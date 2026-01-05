Fără Rusia la Olimpiada de iarnă din 2026. Anunț oficial al CIO

17:50

Igor Zaharov a anunțat că își va încheia activitatea în cadrul Președinției Republicii Moldova la sfârșitul anului 2025, ultima sa zi de muncă urmând să fie 31 decembrie. Decizia este legată de schimbări importante din viața personală și de nevoia de a-și reconfigura prioritățile. Într-un mesaj pe Facebook, Zaharov a amintit că s-a alăturat echipei [...] Articolul Maia Sandu rămâne fără unul dintre comunicatorii săi. Igor Zaharov pleacă de la Președinție apare prima dată în NordNews.