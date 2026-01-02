Maia Sandu, mesaj de solidaritate după incendiul din Elveția
NordNews, 2 ianuarie 2026 16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor incendiului tragic produs la stațiunea Crans-Montana, în Elveția, soldat cu moartea a 40 de persoane. „Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați de incendiul tragic din Crans-Montana. Sincere condoleanțe familiilor victimelor. Moldova este solidară cu Elveția", a afirmat Maia Sandu.
Conducerea administrației prezidențiale din Ucraina, preluată de șeful Agenției de Informații
Șeful Agenției de Informații din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, Kirill Budanov, a fost numit șef al administrației prezidențiale. Anunțul a fost făcut vineri, 2 ianurie, de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Într-un mesaj public, Zelenski a explicat că, în actualul context, Kievul trebuie să acorde prioritate securității naționale, consolidării forțelor de apărare și dimensiunii diplomatice
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Tichetele de vacanță – noua paradigmă a turismului rural în Republica Moldova
Începând cu 1 ianuarie 2026, peisajul socio-economic al Republicii Moldova este marcat de o schimbare structurală cu beneficii multiple, odată cu implementarea sistemului de tichete de vacanță destinate turismului rural. Nu este vorba doar de o simplă facilitate contabilă, ci și de o strategie coerentă de stimulare a consumului intern și de sprijinire a zonelor
Cadavrul unui tânăr în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Moldova, a fost găsit într-un câmp din apropierea localității Malcontenta di Mira, din regiunea Veneției, Italia. Potrivit presei italiene, acesta lucra ca chelner într-un local din zonă, scrie Deschide.md. Cotidianul Corriere della Sera scrie că descoperirea a fost făcută pe 31 decembrie de
Masa de sărbătoare începe cu lista de bucate și selectarea atentă a ingredientelor. Pentru a ne asigura că tot ce se regăsește în meniul de sărbătoare este delicios, dar și sănătos, e important să știm cum alegem corect cele mai proaspete și calitative produse. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) recomandă să fim atenți la
Elveția a decretat cinci zile de doliu național în urma incendiului devastator de la stațiunea Crans-Montana, soldat cu moartea a 40 de persoane. Președintele elvețian Guy Parmelin a anunțat că steagurile naționale vor fi coborâte în bernă pe durata perioadei de doliu. Incidentul s-a produs în noaptea de 1 ianuarie, în timpul unei petreceri de
Roaming gratuit în UE pentru moldoveni, din 1 ianuarie 2026: Moldova intră oficial în „Roam Like at Home"
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova pot utiliza telefonul mobil în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Țara noastră a intrat oficial în spațiul european al serviciilor de roaming reglementat „Roam Like at Home", un pas concret care exclude complet suprataxele pentru apeluri, mesaje și date mobile în statele UE. Decizia Comisiei Europene
Începând cu anul 2026, pacienții din Republica Moldova care suferă de boli cronice vor avea acces la medicamente compensate noi, prin Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală (CNAM). Extinderea listei vizează în special persoanele cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant. Pentru diabetul zaharat de tip 2, lista a fost
Pe 2 ianuarie, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit situației operative de la ora 09:00, nu sunt înregistrate blocaje pe traseele naționale, însă carosabilul rămâne influențat de condițiile meteo. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, echipele de întreținere au
VIDEO Urătura ca pe vremuri. Tinerii din Călinești readuc la viață una dintre cele mai vechi tradiții de Anul Nou
În ziua de Ajun, ulițele satului Călinești din raionul Fălești au răsunat de urături ca pe vremuri. O ceată de tineri a pornit prin sat cu calul, medicul și vânătorul în frunte, pentru a le ura gospodarilor sănătate și belșug în noul an. Fiecare gest și fiecare strigăt are rostul său într-un obicei străvechi păstrat
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul mondial al anului" de revista britanică The Telegraph, care o descrie drept „liderul pe care Vladimir Putin nu a reușit să-l învingă", după ce a sfidat Kremlinul și a plasat Moldova în prima linie a apărării democrației europene. Potrivit The Telegraph, pentru Maia Sandu integrarea europeană
Deschiderea oficială a camerei „SKATE" la Instituția Publică Gimnaziul „Grigore Vieru" din municipiul Edineț
Edineț, 23 decembrie 2025 –Instituția Publică Gimnaziul „Grigore Vieru" din municipiul Edineț a găzduit un eveniment semnificativ, care marchează un pas important în dezvoltarea educației moderne din regiunea Edinețului. Deschiderea oficială a camerei „SKATE" face parte din proiectul internațional SKATE – Skills, Knowledge, Attitude, Training, Experience on cross Border Level, implementat în cadrul Programului Interreg
