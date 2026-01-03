Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită”

12:20

Statul pregătește o extindere masivă a rețelei de creșe în următorii doi ani, iar bugetul destinat acestor servicii urmează să crească de 20 de ori. Anunțul a fost făcut de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat rezultatele din 2025 și prioritățile pentru 2026. Potrivit ministrei, [...] Articolul Bugetul pentru creșe va crește de 20 de ori: 5 mii de locuri noi din 2026 apare prima dată în NordNews.