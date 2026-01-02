Maia Sandu, mesaj de solidaritate după incendiul din Elveția

11:10

Un tânăr care a jefuit două fete de aproape jumătate de milion de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor", a fost condamnat la opt ani de închisoare, dintre care patru ani vor fi executați efectiv, iar restul, suspendați. Decizia a fost pronunțată pe 22 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța l-a recunoscut vinovat [...]