Finalizarea cursurilor EDUKEY la Edineț – un pas important pentru educația competențelor- cheie în spațiul transfrontalier
Edineţ, 30.12.2025- Instituția Publică Gimnaziul „Grigore Vieru" din municipiul Edineț anunță finalizarea cu succes a cursurilor de formare EDUKEY, dedicate cadrelor didactice, organizate în cadrul proiectului transfrontalier SKATE – Skills, Knowledge, Attitude, Training, Experience on Cross-Border Level. Programul de formare a reunit profesori din Edineț într-un parcurs educațional complex, axat pe dezvoltarea competențelor-cheie necesare unei
Portugalia suspendă sistemul EES pe aeroportul din Lisabona, după cozi de până la șase ore
Autoritățile portugheze au decis suspendarea temporară a Sistemului European de Intrare-Ieșire (EES) pe aeroportul din Lisabona, pe o perioadă de trei luni, din cauza cozilor lungi și a timpilor mari de așteptare generați de implementarea acestuia, informează agenția EFE. Decizia a fost anunțată marți de Ministerul Administrației Interne de la Lisabona, care a precizat că
Numărul cetățenilor europeni care utilizează moneda euro va depăși 350 de milioane, odată cu aderarea Bulgariei la zona euro. Țara va deveni, în noaptea de miercuri spre joi, al 21-lea stat membru care adoptă moneda unică europeană, informează AFP. La miezul nopții, statul balcanic cu aproximativ 6,4 milioane de locuitori va renunța oficial la leva,
Agenția Servicii Publice anunță modificări în programul de lucru al subdiviziunilor sale în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, pe 31 decembrie și 6 ianuarie, oficiile ASP vor activa cu program redus, fiind deschise până la ora 16:00, iar audiența cetățenilor se va încheia la 15:30. Totodată, instituția precizează că pe 1, 7 și 8 ianuarie
Ultima zi a anului, cu condiții de iarnă pe drumurile naționale. Intervenții în nord și centru
Traficul pe drumurile naționale în ziua de 31 decembrie, are loc în regim de iarnă, conform datelor comunicate de Administrația Națională a Drumurilor (AND) în această dimineață, la ora 09:00. Pe timpul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de întreținere au acționat preponderent în regiunile de nord și centru, unde au fost realizate
Beneficiarii de pensii și alocații sociale își vor primi banii începând cu 5 ianuarie, după ce Casa Națională de Asigurări Sociale a executat prima tranșă de finanțare pentru luna ianuarie, în valoare de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, pensiile și alocațiile sociale, achitate prin intermediul băncilor, vor fi transferate pe 5 ianuarie. Ajutorul
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,02 lei. Carburantul costă 21,72 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,01 lei până la costul de 18,53 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 31 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7597 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.7925 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8771 lei; Hrivna ucraineană: 0.3960 lei; Rubla rusească:
Localitatea Prepelița, din raionul Sîngerei, se remarcă nu doar prin poziția sa geografică între nordul și centrul Republicii Moldova, ci și printr-o istorie de peste 420 de ani. Începând cu anul 2024, comunitatea deschide un nou capitol al dezvoltării sale, marcat de implicarea activă a persoanelor în etate.". Aici, peste 550 de seniori contribuie zi
VIDEO Obiceiurile și datinile de iarnă prind viață la festivalul „V-am ura, v-am tot ura"
Cetele de colindători de la Glodeni, pe 29 decembrie, au urat spectatorii de bine, noroc, pace și belșug, veniți la festivalul de datini și obiceiuri „V-am ura, v-am tot ura". După paradele costumelor populare, pe scenă au prins viață hăituri și pluguri alese, aduse de aproape 20 de ansambluri folclorice, unite de a păstra obiceiurile
Transportul public din municipiul Bălți va avea, din nou, rute numerotate cu trei cifre. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Vitalie Balan, în cadrul unei ședințe cu reprezentanții serviciilor comunale de pe 30 decembrie. Noua numerotare va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit autorităților publice locale, patru rute de autobuz vor fi
Regiunea transnistreană este folosită tot mai frecvent ca zonă de refugiu pentru persoane care încearcă să se eschiveze de la executarea pedepselor, iar actualele proceduri de urmărire sunt lente și
Un lot de peste 2 mii de kilograme de rodii din import a fost reținut și nimicit, după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate reprezenta un risc pentru sănătatea umană. Potrivit ANSA, verificările au fost efectuate de inspectorii agenției la Postul de inspecție la [...] Articolul Peste două tone de rodii, distruse la frontieră apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,07 lei. Carburantul costă 21,74 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,04 lei până la costul de 18,54 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Ieftiniri în ajun de Anul Nou. Tarifele pentru 30 decembrie apare prima dată în NordNews.
