18%, de la 14% în 2024, a informat luni Asociaţia germană a industriei solare (BSW), transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Aceasta a însemnat că […]
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) își exprimă protestul categoric față de politica guvernării, îndreptată spre distrugerea constantă a sistemului național de educație
Insula Syros din Grecia caută voluntari dispuși să petreacă cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână, hrănind și îngrijind aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân. Vrei să evadezi pe o insulă grecească îndepărtată, cu cazare gratuită? O oportunitate de vis a apărut pentru iubitorii de pisici care au ceva timp liber și vor cu […] The post Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor first appeared on HotNews.md.
Nina Cereteu, primarul orașului Drochia (Partidul Nostru), despre realizările anului 2025: Am investit în proiecte pentru oameni, în infrastructură, mediu și dezvoltarea orașului! # HotNews
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, a prezentat, în cadrul unui interviu pentru NordInfo principalele realizări ale administrației publice locale din anul 2025. Accentul a fost pus pe infrastructură, mediu și atragerea fondurilor externe – toate având ca scop creșterea calității vieții drochienilor. Infrastructură și mediu Una dintre cele mai importante realizări ale anului este construcția […] The post Nina Cereteu, primarul orașului Drochia (Partidul Nostru), despre realizările anului 2025: Am investit în proiecte pentru oameni, în infrastructură, mediu și dezvoltarea orașului! first appeared on HotNews.md.
Franța interzice importurile de legume și fructe cu reziduuri de fungicide și erbicide din America Latină # HotNews
Premierul şi ministrul Agriculturii din Franţa au anunţat duminică suspendarea importurilor de produse alimentare din America de Sud care conţin substanţe interzise în Europa, informează AFP, preluată de Agerpres. „Un decret va fi emis în următoarele zile, la iniţiativa ministrului Agriculturii, Annie Genevard, pentru a suspenda importul de produse care conţin reziduuri ale unor substanţe […] The post Franța interzice importurile de legume și fructe cu reziduuri de fungicide și erbicide din America Latină first appeared on HotNews.md.
Horoscop 5 ianuarie – o zi cu relaxare. O să ne facem planuri cu bătaie lungă ca să ne adunăm resursele treptat și să ne atingem obiectivele cu succes. CAPRICORN Sunt solicitări din toate direcțiile și o să vă străduiți să le faceți față cu brio, să mulțumiți pe toată lumea, mai ales dacă este […] The post Horoscop 5 ianuarie – GEMENI – aveți de luat niște bani de anul trecut first appeared on HotNews.md.
Operațiunea militară americană în Venezuela de sâmbătă s-a soldat cu uciderea a 32 de ofițeri cubanezi, a anunțat duminică guvernul din Cuba, în primul bilanț oficial al morților furnizat în urma atacurilor americane. Militarii și polițiștii cubanezi se aflau într-o misiune pe care o îndeplineau la cererea guvernului Venezuelei, potrivit unui comunicat difuzat duminică seară […] The post 32 de ofițeri cubanezi au fost uciși în operațiunea americană din Venezuela first appeared on HotNews.md.
Astǎzi, în jurul orei 18:40, Poliția din Ceadîr- Lunga a fost sesizatǎ de o femeie, precum cǎ în timp ce se deplasa, împreunǎ cu copilul și concubinul, pe drumul local de legătură Tomai- Ceadîr-Lunga, în mașina acestora a fost efectuatǎ o împușcătură. Victime nu au fost înregistrate. Printre suspecți se numără soțul acesteia cu care […] The post ALERT: Incident armat la Ceadîr-Lunga. first appeared on HotNews.md.
Un militar ucrainean a fost rănit după ce mașina sa a explodat, duminică, într-un cartier din nordul Kievului. Autoritățile au încadrat incidentul drept atac terorist și au deschis o anchetă penală. Un autoturism aparținând unui militar a explodat duminică dimineață, 4 ianuarie, în districtul Obolon din Kiev, incidentul fiind încadrat de autorități drept atac terorist, […] The post ULTIMA ORĂ: Un militar ucrainean a fost rănit după ce mașina sa a explodat first appeared on HotNews.md.
Autoritățile ruse au activat apărarea antiaeriană și au suspendat temporar zborurile civile, după ce mai multe drone au fost identificate în spațiul aerian din jurul capitalei. Moscova a fost vizată de un atac cu drone sâmbătă seara, până aproape de miezul nopții. Autoritățile ruse au anunțat că mai multe aparate de zbor fără pilot au […] The post BREAKING NEWS: Atac cu drone asupra Moscovei: patru aeroporturi închise temporar first appeared on HotNews.md.
Serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar # HotNews
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar. Îndemnăm cetățenii să dea dovadă de maximă prudență la drum și în trafic. Rugăm ca copiii și minorii să fie supravegheați. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 04 ianuarie, […] The post Serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar first appeared on HotNews.md.
DECLARAȚIE: Se creează o aparență de ingerință politică în activitatea puterii judecătorești, incompatibilă cu principiile constituționale și standardele europene # HotNews
Într-un comunicat de presă Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” anunță că a luat act de declarația publică din 30 decembrie 2025 a Președintei Republicii Moldova, referitoare la adoptarea Legii nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție. Asociația reafirmă că justiția este o putere separată și […] The post DECLARAȚIE: Se creează o aparență de ingerință politică în activitatea puterii judecătorești, incompatibilă cu principiile constituționale și standardele europene first appeared on HotNews.md.
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți” # HotNews
Un fotoradar din Varșovia a fost vandalizat pentru a treia oară în doar două luni, deși a fost dotat cu cameră de supraveghere. Dispozitivul, instalat în noiembrie 2024, a emis aproximativ 8.000 de amenzi lunare pentru depășirea limitei de viteză. Autoritățile intenționează să-l reinstaleze pentru a sprijini siguranța rutieră. Un aparat fotoradar amplasat pe Bulevardul […] The post Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți” first appeared on HotNews.md.
Din 1 ianuarie, consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică. Se întâmplă după ce statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025. Dacă, în 2025, consumatorii Premier Energy plateau 2 lei şi 34 de bani […] The post De la 1 ianuarie, consumatorii vor plăti mai mult pentru energie electrică first appeared on HotNews.md.
Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat președintele rus Vladimir Putin că „ucide prea mulți oameni” și a spus că nu este „deloc încântat” de acțiunile acestuia, în contextul discuțiilor privind un acord de pace între SUA, Rusia și Ucraina. Trump a făcut aceste declarații în timpul unei conferințe de presă. În timp ce administrația americană […] The post Putin „ucide prea mulți oameni”, acuză Trump first appeared on HotNews.md.
China explodează după capturarea lui Nicolas Maduro și cere eliberarea imediată: „Un act sfidător al SUA” # HotNews
China a cerut Statelor Unite să îl elibereze imediat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, Cilia Flores, după ce cei doi au fost capturați în urma atacului militar lansat de SUA asupra Venezuelei. Poziția Beijingului a fost transmisă printr-un nou comunicat al Ministerului chinez de Externe, citat de South China Morning Post. […] The post China explodează după capturarea lui Nicolas Maduro și cere eliberarea imediată: „Un act sfidător al SUA” first appeared on HotNews.md.
Aproximativ 40 de persoane au murit în operațiunea americană de capturare a președintelui Venezuela # HotNews
Un oficial din guvernul lui Maduro, citat de New York Times, a declarat că aproximativ 40 de persoane au murit în operațiunea americană de capturare a președintelui Venezuela, inclusiv civili și militari. Printre victime se numără Rosa Gonzalez, o femeie de 80 de ani. Președintele Donald Trump a afirmat că nu au existat victime americane, […] The post Aproximativ 40 de persoane au murit în operațiunea americană de capturare a președintelui Venezuela first appeared on HotNews.md.
Horoscop 4 ianuarie – O zi cu vești bune. O să scoatem lista cu cei cărora le-am rămas datori cu o vizită de anul trecut și o să facem tot posibilul să ajungem pe-acolo. CAPRICORN O să fiți prinși în diverse activități, poate fi și una de binefacere. Vă puteți duce la un spectacol sau […] The post Horoscop 4 ianuarie – O revedere emoționantă first appeared on HotNews.md.
Anatolie Nosatîi: Armata din Republica Moldova renunţă la Kalașnikov și trece la armamentul Occidentului # HotNews
Arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare, pe fundalul unui context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane […] The post Anatolie Nosatîi: Armata din Republica Moldova renunţă la Kalașnikov și trece la armamentul Occidentului first appeared on HotNews.md.
Scandalul actelor românești falsificate – 89 de cazuri depistate. Beneficiari: cetățeni din Rusia, Ucraina și Republica Moldova # HotNews
Peste 89 de cazuri de acte de identitate și pașapoarte românești falsificate au fost descoperite de autorități, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, într-un interviu acordat Antena 3 CNN. Este vorba despre documente obținute pe baza unor certificate de cetățenie sau de stare civilă false, fiind implicați cetățeni din Republica […] The post Scandalul actelor românești falsificate – 89 de cazuri depistate. Beneficiari: cetățeni din Rusia, Ucraina și Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
Horoscop 3 ianuarie – Lună plină cu agitație. O să profităm din plin de ce ne-a mai rămas din vacanța de iarnă și o să ne întâlnim cu un prieten sau o rudă, să mai mergem la câte un party să ne distrăm. CAPRICORN O să aveți parte de întâlniri cu oameni pe care nu […] The post Horoscop 3 ianuarie – o revedere emoționantă și planuri de viitor first appeared on HotNews.md.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (art. 326 alin. (1) din Codul penal). Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe termen de 1 an, acesta fiind privat de dreptul de a desfășura activitatea de avocat pe un termen de 5 ani. Până la rămânerea […] The post Un avocat a fost condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență first appeared on HotNews.md.