NordNews LIVE Vasile Clipca, directorul AutoCredit, despre piața auto din Republica Moldova # NordNews
Un podcast cu Vasile Clipca, directorul Auto Credit din Bălți, despre transformările rapide din sectorul auto al Republicii Moldova. De la „invazia” chinezilor pe piața din Republica Moldova până la starea drumurilor. Articolul NordNews LIVE Vasile Clipca, directorul AutoCredit, despre piața auto din Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 30 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7441 lei, mai iefin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.7792 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8759 lei, mai iefin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul, mai ieftine. Curs valutar oficial, 30 decembrie apare prima dată în NordNews.
O dantură perfectă, examene de bacalaureat promovate, facultăți absolvite, drumuri mai bune în oraș, pace la hotar și o carte publicată. Acestea sunt doar o parte din dorințele locuitorilor din municipiul Bălți, pentru anul 2026. Deși par realizabile aceste vise, lipsa zăpezii îi face pe bălțeni mai rezilienți. „Am scris o carte și n-am [...] Articolul VIDEO Fără zăpadă, dar cu fantezii. Ce-și doresc bălțenii în 2026 apare prima dată în NordNews.
Maia Sandu rămâne fără unul dintre comunicatorii săi. Igor Zaharov pleacă de la Președinție # NordNews
Igor Zaharov a anunțat că își va încheia activitatea în cadrul Președinției Republicii Moldova la sfârșitul anului 2025, ultima sa zi de muncă urmând să fie 31 decembrie. Decizia este legată de schimbări importante din viața personală și de nevoia de a-și reconfigura prioritățile. Într-un mesaj pe Facebook, Zaharov a amintit că s-a alăturat echipei [...] Articolul Maia Sandu rămâne fără unul dintre comunicatorii săi. Igor Zaharov pleacă de la Președinție apare prima dată în NordNews.
Bugetul pentru 2026 a trecut de Parlament. Deficit de peste 20 de miliarde de lei și doar câteva modificări acceptate # NordNews
Parlamentul a aprobat în lectura finală bugetul de stat pentru anul 2026, documentul fiind susținut exclusiv de cei 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Deși la proiect au fost înaintate zeci de propuneri de modificare, doar o mică parte dintre acestea a fost acceptată. Deficitul bugetar estimat pentru anul viitor ajunge la 20,9 [...] Articolul Bugetul pentru 2026 a trecut de Parlament. Deficit de peste 20 de miliarde de lei și doar câteva modificări acceptate apare prima dată în NordNews.
Aleșii poporului au votat astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege privind activitatea de voluntariat. Noua lege își propune să creeze un cadru legislativ clar pentru dezvoltarea culturii voluntariatului și să încurajeze implicarea civică a cetățenilor de toate vârstele, comunică MOLDPRES. Legea stabilește principiile de organizare a voluntariatului, printre care echitatea, incluziunea, egalitatea de [...] Articolul Voluntariatul va fi reglementat de o lege nouă, aliniată la standardele UE apare prima dată în NordNews.
Anul Nou trebuie considerat o impresionantă mașinărie a timpului. Pentru că noi cu fiecare An Nou ne măsurăm trecerea noastră prin lumina, întrucât putem calcula fiecare an din viața pe care ne-a hărăzit-o Dumnezeu pe acest frumos pământ. Nu e de mirare că atunci când definim acestă perioadă deosebită, vorbim de magia sărbătorilor de iarnă. [...] Articolul Anatol Moraru // Să trăiți, să înfloriți… apare prima dată în NordNews.
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare și dat în căutare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Informația a fost comunicată luni, 29 decembrie, în contextul anunțării acestuia în urmărire pe 26 decembrie. „Conform dosarului de căutare, la această etapă [...] Articolul Ministra de Interne confirmă: Dmitri Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană apare prima dată în NordNews.
Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană # NordNews
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare și dat în căutare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Informația a fost comunicată vineri, în contextul anunțării acestuia în urmărire. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica doar că persoana [...] Articolul Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană apare prima dată în NordNews.
Putin elimină obligativitatea publicării declarațiilor de avere: raportarea va fi limitată și monitorizată printr-un sistem secret # NordNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat, la 28 decembrie, un pachet de legi care elimină obligația funcționarilor publici și a deputaților de a-și declara anual veniturile și bunurile. Modificările legislative reduc semnificativ transparența financiară a oficialilor și schimbă radical mecanismul de control introdus în urmă cu aproape trei decenii, transmite kremlin.ru, citat de digi24.ro. Potrivit [...] Articolul Putin elimină obligativitatea publicării declarațiilor de avere: raportarea va fi limitată și monitorizată printr-un sistem secret apare prima dată în NordNews.
VIDEO Un set de nouă clopote au fost procurate pentru biserica din Pîrlița, raionul Fălești # NordNews
Un set de nouă clopote urmează să fie instalat pe una dintre cele mai înalte clopotnițe din nordul Republicii Moldova, în satul Pîrlița, raionul Fălești. Instrumentele care vor anunța enoriașii bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” despre slujbe, vecernii și sărbători religioase au costat peste 40 de mii de euro, echivalentul a aproape 800 de [...] Articolul VIDEO Un set de nouă clopote au fost procurate pentru biserica din Pîrlița, raionul Fălești apare prima dată în NordNews.
Moldovenii, care decid să revină definitiv în Republica Moldova, vor beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de facilități extinse la importul bunurilor personale, inclusiv al automobilelor. Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege care modifică Legea privind repatrierea bunurilor. Potrivit noilor prevederi, cetățenii reveniți din diasporă vor putea importa fără plata drepturilor [...] Articolul Moldovenii din diasporă pot aduce mașini de până la 10 ani fără taxe, din 2026 apare prima dată în NordNews.
Bolea: Transportul feroviar din R. Moldova are viitor, un tren poate înlocui 100 de camioane # NordNews
Transportul feroviar din Republica Moldova are viitor și poate deveni o alternativă reală la transportul rutier, susține vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1. Oficialul a explicat că, în urmă cu câteva zile, a fost testată circulația unui tren marfar [...] Articolul Bolea: Transportul feroviar din R. Moldova are viitor, un tren poate înlocui 100 de camioane apare prima dată în NordNews.
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, prezentat drept unul „echilibrat” și orientat spre familii, copii și persoane în etate. Dincolo de mesajul oficial, cifrele arată însă o dependență tot mai mare a sistemului social de banii din bugetul de stat și presiuni structurale care se adâncesc. Pentru anul 2026, Bugetul asigurărilor [...] Articolul Două treimi din bugetul social pentru 2026 merge la pensii apare prima dată în NordNews.
Statul pregătește o extindere masivă a rețelei de creșe în următorii doi ani, iar bugetul destinat acestor servicii urmează să crească de 20 de ori. Anunțul a fost făcut de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat rezultatele din 2025 și prioritățile pentru 2026. Potrivit ministrei, [...] Articolul Bugetul pentru creșe va crește de 20 de ori: 5 mii de locuri noi din 2026 apare prima dată în NordNews.