Țară în care nu mai e nevoie de permis în format fizic: „Documentul va fi accesibil prin smartphone” # HotNews
Germania face un pas major spre digitalizarea completă a documentelor pentru șoferi. Începând cu anul 2026, conducerea fără permis fizic va fi permisă, autoritățile urmând să introducă oficial permisul de conducere digital, stocat direct pe telefonul mobil, potrivit Inside-Digital și BMV. Adio permisului din portofel, din 2026 În Germania, aproximativ 54 de milioane de persoane […] The post Țară în care nu mai e nevoie de permis în format fizic: „Documentul va fi accesibil prin smartphone” first appeared on HotNews.md.
Ion Ceban: În 2025, PAS a continuat să-și bată joc de pensionari, de populația nevoiașă, iar aceeași politică vrea să o continue și în 2026 # HotNews
Președintele Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Ion Ceban, vine cu o retrospectivă a guvernării PAS și se întreabă – ce a însemnat anul 2025 pentru Republica Moldova, dar și așteptările pentru anul 2026. Constatare – indiferent de declarațiile triumfaliste ale guvernării, 2025 a fost un an greu pentru Republica Moldova, un an în care s-au înregistrat […] The post Ion Ceban: În 2025, PAS a continuat să-și bată joc de pensionari, de populația nevoiașă, iar aceeași politică vrea să o continue și în 2026 first appeared on HotNews.md.
Cele 13 cărți care te vor ajuta să supraviețuiești în 2026. Recomandările jurnaliștilor de la Politico # HotNews
Este imposibil să prezici ce se va întâmpla în 2026, dar un lucru este sigur: politica nu stă niciodată pe loc. Alegerile remaniează guvernele, războaiele redesenază vechile granițe, pandemiile răstoarnă viața de zi cu zi, iar sistemul nervos democratic continuă să se agite. În momente ca acestea, este util să faci un pas înapoi și […] The post Cele 13 cărți care te vor ajuta să supraviețuiești în 2026. Recomandările jurnaliștilor de la Politico first appeared on HotNews.md.
Christine Lagarde câştigă în realitate cu peste 50% mai mult decât salariul pe care aceasta îl declară oficial # HotNews
Remuneraţia totală a preşedintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este cu peste 50% mai mare decât salariul pe care aceasta îl declară oficial, potrivit unei analize realizate de Financial Times. Şefa autorităţii monetare a Europei a câştigat în total aproximativ 726.000 de euro în 2024, conform calculelor FT, cu circa 56% mai mult decât salariul […] The post Christine Lagarde câştigă în realitate cu peste 50% mai mult decât salariul pe care aceasta îl declară oficial first appeared on HotNews.md.
Tot mai multe țări europene lansează programe de relocare bazate pe stimulente financiare pentru a crește numărul de locuitori în special din zonele rurale sau izolate, oferind case la prețuri reduse, subvenții pentru chirie și granturi consistente pentru cei dispuși să se stabilească pe termen lung. Irlanda oferă granturi de până la 70.000 de euro […] The post O țară europeană oferă 70.000 de euro pentru renovarea unei case vechi first appeared on HotNews.md.
Omul care a intrat în istorie prin greutatea sa a murit la 41 de ani. Avea aproape 600 de kilograme # HotNews
Bărbatul care a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a stabilit un record negativ în Cartea Recordurilor Guinness s-a stins din viață în Mexic, la doar 41 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc. Deces survenit în Ajunul Crăciunului Juan Pedro Franco a murit în Ajunul Crăciunului, în Mexic. El […] The post Omul care a intrat în istorie prin greutatea sa a murit la 41 de ani. Avea aproape 600 de kilograme first appeared on HotNews.md.
Geoffrey Hinton avertizează că AI va înlocui mult mai multe locuri de muncă în 2026, pe fondul progreselor rapide în raționare, automatizare și software. Anul 2026 începe sub semnul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Renumitul informatician Geoffrey Hinton, adesea numit „nașul AI”, spune că ritmul rapid de dezvoltare al […] The post Inteligența Artificială (AI) va elimina locuri de muncă începând cu 2026 first appeared on HotNews.md.