Condițiile meteo dificile au îngreunat circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale și regionale din republică. În unele zone, traficul a fost temporar blocat, iar în altele s-a desfășurat cu dificultate din cauza poleiului și a vizibilității reduse. Echipajele de poliție au fost permanent prezente în teren și au intervenit pentru a sprijini participanții la [...] Articolul VIDEO Poliția sare în ajutor pe drumurile înghețate apare prima dată în NordNews.
Cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de granturi nerambursabile de până la 1,5 milioane de lei pentru investiții în eficiența energetică. Decizia privind aprobarea semnării acordului de grant a fost luată luni, 29 decembrie, în cadrul ședinței Guvernul Republicii Moldova. Finanțarea este oferită în baza unui acord semnat [...] Articolul Granturi de până la 1,5 mln lei pentru eficiență energetică, destinate 24 de IMM-uri apare prima dată în NordNews.
Condițiile meteo au provocat o tragedie: Șofer de 37 de ani a decedat într-un accident rutier # NordNews
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața, luni dimineață, 29 decembrie, într-un grav accident rutier, care a avut loc în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga. Tragedia a avut loc în jurul orei 09:00, când poliția a fost sesizată despre incident. Potrivit informațiilor preliminare, oferite de Inspectoratul General al Poliției, șoferul unui automobil de [...] Articolul Condițiile meteo au provocat o tragedie: Șofer de 37 de ani a decedat într-un accident rutier apare prima dată în NordNews.
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Condamnarea lui Constantinov și sfârșitul unei epoci instituționale la Comrat # NordNews
Condamnarea la doisprezece ani de detenție a lui Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuzia, depășește dimensiunea strict penală. Sentința apare ca un indicator de sistem. Nu este vorba despre un incident izolat, ci despre un mecanism de guvernare locală care, sub retorica autonomiei, a operat ani la rând într-o zonă gri între [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Condamnarea lui Constantinov și sfârșitul unei epoci instituționale la Comrat apare prima dată în NordNews.
Circulația pe drumurile naționale a fost menținută pe parcursul nopții de 29 decembrie, după ce 157 de utilaje speciale și peste 150 de muncitori rutieri au intervenit pentru deszăpezire și combaterea ghețușului. Administrația Națională a Drumurilor precizează că traseele naționale sunt practicabile, în pofida condițiilor meteo de iarnă. Potrivit AND, pe timpul nopții au fost [...] Articolul VIDEO Drumarii au intervenit cu 157 de autospeciale din cauza ghețușului apare prima dată în NordNews.
Un tânăr care a jefuit două fete de aproape jumătate de milion de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor”, a fost condamnat la opt ani de închisoare, dintre care patru ani vor fi executați efectiv, iar restul, suspendați. Decizia a fost pronunțată pe 22 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța l-a recunoscut vinovat [...] Articolul Bani pentru protestele lui Șor, furați în plină stradă: Tânăr, condamnat la 8 ani apare prima dată în NordNews.
Guvernul a aprobat, luni, 29 decembrie, mai multe demisii și numiri în funcții-cheie din administrația publică centrală. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri și vizează Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat. Astfel, Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerul Justiției, începând cu data [...] Articolul Demisii și numiri noi la Guvern apare prima dată în NordNews.
În dezbaterile de la Bruxelles și în campaniile naționale, în special cele populiste, un refren recurent de luni de zile a fost că „finanțarea Ucrainei costă pur și simplu prea mult” pentru Uniunea Europeană. Cifrele, însă, spun altceva: UE plătește în prezent aproape aceeași sumă pe care ar fi implicat-o un scenariu în care Rusia [...] Articolul Costul sprijinirii Ucrainei: mit sau povară pentru UE? apare prima dată în NordNews.
În anul 2025, spațiul informațional din R. Moldova a fost puternic afectat de falsuri șimanipulări, într-un context electoral marcat de campanii coordonate agresive de dezinformare. Actori politici, rețele afiliate acestora, dar și propagandiști online au dezinformat despre alegeri, Uniunea Europeană și teme legate de securitate și apărare cu scopul de a induce frică și neîncredere [...] Articolul „Campionii” falsurilor răspândite în 2025 apare prima dată în NordNews.
